5 вещей, которые могут остановить ФРС от повышения процентных ставок

Федеральная резервная система, как ожидается, повысит ключевую процентную ставку в следующем месяце - впервые почти за десять лет. Этот шаг будет означать, что экономика США выздоровела. Все больше экспертов ждут повышения ставок в ближайшие шесть недель.

Однако, есть и другие мнения. Например, аналитики Goldmans Sachs объявили недавно, что, по их мнению, ФРС не будет повышать ставки до декабря этого года. Вот 5 ключевых факторов, которые могут вынудить ФРС взять паузу и немного задержаться со своим стартом изменения ставок. Что еще более важно - даже если ФРС и поднимет их в сентябре, эти вещи могут смутить их потом и регулятор повременит со следующим повышением.

1. Плохой рост заработной платы

Последние два сообщения о росте заработной платы были посредственными. Средний почасовой доход вырос всего на 2,1% в июле - ниже целевого уровня в 3,5%. Еще один показатель - индекс стоимости рабочей силы (ECI) - был очень слаб в июле.

Заработная плата важна, потому что она является ключевым критерием инфляции. Когда зарплаты не растут, это предупреждающий сигнал для инфляции, говорят некоторые эксперты. "Отсутствие роста заработной платы заставит некоторых законодателей притормозить со своей политикой", - говорит Линн Ризер, экономист Point Loma Nazarene University в Калифорнии.

Члены комитета ФРС заявили, что им не нужно видеть рост заработной платы до повышения ставок, но на самом деле они хотят увидеть хотя бы небольшие улучшения. Следующий доклад о заработной плате выйдет 4 сентября.

2. Падение цен на нефть

Цены на нефть идут вниз около самой низкой точки в этом году. Баррель американской нефти торговался в начале недели около отметок в $43-44. Низкие цены на нефть — настоящее бедствие для многих стран. Для Соединенных Штатов цены на нефть утяжеляют инфляцию, которую ФРС хочет видеть движущейся вверх. В Америке инфляция была более ровной, чем в прошлом году, в основном из-за падения цен на газ на 23%.

"Если они не повысят ставки, это будет больше связано с рынком и ситуацией на международной арене", - говорит Сэм Буллард, старший экономист Wells Fargo в Шарлотте. Буллард считает, что ФРС повысит ставки в сентябре.

3. Мрачная глобальная экономика

ФРС является центральным банком Америки, но его действия имеют волновой эффект на всю мировую экономику. И за пределами США, где и так уже все не очень хорошо. Китай замедляется, развивающиеся рынки страдают от сильного доллара, а Европа по-прежнему мучается с греческими долгами.

При такой слабой международной перспективе ФРС может побояться получить обратный эффект: сделает повышение ставки, а это больно ударит по глобальной экономике, что, в свою очередь, опять ослабит экономику США. Все мы знаем, что ФРС давала все больше и больше намеков в этом году, что она внимательно следит за перспективами мировой экономики. Сильный доллар больно стукнул по доходам американских компаний за рубежом, и это также негативно повлияло на торговлю США. Регулятору нужно лучше понять, как влияет замедление глобальной экономики на США — это можно будет сделать после 27 августа, когда выйдут пересмотренные данные по экономическому росту в период с апреля по июнь.

4. Страхи покупателей

Американские покупатели чаще оставались дома этой весной, и это означало, что люди не ощущают роста их экономического благополучия — они попросту боялись тратить свои деньги, потому что не знали, что их ждет завтра. Расходы сократились в период с июня по май, а цифры предыдущих месяцев были пересмотрены в сторону понижения. Экономисты думали, что американцы будут тратить больше этой весной и летом, но этого не произошло. Данные по розничным продажам вышли в четверг и дали некий новый импульс в размышлениях о том, как американцы ощущают здоровье экономики.

5. Работа и инфляция

Количество новых рабочих мест хорошо росло, но не самыми большими темпами в этом году. Однако, если и дальше пойдет замедление темпов, то это может заставить ФРС еще немного подождать. Отчеты по рабочим местам и безработице в августе выйдут 4 сентября.

И последний момент - инфляция — за ней тоже будут очень внимательно наблюдать. Следующие отчеты по инфляции выйдут 19 августа и 16 сентября — как раз в этот день ФРС начнет свое заседание, на котором и решит, повышать ставки или нет.