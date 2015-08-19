Видео: Макс Кайзер. Катастрофа в Чикаго неизбежна?

Свежий выпуск «Обзора Макса Кайзера» довольно необычный: ведущие и гости сидят прямо на улице, на солнечном берегу — они в Чикаго. Этот город, третий по числу жителей в США, скатывается вниз, повторяя убийственные ошибки Греции: долговые обязательства растут, а уровень производства падает. Могут ли власти изменить ситуацию?

Эксперты считают, что к краху привели непродуманные действия федеральных властей: действительно, ведь им гораздо выгоднее заниматься финансовыми спекуляциями, чем вкладывать деньги в развитие промышленности. Но страшнее всего, что такая тенденция четко прослеживается на всей территории США. Во второй половине передачи к Максу присоединится блоггер Майк Шедлок, чтобы обсудить современное состояние Чикаго и сложную экономическую ситуацию, в которую попал город.

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