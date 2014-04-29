Recetas MQL5 - Desarrollo de un indicador multidivisa para el análisis de la divergencia de precios

Introducción

En este artículo veremos el desarrollo de un indicador multidivisa para el análisis de la divergencia de precios en un periodo de tiempo determinado. Muchos de los momentos más importantes ya se vieron en el artículo anterior sobre programación de indicadores multidivisa Recetas MQL5 - Desarrollo de un indicador multidivisa de la volativilidad en MQL5. Por eso, esta vez sólo nos detendremos en las funciones nuevas, o bien en aquellas funciones que hayan sufrido cambios significativos. Si es la primera vez que se familiariza con el tema de la programación de indicadores multidivisa, le recomendamos que, en primer lugar, lea el artículo anterior.

En este artículo, veremos las cuestiones siguientes:

cambio de las propiedades del gráfico;

procesado de los eventos CHARTEVENT_OBJECT_DRAG (Arrastrar un objeto gráfico) y CHARTEVENT_CHART_CHANGE (evento de cambio de tamaño del gráfico o de las propiedades de un objeto gráfico a través del diálogo de propiedades);

dibujado de los búfers de indicador en más de un color;

determinar los máximos y mínimos en los búfers de indicador en la zona visible para establecer el máximo/mínimo del gráfico;

inversión de una fila.

Para un indicador, el volumen total del código resulta bastante grande, cerca de 1500 líneas. Por eso distribuiremos todas las funciones en archivos, en categorías por separado, después los acoplaremos al archivo principal del proyecto. En total, tendremos tres categorías de funciones para los archivos internos:

Checks.mqh - son las funciones para diversas comprobaciones y para la carga de datos accesibles;

- son las funciones para diversas comprobaciones y para la carga de datos accesibles; Objects .mqh - son las funciones para el manejo y gestión de objetos gráficos;

- son las funciones para el manejo y gestión de objetos gráficos; Chart.mqh - son las funciones para el manejo y gestión de las propiedades del gráfico.

Las funciones que no tienen nada que ver con las categorías enumeradas más arriba, las dejaremos en el archivo principal.





Proceso de desarrollo del indicador

A continuación, procederemos a programar un indicador. Lo primero que hay que hacer, es crear un nuevo proyecto. Para ello, cree en el directorio Metatrader 5\MQL5\Indicators una carpeta con el nombre del indicador, y en ella la carpeta Include, en la cual se incluirán los archivos que acoplaremos. Después, cree el archivo principal en la carpeta del indicador. Se puede hacer de manera manual, creando un archivo de texto con la extensión *.mq5 o con la ayuda de la Guía MQL5 sobre plantillas preparadas. Además de las funciones elementales del programa OnInit(), OnDeinit() y OnCalculate(), se usarán también OnChartEvent() y OnTimer().

Al igual que en el artículo anterior, además del símbolo actual, mostraremos en el gráfico los datos de los otros cinco símbolos indicados en los parámetros externos. Pero esta vez, en lugar de valores calculados según cierta fórmula, mostraremos en el gráfico datos relacionados puramente con el precio. El tipo de representación de los datos queda a la elección del usuario. Es decir, en los parámetros internos se puede elegir, de entre la lista desplegable, una de las tres posibilidades: Línea, Barras o Velas japonesas.

Si se necesitara representar los datos como una línea de un solo color, en las propiedades del indicador, en el paratado de parámetros específicos (#property), basta con indicar la cantidad de búfers igual a la cantidad de símbolos, justo al principio. Pero dado que existen dos modos más para dibujar las series gráficas, en forma de barras y velas, para el modo de dos colores de los búfers necesitaremos algo más: cuatro búfers para formar cada serie y un búfer para establecer el color, según la condición de cada elemento en la serie gráfica.

Hay que establecer el color para cada serie gráfica en los parámetros específicos del programa. Para ello basta con enumerarlos con la ayuda de la coma. En primer lugar va el color que se usa en el modo de un solo color. En el de dos colores, se usará para colorear las barras/velas dirigidas hacia arriba. El segundo color se usará sólo en el modo de dos colores para las barras/velas dirigidas hacia abajo.

