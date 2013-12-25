Рецепты MQL5 - Разработка мультивалютного индикатора волатильности на MQL5

Введение

В этой статье рассмотрим разработку мультивалютного индикатора волатильности. Начинающие разработчики на MQL5 могут столкнуться с некоторыми сложностями при разработке мультивалютных индикаторов, но после прочтения этой статьи все станет намного проще. Основные вопросы при разработке мультивалютного индикатора относятся к синхронизации данных других символов по отношению к текущему символу, решению проблемы отсутствия части данных индикатора, определению начала "истинных" баров таймфрейма. Все это будет подробно рассматриваться в статье.

Значения индикатора Average True Range (ATR) будем получать уже рассчитанными для каждого символа, то есть по хэндлу. Для примера всего будет шесть символов, названия которых можно установить во внешних параметрах индикатора. Корректность введенных названий будет контролироваться. Если того или иного указанного в параметрах символа не найдется в общем списке, расчеты по нему производиться не будут. Все найденные символы будут помещены в окно Обзор рынка (Market Watch), если их в нем еще нет.

В предыдущей статье "Рецепты MQL5 - Элементы управления в подокне индикатора - Полоса прокрутки" уже рассматривался холст, на котором можно выводить текст и даже рисовать. В этой статье рисовать на холсте мы не будем, но зато будем выводить сообщения о процессе выполнения программы, давая пользователю понять, что сейчас происходит.

Процесс разработки индикатора

Приступим к разработке программы. Создайте с помощью Мастера MQL5 шаблон пользовательского индикатора. После небольших исправлений должно получиться так, как показано ниже:

#property copyright "Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #property version "1.00" #property indicator_separate_window #property indicator_minimum 0 #property indicator_buffers 6 #property indicator_plots 6 int OnInit () { return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { return (rates_total); } void OnTimer () { }

Далее будем наполнять этот шаблон всем необходимым, чтобы идея превратилась в реальность. Необходимость наличия таймера будет объясняться далее в статье. В самом начале, сразу после специфических свойств индикатора, добавим константы:

#define RESET 0 #define LEVELS_COUNT 6 #define SYMBOLS_COUNT 6

Константа LEVELS_COUNT содержит значение количества уровней, которые представляют собой графические объекты "Горизонтальная линия" (OBJ_HLINE). Во внешних параметрах индикатора можно будет указать значения этих уровней.

Подключим к проекту файл с классом для работы с пользовательской графикой:

#include <Canvas\Canvas.mqh>

Во внешних параметрах мы будем указывать период усреднения для индикатора волатильности iATR, названия символов, волатильность которых нужно отобразить, и значения горизонтальных уровней. Нумерация символов начинается с 2, так как первым будет тот, на график которого загружается индикатор.

input int IndicatorPeriod= 14 ; sinput string dlm01= "" ; input string Symbol02 = "GBPUSD" ; input string Symbol03 = "AUDUSD" ; input string Symbol04 = "NZDUSD" ; input string Symbol05 = "USDCAD" ; input string Symbol06 = "USDCHF" ; sinput string dlm02= "" ; input int Level01 = 10 ; input int Level02 = 50 ; input int Level03 = 100 ; input int Level04 = 200 ; input int Level05 = 400 ; input int Level06 = 600 ;

Далее в коде нужно создать все глобальные переменные и массивы для работы. Все они подробно прокомментированы и представлены в коде ниже:

