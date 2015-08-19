Призраки финансового кризиса 1997 года возвращаются, чтобы напугать Азию

Ситуация в Азии и правда сейчас немного похожа на кризис 1997 года. Восемнадцать лет прошло после того, как финансовый кризис буквально разорвал Азию, свергая правительства, разоряя компании и опустошая карманы, и вот региональные валюты вновь попали под сильное давление. По всей видимости, Малайзия и Индонезия в беде. За прошедший год малайзийский ринггит потерял почти четверть своей стоимости по отношению к доллару. Индонезийские рупии уронили на 15% за этот же период времени. Обе валюты в настоящее время держатся на самых слабых отметках с прошлого азиатского финансового кризиса, и потери продолжаются.
Вдобавок к проблемам, Пекин девальвировал юань на прошлой неделе — этот шаг, как некоторые считают, был сделан для поддержки экспортеров. Если такая идея не придется по душе другим региональным правительствам, то их ответные действия могут спровоцировать валютной войны в регионе, а это приведет к дальнейшему ухудшению рупии, ринггита и других уязвимых валюты. Пока инвесторы внимательно следят за ситуацией, они еще не так сильно паникуют. И все потому, что в большинстве стран Азии есть большие «сундуки» валютных резервов, которые могут быть использованы для защиты своих валют. По сравнению с 1997 годом, подготовленность правительств намного улучшилась, а уровень задолженности снизился.
Даниэль Мартин, аналитик Capital Economics, говорит, что за исключением Малайзии, которая имеет высокие уровни задолженности в американских долларах, слабость валюты - не "основной риск для экономики любой страны в регионе". Есть больше других причин беспокоиться, чем думать только о валютах. Экономика Китая (страна, которая создает большую часть спроса в Азии) падает последние месяцы. Страны, которые экспортируют в Китай, включая Тайвань, Малайзию, Южную Корею и Вьетнам, могут в итоге оказаться в большой беде. Между тем, двигатель роста многих стран с формирующимся рынком — это товары. Но цены на нефть, медь и сою также очень сильно упали в течение последнего года. Малайзия, например, является крупным экспортером нефти, а Индонезия отправляет огромные объемы угля, пальмового масла и каучука за рубеж.
И, наконец, многие эксперты ждут, что Федеральная резервная система повысит ставки в сентябре этого года. Это приведет к еще большему увеличению расходов по займам - проценты по кредитам для компаний на развивающихся рынках вырастут. Это также сделает американский долг более привлекательным для инвесторов, и значит, долги развивающихся рынков уйдут в распродажи.
Софьян Джалил,
индонезийский советник по экономике,
сказал в начале августа, что он хочет,
чтобы ФРС действовала быстро. "Я
надеюсь, ФРС решится действовать раньше,
и чем быстрее, тем лучше для Индонезии,
потому что неопределенность дает
финансовым рынками хорошую возможность
поиграть", - сказал Джалил. Чиновники
в Индонезии и Малайзии, как во время
кризиса 18 лет назад, все еще могут
контролировать свою реакцию во время
давления. Если протекционизма и
политической дисфункции можно избежать,
то у стран есть хорошие шансы. Но это будет нелегко.
Премьер-министра Малайзии Наджиб Разак
недавно обвинили в
коррупции. Его коллега в Индонезии,
Джоко Видодо, израсходовал большую
часть своего политического капитала
после вступления в должность год назад
на несколько экономических реформ,
чтобы показать свои усилия. В общем, рынкам есть еще, чего бояться в Азии, потому что Китай - не единственный призрак экономики.