Abajo mostramos el código con la enumeración de los parámetros específicos:

#property indicator_chart_window #property indicator_buffers 25 #property indicator_plots 5 #property indicator_color1 clrDodgerBlue , C'0,50,100' #property indicator_color2 clrLimeGreen , C'20,80,20' #property indicator_color3 clrGold , C'160,140,0' #property indicator_color4 clrAqua , C'0,140,140' #property indicator_color5 clrMagenta , C'130,0,130'

Con ayuda de la directiva #define declaramos las constantes, y con la ayuda de la línea de comando #include añadimos los archivos con las funciones de las que se ha hablado más arriba, además de la clase para trabajar con el lienzo de la Biblioteca estándar:

#define RESET 0 #define SYMBOLS_COUNT 5 #include <Canvas\Canvas.mqh> #include "Include/Checks.mqh" #include "Include/Chart.mqh" #include "Include/Objects.mqh"

Para crear listas desplegables, en los parámetros externos de elección del tipo de dibujado y el modo del punto inicial de divergencia de precios, creamos las enumeraciones ENUM_DRAWTYPE y ENUM_START_POINT:

enum ENUM_DRAWTYPE { LINE = 0 , BARS = 1 , CANDLES= 2 }; enum ENUM_START_POINT { VERTICAL_LINE= 0 , MONTH = 1 , WEEK = 2 , DAY = 3 , HOUR = 4 };

Ya hemos hablado más arriba de los tipos de representación de la información, ahora veremos con un poco más de detalle qué significa el punto inicial de divergencia de precios.

Vamos a crear en total cinco modos: Línea vertical, Mes, Semana, Día y Hora. Para el modo Línea vertical, al cargar el indicador en el gráfico se establecerá una línea vertical. Con el desplazamiento de esta línea se muestra la barra en la que los precios de todos los símbolos confluirán en un punto. Este punto de apoyo será el nivel del precio de apertura de la barra mostrada para el símbolo actual. Cualquier otro modo mostrará al programa que los precios deberán confluir cada vez en el comienzo del periodo mostrado. Es decir, al comienzo de cada mes, de cada semana, de cada día o de cada hora.

Más abajo puede familiarizarse con la lista de parámetros externos del indicador:

input ENUM_DRAWTYPE DrawType =CANDLES; input ENUM_START_POINT StartPriceDivergence =VERTICAL_LINE; input bool TwoColor = false ; sinput string dlm01= "" ; input string Symbol02 = "GBPUSD" ; input bool Inverse02 = false ; input string Symbol03 = "AUDUSD" ; input bool Inverse03 = false ; input string Symbol04 = "NZDUSD" ; input bool Inverse04 = false ; input string Symbol05 = "USDCAD" ; input bool Inverse05 = false ; input string Symbol06 = "USDCHF" ; input bool Inverse06 = false ;

La numeración de los símbolos comienza desde el dos, ya que el uno es el símbolo actual en el gráfico.

Para cada símbolo añadido se puede activar la inversión. La inversión significa que la información sobre dicho símbolo se mostrará invertida. Esto puede ser útil cuando en la lista de símbolos utilizados para el análisis haya ciertos símbolos para los que una misma divisa (por ejemplo, el dólar USA) puede actuar tanto como básica, como cotizadora. Por ejemplo, en la pareja de divisas EURUSD, el dólar es la divisa cotizadora, y en la pareja USDCHF, es la básica. En semejante caso, si en el gráfico el símbolo actual es EURUSD, entonces para USDCHF se puede conectar la inversión, obteniendo, de esta forma, una representación más cómoda de los datos a analizar.

Más abajo tenemos la lista de variables y matrices globales:

struct buffers { double open[]; double high[]; double low[]; double close[]; double icolor[]; }; buffers buffer_data[SYMBOLS_COUNT]; CCanvas canvas; int OC_rates_total = 0 ; int OC_prev_calculated = 0 ; datetime OC_time[]; double OC_open[]; double OC_high[]; double OC_low[]; double OC_close[]; long OC_tick_volume[]; long OC_volume[]; int OC_spread[]; datetime series_first_date[SYMBOLS_COUNT]; datetime series_first_date_last[SYMBOLS_COUNT]; datetime limit_time[SYMBOLS_COUNT]; string symbol_names[SYMBOLS_COUNT]; bool inverse[SYMBOLS_COUNT]; color line_colors[SYMBOLS_COUNT]={ clrDodgerBlue , clrLimeGreen , clrGold , clrAqua , clrMagenta }; string empty_symbol= "EMPTY" ; int window_number = WRONG_VALUE ; int chart_width = 0 ; int chart_height = 0 ; int last_chart_width = 0 ; int last_chart_height = 0 ; int chart_center_x = 0 ; int chart_center_y = 0 ; color color_bar_up = clrRed ; color color_bar_down = C'100,0,0' ; string indicator_shortname = "MS_PriceDivergence" ; string prefix =indicator_shortname+ "_" ; string start_price_divergence=prefix+ "start_price_divergence" ; string canvas_name =prefix+ "canvas" ; color canvas_background = clrBlack ; uchar canvas_opacity = 190 ; int font_size = 16 ; string font_name = "Calibri" ; ENUM_COLOR_FORMAT clr_format = COLOR_FORMAT_ARGB_RAW ; string msg_prepare_data = "¡Preparando los datos! Espere, por favor..." ; string msg_not_synchronized = "¡Los datos no están sincronizados! Espere, por favor..." ; string msg_load_data = "" ; string msg_sync_update = "" ; string msg_last = "" ; ENUM_TIMEFRAMES timeframe_start_point = Period (); datetime first_period_time = NULL ; double divergence_price = 0.0 ; datetime divergence_time = NULL ; double symbol_difference[SYMBOLS_COUNT]; double inverse_difference[SYMBOLS_COUNT];