CCanvas canvas; int OC_rates_total = 0 ; int OC_prev_calculated = 0 ; datetime OC_time[]; double OC_open[]; double OC_high[]; double OC_low[]; double OC_close[]; long OC_tick_volume[]; long OC_volume[]; int OC_spread[]; struct buffers { double data[];}; buffers atr_buffers[SYMBOLS_COUNT]; struct temp_time { datetime time[];}; temp_time tmp_symbol_time[SYMBOLS_COUNT]; struct temp_atr { double value[];}; temp_atr tmp_atr_values[SYMBOLS_COUNT]; datetime series_first_date[SYMBOLS_COUNT]; datetime series_first_date_last[SYMBOLS_COUNT]; datetime limit_time[SYMBOLS_COUNT]; int indicator_levels[LEVELS_COUNT]; string symbol_names[SYMBOLS_COUNT]; int symbol_handles[SYMBOLS_COUNT]; color line_colors[SYMBOLS_COUNT]={ clrRed , clrDodgerBlue , clrLimeGreen , clrGold , clrAqua , clrMagenta }; string empty_symbol= "EMPTY" ; int subwindow_number = WRONG_VALUE ; int chart_width = 0 ; int subwindow_height = 0 ; int last_chart_width = 0 ; int last_subwindow_height = 0 ; int subwindow_center_x = 0 ; int subwindow_center_y = 0 ; string subwindow_shortname = "MS_ATR" ; string prefix =subwindow_shortname+ "_" ; string canvas_name =prefix+ "canvas" ; color canvas_background = clrBlack ; uchar canvas_opacity = 190 ; int font_size = 16 ; string font_name = "Calibri" ; ENUM_COLOR_FORMAT clr_format = COLOR_FORMAT_ARGB_RAW ; string msg_invalid_handle = "Невалидный хэндл индикатора! Пожалуйста, подождите..." ; string msg_prepare_data = "Подготовка данных! Пожалуйста, подождите..." ; string msg_not_synchronized = "Данные не синхронизированы! Пожалуйста, подождите..." ; string msg_load_data = "" ; string msg_sync_update = "" ; string msg_last = "" ; int terminal_max_bars= 0 ;

При загрузке индикатора на график в функции OnInit() будут выполняться следующие действия:

установка свойств индикатора;

определение массивов для отрисовки графических серий;

инициализация массивов;

добавление символов, указанных во внешних параметрах, в окно Обзор рынка ;

; проверка на корректность параметров и первая попытка получить хэндлы индикаторов.

Удобнее будет разнести все это по отдельным функциям. В итоге код функции OnInit() примет очень читабельный вид, как это показано ниже:

int OnInit () { if (!CheckInputParameters()) return ( INIT_PARAMETERS_INCORRECT ); EventSetTimer ( 1 ); canvas.FontSet(font_name,font_size, FW_NORMAL ); InitArrays(); InitSymbolNames(); InitLevels(); GetIndicatorHandles(); SetIndicatorProperties(); terminal_max_bars= TerminalInfoInteger ( TERMINAL_MAXBARS ); Comment ( "" ); ChartRedraw (); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Рассмотрим подробнее пользовательские функции в коде выше. В функции CheckInputParameters() производится проверка внешних параметров на корректность. В нашем случае проверяется только один параметр - период индикатора ATR. Я установил ограничение со значением 500. То есть, если установить период более этого значения, то индикатор завершит свою работу, выведя в журнал и в комментарий на графике сообщение о причине остановки программы. Ниже представлен код функции CheckInputParameters().

bool CheckInputParameters() { if (IndicatorPeriod> 500 ) { Comment ( "Уменьшите период индикатора! Indicator Period: " ,IndicatorPeriod, "; Limit: 500;" ); printf ( "Уменьшите период индикатора! Indicator Period: %d; Limit: %d;" ,IndicatorPeriod, 500 ); return ( false ); } return ( true ); }

Кстати, для быстрого перехода к определению той или иной функции нужно установить текстовый курсор в название функции и нажать Alt+G или вызвать контекстное меню правой кнопкой на нужной функции и выбрать опцию Перейти к определению. Если определение функции находится в другом файле, то этот файл будет открыт в редакторе. Так же можно открывать подключенные библиотеки и классы. Это очень удобно.

