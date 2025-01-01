GetData

Получает указанный элемент буфера серии.

datetime GetData(

int index

) const

Параметры

index

[in] Индекс элемента буфера.

Возвращаемое значение

Элемент буфера серии, либо 0.

GetData

Получает данные из буфера таймсерии по стартовой позиции и количеству.

int GetData(

int start_pos,

int count,

long& buffer

) const

Параметры

start_pos

[in] Стартовая позиция буфера таймсерии.

count

[in] Количество элементов буфера таймсерии.

buffer

[in] Ссылка на массив для размещения данных.

Возвращаемое значение

>=0 – в случае удачи, -1 – если не удалось получить данные.

GetData

Получает данные из буфера таймсерии по начальному времени и количеству.

int GetData(

datetime start_time,

int count,

long& buffer

) const

Параметры

start_time

[in] Время начального элемента буфера таймсерии.

count

[in] Количество элементов буфера таймсерии.

buffer

[in] Ссылка на массив для размещения данных.

Возвращаемое значение

>=0 – в случае удачи, -1 – если не удалось получить данные.

GetData

Получает данные из буфера таймсерии по начальному и конечному времени.

int GetData(

datetime start_time,

datetime stop_time,

long& buffer

) const

Параметры

start_time

[in] Время начального элемента буфера таймсерии.

stop_time

[in] Время конечного элемента буфера таймсерии.

buffer

[in] Ссылка на массив для размещения данных.

Возвращаемое значение

>=0 – в случае удачи, -1 – если не удалось получить данные.