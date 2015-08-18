Крупнейшим банкам грозят многомиллиардные иски за махинации на рынке Forex

В минувшую пятницу кпупнейшие мировые кредиторы — Barclays, Goldman Sachs, HSBC, Royal Bank of Scotland, Citi, BNP Paribas, UBS и JPMorgan — согласились выплатить 2 млрд долларов с целью урегулирования конфликта с пострадавшими инвесторами. Участники рынков обвиняют банки в манипулировании валютными курсами, в результате чего множество инвесторов понесли убытки. Еще семь банков продолжают участвовать в судебном процессе в США, в том числе Deutsche Bank, Morgan Stanley и Standard Chartered.

Американские инвесторы утверждают, что крупнейшие мировые финансовые учреждения находились в сговоре, чтобы манипулировать валютным рынком, еще с 2003 года. Предметом сговора стали десятки валютных пар, в том числе семь пар, занимающих наибольший объем рынка.

Это решение может стать прецедентным: урегулирование в суде Нью-Йорка вряд ли обещает быть последним. Глобальные кредиторы готовятся к искам на десятки миллиардов долларов от инвесторов в Лондоне и Азии (преимущественно в Гонконге и Сингапуре), которые торговали через их площадки.

Адвокаты предупреждают, что в Лондоне претензий будет больше, чем в Нью-Йорке, потому что рынок Forex здесь гораздо больше: в британской столице сконцентрировано около 40% мирового объема валютных торгов. Претензии в Лондоне могут потянуть на десятки миллиардов фунтов.

Однако по мнению аналитиков, на данный момент крайне трудно точно оценить сумму, которую должны будут выплатить кредиторы, потому что прецедентов подобного рода пока не так много. Диапазон сумм, по которым вменяются гражданские иски, очень широк.

Юристы американской компании Hausfeld предупреждают, что это «только начало». «Нет сомнений, что любой, кто торговал на Forex – через Лондон или через азиатские рынки, где ежедневно проходят транзакции на триллионы долларов — понес значительный ущерб в результате действий банков. Чтобы взыскать компенсацию этих потерь, потребуются согласованные действия в Лондоне.