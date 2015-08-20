Греция получила первый транш финпомощи и уже потратила часть на выплату кредита в ЕЦБ
Новости рынков

Греция получила первый транш финпомощи и уже потратила часть на выплату кредита в ЕЦБ

20 августа 2015, 10:20
News
News
0
1 012

Сегодня, 20 августа, Греция получила первые 13 млрд евро от Европейского стабилизационного механизма (ESM), сообщают греческие СМИ. Эти деньги - из первого транша новой финансовой помощи Греции, который наконец-то одобрили страны еврозоны и международные кредиторы.

Сразу после перечисления денег Греция погасила долг в 3,4 млрд евро перед Европейским центробанком.

Еще вчера страны еврозоны договорились о выделении Греции первого транша из третьей программы финпомощи, общий объем которой - 86 млрд евро. Первый транш составляет 26 млрд евро: половину из них перевели напрямую Афинам, 10 млрд поступят на отдельный счет для санации банков, а оставшиеся 3 млрд перечислят только осенью.


#еврозона, ЕЦБ, Греция