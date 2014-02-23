Рецепты MQL5 - Разработка мультивалютного индикатора для анализа расхождения цен

Введение

В этой статье рассмотрим разработку мультивалютного индикатора для анализа расхождения цен за указанный период времени. Многие основные моменты уже рассматривались в предыдущей статье по программированию мультивалютных индикаторов Рецепты MQL5 - Разработка мультивалютного индикатора волатильности на MQL5. Поэтому на этот раз будем останавливаться только на новых функциях и тех функциях, которые претерпели сильные изменения. Если вы впервые рассматриваете тему программирования мультивалютных индикаторов, то рекомендуется в первую очередь прочитать предыдущую статью.

В этой статье мы рассмотрим следующие вопросы:

изменение свойств графика;

обработка событий CHARTEVENT_OBJECT_DRAG (перетаскивание графического объекта) и CHARTEVENT_CHART_CHANGE (изменение размеров графика или изменение свойств графика через диалог свойств);

отрисовка индикаторных буферов более, чем одним цветом;

определение максимумов и минимумов в индикаторных буферах в зоне видимости для установки максимума/минимума графика;

инверсия ряда.

Для индикатора объем кода в итоге получится довольно большой, около 1500 строк. Поэтому распределим все функции по отдельным категориям в файлы и будем подключать их к главному файлу проекта. Всего получится три категории функций для внешних файлов:

Checks.mqh - функции для различных проверок и загрузки доступных данных;

- функции для различных проверок и загрузки доступных данных; Objects .mqh - функции для управления графическими объектами;

- функции для управления графическими объектами; Chart.mqh - функции для управления свойствами графика.

Функции, которые не относятся к перечисленным выше категориям, оставим в главном файле.





Процесс разработки индикатора

Далее приступим к программированию индикатора. Сначала нужно создать новый проект. Для этого создайте в директории Metatrader 5\MQL5\Indicators папку с именем индикатора, а в ней папку Include, в которой будут размещаться подключаемые файлы. Далее создайте главный файл в папке индикатора. Это можно сделать вручную, создав текстовый файл с расширением *.mq5 или с помощью Мастера MQL5 по готовому шаблону. Кроме основных функций программы OnInit(), OnDeinit() и OnCalculate(), будут еще использоваться OnChartEvent() и OnTimer().

Так же как и в предыдущей статье, кроме текущего символа будем выводить на график данные еще пяти указанных во внешних параметрах символов. Но на этот раз вместо рассчитанных по какой-либо формуле значений, будем выводить на график чистые ценовые данные. Тип отображения данных предоставим на выбор пользователю. То есть, во внешних параметрах можно будет выбрать в выпадающем списке один из трех вариантов: Линия, Бары или Японские свечи.

Если бы нужно было отобразить данные только в виде линий одним цветом, то в свойствах индикатора в разделе специфических параметров (#property) в самом начале программы достаточно было бы указать количество буферов, равное количеству символов. Но так как есть еще два режима для отрисовки графических серий в виде баров и свечей, то для двухцветного режима буферов понадобится больше: по четыре буфера для формирования каждой серии и по одному буферу для установки цвета по условию для каждого элемента в графической серии.

Для каждой графической серии в специфических параметрах программы необходимо определить цвета. Для этого достаточно просто перечислить их через запятую. Первым идет цвет, который используется в одноцветном режиме. В двухцветном режиме он будет использоваться для окраски баров/свечей, направленных вверх. Второй цвет будет использоваться только в двухцветном режиме для тех баров/свечей, которые направлены вниз.

Ниже показан код с перечислением специфических параметров:

#property indicator_chart_window #property indicator_buffers 25 #property indicator_plots 5 #property indicator_color1 clrDodgerBlue , C'0,50,100' #property indicator_color2 clrLimeGreen , C'20,80,20' #property indicator_color3 clrGold , C'160,140,0' #property indicator_color4 clrAqua , C'0,140,140' #property indicator_color5 clrMagenta , C'130,0,130'

С помощью директивы #define объявим константы, а с помощью командной строки #include подключим файлы с функциями, о которых уже было написано выше, и класс для работы с холстом из Стандартной библиотеки:

#define RESET 0 #define SYMBOLS_COUNT 5 #include <Canvas\Canvas.mqh> #include "Include/Checks.mqh" #include "Include/Chart.mqh" #include "Include/Objects.mqh"

Для создания выпадающих списков во внешних параметрах для выбора типа отрисовки и режима начальной точки расхождения цен, создадим перечисления ENUM_DRAWTYPE и ENUM_START_POINT:

enum ENUM_DRAWTYPE { LINE = 0 , BARS = 1 , CANDLES= 2 }; enum ENUM_START_POINT { VERTICAL_LINE= 0 , MONTH = 1 , WEEK = 2 , DAY = 3 , HOUR = 4 };

О типах отображения данных уже рассказывалось выше, теперь немного подробнее о том, что означает начальная точка расхождения цен.