Ahora veremos las funciones que se usan al inicializarse el indicador. En principio, no hay grandes diferencias si comparamos con lo que había en la función OnInit() en el indicador del artículo anterior.

Añadimos la comprobación sobre dónde se usa el indicador. El asunto es que en el simulador, en este momento, los desarrolladores del terminal no han implementado todas las posibilidades de manejo de las propiedades del gráfico, por eso nos limitaremos a utilizar el indicador fuera del simulador. Para ellos escribiremos una función sencilla, CheckTesterMode(). Se encontrará en el archivo Checks.mqh:

bool CheckTesterMode() { if ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER ) || MQLInfoInteger ( MQL_VISUAL_MODE ) || MQLInfoInteger ( MQL_OPTIMIZATION )) { Comment ( "¡En este momento, el indicador <- " + MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME )+ " -> no está preparado para utilizarse en el simulador!" ); return ( false ); } return ( true ); }

Otra función nueva más, SetBarsColors() , está pensada para establecer el color de las barras/velas del símbolo actual, y se ubica en el archivo Chart.mqh.

void SetBarsColors() { ChartSetInteger ( 0 , CHART_COLOR_CHART_UP ,color_bar_up); ChartSetInteger ( 0 , CHART_COLOR_CANDLE_BULL ,color_bar_up); ChartSetInteger ( 0 , CHART_COLOR_CHART_LINE ,color_bar_up); if (TwoColor) { ChartSetInteger ( 0 , CHART_COLOR_CHART_DOWN ,color_bar_down); ChartSetInteger ( 0 , CHART_COLOR_CANDLE_BEAR ,color_bar_down); } else { ChartSetInteger ( 0 , CHART_COLOR_CHART_DOWN ,color_bar_up); ChartSetInteger ( 0 , CHART_COLOR_CANDLE_BEAR ,color_bar_up); } }

En la inicialización hay que determinar qué modo se ha elegido en el parámetro externo StartPriceDivergence. Si se ha elegido el modo Línea vertical, entonces en la variable global timeframe_start_point permanecerá el valor por defecto, es decir, el time frame actual. En caso contrario, se establecerá el time frame que corresponda a la elección. Para ello escribiremos la función InitStartPointTF():

void InitStartPointTF() { if (StartPriceDivergence==VERTICAL_LINE) return ; switch (StartPriceDivergence) { case MONTH : timeframe_start_point= PERIOD_MN1 ; break ; case WEEK : timeframe_start_point= PERIOD_W1 ; break ; case DAY : timeframe_start_point= PERIOD_D1 ; break ; case HOUR : timeframe_start_point= PERIOD_H1 ; break ; } }

La función CheckInputParameters(), a diferencia del artículo anterior, ahora tiene este aspecto:

bool CheckInputParameters() { if (StartPriceDivergence!=VERTICAL_LINE) { if ( PeriodSeconds ()>= PeriodSeconds (timeframe_start_point)) { Print ( "¡El time frame actual debe ser menor que en el parámetro Start Price Divergence!" ); Comment ( "El time frame actual debe ser menor que en el parámetro Start Price Divergence!" ); return ( false ); } } return ( true ); }

La inicialización de las matrices tiene más o menos el mismo aspecto que en el artículo anterior. Sólo ha cambiado el nombre de las matrices y su cantidad.