Далее идут три функции инициализации массивов: InitArrays(), InitSymbolNames() и InitLevels(). Ниже представлен их код:

void InitArrays() { ArrayInitialize (limit_time, NULL ); ArrayInitialize (series_first_date, NULL ); ArrayInitialize (series_first_date_last, NULL ); ArrayInitialize (symbol_handles, INVALID_HANDLE ); for ( int s= 0 ; s<SYMBOLS_COUNT; s++) ArrayInitialize (atr_buffers[s].data, EMPTY_VALUE ); } void InitSymbolNames() { symbol_names[ 0 ]=AddSymbolToMarketWatch( _Symbol ); symbol_names[ 1 ]=AddSymbolToMarketWatch(Symbol02); symbol_names[ 2 ]=AddSymbolToMarketWatch(Symbol03); symbol_names[ 3 ]=AddSymbolToMarketWatch(Symbol04); symbol_names[ 4 ]=AddSymbolToMarketWatch(Symbol05); symbol_names[ 5 ]=AddSymbolToMarketWatch(Symbol06); } void InitLevels() { indicator_levels[ 0 ]=Level01; indicator_levels[ 1 ]=Level02; indicator_levels[ 2 ]=Level03; indicator_levels[ 3 ]=Level04; indicator_levels[ 4 ]=Level05; indicator_levels[ 5 ]=Level06; }

В функции InitSymbolNames() используется еще одна пользовательская функция AddSymbolToMarketWatch(). В нее передается название символа, и если этот символ есть в общем списке, то он будет установлен в окно Обзор рынка, а функция вернет строку с названием этого символа. Если же такого символа нет, то функция вернет строку "EMPTY", и в последствии при проверке в других функциях для этого элемента в массиве символов не будут производиться никакие действия.

string AddSymbolToMarketWatch( string symbol) { int total= 0 ; string name= "" ; if (symbol== "" ) return (empty_symbol); total= SymbolsTotal ( false ); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { name= SymbolName (i, false ); if (name==symbol) { SymbolSelect (name, true ); return (name); } } return (empty_symbol); }

GetIndicatorHandles() - еще одна функция, которая вызывается при инициализации индикатора. В ней осуществляется попытка получить хэндлы индикатора ATR для каждого указанного символа. Если для какого-то символа хэндл не был получен, то функция вернет false, но в OnInit() это никак не обрабатывается, так как наличие хэндлов будет проверяться и в других частях программы.

bool GetIndicatorHandles() { bool valid_handles= true ; for ( int s= 0 ; s<SYMBOLS_COUNT; s++) { if (symbol_names[s]!=empty_symbol) { if (symbol_handles[s]== INVALID_HANDLE ) { symbol_handles[s]= iATR (symbol_names[s], Period (),IndicatorPeriod); if (symbol_handles[s]== INVALID_HANDLE ) valid_handles= false ; } } } if (!valid_handles) { msg_last=msg_invalid_handle; ShowCanvasMessage(msg_invalid_handle); } return (valid_handles); }

Функцию ShowCanvasMessage() мы рассмотрим чуть позже вместе с остальными функциями для работы с холстом.

Свойства индикаторов устанавливаются в функции SetIndicatorProperties(). Так как свойства для каждой графической серии однотипны, то удобнее все это делать в циклах:

void SetIndicatorProperties() { IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME ,subwindow_shortname); IndicatorSetInteger ( INDICATOR_DIGITS , _Digits ); for ( int s= 0 ; s<SYMBOLS_COUNT; s++) SetIndexBuffer (s,atr_buffers[s].data, INDICATOR_DATA ); for ( int s= 0 ; s<SYMBOLS_COUNT; s++) PlotIndexSetString (s, PLOT_LABEL , "ATR (" + IntegerToString (s)+ ", " +symbol_names[s]+ ")" ); for ( int s= 0 ; s<SYMBOLS_COUNT; s++) PlotIndexSetInteger (s, PLOT_DRAW_TYPE , DRAW_LINE ); for ( int s= 0 ; s<SYMBOLS_COUNT; s++) PlotIndexSetInteger (s, PLOT_LINE_WIDTH , 1 ); for ( int s= 0 ; s<SYMBOLS_COUNT; s++) PlotIndexSetInteger (s, PLOT_LINE_COLOR ,line_colors[s]); for ( int s= 0 ; s<SYMBOLS_COUNT; s++) PlotIndexSetDouble (s, PLOT_EMPTY_VALUE , EMPTY_VALUE ); }

