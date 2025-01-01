- Поддержка ONNX
- Структуры данных
Для работы с моделями ONNX используются следующие структуры данных:
OnnxTypeInfo #
Структура описывает тип входного или выходного параметра модели ONNX
|
struct OnnxTypeInfo
В качестве входного параметра может использоваться только тензор (ONNX_TYPE_TENSOR), в этом случае заполняется значениями только поле OnnxTypeInfo::tensor, остальные поля (map и sequence) не определены.
В качестве выходного параметра может использоваться только один из трех типов OnnxTypeInfo (ONNX_TYPE_TENSOR, ONNX_TYPE_MAP или ONNX_TYPE_SEQUENCE), в зависимости от типа заполняется соответствующая подструктура (OnnxTypeInfo::tensor, OnnxTypeInfo::map или OnnxTypeInfo::sequence).
Структура описывает тензор во входном или выходном параметре модели ONNX
|
struct OnnxTensorTypeInfo
OnnxMapTypeInfo #
Структура описывает map, который получается в выходном параметре модели ONNX
|
struct OnnxMapTypeInfo
OnnxSequenceTypeInfo #
Структура описывает последовательность, которая получается в выходном параметре модели ONNX
|
struct OnnxSequenceTypeInfo
ENUM_ONNX_TYPE #
Перечисление ENUM_ONNX_TYPE описывает тип параметра модели
|
Идентификатор
|
Описание
|
ONNX_TYPE_UNKNOWN
|
Неизвестен
|
ONNX_TYPE_TENSOR
|
Тензор
|
ONNX_TYPE_SEQUENCE
|
Последовательность
|
ONNX_TYPE_MAP
|
Карта
|
ONNX_TYPE_OPAQUE
|
Абстрактный
|
ONNX_TYPE_SPARSETENSOR
|
Разреженный тензор
ENUM_ONNX_DATA_TYPE #
Перечисление ENUM_ONNX_DATA_TYPE описывает тип используемых данных
|
Идентификатор
|
Описание
|
ONNX_DATA_TYPE_UNDEFINED
|
Не определен
|
ONNX_DATA_TYPE_FLOAT
|
float
|
ONNX_DATA_TYPE_INT8
|
8-битный int
|
ONNX_DATA_TYPE_UINT16
|
16-битный uint
|
ONNX_DATA_TYPE_INT16
|
16-битный int
|
ONNX_DATA_TYPE_INT32
|
32-битный int
|
ONNX_DATA_TYPE_INT64
|
64-битный int
|
ONNX_DATA_TYPE_STRING
|
string
|
ONNX_DATA_TYPE_BOOL
|
bool
|
ONNX_DATA_TYPE_FLOAT16
|
16-битный float
|
ONNX_DATA_TYPE_DOUBLE
|
double
|
ONNX_DATA_TYPE_UINT32
|
32-битный uint
|
ONNX_DATA_TYPE_UINT64
|
64-битный uint
|
ONNX_DATA_TYPE_COMPLEX64
|
64-битное комплексное число
|
ONNX_DATA_TYPE_COMPLEX128
|
128-битное комплексное число
|
ONNX_DATA_TYPE_BFLOAT16
|
16-битный bfloat (Brain Floating Point)
ENUM_ONNX_FLAGS #
Перечисление ENUM_ONNX_FLAGS описывает режим запуска модели
|
Идентификатор
|
Описание
|
ONNX_DEBUG_LOGS
|
Вывод логов отладки
|
ONNX_NO_CONVERSION
|
Запрет на автоконверсию, использовать данные пользователя как есть
|
ONNX_COMMON_FOLDER
|
Загрузка файла модели из папки Common\Files, по значению равен флагу FILE_COMMON
Конвертация массивов при работе с ONNX моделями
В задачах машинного обучения не всегда нужна большая точность вычислений. Для ускорения расчетов некоторые модели используют типы данных с меньшей точностью, такие как Float16 и даже Float8. Чтобы пользователи могли подавать такие данные на вход моделей, в MQL5 добавлены 4 специальные функции, которые преобразует стандартные типы MQL5 в специальные типы FP16 и FP8.
|
Функция
|
Действие
|
Производит копирование массива типа float или double в массив типа ushort с заданным форматом
|
Производит копирование массива типа float или double в массив типа uchar с заданным форматом
|
Производит копирование массива типа ushort в массив типа float или double с заданным форматом
|
Производит копирование массива типа uchar в массив типа float или double с заданным форматом
Данные функции для преобразования массивов используют специальные форматы, заданные в перечислениях ниже.
ENUM_FLOAT16_FORMAT #
Перечисление ENUM_FLOAT16_FORMAT описывает 2 формата типа FP16.
|
Идентификатор
|
Описание
|
FLOAT_FP16
|
Стандартный 16-битный формат, так же известный как half
|
FLOAT_BFP16
|
Специальный формат brain float point
Оба этих формата имеют свои преимущества и ограничения. FLOAT16 обеспечивает более высокую точность, но требует больше ресурсов для хранения и вычислений. BFLOAT16, с другой стороны, обеспечивает более высокую производительность и эффективность при обработке данных, но может быть менее точным.
ENUM_FLOAT8_FORMAT #
Перечисление ENUM_FLOAT8_FORMAT описывает 4 формата типа FP8.
Формат FP8 (8-битное число с плавающей запятой) представляет собой один из типов данных, используемых для представления чисел с плавающей точкой. В FP8 каждое число представлено 8 битами данных, которые обычно разделяются на три компонента: знак, экспоненту и мантиссу. Этот формат обеспечивает компромисс между точностью и эффективностью хранения данных, что делает его привлекательным для использования в приложениях, где требуется экономия памяти и вычислительных ресурсов.
|
Идентификатор
|
Описание
|
FLOAT_FP8_E4M3FN
|
8-битное число с плавающей точкой, 4 бита порядок и 3 бита мантисса. Обычно используется как коэффициенты.
|
FLOAT_FP8_E4M3FNUZ
|
8-битное число с плавающей точкой, 4 бит порядок и 3 бита мантисса. Поддерживает NaN, не поддерживается отрицательный ноль и Inf. Обычно используется как коэффициенты.
|
FLOAT_FP8_E5M2FN
|
8-битное число с плавающей точкой, 5 бит порядок и 2 бита мантисса. Поддерживает NaN и Inf. Обычно используется для градиентов.
|
FLOAT_FP8_E5M2FNUZ
|
8-битное число с плавающей точкой, 5 бит порядок и 2 бита мантисса. Поддерживает NaN и Inf, не поддерживает отрицательный ноль. Также используется для градиентов.
Одним из ключевых преимуществ FP8 является его эффективность при обработке больших объемов данных. Благодаря компактному представлению чисел, FP8 позволяет уменьшить требования к памяти и ускорить вычисления. Это особенно важно в приложениях машинного обучения и искусственного интеллекта, где обработка больших наборов данных является обычным делом.