void InitArrays() { ArrayInitialize (limit_time, NULL ); ArrayInitialize (symbol_difference, 0.0 ); ArrayInitialize (inverse_difference, 0.0 ); ArrayInitialize (series_first_date, NULL ); ArrayInitialize (series_first_date_last, NULL ); for ( int s= 0 ; s<SYMBOLS_COUNT; s++) { ArrayInitialize (buffer_data[s].open, EMPTY_VALUE ); ArrayInitialize (buffer_data[s].high, EMPTY_VALUE ); ArrayInitialize (buffer_data[s].low, EMPTY_VALUE ); ArrayInitialize (buffer_data[s].close, EMPTY_VALUE ); ArrayInitialize (buffer_data[s].icolor, EMPTY_VALUE ); } } void InitSymbolNames() { symbol_names[ 0 ]=AddSymbolToMarketWatch(Symbol02); symbol_names[ 1 ]=AddSymbolToMarketWatch(Symbol03); symbol_names[ 2 ]=AddSymbolToMarketWatch(Symbol04); symbol_names[ 3 ]=AddSymbolToMarketWatch(Symbol05); symbol_names[ 4 ]=AddSymbolToMarketWatch(Symbol06); } void InitInverse() { inverse[ 0 ]=Inverse02; inverse[ 1 ]=Inverse03; inverse[ 2 ]=Inverse04; inverse[ 3 ]=Inverse05; inverse[ 4 ]=Inverse06; }

Los cambios sustanciales se han llevado a cabo en la fucnión SetIndicatorProperties(). Es prácticamente una función nueva. Ahora, dependiendo del modo que se haya elegido para la representación de los datos, durante la inicialización se establecerán las propiedades correspondientes.

void SetIndicatorProperties() { IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME ,indicator_shortname); IndicatorSetInteger ( INDICATOR_DIGITS , _Digits ); if (DrawType==LINE) { for ( int s= 0 ; s<SYMBOLS_COUNT; s++) SetIndexBuffer (s,buffer_data[s].close, INDICATOR_DATA ); } else if (DrawType==BARS || DrawType==CANDLES) { for ( int s= 0 ; s<SYMBOLS_COUNT; s++) { static int buffer_number= 0 ; SetIndexBuffer (buffer_number,buffer_data[s].open, INDICATOR_DATA ); buffer_number++; SetIndexBuffer (buffer_number,buffer_data[s].high, INDICATOR_DATA ); buffer_number++; SetIndexBuffer (buffer_number,buffer_data[s].low, INDICATOR_DATA ); buffer_number++; SetIndexBuffer (buffer_number,buffer_data[s].close, INDICATOR_DATA ); buffer_number++; SetIndexBuffer (buffer_number,buffer_data[s].icolor, INDICATOR_COLOR_INDEX ); buffer_number++; } } if (DrawType==LINE) { for ( int s= 0 ; s<SYMBOLS_COUNT; s++) PlotIndexSetString (s, PLOT_LABEL ,symbol_names[s]+ ",Close" ); } else if (DrawType==BARS || DrawType==CANDLES) { for ( int s= 0 ; s<SYMBOLS_COUNT; s++) { PlotIndexSetString (s, PLOT_LABEL , symbol_names[s]+ ",Open;" + symbol_names[s]+ ",High;" + symbol_names[s]+ ",Low;" + symbol_names[s]+ ",Close" ); } } if (DrawType==LINE) for ( int s= 0 ; s<SYMBOLS_COUNT; s++) PlotIndexSetInteger (s, PLOT_DRAW_TYPE , DRAW_LINE ); if (DrawType==BARS) for ( int s= 0 ; s<SYMBOLS_COUNT; s++) PlotIndexSetInteger (s, PLOT_DRAW_TYPE , DRAW_COLOR_BARS ); if (DrawType==CANDLES) for ( int s= 0 ; s<SYMBOLS_COUNT; s++) PlotIndexSetInteger (s, PLOT_DRAW_TYPE , DRAW_COLOR_CANDLES ); if (DrawType==LINE) ChartSetInteger ( 0 , CHART_MODE , CHART_LINE ); if (DrawType==BARS) ChartSetInteger ( 0 , CHART_MODE , CHART_BARS ); if (DrawType==CANDLES) ChartSetInteger ( 0 , CHART_MODE , CHART_CANDLES ); for ( int s= 0 ; s<SYMBOLS_COUNT; s++) PlotIndexSetInteger (s, PLOT_LINE_WIDTH , 1 ); if (DrawType==LINE) for ( int s= 0 ; s<SYMBOLS_COUNT; s++) PlotIndexSetInteger (s, PLOT_LINE_COLOR ,line_colors[s]); for ( int s= 0 ; s<SYMBOLS_COUNT; s++) { if (symbol_names[s]!=empty_symbol) PlotIndexSetInteger (s, PLOT_SHOW_DATA , true ); else PlotIndexSetInteger (s, PLOT_SHOW_DATA , false ); } for ( int s= 0 ; s<SYMBOLS_COUNT; s++) PlotIndexSetDouble (s, PLOT_EMPTY_VALUE , EMPTY_VALUE ); }

