- Поддержка ONNX
- Преобразование форматов
- Автоконвертация данных
- Cоздание модели
- Запуск модели
- Проверка в тестере
- OnnxCreate
- OnnxCreateFromBuffer
- OnnxRelease
- OnnxRun
- OnnxGetInputCount
- OnnxGetOutputCount
- OnnxGetInputName
- OnnxGetOutputName
- OnnxGetInputTypeInfo
- OnnxGetOutputTypeInfo
- OnnxSetInputShape
- OnnxSetOutputShape
- Структуры данных
OnnxRun
Запуск модели ONNX на исполнение.
|
bool OnnxRun(
Параметры
onnx_handle
[in] Хэндл объекта сессии ONNX, созданный через OnnxCreate или OnnxCreateFromBuffer.
flags
[in] Флаги из ENUM_ONNX_FLAGS, описывающие режим запуска — ONNX_DEBUG_LOGS и ONNX_NO_CONVERSION.
...
[in] [out] Входные и выходные параметры модели.
В случае успешного выполнения возвращает true, иначе false. Для получения кода ошибки вызовите функцию GetLastError.
ENUM_ONNX_FLAGS
|
Идентификатор
|
Описание
|
ONNX_DEBUG_LOGS
|
Вывод логов отладки
|
ONNX_NO_CONVERSION
|
Запрет на автоконверсию, использовать данные пользователя как есть
|
ONNX_COMMON_FOLDER
|
Загрузка файла модели из папки Common\Files, по значению равен флагу FILE_COMMON
Пример:
|
const long ExtOutputShape[] = {1,1}; // форма выходных данных модели
