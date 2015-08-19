Биполярная Европа: растут только те, кто не боится что-то менять

Экономический рост в еврозоне замедлился до 0,3% во втором квартале по сравнению с 0,4% в первом. Данные об этом были опубликованы в пятницу. Предыдущие несколько месяцев оптимизма подпитывались обесцениванием евро, и сейчас рынки получили очередное предупреждение о том, что большинство европейских экономик возвращается к привычному состоянию анемии.

Положительный момент — в том, что всё могло быть и хуже. Европа прошла через семь месяцев греческого кризиса и умудрилась не скатиться в рецесcию. Основная заслуга в этом принадлежит ЕЦБ и его руководителю, Марио Драги, который каждый месяц укреплял уверенность в устойчивости блока с помощью низкой процентной ставки и запуска программы QE.

Однако медленный рост и проблемы испытывает не только Греция, и этого многие стараются не замечать. Самые тревожные новости приходят из Германии, чьи экспортеры, казалось должны были получить максимальную выгоду от работы Драги по ослаблению евро. Во втором квартале немецкий ВВП вырос на 0,4%, в основном благодаря чистому экспорту. Однако рост сейчас отстает даже от уровней 1996 и 2009 годов. Чистый экспорт даже после удешевления евро не смог встать у руля быстрого восстановления.

Промышленное производство в Германии сейчас вялое: во втором квартале оно выросло всего на 0,1%. Это очень медленный рост по сравнению с 0,5% в первом квартале. В любом случае, становится ясно, что немецкий экспорт не собирается подпитывать ни экономику Германии, ни, тем более, остальные страны еврозоны.

Последние полученные данные показывают, что и другие крупные европейские страны чувствуют себя неважно. После того, как Франция удивила всех ростом на 0,7% в первом квартале, сейчас она показала большой и круглый ноль. Италии удалось вырасти только на 0,2%. В обеих странах картина примерно как в Германии, только хуже, с отстающим промпроизводством и унылыми деловыми настроениями.

Европейские политики, как всегда, винят во всем внешние условия. Замедление Китая вредит экспорту, а еще было бы неплохо, если бы США росли быстрее, чем на 2%. Однако лидеры стран Старого Света упустили возможность нагнать свое отставание с помощью низких процентных ставок. Даже те, кто понимает необходимость реформ — например, французский премьер-министр Мануэль Вальс — борются против обновлений.

Таким образом, мы наблюдаем удивительную картину биполярной Европы. Самые впечатляющие результаты ВВП на прошлой неделе показали Испания (которая разогналась до роста в 1%), Великобритания (0,7%) и страны Восточной Европы — Польша (0,9%) и Латвия (1,2%). Не все они входят в еврозону, но зато все они проводят сейчас активные прорыночные реформы. Эти страны — свидетельство того, что Европа может расти, но только если создаст условия, которые будут поощрять инвестиции и бизнес-проекты. Теперь вопрос — только в том, смогут ли политические элиты и избиратели в отстающей Европе осознать это. Иначе они так и останутся довольствоваться микроскопическим экономическим ростом или вовсе остановятся в своем развитии.