После того, как инициализация программы прошла успешно, производится обязательный первый вызов функции OnCalculate(). Переменная prev_calculated имеет нулевое значение при первом вызове функции. Терминал также обнуляет ее, когда подгружается более глубокая история или заполняются пропуски в истории. В таких случаях производится полный перерасчет индикаторных буферов. В случае, когда этот параметр имеет ненулевое значение, т.е. результат предыдущего возврата этой же функции, который означает размер входных таймсерий, то достаточно обновить последние значения буферов.

Не всегда может получиться произвести все расчеты корректно с первого раза, и в этом случае мы будем использовать для возврата константу RESET, которая содержит нулевое значение. При следующем вызове OnCalculate() (например, на следующем тике) параметр prev_calculated будет содержать нулевое значение, а, значит, нужно будет сделать еще одну попытку для всех необходимых расчетов перед тем, как выводить графические серии индикатора на график.

Но когда рынок закрыт и тики не приходят, а также после неудачных расчетов график останется пустым. Дать команду осуществить еще одну попытку в этом случае можно простым способом - вручную переключить таймфрейм графика. Но мы пойдем другим путем. Именно для этого в самом начале в шаблон программы был включен таймер - функция OnTimer(), а в функции OnInit() установлен временной интервал - 1 секунда.

Каждую секунду в таймере будет производиться проверка на то, было ли функцией OnCalculate() возвращено нулевое значение. Для этой цели напишем функцию CopyDataOnCalculate(), которая будет копировать все параметры из OnCalculate() в одноименные глобальные переменные и массивы с префиксом OC_.

void CopyDataOnCalculate( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { OC_rates_total=rates_total; OC_prev_calculated=prev_calculated; ArrayCopy (OC_time,time); ArrayCopy (OC_open,open); ArrayCopy (OC_high,high); ArrayCopy (OC_low,low); ArrayCopy (OC_close,close); ArrayCopy (OC_tick_volume,tick_volume); ArrayCopy (OC_volume,volume); ArrayCopy (OC_spread,spread); }

Вызывать эту функцию нужно в самом начале тела функции OnCalculate(). Также в самом начале нужно расположить еще одну пользовательскую функцию ResizeCalculatedArrays(), которая будет устанавливать размер массивам для подготовки данных перед тем, как поместить их в индикаторные буферы. Размер этих массивов должен быть равен размеру входных таймсерий.

void ResizeCalculatedArrays() { for ( int s= 0 ; s<SYMBOLS_COUNT; s++) { ArrayResize (tmp_symbol_time[s].time,OC_rates_total); ArrayResize (tmp_atr_values[s].value,OC_rates_total); } }

Также создадим функцию ZeroCalculatedArrays(), которая инициализирует нулевыми значениями массивы для подготовки данных перед выводом их на график.

void ZeroCalculatedArrays() { for ( int s= 0 ; s<SYMBOLS_COUNT; s++) { ArrayInitialize (tmp_symbol_time[s].time, NULL ); ArrayInitialize (tmp_atr_values[s].value, EMPTY_VALUE ); } }

И такая же функция понадобится для предварительного обнуления индикаторных буферов. Назовем ее ZeroIndicatorBuffers().

void ZeroIndicatorBuffers() { for ( int s= 0 ; s<SYMBOLS_COUNT; s++) ArrayInitialize (atr_buffers[s].data, EMPTY_VALUE ); }