Y, al fin, otra función nueva más, SetDivergenceLine() para usar en OnInit(). Esta función establece una línea vertical de color verde para gestionar el inicio de la divergencia de precios en el modo Línea vertical.

void SetDivergenceLine() { if (StartPriceDivergence==VERTICAL_LINE && ObjectFind ( 0 ,start_price_divergence)< 0 ) CreateVerticalLine( 0 , 0 , TimeCurrent ()+ PeriodSeconds (),start_price_divergence, 2 , STYLE_SOLID , clrGreenYellow , true , true , false , "" , "

" ); if (StartPriceDivergence!=VERTICAL_LINE) DeleteObjectByName(start_price_divergence); }

Más abajo se muestra el aspecto que tendría todo lo explicado anteriormente en la función OnInit(). Cuando todo está distribuido en funciones por separado, leer el programa se convierte en algo muy sencillo.

int OnInit () { if (!CheckTesterMode()) return ( INIT_FAILED ); SetBarsColors(); InitStartPointTF(); if (!CheckInputParameters()) return ( INIT_PARAMETERS_INCORRECT ); EventSetMillisecondTimer ( 1000 ); canvas.FontSet(font_name,font_size, FW_NORMAL ); InitArrays(); InitSymbolNames(); InitInverse(); SetIndicatorProperties(); SetDivergenceLine(); Comment ( "" ); ChartRedraw (); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

En la función OnCalculate(), el código del programa ha permanecido prácticamente sin cambios. En el artículo anterior, después de comprobar que la información está disponible, al principio, el programa llenó las matrices auxiliares en un primer ciclo, y sólo después llenó los búfers de indicador con los datos ya listos. En esta ocasión, lo colocaremos todo en un ciclo.

He ideado de manera rigurosa las funciones de comprobación y carga de los datos. Ahora, cada valor que debe ser obtenido supera un determinado número de intentos con una parada de ciclo, si obtiene el resultado. Dado que ahora hay modos donde es necesario determinar el comienzo de tal o cual periodo (mes, semana, día, hora), obtendremos la hora de comienzo del periodo a través del time frame mayor. Para ello se ha escrito una función adicional parecida a LoadAndFormData(), y que tiene un nombre similar LoadAndFormDataHighTF(). Su código es parecido al código fuente de su función análoga, por eso no lo voy a mostrar aquí.

He implementado la comprobación de la accesibilidad de los time frames actual y mayor en una sola función, CheckAvailableData():

bool CheckAvailableData() { int attempts= 100 ; for ( int s= 0 ; s<SYMBOLS_COUNT; s++) { if (symbol_names[s]!=empty_symbol) { datetime time[]; int total_period_bars = 0 ; datetime terminal_first_date = NULL ; terminal_first_date=( datetime ) SeriesInfoInteger (symbol_names[s], Period (), SERIES_TERMINAL_FIRSTDATE ); total_period_bars= Bars (symbol_names[s], Period (),terminal_first_date, TimeCurrent ()); for ( int i= 0 ; i<attempts; i++) { if ( CopyTime (symbol_names[s], Period (), 0 ,total_period_bars,time)) { if ( ArraySize (time)>=total_period_bars) break ; } } if ( ArraySize (time)== 0 || ArraySize (time)<total_period_bars) { msg_last=msg_prepare_data; ShowCanvasMessage(msg_prepare_data); OC_prev_calculated= 0 ; return ( false ); } } } if (StartPriceDivergence==VERTICAL_LINE) return ( true ); else { datetime time[]; int total_period_bars = 0 ; datetime terminal_first_date = NULL ; for ( int i= 0 ; i<attempts; i++) if ((terminal_first_date=( datetime ) SeriesInfoInteger ( Symbol (), Period (), SERIES_FIRSTDATE ))> 0 ) break ; for ( int i= 0 ; i<attempts; i++) if ((total_period_bars=( int ) SeriesInfoInteger ( Symbol (),timeframe_start_point, SERIES_BARS_COUNT ))> 0 ) break ; for ( int i= 0 ; i<attempts; i++) if ( CopyTime ( Symbol (),timeframe_start_point, terminal_first_date+ PeriodSeconds (timeframe_start_point), TimeCurrent (),time)> 0 ) break ; if ( ArraySize (time)<= 0 || total_period_bars<= 0 ) { msg_last=msg_prepare_data; ShowCanvasMessage(msg_prepare_data); OC_prev_calculated= 0 ; return ( false ); } } return ( true ); }

La función FillIndicatorBuffers() se ha visto complicada significativamente para la tarea actual. Esto está relacionado con que ahora hay varios modos, y para cada uno de ellos hay que llevar a cabo las acciones necesarias. En esencia, se puede dividir todo en cuatro etapas.