Всего создадим пять режимов: Вертикальная линия, Месяц, Неделя, День и Час. Для режима Вертикальная линия при загрузке индикатора на график будет установлена вертикальная линия. Перемещением этой линии указываться бар, на котором цены всех символов будут смыкаться в одну точку. Этой точкой опоры будет уровень цены открытия указанного бара для текущего символа. Любой другой режим будет указывать программе, что цены должны смыкаться каждый раз в начале указанного периода. То есть, в начале каждого месяца, в начале каждой недели, в начале каждого дня или в начале каждого часа.

Ниже можно ознакомиться со списком внешних параметров индикатора:

input ENUM_DRAWTYPE DrawType =CANDLES; input ENUM_START_POINT StartPriceDivergence =VERTICAL_LINE; input bool TwoColor = false ; sinput string dlm01= "" ; input string Symbol02 = "GBPUSD" ; input bool Inverse02 = false ; input string Symbol03 = "AUDUSD" ; input bool Inverse03 = false ; input string Symbol04 = "NZDUSD" ; input bool Inverse04 = false ; input string Symbol05 = "USDCAD" ; input bool Inverse05 = false ; input string Symbol06 = "USDCHF" ; input bool Inverse06 = false ;

Нумерация символов начинается с двойки, так как единица - это текущий символ на графике.

Для каждого подключаемого символа можно включить инверсию. Инверсия означает, что данные символа будут отображаться перевернутыми. Это может быть полезным, когда в списке используемых для анализа символов присутствуют такие, у которых одна и та же валюта (например, доллар США) может быть как базовой, так и котируемой. Например, в валютной паре EURUSD, доллар является котируемой валютой, а в валютной паре USDCHF - базовой. В таком случае, если на графике текущий символ EURUSD, то для USDCHF можно включить инверсию, получив, таким образом, более удобное представление данных для анализа.

Ниже представлен список глобальных переменных и массивов:

struct buffers { double open[]; double high[]; double low[]; double close[]; double icolor[]; }; buffers buffer_data[SYMBOLS_COUNT]; CCanvas canvas; int OC_rates_total = 0 ; int OC_prev_calculated = 0 ; datetime OC_time[]; double OC_open[]; double OC_high[]; double OC_low[]; double OC_close[]; long OC_tick_volume[]; long OC_volume[]; int OC_spread[]; datetime series_first_date[SYMBOLS_COUNT]; datetime series_first_date_last[SYMBOLS_COUNT]; datetime limit_time[SYMBOLS_COUNT]; string symbol_names[SYMBOLS_COUNT]; bool inverse[SYMBOLS_COUNT]; color line_colors[SYMBOLS_COUNT]={ clrDodgerBlue , clrLimeGreen , clrGold , clrAqua , clrMagenta }; string empty_symbol= "EMPTY" ; int window_number = WRONG_VALUE ; int chart_width = 0 ; int chart_height = 0 ; int last_chart_width = 0 ; int last_chart_height = 0 ; int chart_center_x = 0 ; int chart_center_y = 0 ; color color_bar_up = clrRed ; color color_bar_down = C'100,0,0' ; string indicator_shortname = "MS_PriceDivergence" ; string prefix =indicator_shortname+ "_" ; string start_price_divergence=prefix+ "start_price_divergence" ; string canvas_name =prefix+ "canvas" ; color canvas_background = clrBlack ; uchar canvas_opacity = 190 ; int font_size = 16 ; string font_name = "Calibri" ; ENUM_COLOR_FORMAT clr_format = COLOR_FORMAT_ARGB_RAW ; string msg_prepare_data = "Подготовка данных! Пожалуйста, подождите..." ; string msg_not_synchronized = "Данные не синхронизированы! Пожалуйста, подождите..." ; string msg_load_data = "" ; string msg_sync_update = "" ; string msg_last = "" ; ENUM_TIMEFRAMES timeframe_start_point = Period (); datetime first_period_time = NULL ; double divergence_price = 0.0 ; datetime divergence_time = NULL ; double symbol_difference[SYMBOLS_COUNT]; double inverse_difference[SYMBOLS_COUNT];

Далее рассмотрим функции, которые используются во время инициализации индикатора. В принципе, больших изменений по сравнению с тем, что было в функции OnInit() в индикаторе из предыдущей статьи, нет.

