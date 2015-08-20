ФРС вновь сомневается: а нужно ли вообще поднимать ставки?

Руководству Федеральной резервной системы не хватает дополнительных статданных, чтобы принять решение по повышению ставки. Вчера были опубликованы "минутки" июльского заседания ФРС, которые показали суть дискуссии в Федеральном комитете по открытому рынку (FOMC) насчет развития дальнейшей денежно-кредитной политики США.

"Комитет пришел к выводу, что, хотя он и увидел дальнейший прогресс, экономические условия, требующие увеличения в целевом диапазоне ставки по федеральным фондам, еще не были выполнены. Члены комитета в целом согласились, что дополнительная информация о перспективах необходима для повышения целевого диапазона", - сказано в протоколе.

Чтобы поднять ставки, регулятору нужна уверенность, что экономический рост в стране ускоряется, а инфляция близка к целевой отметке в 2%. Некоторые члены комитета сомневаются, что нынешняя информация может свидетельствовать о движении инфляции к целевым отметкам. Один член комитета, однако, был готов поднять ставки уже на июльском заседании, но согласился подождать дополнительных данных, чтобы подтвердить свое мнение.

Как становится ясно из протоколов, многие члены комитета видят риски, возникающие от экономической и финансовой деятельности за рубежом. Хотя в целом считают эти риски "почти сбалансированными". К примеру, связанные с греческим кризисом риски, по мнению ФРС, "несколько уменьшились", а усилившийся спад экономики Китая, наоборот, может угрожать экономическим перспективам США. Различия в монетарных действиях США и других стран приведет к дальнейшему удорожанию доллара, снижению цен на сырьевые товары.

Кстати, Международный валютный фонд просит ФРС сохранить нынешнюю низкую ставку еще как минимум до следующего года — по мнению фонда, низкая инфляция и ослабленный рынок труда нуждаются в нескольких месяцах "дешевых" денег.

После публикации протоколов в среду вечером пара EUR/USD пошла в рост, и сейчас, к 8:32 мск она торгуется на уровне 1,1133 (+0,13%).