На текущий момент код функции OnCalculate() будет таким, как это показано ниже. Также я прокомментировал основные операции для дальнейшего заполнения (комментарии и многоточия под ними).

int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { int limit= 0 ; CopyDataOnCalculate(rates_total,prev_calculated, time,open,high,low,close, tick_volume,volume,spread); ResizeCalculatedArrays(); if (prev_calculated== 0 ) { ZeroCalculatedArrays(); ZeroIndicatorBuffers(); OC_prev_calculated=rates_total; } else limit=prev_calculated- 1 ; return (rates_total); }

Код функции OnTimer() на текущий момент имеет вот такой вид:

void OnTimer () { if (OC_prev_calculated== 0 ) { OnCalculate (OC_rates_total,OC_prev_calculated, OC_time,OC_open,OC_high,OC_low,OC_close, OC_tick_volume,OC_volume,OC_spread); } }

Далее рассмотрим остальные функции, которые будут использоваться, когда переменная prev_calculated равна нулю. В этих функциях будет производиться:

загрузка и формирование необходимого количества данных (баров);

проверка на наличие всех хэндлов;

проверка готовности необходимого количества данных;

синхронизация данных с сервером;

определение баров, с которых будет производиться отрисовка графических серий.

Также для каждого символа будет определяться первый "истинный" бар. Я придумал такое краткое определение, чтобы было удобнее в дальнейшем. Означает это следующее. Все таймфреймы в MetaTrader 5 строятся из минутных данных. Но если, например, на сервере дневные данные наличествуют с 1993 года, а минутные - только с 2000 года, то, если на графике включен, например часовой таймфрейм, бары будут построены от даты начала минутных данные, то есть от 2000 года. Все, что до 2000 года, будет представлено в виде дневных данных, либо ближайших к текущему таймфрейму. Поэтому для тех данных, которые не относятся к текущему таймфрейму, не нужно отображать данные индикатора, чтобы не вносить путаницу. Именно для этого мы будем определять первый "истинный" бар текущего таймфрейма, а также отмечать его вертикальной линией того же цвета, который имеет индикаторный буфер символа.

При разработке торговых экспертов определение "истинных" баров тоже важно, так как если параметры оптимизируются под определенный таймфрейм, то данные с других таймфреймов там неуместны.

Перед выполнением вышеописанных проверок, в подокно индикатора будет устанавливаться холст. Поэтому напишем сначала все функции, которые нам понадобятся для управления холстом. Перед добавлением холста в подокно нужно определить его размеры, а также определить координаты, по которым будут отображаться текстовые сообщения на холсте. Для этого напишем функцию GetSubwindowGeometry():

void GetSubwindowGeometry() { subwindow_number= ChartWindowFind ( 0 ,subwindow_shortname); chart_width=( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_WIDTH_IN_PIXELS ); subwindow_height=( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_HEIGHT_IN_PIXELS ,subwindow_number); subwindow_center_x=chart_width/ 2 ; subwindow_center_y=subwindow_height/ 2 ; }

Когда получены свойства подокна, можно добавлять холст. Цвет его фона будет прозрачен на 100% (значение 0), а видимым он станет только, когда начнется процесс загрузки и формирования данных, чтобы дать пользователю понять, что происходит в текущий момент. В момент видимости фон холста будет иметь прозрачность со значением 190. Степень прозрачности можно установить от 0 до 255. Для более подробной информации обратитесь к описанию функции ColorToARGB() в справке.