Добавим проверку на то, где используется индикатор. Дело в том, что в тестере на текущий момент разработчиками терминала реализованы не все возможности для управления свойствами графика, поэтому ограничимся использованием индикатора только вне тестера. Для этого напишем простую функцию CheckTesterMode(). Располагаться она будет в файле Checks.mqh:

bool CheckTesterMode() { if ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER ) || MQLInfoInteger ( MQL_VISUAL_MODE ) || MQLInfoInteger ( MQL_OPTIMIZATION )) { Comment ( "На данный момент индикатор <- " + MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME )+ " -> не предназначен для использования в тестере!" ); return ( false ); } return ( true ); }

Еще одна новая функция SetBarsColors() предназначена для установки цвета барам/свечам текущего символа, располагается она в файле Chart.mqh.

void SetBarsColors() { ChartSetInteger ( 0 , CHART_COLOR_CHART_UP ,color_bar_up); ChartSetInteger ( 0 , CHART_COLOR_CANDLE_BULL ,color_bar_up); ChartSetInteger ( 0 , CHART_COLOR_CHART_LINE ,color_bar_up); if (TwoColor) { ChartSetInteger ( 0 , CHART_COLOR_CHART_DOWN ,color_bar_down); ChartSetInteger ( 0 , CHART_COLOR_CANDLE_BEAR ,color_bar_down); } else { ChartSetInteger ( 0 , CHART_COLOR_CHART_DOWN ,color_bar_up); ChartSetInteger ( 0 , CHART_COLOR_CANDLE_BEAR ,color_bar_up); } }

Во время инициализации нужно определить, какой режим выбран во внешнем параметре StartPriceDivergence. Если выбран режим Вертикальная линия, то в глобальной переменной timeframe_start_point останется значение по умолчанию, то есть текущий таймфрейм. Иначе будет определен таймфрейм, соответствующий выбору. Для этого напишем функцию InitStartPointTF():

void InitStartPointTF() { if (StartPriceDivergence==VERTICAL_LINE) return ; switch (StartPriceDivergence) { case MONTH : timeframe_start_point= PERIOD_MN1 ; break ; case WEEK : timeframe_start_point= PERIOD_W1 ; break ; case DAY : timeframe_start_point= PERIOD_D1 ; break ; case HOUR : timeframe_start_point= PERIOD_H1 ; break ; } }

Функция CheckInputParameters() в отличие от предыдущей статьи теперь выглядит так:

bool CheckInputParameters() { if (StartPriceDivergence!=VERTICAL_LINE) { if ( PeriodSeconds ()>= PeriodSeconds (timeframe_start_point)) { Print ( "Текущий таймфрейм должен быть меньше, чем в параметре Start Price Divergence!" ); Comment ( "Текущий таймфрейм должен быть меньше, чем в параметре Start Price Divergence!" ); return ( false ); } } return ( true ); }

Инициализация массивов выглядит примерно так же, как и в предыдущей статье. Изменились только названия массивов и их количество.

void InitArrays() { ArrayInitialize (limit_time, NULL ); ArrayInitialize (symbol_difference, 0.0 ); ArrayInitialize (inverse_difference, 0.0 ); ArrayInitialize (series_first_date, NULL ); ArrayInitialize (series_first_date_last, NULL ); for ( int s= 0 ; s<SYMBOLS_COUNT; s++) { ArrayInitialize (buffer_data[s].open, EMPTY_VALUE ); ArrayInitialize (buffer_data[s].high, EMPTY_VALUE ); ArrayInitialize (buffer_data[s].low, EMPTY_VALUE ); ArrayInitialize (buffer_data[s].close, EMPTY_VALUE ); ArrayInitialize (buffer_data[s].icolor, EMPTY_VALUE ); } } void InitSymbolNames() { symbol_names[ 0 ]=AddSymbolToMarketWatch(Symbol02); symbol_names[ 1 ]=AddSymbolToMarketWatch(Symbol03); symbol_names[ 2 ]=AddSymbolToMarketWatch(Symbol04); symbol_names[ 3 ]=AddSymbolToMarketWatch(Symbol05); symbol_names[ 4 ]=AddSymbolToMarketWatch(Symbol06); } void InitInverse() { inverse[ 0 ]=Inverse02; inverse[ 1 ]=Inverse03; inverse[ 2 ]=Inverse04; inverse[ 3 ]=Inverse05; inverse[ 4 ]=Inverse06; }

