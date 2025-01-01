- HasNan
- ReplaceNan
- Transpose
- TransposeConjugate
- TriL
- TriU
- Diag
- Row
- Col
- Copy
- Conjugate
- Concat
- Compare
- CompareByDigits
- CompareEqual
- Flat
- Clip
- Reshape
- Resize
- Set
- SwapRows
- SwapCols
- Split
- Hsplit
- Vsplit
- ArgSort
- Sort
ReplaceNan
Ersetze NaN-Werte in einer Matrix/einem Vektor durch den angegebenen Wert und gib die Anzahl der ersetzten Elemente zurück.
|
ulong vector::ReplaceNan(
Parameter
value
[in] Neuer Wert, durch den die NaN-Elemente in der Matrix/dem Vektor ersetzt werden sollen.
Rückgabewert
Die Anzahl der NaN-Elemente in der Matrix/dem Vektor, die durch einen neuen Wert ersetzt wurden.