Для установки холста напишем функцию SetCanvas():

void SetCanvas() { if ( ObjectFind ( 0 ,canvas_name)< 0 ) { canvas.CreateBitmapLabel( 0 ,subwindow_number,canvas_name, 0 , 0 ,chart_width,subwindow_height,clr_format); canvas.Erase( ColorToARGB (canvas_background, 0 )); canvas.Update(); } }

Еще нам понадобится функция, которая будет проверять, изменился ли размер подокна индикатора. Если это так, то размеры холста будут автоматически подстраиваться под новый размер подокна. Назовем эту функцию OnSubwindowChange():

void OnSubwindowChange() { GetSubwindowGeometry(); if (! SubwindowSizeChanged() ) return ; if (subwindow_height< 1 || subwindow_center_y< 1 ) return ; ResizeCanvas(); ShowCanvasMessage(msg_last); }

Выделенные в коде выше функции можно изучить ниже. Обратите внимание на то, какие проверки проводятся перед изменением размеров подокна. Если какие-то свойства оказываются некорректными, то функция завершает свою работу.

Код функции SubwindowSizeChanged():

bool SubwindowSizeChanged() { if (last_chart_width==chart_width && last_subwindow_height==subwindow_height) return ( false ); else { last_chart_width=chart_width; last_subwindow_height=subwindow_height; } return ( true ); }

Код функции ResizeCanvas():

void ResizeCanvas() { if ( ObjectFind ( 0 ,canvas_name)==subwindow_number) canvas.Resize(chart_width,subwindow_height); }

И, наконец-то, код функции ShowCanvasMessage(), которую до этого мы также использовали при получении хэндлов индикаторов:

void ShowCanvasMessage( string message_text) { GetSubwindowGeometry(); if ( ObjectFind ( 0 ,canvas_name)==subwindow_number) { if (message_text!= "" && subwindow_center_x> 0 && subwindow_center_y> 0 ) { canvas.Erase( ColorToARGB (canvas_background,canvas_opacity)); canvas. TextOut (subwindow_center_x,subwindow_center_y,message_text, ColorToARGB ( clrRed ), TA_CENTER | TA_VCENTER ); canvas.Update(); } } }

А удалять холст будем с эффектом исчезновения. Для этого непосредственно перед удалением нужно в цикле от текущего значения прозрачности постепенно перейти к нулевому значению, обновляя холст на каждой итерации.

Код функции DeleteCanvas():

void DeleteCanvas() { if ( ObjectFind ( 0 ,canvas_name)> 0 ) { for ( int i=canvas_opacity; i> 0 ; i-= 5 ) { canvas.Erase( ColorToARGB (canvas_background,( uchar )i)); canvas.Update(); } canvas.Destroy(); } }

Далее рассмотрим все функции, которые нужны для проверки готовности данных перед тем, как занести их в индикаторные буферы и отобразить на графике. Начнем с функции LoadAndFormData(). В ней сравнивается размер массива данных текущего символа и имеющихся данных других символов. При необходимости инициируется загрузка данных с сервера. Код подробно прокомментирован для изучения.

void LoadAndFormData() { int bars_count= 100 ; for ( int s= 0 ; s<SYMBOLS_COUNT; s++) { int attempts = 0 ; int array_size = 0 ; datetime firstdate_server = NULL ; datetime firstdate_terminal= NULL ; SeriesInfoInteger (symbol_names[s], Period (), SERIES_FIRSTDATE ,firstdate_terminal); SeriesInfoInteger (symbol_names[s], Period (), SERIES_SERVER_FIRSTDATE ,firstdate_server); msg_last=msg_load_data= "Процесс загрузки и формирования данных: " + symbol_names[s]+ "(" +( string )(s+ 1 )+ "/" +( string )SYMBOLS_COUNT+ ") ... " ; ShowCanvasMessage(msg_load_data); while (array_size<OC_rates_total && firstdate_terminal-firstdate_server> PeriodSeconds ()*bars_count) { datetime copied_time[]; SeriesInfoInteger (symbol_names[s], Period (), SERIES_FIRSTDATE ,firstdate_terminal); if ( CopyTime (symbol_names[s], Period (), 0 ,array_size+bars_count,copied_time)!=- 1 ) { if (copied_time[ 0 ]- PeriodSeconds ()*bars_count<OC_time[ 0 ]) break ; if ( ArraySize (copied_time)==array_size) attempts++; else array_size= ArraySize (copied_time); if (attempts== 100 ) { attempts= 0 ; break ; } } if (!(array_size% 2000 )) OnSubwindowChange(); } } }

После того, как была осуществлена попытка загрузить необходимое количество данных, еще раз проверяется наличие хэндлов индикаторов. Для этого используется функция GetIndicatorHandles(), которая уже рассматривалась выше.