La obtención de datos sobre el símbolo indicado

La obtención de datos sobre el time frame mayor, la determinación de la hora y el nivel del precio donde los precios de todos los símbolos coinciden;

El cálculo de los valores y el llenado de los búfers de indicador;

La comprobación de control.

Aquí se comenta con detalle el código de la función, para su estudio:

void FillIndicatorBuffers( int i, int s, datetime const &time[]) { MqlRates rates[]; double period_open[]; datetime period_time[]; int attempts= 100 ; datetime high_tf_time= NULL ; if (time[i]<limit_time[s]) return ; ResetLastError (); for ( int j= 0 ; j<attempts; j++) if ( CopyRates (symbol_names[s], Period (),time[i], 1 ,rates)== 1 ) { ResetLastError (); break ; } if ( ArraySize (rates)< 1 || GetLastError ()!= 0 ) return ; if (rates[ 0 ].time== NULL || time[i]!=rates[ 0 ].time || time[i]<first_period_time || rates[ 0 ].low== EMPTY_VALUE || rates[ 0 ].open== EMPTY_VALUE || rates[ 0 ].high== EMPTY_VALUE || rates[ 0 ].close== EMPTY_VALUE ) { if (DrawType!=LINE) { buffer_data[s].low[i] = EMPTY_VALUE ; buffer_data[s].open[i] = EMPTY_VALUE ; buffer_data[s].high[i] = EMPTY_VALUE ; } buffer_data[s].close[i]= EMPTY_VALUE ; return ; } if (StartPriceDivergence==VERTICAL_LINE) { divergence_time=( datetime ) ObjectGetInteger ( 0 ,start_price_divergence, OBJPROP_TIME ); first_period_time=time[ 0 ]; } else { if (divergence_time== NULL ) { ResetLastError (); for ( int j= 0 ; j<attempts; j++) if ( CopyTime ( Symbol (),timeframe_start_point,time[ 0 ]+ PeriodSeconds (timeframe_start_point), 1 ,period_time)== 1 ) { ResetLastError (); break ; } if ( ArraySize (period_time)< 1 || GetLastError ()!= 0 ) return ; else first_period_time=period_time[ 0 ]; } if (time[i]<first_period_time) high_tf_time=first_period_time; else high_tf_time=time[i]; ResetLastError (); for ( int j= 0 ; j<attempts; j++) if ( CopyOpen ( Symbol (),timeframe_start_point,high_tf_time, 1 ,period_open)== 1 ) { ResetLastError (); break ; } for ( int j= 0 ; j<attempts; j++) if ( CopyTime ( Symbol (),timeframe_start_point,high_tf_time, 1 ,period_time)== 1 ) { ResetLastError (); break ; } if ( ArraySize (period_open)< 1 || ArraySize (period_time)< 1 || GetLastError ()!= 0 ) return ; if (time[i]<first_period_time || divergence_time!=period_time[ 0 ]) { symbol_difference[s] = 0.0 ; inverse_difference[s] = 0.0 ; divergence_time=period_time[ 0 ]; divergence_price=period_open[ 0 ]; CreateVerticalLine( 0 , 0 ,period_time[ 0 ],start_price_divergence+ "_" + TimeToString (divergence_time), 2 , STYLE_SOLID , clrWhite , false , false , true , TimeToString (divergence_time), "