Существенные изменения были произведены в функции SetIndicatorProperties(). Фактически это новая функция. Теперь в зависимости от того, какой режим выбран для отображения данных, во время инициализации устанавливаются соответствующие свойства.

void SetIndicatorProperties() { IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME ,indicator_shortname); IndicatorSetInteger ( INDICATOR_DIGITS , _Digits ); if (DrawType==LINE) { for ( int s= 0 ; s<SYMBOLS_COUNT; s++) SetIndexBuffer (s,buffer_data[s].close, INDICATOR_DATA ); } else if (DrawType==BARS || DrawType==CANDLES) { for ( int s= 0 ; s<SYMBOLS_COUNT; s++) { static int buffer_number= 0 ; SetIndexBuffer (buffer_number,buffer_data[s].open, INDICATOR_DATA ); buffer_number++; SetIndexBuffer (buffer_number,buffer_data[s].high, INDICATOR_DATA ); buffer_number++; SetIndexBuffer (buffer_number,buffer_data[s].low, INDICATOR_DATA ); buffer_number++; SetIndexBuffer (buffer_number,buffer_data[s].close, INDICATOR_DATA ); buffer_number++; SetIndexBuffer (buffer_number,buffer_data[s].icolor, INDICATOR_COLOR_INDEX ); buffer_number++; } } if (DrawType==LINE) { for ( int s= 0 ; s<SYMBOLS_COUNT; s++) PlotIndexSetString (s, PLOT_LABEL ,symbol_names[s]+ ",Close" ); } else if (DrawType==BARS || DrawType==CANDLES) { for ( int s= 0 ; s<SYMBOLS_COUNT; s++) { PlotIndexSetString (s, PLOT_LABEL , symbol_names[s]+ ",Open;" + symbol_names[s]+ ",High;" + symbol_names[s]+ ",Low;" + symbol_names[s]+ ",Close" ); } } if (DrawType==LINE) for ( int s= 0 ; s<SYMBOLS_COUNT; s++) PlotIndexSetInteger (s, PLOT_DRAW_TYPE , DRAW_LINE ); if (DrawType==BARS) for ( int s= 0 ; s<SYMBOLS_COUNT; s++) PlotIndexSetInteger (s, PLOT_DRAW_TYPE , DRAW_COLOR_BARS ); if (DrawType==CANDLES) for ( int s= 0 ; s<SYMBOLS_COUNT; s++) PlotIndexSetInteger (s, PLOT_DRAW_TYPE , DRAW_COLOR_CANDLES ); if (DrawType==LINE) ChartSetInteger ( 0 , CHART_MODE , CHART_LINE ); if (DrawType==BARS) ChartSetInteger ( 0 , CHART_MODE , CHART_BARS ); if (DrawType==CANDLES) ChartSetInteger ( 0 , CHART_MODE , CHART_CANDLES ); for ( int s= 0 ; s<SYMBOLS_COUNT; s++) PlotIndexSetInteger (s, PLOT_LINE_WIDTH , 1 ); if (DrawType==LINE) for ( int s= 0 ; s<SYMBOLS_COUNT; s++) PlotIndexSetInteger (s, PLOT_LINE_COLOR ,line_colors[s]); for ( int s= 0 ; s<SYMBOLS_COUNT; s++) { if (symbol_names[s]!=empty_symbol) PlotIndexSetInteger (s, PLOT_SHOW_DATA , true ); else PlotIndexSetInteger (s, PLOT_SHOW_DATA , false ); } for ( int s= 0 ; s<SYMBOLS_COUNT; s++) PlotIndexSetDouble (s, PLOT_EMPTY_VALUE , EMPTY_VALUE ); }