После проверки хэндлов программа с помощью функции CheckAvailableData() проверяет доступность данных указанных символов и значений индикатора для каждого символа. Ниже можно подробнее ознакомиться с тем, как это происходит:

bool CheckAvailableData() { for ( int s= 0 ; s<SYMBOLS_COUNT; s++) { if (symbol_names[s]!=empty_symbol) { double data[]; datetime time[]; int calculated_values = 0 ; int available_bars = 0 ; datetime firstdate_terminal= NULL ; calculated_values= BarsCalculated (symbol_handles[s]); firstdate_terminal=( datetime ) SeriesInfoInteger (symbol_names[s], Period (), SERIES_TERMINAL_FIRSTDATE ); available_bars= Bars (symbol_names[s], Period (),firstdate_terminal, TimeCurrent ()); for ( int i= 0 ; i< 5 ; i++) { if ( CopyTime (symbol_names[s], Period (), 0 ,available_bars,time)!=- 1 ) { if ( ArraySize (time)>=available_bars) break ; } } for ( int i= 0 ; i< 5 ; i++) { if ( CopyBuffer (symbol_handles[s], 0 , 0 ,calculated_values,data)!=- 1 ) { if ( ArraySize (data)>=calculated_values) break ; } } if ( ArraySize (time)<available_bars || ArraySize (data)<calculated_values) { msg_last=msg_prepare_data; ShowCanvasMessage(msg_prepare_data); OC_prev_calculated= 0 ; return ( false ); } } } return ( true ); }

Функция CheckAvailableData() не даст выполняться дальнейшим расчетам, пока не будут готовы данные по всем символам. Подобным же образом действуют все функции-проверки.

Следующая функция нужна для отслеживания события загрузки более глубокой истории котировок. Назовем ее CheckEventLoadHistory(). Если загружено больше данных, то индикатор нужно полностью пересчитать. Ниже представлен код этой функции:

bool CheckLoadedHistory() { bool loaded= false ; for ( int s= 0 ; s<SYMBOLS_COUNT; s++) { if (symbol_names[s]!=empty_symbol) { if (OC_prev_calculated== 0 ) { series_first_date[s]=( datetime ) SeriesInfoInteger (symbol_names[s], Period (), SERIES_FIRSTDATE ); if (series_first_date_last[s]== NULL ) series_first_date_last[s]=series_first_date[s]; } else { series_first_date[s]=( datetime ) SeriesInfoInteger (symbol_names[s], Period (), SERIES_FIRSTDATE ); if (series_first_date_last[s]>series_first_date[s]) { Print ( "(" ,symbol_names[s], "," ,TimeframeToString( Period ()), ") > Была загружена/сформирована более глубокая история: " , series_first_date_last[s], " > " ,series_first_date[s]); series_first_date_last[s]=series_first_date[s]; loaded= true ; } } } } if (loaded) return ( false ); return ( true ); }

Напишем еще одну функцию для проверки синхронизированности данных в терминале и на сервере. Эта проверка будет осуществляться только в случае, если есть соединение с сервером. Ниже представлен код функции CheckSymbolIsSynchronized():

bool CheckSymbolIsSynchronized() { if ( TerminalInfoInteger ( TERMINAL_CONNECTED )) { for ( int s= 0 ; s<SYMBOLS_COUNT; s++) { if (symbol_names[s]!=empty_symbol) { if (! SeriesInfoInteger (symbol_names[s], Period (), SERIES_SYNCHRONIZED )) { msg_last=msg_not_synchronized; ShowCanvasMessage(msg_not_synchronized); return ( false ); } } } } return ( true ); }

