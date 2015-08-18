Россия может остановить денежно-кредитное смягчение, если нефть подешевеет до $40

Центробанк России может приостановить программу денежно-кредитного смягчения, если цена на нефть упадет до $40 за баррель. Об этом заявил сегодня в телефонном интервью экономический советник в Кремле Андрей Белоусов.

«Если ситуация на валютном рынке изменится в результате сильного падения цен на нефть (до $40), тогда, вероятно, ЦБ РФ остановит процесс плавного снижения ставок», — сказал Белоусов.

Разгром товарно-сырьевых рынков может заставить регулятор изменить тактику, если инфляция вновь взовьется вверх и рубль подвергнется дальнейшей дестабилизации. Российская валюта сейчас торгуется на шестимесячном минимуме: доллар стоит 65,50 рублей, евро — 72,57 рубля.

Тем временем, после внезапного аварийного повышения ставки ЦБ РФ до 17,5% в декабре Эльвира Набиуллина в пять этапов плавно снизила ее до 11%. Белоусов, бывший министр экономики РФ, который сменил Набиуллину на посту помощника президента в 2013 году, был одним из первых российских чиновников, который заговорил о возможности снижения ставки в январе. Несколько дней спустя Банк России и вправду шокировал трейдеров и аналитиков, продемонстрировав уменьшение ставки, которое стало одним из самых резких разворотов политики крупных мировых регуляторов с 1990 года.

Продажа нефти и газа составляют около половины доходов государственного бюджета России. Поэтому мировая цена на нефть очень сильно влияет на котировки рубля, а она в течение дня сегодня потеряла еще 0,3%: к 17.56 Brent торгуется на отметке $48,59 за баррель с поставкой в октябре.

Ключевая ставка на данный момент — единственный инструмент в распоряжении центробанка, с помощью которого тот может влиять на рубль. Об этом Белоусов заявил в понедельник, подчеркнув, что Россия больше не может позволить себе проводить регулярные интервенции на валютном рынок в силу недостаточного текущего уровня резервов.

Напомню, в прошлом году ЦБ РФ потратил около 88 млрд долларов в попытке поддержать рубль, попавший под комплексный каток падения нефтяных цен, оттока капитала и санкций со стороны Запада.