И, наконец, еще одна новая функция SetDivergenceLine() для использования в OnInit(). Она устанавливает вертикальную зеленую линию для управления началом расхождения цен в режиме Вертикальная линия.

void SetDivergenceLine() { if (StartPriceDivergence==VERTICAL_LINE && ObjectFind ( 0 ,start_price_divergence)< 0 ) CreateVerticalLine( 0 , 0 , TimeCurrent ()+ PeriodSeconds (),start_price_divergence, 2 , STYLE_SOLID , clrGreenYellow , true , true , false , "" , "

" ); if (StartPriceDivergence!=VERTICAL_LINE) DeleteObjectByName(start_price_divergence); }

А ниже представлено то, как выглядит все выше описанное в функции OnInit(). Когда все распределено по отдельным функциям и файлам, читать программу становится очень просто.

int OnInit () { if (!CheckTesterMode()) return ( INIT_FAILED ); SetBarsColors(); InitStartPointTF(); if (!CheckInputParameters()) return ( INIT_PARAMETERS_INCORRECT ); EventSetMillisecondTimer ( 1000 ); canvas.FontSet(font_name,font_size, FW_NORMAL ); InitArrays(); InitSymbolNames(); InitInverse(); SetIndicatorProperties(); SetDivergenceLine(); Comment ( "" ); ChartRedraw (); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

В функции OnCalculate() код программы остался практически неизменным. В предыдущей статье после того, как все проверки на доступность данных были произведены, программа сначала в первом цикле заполняла вспомогательные массивы и только потом уже готовыми данными заполняла индикаторные буферы. В этот раз все уложим в один цикл.

Функции для проверки и загрузки данных я сделал более жесткими. Теперь каждое значение, которое нужно получить, проходит через указанное количество попыток с остановкой цикла, если значение получено. И так как теперь есть режимы, где понадобится определять начало того или иного периода (месяц, неделя, день, час), то получать время начала периода мы будем через старший таймфрейм. Поэтому была написана дополнительная функция подобная LoadAndFormData(), которая имеет похожее название LoadAndFormDataHighTF(). Ее код очень похож на исходный аналог, поэтому я не буду его приводить здесь.

Контрольную проверку на доступность данных текущего и старшего таймфрейма я реализовал в одной функции CheckAvailableData():

bool CheckAvailableData() { int attempts= 100 ; for ( int s= 0 ; s<SYMBOLS_COUNT; s++) { if (symbol_names[s]!=empty_symbol) { datetime time[]; int total_period_bars = 0 ; datetime terminal_first_date = NULL ; terminal_first_date=( datetime ) SeriesInfoInteger (symbol_names[s], Period (), SERIES_TERMINAL_FIRSTDATE ); total_period_bars= Bars (symbol_names[s], Period (),terminal_first_date, TimeCurrent ()); for ( int i= 0 ; i<attempts; i++) { if ( CopyTime (symbol_names[s], Period (), 0 ,total_period_bars,time)) { if ( ArraySize (time)>=total_period_bars) break ; } } if ( ArraySize (time)== 0 || ArraySize (time)<total_period_bars) { msg_last=msg_prepare_data; ShowCanvasMessage(msg_prepare_data); OC_prev_calculated= 0 ; return ( false ); } } } if (StartPriceDivergence==VERTICAL_LINE) return ( true ); else { datetime time[]; int total_period_bars = 0 ; datetime terminal_first_date = NULL ; for ( int i= 0 ; i<attempts; i++) if ((terminal_first_date=( datetime ) SeriesInfoInteger ( Symbol (), Period (), SERIES_FIRSTDATE ))> 0 ) break ; for ( int i= 0 ; i<attempts; i++) if ((total_period_bars=( int ) SeriesInfoInteger ( Symbol (),timeframe_start_point, SERIES_BARS_COUNT ))> 0 ) break ; for ( int i= 0 ; i<attempts; i++) if ( CopyTime ( Symbol (),timeframe_start_point, terminal_first_date+ PeriodSeconds (timeframe_start_point), TimeCurrent (),time)> 0 ) break ; if ( ArraySize (time)<= 0 || total_period_bars<= 0 ) { msg_last=msg_prepare_data; ShowCanvasMessage(msg_prepare_data); OC_prev_calculated= 0 ; return ( false ); } } return ( true ); }

Функция FillIndicatorBuffers() существенно усложнилась для текущей задачи. Это связано с тем, что теперь есть несколько режимов, и для каждого из них нужно произвести свои действия. По сути, все можно разделить на четыре этапа.

