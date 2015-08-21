Дайджест 17-21 августа: Нефть падает, валюты развивающихся стран лихорадит, а Греция наконец получила деньги
Аналитика и прогнозы

Дайджест 17-21 августа: Нефть падает, валюты развивающихся стран лихорадит, а Греция наконец получила деньги

21 августа 2015, 14:25
Alice F
Alice F
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