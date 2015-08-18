Мнение: В протоколе заседания ФРС не будет каких-либо намеков на повышение ставки

Инвесторы, которые ждут публикации протокола июльской встречи ФРС, чтобы увидеть четкие сигналы о времени первого увеличения процентной ставки, вероятно, будут разочарованы, считают экономисты. "Пока ФРС указывает, что повышение ставки будет очень скоро, я не вижу много сигналов, что мы должны менять что-то в сентябре", - говорит Джош Шапиро, главный экономист MFR Inc. Он также уверен, что ФРС не захочет загонять себя в угол. "Многое еще может произойти" до следующего заседания ФРС 16-17 сентября, сказал аналитик.

Райан Свит, директор по анализу современных экономик в Moody’s Analytics, согласен с ним: «Минутки» будут невыразительными в плане того, когда будут повышать ставки». Он отметил, что протоколы того заседание уже несколько устарели, потому что Китай только недавно девальвировал свою валюту.

На своем заседании в конце июля ФРС заявила, что ей необходимо увидеть только "некоторый" дальнейший прогресс на рынке труда, чтобы начать повышение процентных ставок. Центральный банк США также хочет быть уверен, что инфляция движется в сторону плановых 2% годовых. Протоколы заседания выйдут завтра, в среду.

Лаура Рознер, главный экономист BNP Paribas, считает, что «минутки» покажут "различные уровни уверенности касаемо будущей инфляции". В интервью на прошлой неделе вице-председатель ФРС Стэнли Фишер выразил обеспокоенность в связи с отсутствием роста инфляции. Учитывая замечания Фишера, экономисты Barclays говорят, что они ждут от протоколов информации об ухудшении перспектив инфляции в оценках ФРС. Рознер говорит, что она пересмотрела прогнозы по инфляции с учетом падения цен на энергоносители, которые упали примерно на 25% с конца июня.

Экономисты считают, что потребительская инфляция была умеренной в июле после сильного прироста в предыдущем месяце. По данным опроса MarketWatch, экономисты считают, что инфляция выросла на 0,2% в июле - по сравнению с приростом на 0,3% в июне. Министерство труда опубликует индекс потребительских цен в среду, в 15:30 мск.