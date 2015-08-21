Дайджест 17-21 августа: Нефть падает, валюты развивающихся стран лихорадит, а Греция наконец получила деньги

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Еженедельный дайджест - это последние новости из мира экономики и финансов, валютные и сырьевые прогнозы, а также интересные статьи для трейдеров из самых авторитетных источников.
Новость недели: Валютные войны продолжаются
- Euronews: Девальвация юаня: неоправданная паника
- РБК: МВФ призвал власти КНР ввести свободный курс юаня
- BBC Russian: Рубль упал до полугодового минимума
- Коммерсант: Рубль продолжает падение из-за дешевеющей нефти
- BBC Russian: Рубль в поисках дна: что говорят аналитики
- РБК: Опыт падений: что отличает девальвацию рубля 2015 от прошлых волн
- Reuters: Казахстан отпустил тенге в свободное плавание, курс рухнул
- Deutsche Welle: Нацвалюта Казахстана обесценилась на четверть из-за плавающего курса
- Reuters: Доллар снижается после новостей из Китая
- Вести Экономика: Евро достиг 77 рублей
- Коммерсант: Казахстан ослабил тенге с обещанием гражданам компенсировать потери наличными
- Reuters: Центральный банк Молдавии готов защитить лей интервенциями
- MQL5 Blogs: Фактор страха: Почему Китай так напугал инвесторов?
- MQL5 Blogs: Китайские события ускоряют обвал валют развивающихся стран
- Euronews: Доллар закрепился выше 67 рублей, евро – выше 75 рублей
- MQL5 Blogs: Российский рубль продолжает душить ряд негативных факторов
Обзор ключевых событий: экономика, финансы, инвестиции, власть
- Вести Экономика: Рост экономики Мексики превзошел прогнозы
- MQL5 Blogs: Греция получила первый транш финпомощи и уже потратила часть на выплату кредита в ЕЦБ
- Вести Экономика: ЦБ РФ. Пришло время пожинать ошибки прошлого
- MQL5 Blogs: ФРС вновь сомневается: а нужно ли вообще поднимать ставки?
- Газета.RU: Когда у России закончатся деньги
- Вести Экономика: Экономика США: обещания аналитиков vs реальность
- MQL5 Blogs: Биполярная Европа: растут только те, кто не боится что-то менять
- Вести Экономика: Банк Англии близок к повышению ставки
- Deutsche Welle: Греция получила 13 млрд евро из новой финансовой помощи
- MQL5 Blogs: Призраки финансового кризиса 1997 года возвращаются, чтобы напугать Азию
- MQL5 Blogs: Видео: Макс Кайзер. Катастрофа в Чикаго неизбежна?
- Вести Экономика: Падение рынков – еще один повод для ФРС сдать назад
- MQL5 Blogs: Россия может остановить денежно-кредитное смягчение, если нефть подешевеет до $40
- MQL5 Blogs: Мнение: В протоколе заседания ФРС не будет каких-либо намеков на повышение ставки
- Deutsche Welle: Бундестаг одобрил третий пакет помощи Афинам
Новости валютного, сырьевого и фондового рынков: прогнозы, аналитика
- Коммерсант: Китайские биржи теряют регулятора
- Вести Экономика: ЦБ Китая продолжает поддерживать финансовые рынки
- Газета.RU: Китаю советуют пустить все на самотек
- MQL5 Blogs: Мнение: Новый рынок золота подорвет силу доллара
- Reuters: Золото подорожало до максимума за 5 недель
- Вести Экономика: Валютные войны восстановили ценность золота
- MQL5 Blogs: Мнение: нефть по $10 — 20 за баррель? Вполне возможно
- Вести Экономика: Китайское казино. Как богатые продают акции бедным
- Reuters: Цены на нефть стабилизируются, но избыток поставок не допустит роста
- РБК: Нефть приблизилась к самому долгому падению с 1986 года
- Вести Экономика: 23 страны, где уже произошло крушение рынка акций
- MQL5 Blogs: Публикации известных СМИ, которые высмеивают золото и заставляют задуматься
- MQL5 Blogs: МВФ принял решение: юань не войдет в список резервных валют в этом году
- Вести Экономика: Рубль идет на рекорд, и ЦБ не будет мешать
- РБК: Путин рассказал о первостепенном внимании правительства к курсу рубля
- Вести Экономика: Саудовской Аравии грозит восстание на встрече ОПЕК?
- Reuters: Назарбаев советует готовиться к нефти по $30 за баррель
- MQL5 Blogs: Иран скрывает больше нефти в море, чем мы могли себе представить
- Коммерсант: Нефть как главная разновидность санкций
Новости компаний: события, стартапы, истории успеха
- Reuters: Лукойл закрыл сделку, продав Sinopec активы в Казахстане за $1,09 млрд
- BBC Russian: Google потерял часть данных пользователей из-за удара молнии
- Вести Экономика: Hewlett-Packard: акции падают, продажи снижаются
- Коммерсант: Citigroup заподозрили в отмывании денег
- MQL5 Blogs: Крупнейшим банкам грозят многомиллиардные иски за махинации на рынке Forex
- Коммерсант: "ВКонтакте" нашла доходное место
- Вести Экономика: Андерссон: АвтоВАЗу нужно изменить базу поставщиков
- Euronews: Империя Samsung наносит ответный удар
- Газета.RU: ВТБ списывает долги
- Вести Экономика: BNY Mellon заплатит штраф в $15 млн за взятки
- Deutsche Welle: Германия одобрила сделку Total c "Роснефтью"
- Коммерсант: McDonald's распробовал франшизу
- Вести Экономика: Мосгорсуд защитил WarnerBros от пиратов
- Вести Экономика: Роскомнадзор может заблокировать "Википедию"
- Коммерсант: Сбербанк начал сокращения
- Вести Экономика: Apple и Google: назревает новая битва титанов
Главное в мире
- BBC Russian: Жан-Мари Ле Пена исключили из "Национального фронта"
- Коммерсант: КНДР и Южная Корея на грани полномасштабного вооруженного конфликта
- РБК: В России 2016 год объявят Годом кино
- MQL5 Blogs: 5 вещей, которые могут остановить ФРС от повышения процентных ставок
- Коммерсант: Премьер Алексис Ципрас ушел в отставку
- РБК: Золотая рыба: России грозит дефицит рыбной продукции из-за нового эмбарго
- MQL5 Blogs: Не дайте этим инвестиционным ошибкам лишить вас денег на медвежьем рынке
- Вести Экономика: Греция начинает платить по долгам
- Коммерсант: Греческими аэропортами будут управлять немцы
- Reuters: Взрыв в туристическом районе Бангкока унес 27 жизней, несколько погибших - иностранцы
- Коммерсант: Москва приблизилась к бюрократическому идеалу