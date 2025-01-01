DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5Matrizen und VektorenManipulationReplaceNan 

ReplaceNan

Ersetze NaN-Werte in einer Matrix/einem Vektor durch den angegebenen Wert und gib die Anzahl der ersetzten Elemente zurück.

ulong vector::ReplaceNan(
 const double   value      // neuer Wert
   );
 
ulong vectorf::ReplaceNan(
const float    value      // neuer Wert
   );
 
ulong matrix::ReplaceNan(
 const double   value      // neuer Wert
   );
 
ulong matrixf::ReplaceNan(
const float    value      // neuer Wert
   );

Parameter

value

[in]  Neuer Wert, durch den die NaN-Elemente in der Matrix/dem Vektor ersetzt werden sollen.

Rückgabewert

Die Anzahl der NaN-Elemente in der Matrix/dem Vektor, die durch einen neuen Wert ersetzt wurden.