Российский рубль продолжает душить ряд негативных факторов

В понедельник рубль продолжил свое падение, хотя несколько меньшими темпами. Сегодня курс доллара поднимался до 65,71 руб., курс евро — до 72,98 руб. В среднем рубль терял около 0,5-0,6% в парах с евро и долларом. Самым «давящим» на курс нацвалюты фактором остаются цены на нефть, которые лихорадят рынки уже несколько месяцев с периодическим успехом. Сегодня, например, Brent немного подорожала — к 17:44 мск фьючерсы на нее торговались на уровне $49,22 за баррель (+0,05%), а вот WTI упала на 1,02% - до $42,67 за баррель. Такая большая разница между эталонными марками в теории может свидетельствовать о том, что на американском рынке сырья - более сильный избыток предложения, хотя не исключаются и просто рыночные факторы. Крупные игроки закрывают открытые позиции в опционах, и это вызывает серьезные движения во время сессии.

Что касается рубля, то у нас начался период налоговых выплат, но пока этот фактор никак не поддерживает валюту, посмотрим, что будет 25 августа — в пик выплат. Скоро, кстати, многие российские компании еще будут проводить платежи по внешним займам, а значит, появится дополнительный спрос на валюту.

"Понижательный тренд на валютном рынке и неблагоприятные прогнозы по стоимости нефтяных контрактов до конца года влекут ослабление рубля, который практически ежедневно обновляет локальные минимумы к доллару и евро, усиливают инфляционные ожидания, влекут за собой пересмотр в худшую сторону прогнозов по российской экономике", - написали в обзоре аналитики "Альфа-банка". Эксперты говорят: чтобы сейчас помочь экономике, центробанку нужно и дальше понижать ставки, но пока падение рубля делает эту задачу трудновыполнимой - девальвация попросту вызовет рост инфляции.

К 17:50 мск пара USD/RUB торговалась на уровне 65,284 (+0,5%), а EUR/RUB — на уровне 72,401 (+0,43%). Таким образом, падение курса рубля к вечеру немного сократилось.