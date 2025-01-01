ReplaceNan

Ersetze NaN-Werte in einer Matrix/einem Vektor durch den angegebenen Wert und gib die Anzahl der ersetzten Elemente zurück.

ulong vector::ReplaceNan(

const double value

);



ulong vectorf::ReplaceNan(

- const float value

);



ulong matrix::ReplaceNan(

const double value

);



ulong matrixf::ReplaceNan(

- const float value

);

Parameter

value

[in] Neuer Wert, durch den die NaN-Elemente in der Matrix/dem Vektor ersetzt werden sollen.

Rückgabewert

Die Anzahl der NaN-Elemente in der Matrix/dem Vektor, die durch einen neuen Wert ersetzt wurden.