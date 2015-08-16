Не дайте этим инвестиционным ошибкам лишить вас денег на медвежьем рынке

После того, как акции начнут падать (а это произойдет, рано или поздно), многие люди усвоят болезненный урок - их инвестиционные идеи и привычки вводят их в заблуждение. Но любой, кто пересматривает свой инвестпортфель и старательно принимает меры для защиты своих активов от потенциального спада фондового рынка, получит продуктивной урок — то есть они готовы учиться на своих ошибках.

Вот семь ошибок инвесторов, которые не нужно совершать, когда рынок повернется на юг, и советы, как себя лучше вести в таких случаях.

1. Вы доверяете прогнозам

Несколько недель назад профессор из University of Pennsylvania Wharton School Джереми Сигел, давнишний бык, повторил свой прогноз, что мы увидим уровень "20000 у индекса Dow Jones в конце года". Он также предсказал, что "у нас будет очень хороший четвертый квартал". Вскоре после этого Dow Jones Industrial Average упал на 1000 пунктов за неделю. Это напоминает другого профессора университета, который сделал похожие драматические рыночные прогнозы — это был Ирвинг Фишер в 1929 году незадолго до октябрьского обвала. Конечно, Dow может дойти до 20000. А может и до 15000. Иными словами, никто не знает, что будет делать рынок, особенно профессора или телеведущие, которые действительно могут только гадать. Не принимайте такие прогнозы всерьез.

Что делать вместо этого? Оставьте прогнозы по рынкам истинным профессионалам: гадалкам. Прослушивание предсказаний — это забавная салонная игра, но она может стоить вам денег.

2. Вы покупаете акции, потому что у них хорошая история

Большинство инвесторов знает, что они не должны покупать акции, основываясь на намеках и советах. Но что, если они прикрыты какой-нибудь умной и соблазнительной историей? Когда вы слышите, как что-то рекламируют в финансовой программе, рассказывая вам хорошие истории, не верьте в это. Большинство из этих историй - сказки, особенно те, которые сотканы инсайдерами и гостями из повестки дня. Доверяйте этим историям и советам на свой страх и риск.

Что делать вместо этого? Ищите свои собственные акции на основе технического или фундаментального анализа, или с помощью инструментов отсева акций.

3. Вы надеетесь, когда должны бояться

Легендарный трейдер Джесси Ливермор и знаменитый инвестор Уоррен Баффетт независимо друг от друга заметили, что инвесторы часто ждут многообещающих прибылей прямо перед обвалом рынка. В настоящее время растут признаки, что бычий рынок буксует, но многие инвесторы до сих пор надеются, что бычий рынок будет продолжаться. Надежда не поможет вам, и будучи реалистами вы сможете ограничить свой риск. Независимо от того, как сильно вы любите компанию или ее акции, когда акции или индекс падают ниже 200-дневной скользящей средней и падение продолжается (как сейчас происходит с Dow Jones), подумайте о продажах.

Что делать вместо этого? Сейчас не время, чтобы надеяться, но, чтобы уменьшить риск, узнайте, как купить опционы (покупка их является менее рискованной, чем короткие сделки по акциям) и продавайте акции, если цены продолжат падать.

4. Вы фокусируетесь на том, почему рынок растет и падает

Причина, по которой рынок идет вверх или вниз каждый день, часто оказывается менее важной, чем то, что с ним потом делать. Но это не мешает многим аналитикам в СМИ создавать теории о том, почему рынок сделал то, что он сделал. Такие теории поощряют инвесторов, которые уверены, что рынок колеблется на основе здравой логики, а не из-за эмоций и компьютерных алгоритмов. Несколько дней назад финансовый журналист написал, что рынок сильно окреп, "потому что Уоррен Баффет купил новую компанию Precision Castparts". Фигня все это. Это просто поиск оправдания и поводов. Вы никогда не узнаете истинную причину, почему рынок пошел вверх или вниз, пока этого не произойдет.

Что делать вместо этого? Смотреть фактам в лицо. Только факты являются важными, а не теории. Попытка определить, почему рынок движется, в лучшем случае введет вас в заблуждение, в худшем — сильно отвлечет от реального состояния дел.

5. Вы думаете, что вы гений инвестирования

Каждый думает, что он или она - гений на бычьем рынке, пока не получит первый маржинколл. Но многие финансисты имеют мало опыта в медвежьем рынке, не говоря уже об инвестировании в условиях роста процентных ставок. Их ждет огромный сюрприз.

Что делать вместо этого? Если вы убеждены, что вы - мастер фондового рынка, продавайте все свои акции немедленно.

6. Вы можете использовать стратегии бычьего рынка на медвежьем рынке

Когда ударяет медвежий рынок, проницательные инвесторы будут менять стратегию. Они усредняют стоимость доллара и покупают на провалах на бычьем рынке, но могут быть и катастрофические ситуации в медвежьем рынке.

Что делать вместо этого? Куча книг даст вам инструменты для подготовки к медвежьему рынку. Изучите их.

7. Вы игнорируете технические индикаторы или показатели настроений

Многие инвестиционные ошибки могли быть сведены к минимуму, если бы инвесторы обратили внимание на такие показатели, как движущиеся средние или индикатор MACD. Хотя это и не идеальный индикатор, но он поможет вам определить как краткосрочные, так и долгосрочные тенденции. Кроме того, изучение внутреннего состояния рынка — например, новые максимумы и новые минимумы — помогут убедиться в ухудшении рыночных условий. Показатели настроений, такие как CBOE Volatility Index (VIX), также помогут определить, о чем думает толпа (а вы сможете сделать обратное). Наконец, мониторинг действий лидеров рынка тоже дает сигналы приближающегося ухудшения.

Что делать вместо этого? Делайте свою домашнюю работу. И не бойтесь идти против стада.