" ); } } if (StartPriceDivergence==VERTICAL_LINE && time[i]<divergence_time) { symbol_difference[s] = 0.0 ; inverse_difference[s] = 0.0 ; if (DrawType==LINE) buffer_data[s].close[i]=rates[ 0 ].close-symbol_difference[s]; else { buffer_data[s].low[i] =rates[ 0 ].low-symbol_difference[s]; buffer_data[s].open[i] =rates[ 0 ].open-symbol_difference[s]; buffer_data[s].high[i] =rates[ 0 ].high-symbol_difference[s]; buffer_data[s].close[i] =rates[ 0 ].close-symbol_difference[s]; SetBufferColorIndex(i,s,rates[ 0 ].close,rates[ 0 ].open); } } else { if (inverse[s]) { if (symbol_difference[s]== 0.0 ) { if (StartPriceDivergence==VERTICAL_LINE) { symbol_difference[s] =rates[ 0 ].open-OC_open[i]; inverse_difference[s] =OC_open[i]-(-OC_open[i]); } else { symbol_difference[s] =rates[ 0 ].open-divergence_price; inverse_difference[s] =divergence_price-(-divergence_price); } } if (DrawType==LINE) buffer_data[s].close[i]=-(rates[ 0 ].close-symbol_difference[s])+inverse_difference[s]; else { buffer_data[s].low[i] =-(rates[ 0 ].low-symbol_difference[s])+inverse_difference[s]; buffer_data[s].open[i] =-(rates[ 0 ].open-symbol_difference[s])+inverse_difference[s]; buffer_data[s].high[i] =-(rates[ 0 ].high-symbol_difference[s])+inverse_difference[s]; buffer_data[s].close[i] =-(rates[ 0 ].close-symbol_difference[s])+inverse_difference[s]; SetBufferColorIndex(i,s,rates[ 0 ].close,rates[ 0 ].open); } } else { if (symbol_difference[s]== 0.0 ) { if (StartPriceDivergence==VERTICAL_LINE) symbol_difference[s]=rates[ 0 ].open-OC_open[i]; else symbol_difference[s]=rates[ 0 ].open-divergence_price; } if (DrawType==LINE) buffer_data[s].close[i]=rates[ 0 ].close-symbol_difference[s]; else { buffer_data[s].low[i] =rates[ 0 ].low-symbol_difference[s]; buffer_data[s].open[i] =rates[ 0 ].open-symbol_difference[s]; buffer_data[s].high[i] =rates[ 0 ].high-symbol_difference[s]; buffer_data[s].close[i] =rates[ 0 ].close-symbol_difference[s]; SetBufferColorIndex(i,s,rates[ 0 ].close,rates[ 0 ].open); } } } if (DrawType==LINE) { if (time[i]!=rates[ 0 ].time || time[i]<first_period_time) buffer_data[s].close[i]= EMPTY_VALUE ; } else { if (rates[ 0 ].time== NULL || time[i]!=rates[ 0 ].time || time[i]<first_period_time || rates[ 0 ].low== EMPTY_VALUE || rates[ 0 ].open== EMPTY_VALUE || rates[ 0 ].high== EMPTY_VALUE || rates[ 0 ].close== EMPTY_VALUE ) { buffer_data[s].low[i] = EMPTY_VALUE ; buffer_data[s].open[i] = EMPTY_VALUE ; buffer_data[s].high[i] = EMPTY_VALUE ; buffer_data[s].close[i] = EMPTY_VALUE ; } } }

Al estudiar la función de arriba, habrá usted notado una función personalizada más, SetBufferColorIndex(). Con la ayuda de esta función, se establece el color en el búfer de indicador de color.

void SetBufferColorIndex( int i, int symbol_number, double close, double open) { if (TwoColor) { if (close>open) buffer_data[symbol_number].icolor[i]= 0 ; else buffer_data[symbol_number].icolor[i]= 1 ; } else buffer_data[symbol_number].icolor[i]= 0 ; }

Después de que los búfers de indicador estén llenos, hay que determinar el máximo y el mínimo de todos aquellos valores que se ven en el momento actual en la ventana del gráfico. En MQL5 existe la posibilidad de obtener el número de la primera barra visible en la ventana del gráfico, así como la cantidad de barras visibles. Precisamente estas posibilidades las vamos a usar en otra función personalizada más, CorrectChartMaxMin(). La función se puede dividir en varias etapas:

Determinar el número de la primera y la última barra visible;

Determinar el máximo y el mínimo de barras visibles del símbolo actual;

Determinar el máximo y el mínimo entre todas las matrices de los símbolos;

Establecer el máximo y el mínimo de propiedades del grafico.