Получение данных указанного символа;

Получение данных старшего таймфрейма, определение времени и ценового уровня, где цены всех символов смыкаются;

Расчет значений и заполнение индикаторного буфера;

Контрольная проверка.

Код функции подробно прокомментирован для изучения:

void FillIndicatorBuffers( int i, int s, datetime const &time[]) { MqlRates rates[]; double period_open[]; datetime period_time[]; int attempts= 100 ; datetime high_tf_time= NULL ; if (time[i]<limit_time[s]) return ; ResetLastError (); for ( int j= 0 ; j<attempts; j++) if ( CopyRates (symbol_names[s], Period (),time[i], 1 ,rates)== 1 ) { ResetLastError (); break ; } if ( ArraySize (rates)< 1 || GetLastError ()!= 0 ) return ; if (rates[ 0 ].time== NULL || time[i]!=rates[ 0 ].time || time[i]<first_period_time || rates[ 0 ].low== EMPTY_VALUE || rates[ 0 ].open== EMPTY_VALUE || rates[ 0 ].high== EMPTY_VALUE || rates[ 0 ].close== EMPTY_VALUE ) { if (DrawType!=LINE) { buffer_data[s].low[i] = EMPTY_VALUE ; buffer_data[s].open[i] = EMPTY_VALUE ; buffer_data[s].high[i] = EMPTY_VALUE ; } buffer_data[s].close[i]= EMPTY_VALUE ; return ; } if (StartPriceDivergence==VERTICAL_LINE) { divergence_time=( datetime ) ObjectGetInteger ( 0 ,start_price_divergence, OBJPROP_TIME ); first_period_time=time[ 0 ]; } else { if (divergence_time== NULL ) { ResetLastError (); for ( int j= 0 ; j<attempts; j++) if ( CopyTime ( Symbol (),timeframe_start_point,time[ 0 ]+ PeriodSeconds (timeframe_start_point), 1 ,period_time)== 1 ) { ResetLastError (); break ; } if ( ArraySize (period_time)< 1 || GetLastError ()!= 0 ) return ; else first_period_time=period_time[ 0 ]; } if (time[i]<first_period_time) high_tf_time=first_period_time; else high_tf_time=time[i]; ResetLastError (); for ( int j= 0 ; j<attempts; j++) if ( CopyOpen ( Symbol (),timeframe_start_point,high_tf_time, 1 ,period_open)== 1 ) { ResetLastError (); break ; } for ( int j= 0 ; j<attempts; j++) if ( CopyTime ( Symbol (),timeframe_start_point,high_tf_time, 1 ,period_time)== 1 ) { ResetLastError (); break ; } if ( ArraySize (period_open)< 1 || ArraySize (period_time)< 1 || GetLastError ()!= 0 ) return ; if (time[i]<first_period_time || divergence_time!=period_time[ 0 ]) { symbol_difference[s] = 0.0 ; inverse_difference[s] = 0.0 ; divergence_time=period_time[ 0 ]; divergence_price=period_open[ 0 ]; CreateVerticalLine( 0 , 0 ,period_time[ 0 ],start_price_divergence+ "_" + TimeToString (divergence_time), 2 , STYLE_SOLID , clrWhite , false , false , true , TimeToString (divergence_time), "

