Мнение: нефть по $10 — 20 за баррель? Вполне возможно

В феврале известный экономист Гарри Шиллинг предсказывал, что нефть подешевеет до $10 – 20 за баррель. В тот момент цена на WTI составляла 54 доллара, и уже к середине марта упала до $43. Одновременно с этим «быки» утверждали, что нефть была недооценена и предрекали рост до $80. Весной произошел отскок вверх.

Нефтяные оптимисты отмечали рост производства на нефтяных сланцах. Они рассуждали, что низкие цены ограничат добычу ненадолго и не очень сильно скажутся на разработке новых скважин. Однако на пути к $80 нефть споткнулась. Ралли остановилось на отметке в 60 долларов в мае и июне, и сегодня мы наблюдаем новые минимумы. К 14.06 мск 20 августа Brent стоит 46,47 долларов за баррель, фьючерсы на WTI дошли до $40,73.

Гарри Шиллинг по-прежнему придерживается своего катастрофического прогноза в 10 — 20 долларов за баррель. Логика, по его мнению, проста. Картели формируются, чтобы удерживать цены выше равновесного значения. Но, кроме картелей, есть и производители, которые в них не входят. Их цель — получать больше, чем вкладывают, при этом многие пользуются искусственно завышенной ценой, чтобы продавать всё больше и больше. Таким образом, задача лидера картеля — в случае ОПЕК это Саудовская Аравия — сокращение производства, чтобы предотвратить коллапс цен. Этим Саудовская Аравия и занималась в течение многих десятилетий, в итоге производство здесь в течение 10 лет практически не росло. Однако параллельно с этим страны, не входящие в ОПЕК — например США и Канада — планомерно наращивали добычу.

В итоге ближневосточным производителям надоело наблюдать сокращение своей доли рынка, поэтому они решили сыграть в более агрессивную игру. На историческом заседании 27 ноября они фактически отказались от квот на добычу, полагая, что смогут выдержать низкие цены на нефть дольше, чем страны с более высокой себестоимостью добычи. Производство ОПЕК в прошлом месяце составило 31,5 млн баррелей в день, это самый высокий показатель с мая 2012 года. Сама Саудовская Аравия производила рекордные 10,35 млн баррелей в сутки.

В этой войне обвал цены — совсем не то, что нужно для удовлетворения потребностей бюджета, которые колеблются между $40 в Кувейте и $125 в Венесуэле. Это предельная стоимость получения нефти, включая бурение, трубопроводы и накладные расходы. Это цена, ниже которой денежный поток от получения каждого барреля падает до абсолютного нуля. Так вот, в техасском Пермском бассейне и на некоторых саудовских месторождениях предельная цена составляет именно те самые $10 — 20 за баррель.

Когда цены превышают предельные издержки, производство надо увеличивать, чтобы наверстать упущенные доходы. Некоторые производители наращивают добычу даже при ценам, которые ниже себестоимости. Например, Россия зависит от экспорта энергоносителей, чтобы покрывать расходы на импорт и государственные платежи. С падением цен на нефть и введением западных санкций Россия отчаянно хватается за каждую возможность заработать валюту.

К сокращению производства не приводят даже банкротства, тем более, что банкротящиеся небольшие нефтедобывающие компании вместе с их мощностями, как правило, поглощаются более крупными коллегами.

Между тем, оценки стоимости сланцевой добычи в США продолжают падать. ОПЕК считает, что многие проекты в Северной Дакоте остаются прибыльными при $24 — 41 за баррель. Многие прогнозисты были обманчиво воодушевлены падением работающих в США нефтяных вышек с 1931 в сентябре 2014 года до 884 в середине августа 2015. Но это не поможет нефти подорожать: меньше ее от этого не станет. Дело в том, что из эксплуатации выводятся в основном старые вертикальные буровые установки на истощенных месторождениях, а основные инвестиции вкладываются в более производительные горизонтальные установки. По оценкам некоторых экспертов нефтяного рынка, использование новых технологий может удвоить выход нефти с каждой скважины.

Иран — еще один фактор давления на цену. Сделка фактически заключена, и выход иранской нефти может активизироваться примерно на 1 млн баррелей в день, когда санкции будут сняты. Плюс к тому, 0,5 млн баррелей в день хлынут на рынок практически мгновенно из запасов: огромное количество добытой иранской нефти спокойно хранится себе в танкерах в прибрежных водах и ждет своего час.

Глобальное предложение уже превышает спрос, причем производство непрерывно наращивается. По оценкам Международного Энергетического Агентства, производство в России увеличится на 1,1 млн баррелей в день (это меньше, чем 2,4 млн баррелей в прошлом году, но тоже внесет свой вклад в глобальный переизбыток). При этом глобальный спрос на нефть вырастет на 1,6 млн баррелей в 2015 и на 1,4 млн в 2016 году.

Если свести воедино все оценки, то в 2016 году мир ожидает превышение поставки более чем на 1 млн баррелей в день. При этом прогнозы спроса МЭА еще не учитывают замедления роста в Китае и на других развивающихся рынках, которое с учетом последних событий ожидается практически стопроцентно. Сворачивание цены на нефть послужит на благо дефляционным настроениям во всем мире.

В своей следующей статье господин Шиллинг обещает обсудить последствия падения нефтяных цен для ФРС, для отдельных производителей и потребителей.