Más abajo mostramos el código de la función CorrectChartMaxMin(), que se encuentra en el archivo Chart.mqh.

void CorrectChartMaxMin() { double low[]; double high[]; int attempts = 10 ; int array_size = 0 ; int visible_bars = 0 ; int first_visible_bar = 0 ; int last_visible_bar = 0 ; double max_price = 0.0 ; double min_price = 0.0 ; double offset_max_min = 0.0 ; ResetLastError (); visible_bars=( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_VISIBLE_BARS ); first_visible_bar=( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_FIRST_VISIBLE_BAR ); last_visible_bar=first_visible_bar-visible_bars; if ( GetLastError ()!= 0 ) return ; if (last_visible_bar< 0 ) last_visible_bar= 0 ; for ( int i= 0 ; i<attempts; i++) if ( CopyHigh ( Symbol (), Period (),last_visible_bar,visible_bars,high)==visible_bars) break ; for ( int i= 0 ; i<attempts; i++) if ( CopyLow ( Symbol (), Period (),last_visible_bar,visible_bars,low)==visible_bars) break ; if ( ArraySize (high)<= 0 || ArraySize (low)<= 0 ) return ; else { min_price=low[ ArrayMinimum (low)]; max_price=high[ ArrayMaximum (high)]; } for ( int s= 0 ; s<SYMBOLS_COUNT; s++) { if (symbol_names[s]==empty_symbol) continue ; datetime time[]; int bars_count= 0 ; ArrayResize (high, 0 ); ArrayResize (low, 0 ); for ( int i= 0 ; i<attempts; i++) if ( CopyTime ( Symbol (), Period (),last_visible_bar,visible_bars,time)==visible_bars) break ; if ( ArraySize (time)<visible_bars) return ; if (limit_time[s]>time[ 0 ]) { array_size= ArraySize (time); if ((bars_count= Bars ( Symbol (), Period (),limit_time[s],time[array_size- 1 ]))<= 0 ) return ; } else bars_count=visible_bars; ArraySetAsSeries (low, true ); ArraySetAsSeries (high, true ); if (DrawType!=LINE) { ArrayCopy (low,buffer_data[s].low); ArrayCopy (high,buffer_data[s].high); } else { ArrayCopy (low,buffer_data[s].close); ArrayCopy (high,buffer_data[s].close); } array_size= ArraySize (high); for ( int i= 0 ; i<array_size; i++) { if (high[i]== EMPTY_VALUE ) high[i]=max_price; if (low[i]== EMPTY_VALUE ) low[i]=min_price; } if (inverse[s]) { if ( ArrayMaximum (high,last_visible_bar,bars_count)>= 0 && ArrayMinimum (low,last_visible_bar,bars_count)>= 0 ) { max_price= fmax (max_price,low[ ArrayMaximum (low,last_visible_bar,bars_count)]); min_price= fmin (min_price,high[ ArrayMinimum (high,last_visible_bar,bars_count)]); } } else { if ( ArrayMinimum (low,last_visible_bar,bars_count)>= 0 && ArrayMaximum (high,last_visible_bar,bars_count)>= 0 ) { min_price= fmin (min_price,low[ ArrayMinimum (low,last_visible_bar,bars_count)]); max_price= fmax (max_price,high[ ArrayMaximum (high,last_visible_bar,bars_count)]); } } } offset_max_min=((max_price-min_price)* 3 )/ 100 ; ChartSetInteger ( 0 , CHART_SCALEFIX , true ); ChartSetDouble ( 0 , CHART_FIXED_MAX ,max_price+offset_max_min); ChartSetDouble ( 0 , CHART_FIXED_MIN ,min_price-offset_max_min); ChartRedraw (); }

La función descrita más arriba la usaremos cuando procesemos los eventos al arrastrar la línea vertical (y, por supuesto, al calcular los valores del indicador en OnCalculate):

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_OBJECT_DRAG ) { if (StartPriceDivergence==VERTICAL_LINE) OnCalculate (OC_rates_total, 0 , OC_time, OC_open, OC_high, OC_low, OC_close, OC_tick_volume, OC_volume, OC_spread); } if (id== CHARTEVENT_CHART_CHANGE ) CorrectChartMaxMin(); }

Todas las funciones están listas. Puede familiarizarse más a fondo con el código detallado y comentado gracias al anexo a este artículo.

Vamos a mostrar qué ha resultado al final. Por defecto, en los parámetros externos están establecidos los símbolos GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF. En la captura de pantalla mostramos el gráfico semanal de EURUSD en el modo Línea vertical, en la versión desconectada:





Dib. 1 - Time frame semanal en el modo "Línea vertical"

En la captura de pantalla de más abajo tenemos un time frame de 30 minutos, en el modo Día, pero sólo por esta vez, con la divisa de base USD tenemos conectado el modo de inversión. En este caso, se trata de USDCAD (vela celeste claro) y USDCHF (vela violeta).

Dib. 2 - Time frame de 30 minutos en el modo "Día"





Conclusión

Creo que nos ha salido un instrumento bastante interesante e informativo para el análisis multidivisa de la divergencia de precios. Además, el indicador aún se puede mejorar de manera ilimitada.

¡Gracias por su atención!

