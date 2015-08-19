Призраки финансового кризиса 1997 года возвращаются, чтобы напугать Азию

Ситуация в Азии и правда сейчас немного похожа на кризис 1997 года. Восемнадцать лет прошло после того, как финансовый кризис буквально разорвал Азию, свергая правительства, разоряя компании и опустошая карманы, и вот региональные валюты вновь попали под сильное давление. По всей видимости, Малайзия и Индонезия в беде. За прошедший год малайзийский ринггит потерял почти четверть своей стоимости по отношению к доллару. Индонезийские рупии уронили на 15% за этот же период времени. Обе валюты в настоящее время держатся на самых слабых отметках с прошлого азиатского финансового кризиса, и потери продолжаются.

Вдобавок к проблемам, Пекин девальвировал юань на прошлой неделе — этот шаг, как некоторые считают, был сделан для поддержки экспортеров. Если такая идея не придется по душе другим региональным правительствам, то их ответные действия могут спровоцировать валютной войны в регионе, а это приведет к дальнейшему ухудшению рупии, ринггита и других уязвимых валюты. Пока инвесторы внимательно следят за ситуацией, они еще не так сильно паникуют. И все потому, что в большинстве стран Азии есть большие «сундуки» валютных резервов, которые могут быть использованы для защиты своих валют. По сравнению с 1997 годом, подготовленность правительств намного улучшилась, а уровень задолженности снизился.

Даниэль Мартин, аналитик Capital Economics, говорит, что за исключением Малайзии, которая имеет высокие уровни задолженности в американских долларах, слабость валюты - не "основной риск для экономики любой страны в регионе". Есть больше других причин беспокоиться, чем думать только о валютах. Экономика Китая (страна, которая создает большую часть спроса в Азии) падает последние месяцы. Страны, которые экспортируют в Китай, включая Тайвань, Малайзию, Южную Корею и Вьетнам, могут в итоге оказаться в большой беде. Между тем, двигатель роста многих стран с формирующимся рынком — это товары. Но цены на нефть, медь и сою также очень сильно упали в течение последнего года. Малайзия, например, является крупным экспортером нефти, а Индонезия отправляет огромные объемы угля, пальмового масла и каучука за рубеж.

И, наконец, многие эксперты ждут, что Федеральная резервная система повысит ставки в сентябре этого года. Это приведет к еще большему увеличению расходов по займам - проценты по кредитам для компаний на развивающихся рынках вырастут. Это также сделает американский долг более привлекательным для инвесторов, и значит, долги развивающихся рынков уйдут в распродажи.

Софьян Джалил, индонезийский советник по экономике, сказал в начале августа, что он хочет, чтобы ФРС действовала быстро. "Я надеюсь, ФРС решится действовать раньше, и чем быстрее, тем лучше для Индонезии, потому что неопределенность дает финансовым рынками хорошую возможность поиграть", - сказал Джалил. Чиновники в Индонезии и Малайзии, как во время кризиса 18 лет назад, все еще могут контролировать свою реакцию во время давления. Если протекционизма и политической дисфункции можно избежать, то у стран есть хорошие шансы. Но это будет нелегко. Премьер-министра Малайзии Наджиб Разак недавно обвинили в коррупции. Его коллега в Индонезии, Джоко Видодо, израсходовал большую часть своего политического капитала после вступления в должность год назад на несколько экономических реформ, чтобы показать свои усилия. В общем, рынкам есть еще, чего бояться в Азии, потому что Китай - не единственный призрак экономики.

