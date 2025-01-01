const long ExtOutputShape[] = {1,1}; // форма выходных данных модели

const long ExtInputShape [] = {1,10,4}; // форма входных данных модели

#resource "Python/model.onnx" as uchar ExtModel[] // модель в виде ресурса

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnStart(void)

{

matrix rates;

//--- получаем 10 баров

if(!rates.CopyRates("EURUSD",PERIOD_H1,COPY_RATES_OHLC,2,10))

return(-1);

//--- подаем на вход набор векторов OHLC

matrix x_norm=rates.Transpose();

vector m=x_norm.Mean(0);

vector s=x_norm.Std(0);

matrix mm(10,4);

matrix ms(10,4);

//--- заполним матрицы нормировки

for(int i=0; i<10; i++)

{

mm.Row(m,i);

ms.Row(s,i);

}

//--- нормируем входные данные

x_norm-=mm;

x_norm/=ms;

//--- создаём модель

long handle=OnnxCreateFromBuffer(ExtModel,ONNX_DEBUG_LOGS);

//--- укажем форму входных данных

if(!OnnxSetInputShape(handle,0,ExtInputShape))

{

Print("OnnxSetInputShape failed, error ",GetLastError());

OnnxRelease(handle);

return(-1);

}

//--- укажем форму выходных данных

if(!OnnxSetOutputShape(handle,0,ExtOutputShape))

{

Print("OnnxSetOutputShape failed, error ",GetLastError());

OnnxRelease(handle);

return(-1);

}

//--- конвертируем нормированные входные данные в тип float

matrixf x_normf;

x_normf.Assign(x_norm);

//--- сюда получим выходные данные модели - предсказание цены

vectorf y_norm(1);

//--- запускаем модель

if(!OnnxRun(handle,ONNX_DEBUG_LOGS | ONNX_NO_CONVERSION,x_normf,y_norm))

{

Print("OnnxRun failed, error ",GetLastError());

OnnxRelease(handle);

return(-1);

}

//--- выведем в лог выходное значение модели

Print(y_norm);

//--- сделаем обратное преобразование для получения предсказанной цены

double y_pred=y_norm[0]*s[3]+m[3];

Print("price predicted:",y_pred);

//--- завершили работу

OnnxRelease(handle);

return(0);

};