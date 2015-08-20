Китайские события ускоряют обвал валют развивающихся стран

Высокая волатильность на валютных рынках стала итогом недавней девальвации юаня. Сегодня она обострилась, вызвав очередное резкое падение курсов многих развивающихся валют. Потери понесли валюты России, Казахстана, ЮАР, Турции, азиатские и латиноамериканские денежные единицы.

Для многих стран с формирующимся рынком стало потрясением то, что основной двигатель мировой экономики начал захлебываться, ведь многие из EM пользовались ненасытным спросом Китая на сырьевые товары в течение многих лет.

Сдвиг в сторону более гибких валютных курсов предполагает непреднамеренную эскалацию валютных войн. Девальвация в Китае заставила и другие развивающиеся рынки присмотреться к удешевлению своих валют как к способу справиться с замедлением роста мировой экономики, падением экспорта и резко упавшими ценами на сырье.

Дмитрий Бондарь, технический аналитик RBS, говорит: «Мы не можем исключить дальнейшее удешевление валют. Его объемы и сроки могут быть связаны с дальнейшей корректировкой курса юаня».

Аналитики ожидают дальнейшей существенной девальвации названных валют. По ним бьет и ожидающееся увеличение ставки ФРС (а значит, и удорожание доллара), и рост долговой нагрузки в долларах. Чем сильнее доллар, тем выше отток капитала из развивающихся стран — это тоже не прибавляет их рынкам устойчивости.

Местные факторы тоже вносят элементы негатива. Так, в России, Украине и Турции складывается серьезная политическая неопределенность. Россия находится под санкциями, Украина и Турция испытывают давление со стороны сепаратистов: Украина воюет с пророссийски настроенными ополченцами, в Турции снова конфликты с курдскими силами.

Кроме того, Россия скатилась в рецессию еще и в результате обвала нефтяных цен: торговля углеводородами обеспечивала более 50% государственного бюджета страны. Конечно, для жителей России самым болезненным событием стал обвал рубля. Сейчас, к 17.43 мск, доллар стоит 67,157 рублей; евро подорожал до 75,052.

Одним из серьезных сигналов нарастающего стресса на развивающихся рынках стала потеря 20% стоимости казахским тенге. Правительство Казахстана на днях внезапно заявило, что отпускает свою валюту в свободное плавание. Южноафриканский ранд упал к доллару до самого низкого уровня по отношению к доллару с 2001 года. Снизился и курс лиры.

Сочетание российского и китайского кризисов стало непосильной нагрузкой на экономическую систему Казахстана. Нефтезависимая страна получила удар от обоих своих основных торговых партнеров и оказалась между молотом и наковальней. Об обвале тенге вчера и сегодня не написал только ленивый: эту тему обсудила вся мировая экономическая пресса.