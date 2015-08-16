Публикации известных СМИ, которые высмеивают золото и заставляют задуматься

Майкл Кригер, автор блога Liberty Blitzkrieg недавно опубликовал пост, в котором он анализирует не просто состояние рынка золота в мире, а то, как о его будущем пишут самые известные и крупные средства массовой информации. И самое интересное, что авторы статей и приглашенные аналитики представляют различные доказательства того, что мы приближаемся к дну золотого рынка. Кригера удивляет, что все эти тексты вышли практически друг за другом.

К примеру, в статье из Wall Street Journal «Давайте будем честными в отношении золота: это булыжник в картонной коробке» автор рассказывает, что золото по сути перестало быть безопасной гаванью в сложные экономические и политические времена и не спасает от инфляции. Но вспомните, когда конфликт в Греции достиг своего апогея, евро упал против доллара, китайский рынок акций приостановился, а золото так и сидело на месте, как камень в коробке. Может быть, конечно, многие обладатели золотых активов купили их по ошибке в последние десять-тринадцать лет, ориентируясь на его «магические свойства», которые позволят справиться с инфляцией и дадут ему блистать даже в самые темные времена. Но оказалось, что прибыль от инвестиции в золото весьма скромная, этот металл — отнюдь не панацея от инфляции, хотя и хорошо проявляет себя во время неожиданных кризисов. А греческий конфликт назревал давно, поэтому резких движений в цене на золото мы и не увидели. Когда «новички» на рынке золота поняли все это, цена немного упала. Пора признать, что владение золотом — это лишь способ успокоить себя и получить какую-то надежду или мечту на будущее.

Задумайтесь, какие обороты использует автор, чтобы описать ситуацию и участников рынка: «булыжник в картонной коробке», «новички на рынке золота», он еще называет «золотыми жуками» тех людей, которые верят в желтый металл, несмотря ни на что, и они часто напоминают объекты каких-то опытов по психологии когнитивного диссонанса.

Другая статья уже из издания The Washington Post - «Золото обречено». Суть размышлений автора этого материала в том, что нынешние чиновники не заметили, как надвинулся финансовый кризис, а потому весьма вероятно, что также не заметят и будущую инфляцию. А те, кто постоянно кричит об этом, уже как минимум лет шесть пытаются убедить других, что в итоге «последствием печатания денег станет инфляция». Золотые жуки ведут себя так, будто балансовый отчет Федерального резерва – это тайна, которую раскрыли только они, а взрывной рост цен, как был в США в 1970-х годах и в 1920-е годы в Германии, - это всего лишь вопрос времени.

То, что происходит на рынках, где царят практически нулевые ставки, не удивляет экономистов. Банки не хотят давать новых денег и лучше будут держать их у себя в качестве средства сбережения. Такое, кстати, произошло в Японии в начале двухтысячных, когда процентные ставки упали до нуля, - именно это происходит сейчас и в США, Великобритании, Японии и Европе. Тут становится жалко золотых жуков, пока не вспомнишь, что некоторые из них выманивают деньги у пенсионеров, просто запугивая их. Некоторые думали раньше, что золото выросло в цене, когда поднялась инфляция, но они не понимали, что на самом деле цена золота никак не зависит от уровня инфляции и даже от процентных ставок. Ведь даже сейчас, когда ставки поднимаются, золото, как мы видим, падает. Хотя да, ФРС ведь еще не поднял ставки, но его руководство говорит об этом уже достаточно давно, чтобы рынки отреагировали так, как будто бы это уже произошло. Заметьте, как WashingtonPost нарочно демонизирует золотых жуков: «пытаются выманить деньги у пенсионеров за счет запугивания». Но скрытая задача статьи — похвалить существующую систему сумасшедших центробанков и его аналитиков (автор пишет - «по большей части, экономисты знают, что делают»).

Идем дальше, это статья с сайта Bloomberg - «Золото будет демонстрировать только ухудшение». Вдруг выясняется, что падение цен на золото — это еще не самая главная проблема, ведь для многих металл вообще потерял какую-либо привлекательность и харизму. По прогнозам аналитиков агентства, цены на золото упадут до $984 за унцию к началу следующего года, и это будет самым сильным падением за последние шесть лет. «Золото вышло из моды, как расклешенные брюки: никто не хочет его покупать, - говорит Робир Бар, аналитик Societe Generale SA в Лондоне. – Оно не обвалится, но мы думаем, что в ближайшем будущем оно окажется на низком уровне».



«Золото – это причудливый рудимент древних времен, - уверен Брайан Бэриш, управляющий компании Cambiar Investors LLC. – Это не тот товар, на который проявляется фундаментальный спрос. Оно красиво, поэтому люди применяют его в ювелирных изделиях. Но оно отличается от железной руды, нефти, меди или зерна. У него нет конкретного конечного применения. Людям оно просто нравится, так что оно становится предметом дискуссии и страсти». Здесь автор нарочно использует несколько необычных терминов и оборотов: «металл потерял свою харизму», «золото вышло из моды ... никто не хочет его покупать», «золото – причудливый рудимент древних времен».

И, наконец, последняя статья. Она больше похожа по тону на статью в WSJ, где покупателей золота, по сути, обзывают не самыми лестными словами. Статья с сайта MarketWatch - «Две причины, почему золото может подешеветь до $350 за унцию». Золотым жукам, которые только начали переваривать падение цены больше чем на $100 за последний месяц, пора готовиться к еще большему спаду. Такой прогноз дает Клод Эрба, бывший менеджер по сырьевым товарам в компании TCWGroup. По его мнению, справедливая цена золота сейчас - $825. Еще одна причина, почему золото упадет, - это тот факт, что золото снижается в конечном счете до справедливой стоимости и промахивается или падает гораздо ниже этих отметок. Поэтому аналитик уверен, что золото может упасть до отметок $350 за унцию.

Эрба использует пять хорошо известных этапов, характеризующих работу горя, чтобы описать тот момент, в каком состоянии сейчас находятся золотые жуки. Эти этапы - отрицание, гнев (агрессия), торги, депрессия и принятие - и он утверждает, что золотое сообщество сейчас находится в стадии «торги». Эрба воображает, что они говорят себе что-то типа: "Пока золото остается выше $1000 за унцию, я буду ходить в церковь каждое воскресенье". Тон его рассуждений - довольно снисходительный, но автор зачем-то обращает внимание на религиозную образность, когда говорит, что инвесторы буквально «торгуются с Богом».

Майкл Кригер сделал такую подборку не для того, чтобы найти «дно золота», а просто хотел показать, как в разных изданиях порой гиперболизируют характеры некоторых инвесторов (по факту авторы статей действуют так же, как и золотые жуки, высмеивая их). И, наконец, Майкл не берется утверждать, что знает, когда произойдет перелом в золотом рынке, но полагается на мнения некоторых людей — особенно на прогнозы Мартина Армстронга. Несколько лет назад тот сказал, что ничего не растет по прямой, и потому золото ждет суровая коррекция перед тем, как начнется его очередной бычий настрой. Мы видим, как его прогноз сбывается прямо у нас на глазах. Он также говорил, что когда цена золота приблизится к отметке в $1000 за унцию или даже упадет ниже, все будут говорить, что «золото умерло» и делать различные пессимистичные заявления. Впрочем, постепенное падение этого негативного настроя можно наблюдать уже сейчас, о чем и говорят статьи наших современников.