МВФ принял решение: юань не войдет в список резервных валют в этом году

Как стало известно из публикаций иностранных СМИ, Международный валютный фонд уже принял решение, согласно которому китайский юань еще год будет вне списка резервных валют. В среду совет директоров МВФ продлил еще на год срок действия нынешней корзины резервных валют. Сегодня доклад фонда распространили в прессе. «Срок действия текущей корзины SDR (специальных прав заимствования) истекает 31 декабря 2015 года. Мы продлеваем текущую корзину SDR на 9 месяцев - до 30 сентября 2016 года», - сказано в докладе.

Следующее заседание, на котором будет рассматриваться вопрос о включении юаня, пройдет в ноябре этого года. Но любые изменения в будут иметь силу только с октября 2016 года.

Таким образом, надежды многих экспертов, как и китайских властей, о том, что юань попадет в список резервных валют в этом году, не оправдались. Кстати, юань и без того уже активно используется многими финансовыми учреждениями в мире в качестве резервной валюты, а потому "попадание в SDR" должно только увеличить долю китайской валюты в мировых резервах (может, доля будет даже выше, чем доли фунта и иены). По оценкам Merrill Lynch, центробанки по всему миру уже приобрели в общей сложности китайских облигаций более чем на $80 млрд, что позволило юаню попасть в семерку мировых реальных резервных валют.

Некоторые эксперты считают, что Китаю отказали в МВФ на этот раз из-за опасений США - Фонд почти целиком контролируется США, а Штатам такой сильный конкурент доллару не нужен. Может быть, именно поэтому американцы заблокировали включение юаня в список резервных валют, а Китай, в свою очередь, «ответил» им девальвацией, которая однозначно ударит по экономике США.