" ); } } if (StartPriceDivergence==VERTICAL_LINE && time[i]<divergence_time) { symbol_difference[s] = 0.0 ; inverse_difference[s] = 0.0 ; if (DrawType==LINE) buffer_data[s].close[i]=rates[ 0 ].close-symbol_difference[s]; else { buffer_data[s].low[i] =rates[ 0 ].low-symbol_difference[s]; buffer_data[s].open[i] =rates[ 0 ].open-symbol_difference[s]; buffer_data[s].high[i] =rates[ 0 ].high-symbol_difference[s]; buffer_data[s].close[i] =rates[ 0 ].close-symbol_difference[s]; SetBufferColorIndex(i,s,rates[ 0 ].close,rates[ 0 ].open); } } else { if (inverse[s]) { if (symbol_difference[s]== 0.0 ) { if (StartPriceDivergence==VERTICAL_LINE) { symbol_difference[s] =rates[ 0 ].open-OC_open[i]; inverse_difference[s] =OC_open[i]-(-OC_open[i]); } else { symbol_difference[s] =rates[ 0 ].open-divergence_price; inverse_difference[s] =divergence_price-(-divergence_price); } } if (DrawType==LINE) buffer_data[s].close[i]=-(rates[ 0 ].close-symbol_difference[s])+inverse_difference[s]; else { buffer_data[s].low[i] =-(rates[ 0 ].low-symbol_difference[s])+inverse_difference[s]; buffer_data[s].open[i] =-(rates[ 0 ].open-symbol_difference[s])+inverse_difference[s]; buffer_data[s].high[i] =-(rates[ 0 ].high-symbol_difference[s])+inverse_difference[s]; buffer_data[s].close[i] =-(rates[ 0 ].close-symbol_difference[s])+inverse_difference[s]; SetBufferColorIndex(i,s,rates[ 0 ].close,rates[ 0 ].open); } } else { if (symbol_difference[s]== 0.0 ) { if (StartPriceDivergence==VERTICAL_LINE) symbol_difference[s]=rates[ 0 ].open-OC_open[i]; else symbol_difference[s]=rates[ 0 ].open-divergence_price; } if (DrawType==LINE) buffer_data[s].close[i]=rates[ 0 ].close-symbol_difference[s]; else { buffer_data[s].low[i] =rates[ 0 ].low-symbol_difference[s]; buffer_data[s].open[i] =rates[ 0 ].open-symbol_difference[s]; buffer_data[s].high[i] =rates[ 0 ].high-symbol_difference[s]; buffer_data[s].close[i] =rates[ 0 ].close-symbol_difference[s]; SetBufferColorIndex(i,s,rates[ 0 ].close,rates[ 0 ].open); } } } if (DrawType==LINE) { if (time[i]!=rates[ 0 ].time || time[i]<first_period_time) buffer_data[s].close[i]= EMPTY_VALUE ; } else { if (rates[ 0 ].time== NULL || time[i]!=rates[ 0 ].time || time[i]<first_period_time || rates[ 0 ].low== EMPTY_VALUE || rates[ 0 ].open== EMPTY_VALUE || rates[ 0 ].high== EMPTY_VALUE || rates[ 0 ].close== EMPTY_VALUE ) { buffer_data[s].low[i] = EMPTY_VALUE ; buffer_data[s].open[i] = EMPTY_VALUE ; buffer_data[s].high[i] = EMPTY_VALUE ; buffer_data[s].close[i] = EMPTY_VALUE ; } } }

При изучении функции выше вы должны были заметить еще одну пользовательскую функцию SetBufferColorIndex(). С помощью этой функции устанавливается цвет в цветовой индикаторный буфер.

void SetBufferColorIndex( int i, int symbol_number, double close, double open) { if (TwoColor) { if (close>open) buffer_data[symbol_number].icolor[i]= 0 ; else buffer_data[symbol_number].icolor[i]= 1 ; } else buffer_data[symbol_number].icolor[i]= 0 ; }

После того, как индикаторные буферы заполнены, нужно определить максимум и минимум из всех тех значений, которые в текущий момент видны в окне графика. В MQL5 есть возможность получать номер первого видимого бара в окне графика, а также количество видимых баров. Эти возможности и будем использовать в еще одной пользовательской функции CorrectChartMaxMin(). Функцию можно разделить на несколько этапов:

Определение номера первого и последнего видимых баров;

Определение максимума и минимума видимых баров текущего символа;

Определение максимума и минимума среди всех массивов символов;

Установка максимума и минимума в свойствах графика.

Ниже представлен код функции CorrectChartMaxMin(), которая находится в файле Chart.mqh.

