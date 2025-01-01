Справочник MQL5Стандартная библиотекаМодули стратегийМодули Money ManagementCMoneyNoneCheckOpenLong ValidationSettingsCheckOpenLongCheckOpenShort CheckOpenLong Определяет объём для открытия длинной позиции. virtual double CheckOpenLong( double price, // цена double sl // цена Stop Loss ) Параметры price [in] Предполагаемая цена открытия. sl [in] Предполагаемая цена ордера Stop Loss. Возвращаемое значение Объём для открытия длинной позиции. Примечание Метод всегда предлагает минимальный лот. ValidationSettings CheckOpenShort