Мнение: Новый рынок золота подорвет силу доллара

Совместные действия по созданию собственного рынка золота со стороны России, Китая и их соседей позволят быть более независимыми от англо-американского сговора и их манипуляции ценами. Единственный крупный центр по торговле золотом не давал возможности действовать естественному потоку металла в мировой экономике. Такое мнение высказал недавно американский экономист Уильям Энгдаль. Он уверен, что цены на нью-йоркской и лондонской биржах не соответствуют истинной стоимости золота как валютного резерва и стандарта денежной устойчивости. Крупные частные и центральные банки Запада искусственными способами сдерживают цену, потому что дорогое золото угрожает доллару как основной мировой резервной валюте.

Создание собственного — альтернативного - рынка золота даст возможность устанавливать более справедливые цены на металлы. Напомним, что в мае этого года Китай при участии Шанхайской золотой биржи создал крупнейший в мире золотой инвестиционный фонд объемом $16 млрд. Инвесторами стали две крупнейшие китайские золотодобывающие компании, которые вкладывают деньги в проекты по добыче золота вдоль евразийского "Шелкового пути", в том числе и в Российской Федерации.

По информации агентства РИА-Новости, с января по май Россия увеличила добычу золота в шесть раз и, как считают многие эксперты, она скоро может перейти к обеспечению золотом рубля. А Китай, который давно хочет сделать юань мировой резервной валютой, тоже заинтересован поддержать его металлом.

Китай занимает первое, Россия — третьей место в списке мировых производителей золота. ЮАР (которая входит вместе с ними в БРИКС) в 2006 году была лидером производства золота, а сейчас - на седьмом месте, а Узбекистан (член Шанхайской организации сотрудничества) — на восьмом. По мнению аналитика, эти страны вместе медленно, но верно создают новую альтернативу системе, основанной на раздутом долларе. И вполне возможно, что через три-четыре года это будет самое быстрорастущее и крупное экономическое пространство на планете. Конечно, это очень тревожит Уолл-стрит, казначейство и ФРС США.