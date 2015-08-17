Фактор страха: Почему Китай так напугал инвесторов?

У каждого, наверное, бывают страшные сны. В последнее время кошмары на Уолл-стрит все время вызывает хаос в Китае. Больше, чем падающими ценами на нефть, сильным американским долларом, потрясениями в Греции или повышением ставки ФРС, инвесторы озабочены Китаем - и не зря.

Опасения по поводу Китая усилились на прошлой неделе, после того как страна потрясла мир, неожиданно обесценив свою валюту. Появился призрак глобальной торговой войны и страх того, что Пекин паникует из-за более серьезного экономического спада, чем ожидалось. Китайские чиновники уже напугали глобальных инвесторов, когда с их тяжелой руки был дан жесткий ответ на резкий обвал цен акций в начале этого лета.

"Может быть, они действительно не знают, что делают? Я так думаю, и вижу, что начинается нервозность среди инвесторов по всему миру", - говорит Эд Ярдени, президент инвестиционно-консалтинговой компании Yardeni Research.

Если Китай чихнет, то простудится весь мир.

Самая главная причина, почему Китай имеет такое значение, — его размер. В отличие от проблем Греции, Пуэрто-Рико и других одноразовых ситуаций, у Китая есть возможность воздействовать на весь земной шар. В настоящее время в Китае - вторая по величине экономика в ​​мире, чьи ветры дуют в сторону Японии и Германии в последние годы. Китай является крупнейшим потребителем сырья - нефти и меди, а цены на них упали за последние недели. Более резкое снижение роста Китая может привести к дальнейшему разрушению рынка сырья, развязыванию финансовой паники в тех странах, которые зависят от этих природных ресурсов.

"Это может привести к долговому кризису где угодно в мире. Другими словами, беспорядка в Китае может быть более чем достаточно для глобальной встряски", - предупреждает Ярдени.

Большую часть времени из 15 последних лет Китай служил главным катализатором глобального роста. Но экономика Китая вызревает, замедляя рост с 10% в 2010 году до всего 7% в первой половине этого года. "Инвесторы смотрят на Китай, как на волшебную экономическую утопию, где акции дорожали в три раза — и они видели такие суммы, которых другие страны добивались бы вечно", - говорит Сэм Стовал, главный инвестиционный стратег в S&P Capital IQ.

Некогда позитивный Китай сейчас многим причиняет беспокойство. Для многих компаний Китай создает головную боль — к примеру, для американских транснациональных корпораций, таких как Apple, General Motors, Nike, Starbucks и KFC, которые получают огромную прибыль из Китая. "Когда-то Китай был источником оптимизма и значительного потенциала для роста американских акций, а теперь он стал источником разочарований в результатах - начиная от автомобилей и телевизоров до айфонов и механизмов", - пишут аналитики из Bank of America Merrill Lynch в своем обзоре.

Дефляция может отправиться в США и это тревожит многих аналитиков. Замедление Китая давит на цены - инфляция очень сильно снизилась, и это не здорово. Беспокоит еще то, что дефляция — проблема, которая не имеет простого решения - может распространиться из Китая в другие страны. Уже заметно, что цены на сырье, металлы и нефть снижаются. Если признаки дефляции возникнут в США, то ФРС, возможно, придется отложить или пересмотреть свои планы по повышению процентных ставок.

В конце концов, инвесторы совсем не доверяют Китаю. Ведь многое в Китае окутано тайной. Все потому, что многие инвесторы считают, что официальная статистика Пекина показывают состояние экономики намного лучше, чем это есть на самом деле. Другими словами, экономика Китая в реальности может быть в гораздо худшей форме, чем люди осознают. "Это как в «Волшебнике из страны Оз» - многое делается с напусканием дыма, с помощью зеркал и за занавеской", - сказал Стовал.

Последние действия Китая тоже не помогают. К ужасу западных инвесторов, китайское правительство помогло раздуть пузырь на фондовом рынке, а затем принимало чрезмерно агрессивный подход, когда цены обвалились. И потому девальвация национальной валюты была совершенно неожиданным решением для всех. Пекин очень сильно рискует, не только обижая инвесторов. Будущие усилия по возрождению роста, вероятно, будут встречены огромным скептицизмом со стороны рынков. "В то время как программы расходов и снижение ставок могут принести некоторое облегчение, уверенность в их эффективности ослабевает", - говорят в Bank of America Merrill Lynch.