Греция получила первый транш финпомощи и уже потратила часть на выплату кредита в ЕЦБ

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Сегодня, 20 августа,
Греция получила первые 13 млрд евро от
Европейского стабилизационного механизма
(ESM), сообщают греческие СМИ. Эти деньги
- из первого транша новой финансовой
помощи Греции, который наконец-то
одобрили страны еврозоны и международные
кредиторы.
Сразу после перечисления денег Греция погасила долг в 3,4 млрд евро перед Европейским центробанком.
Еще вчера страны еврозоны договорились о выделении Греции первого транша из третьей программы финпомощи, общий объем которой - 86 млрд евро. Первый транш составляет 26 млрд евро: половину из них перевели напрямую Афинам, 10 млрд поступят на отдельный счет для санации банков, а оставшиеся 3 млрд перечислят только осенью.