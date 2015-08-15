Иран скрывает больше нефти в море, чем мы могли себе представить

Одна из самых больших тайн на нефтяном рынке заключается в том, сколько нефти Иран накопил в море. Это ключевой вопрос, потому что иранская ядерная сделка с Западом должна избавить страну от парализующих санкций, и проложить путь для тонн иранской нефти, которые поразят рынок. Всплеск иранского экспорта только усилит избыток предложения нефти, который уже отправил цены к свежим шестилетним минимумам на этой неделе, когда WTI упала ниже $42 за баррель.

Иран утверждает, что у него нет особых накоплений нефти в танкерах в Персидском заливе, но никто ему не верит. До недавнего времени эксперты в области энергетики думали, что суда Ирана содержат примерно 30-40 млн баррелей нефти. Но морская надзорная фирма Windward, используя сложные современные технологии, определила, что Иран на самом деле накопил около 50 млн баррелей нефти. Это на 150% больше, чем в апреле прошлого года, когда Windward начала следить за ними.

Основанная в Израиле фирма Windward использует огромные объемы данных, чтобы отслеживать производство и транспортировку нефти по всем классам кораблей и судов в Персидском заливе, в том числе и на тех, которые не передают свое местоположение. И эти оценки показывают гораздо большие объемы нефти в «запасах», чем необходимо, особенно учитывая снижение спроса и нестабильность в Китае.

"Это означает, что когда санкции будут сняты, хлынет поток нефти на рынок, потому что стране нужны деньги", - говорит Том Клоза, главный аналитик по нефти в Oil Price Information Service. Важно помнить, что скрывающиеся тонны нефти в море готовы к отправке покупателям — вероятно, в Азию — в любой момент. Эта нефть уже откачана из земли, очищена и обработана.

"Иран пытается преуменьшить цифры, якобы в плавучих хранилищах не так много нефти, потому что они не хотят, чтобы эти цифры напугали рынок", - говорит Тамар Эсснер, энергетический аналитик в Nasdaq Advisory Services.

Но для начала Ирану необходимо соблюдать условия ядерной сделки, которую еще должны ратифицировать в конгрессе. Пока не понятно, чем завершится обсуждение пакта и голосование, но есть доля скептицизма насчет того, что законодатели в Конгрессе на наберут достаточно голосов, чтобы отменить обещанное вето президента Обамы.

Если санкции будут сняты, Иран сможет поставить дополнительные 375-500 тыс. баррелей сырой нефти на рынки к середине 2016 года, по подсчетам аналитиков RBC Capital Markets. Появление независимых исследований и новых предположений о запасах нефти в Иране связано с тем, что никто практически уже не верит в официальные данные. Большая часть официальной статистики фальсифицирует цифры. "Везде, где мы начинаем анализировать, мы видим, что официальные цифры очень отличаются от реальных — они либо выше, либо ниже. Никто не знает, что происходит на самом деле", - говорит генеральный директор Windward Ами Даниэль.