void CorrectChartMaxMin() { double low[]; double high[]; int attempts = 10 ; int array_size = 0 ; int visible_bars = 0 ; int first_visible_bar = 0 ; int last_visible_bar = 0 ; double max_price = 0.0 ; double min_price = 0.0 ; double offset_max_min = 0.0 ; ResetLastError (); visible_bars=( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_VISIBLE_BARS ); first_visible_bar=( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_FIRST_VISIBLE_BAR ); last_visible_bar=first_visible_bar-visible_bars; if ( GetLastError ()!= 0 ) return ; if (last_visible_bar< 0 ) last_visible_bar= 0 ; for ( int i= 0 ; i<attempts; i++) if ( CopyHigh ( Symbol (), Period (),last_visible_bar,visible_bars,high)==visible_bars) break ; for ( int i= 0 ; i<attempts; i++) if ( CopyLow ( Symbol (), Period (),last_visible_bar,visible_bars,low)==visible_bars) break ; if ( ArraySize (high)<= 0 || ArraySize (low)<= 0 ) return ; else { min_price=low[ ArrayMinimum (low)]; max_price=high[ ArrayMaximum (high)]; } for ( int s= 0 ; s<SYMBOLS_COUNT; s++) { if (symbol_names[s]==empty_symbol) continue ; datetime time[]; int bars_count= 0 ; ArrayResize (high, 0 ); ArrayResize (low, 0 ); for ( int i= 0 ; i<attempts; i++) if ( CopyTime ( Symbol (), Period (),last_visible_bar,visible_bars,time)==visible_bars) break ; if ( ArraySize (time)<visible_bars) return ; if (limit_time[s]>time[ 0 ]) { array_size= ArraySize (time); if ((bars_count= Bars ( Symbol (), Period (),limit_time[s],time[array_size- 1 ]))<= 0 ) return ; } else bars_count=visible_bars; ArraySetAsSeries (low, true ); ArraySetAsSeries (high, true ); if (DrawType!=LINE) { ArrayCopy (low,buffer_data[s].low); ArrayCopy (high,buffer_data[s].high); } else { ArrayCopy (low,buffer_data[s].close); ArrayCopy (high,buffer_data[s].close); } array_size= ArraySize (high); for ( int i= 0 ; i<array_size; i++) { if (high[i]== EMPTY_VALUE ) high[i]=max_price; if (low[i]== EMPTY_VALUE ) low[i]=min_price; } if (inverse[s]) { if ( ArrayMaximum (high,last_visible_bar,bars_count)>= 0 && ArrayMinimum (low,last_visible_bar,bars_count)>= 0 ) { max_price= fmax (max_price,low[ ArrayMaximum (low,last_visible_bar,bars_count)]); min_price= fmin (min_price,high[ ArrayMinimum (high,last_visible_bar,bars_count)]); } } else { if ( ArrayMinimum (low,last_visible_bar,bars_count)>= 0 && ArrayMaximum (high,last_visible_bar,bars_count)>= 0 ) { min_price= fmin (min_price,low[ ArrayMinimum (low,last_visible_bar,bars_count)]); max_price= fmax (max_price,high[ ArrayMaximum (high,last_visible_bar,bars_count)]); } } } offset_max_min=((max_price-min_price)* 3 )/ 100 ; ChartSetInteger ( 0 , CHART_SCALEFIX , true ); ChartSetDouble ( 0 , CHART_FIXED_MAX ,max_price+offset_max_min); ChartSetDouble ( 0 , CHART_FIXED_MIN ,min_price-offset_max_min); ChartRedraw (); }

Описанную выше функцию мы будем использовать при обработке события перетаскивания вертикальной линии (и, разумеется, при расчете значений индикатора в OnCalculate):

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_OBJECT_DRAG ) { if (StartPriceDivergence==VERTICAL_LINE) OnCalculate (OC_rates_total, 0 , OC_time, OC_open, OC_high, OC_low, OC_close, OC_tick_volume, OC_volume, OC_spread); } if (id== CHARTEVENT_CHART_CHANGE ) CorrectChartMaxMin(); }

Все функции готовы. Более подробно с подробно прокомментированным кодом можно ознакомиться в приложении к статье.

Продемонстрируем, что же в итоге получилось. По умолчанию во внешних параметрах установлены символы GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF. На скриншоте ниже показан недельный график EURUSD в режиме Вертикальная линия с отключенной инверсией:

Рис. 1 - Недельный таймфрейм в режиме "Вертикальная линия"

На скриншоте ниже 30-ти минутный таймфрейм в режиме День, но только на этот раз у символов с базовой валютой USD включен режим инверсии. В данном случае это USDCAD (светло-голубые свечи) и USDCHF (сиреневые свечи).

Рис. 2 - 30-минутный таймфрейм в режиме "День"





Заключение

Думаю, получился довольно интересный и информативный инструмент для мультивалютного анализа расхождения цен. Этот индикатор можно неограниченно развивать в лучшую сторону.

Спасибо за внимание!