Утилитарную функцию преобразования таймфрейма в строку возьмем из предыдущих статей серии "Рецепты MQL5":

string TimeframeToString( ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { string str= "" ; if (timeframe== WRONG_VALUE || timeframe== NULL ) timeframe= Period (); switch (timeframe) { case PERIOD_M1 : str= "M1" ; break ; case PERIOD_M2 : str= "M2" ; break ; case PERIOD_M3 : str= "M3" ; break ; case PERIOD_M4 : str= "M4" ; break ; case PERIOD_M5 : str= "M5" ; break ; case PERIOD_M6 : str= "M6" ; break ; case PERIOD_M10 : str= "M10" ; break ; case PERIOD_M12 : str= "M12" ; break ; case PERIOD_M15 : str= "M15" ; break ; case PERIOD_M20 : str= "M20" ; break ; case PERIOD_M30 : str= "M30" ; break ; case PERIOD_H1 : str= "H1" ; break ; case PERIOD_H2 : str= "H2" ; break ; case PERIOD_H3 : str= "H3" ; break ; case PERIOD_H4 : str= "H4" ; break ; case PERIOD_H6 : str= "H6" ; break ; case PERIOD_H8 : str= "H8" ; break ; case PERIOD_H12 : str= "H12" ; break ; case PERIOD_D1 : str= "D1" ; break ; case PERIOD_W1 : str= "W1" ; break ; case PERIOD_MN1 : str= "MN1" ; break ; } return (str); }

И, наконец, нужно определить и запомнить первый истинный бар для каждого символа, отметив его на графике вертикальной линией. Для этого напишем функцию DetermineFirstTrueBar() и вспомогательную функцию GetFirstTrueBarTime(), которая возвращает время первого истинного бара.

bool DetermineFirstTrueBar() { for ( int s= 0 ; s<SYMBOLS_COUNT; s++) { datetime time[]; int available_bars= 0 ; if (symbol_names[s]==empty_symbol) continue ; available_bars= Bars (symbol_names[s], Period ()); if ( CopyTime (symbol_names[s], Period (), 0 ,available_bars,time)<available_bars) return ( false ); limit_time[s]=GetFirstTrueBarTime(time); CreateVerticalLine( 0 , 0 ,limit_time[s],prefix+symbol_names[s]+ ": begin time series" , 2 , STYLE_SOLID ,line_colors[s], false , TimeToString (limit_time[s]), "

" ); } return ( true ); } datetime GetFirstTrueBarTime( datetime &time[]) { datetime true_period = NULL ; int array_size = 0 ; array_size= ArraySize (time); ArraySetAsSeries (time, false ); for ( int i= 1 ; i<array_size; i++) { if (time[i]-time[i- 1 ]== PeriodSeconds ()) { true_period=time[i]; break ; } } return (true_period); }

Время первого истинного бара отметим на графике вертикальной линией с помощью функции CreateVerticalLine():

void CreateVerticalLine( long chart_id, int window_number, datetime time, string object_name, int line_width, ENUM_LINE_STYLE line_style, color line_color, bool selectable, string description_text, string tooltip) { if ( ObjectCreate (chart_id,object_name, OBJ_VLINE ,window_number,time, 0 )) { ObjectSetInteger (chart_id,object_name, OBJPROP_TIME ,time); ObjectSetInteger (chart_id,object_name, OBJPROP_SELECTABLE ,selectable); ObjectSetInteger (chart_id,object_name, OBJPROP_STYLE ,line_style); ObjectSetInteger (chart_id,object_name, OBJPROP_WIDTH ,line_width); ObjectSetInteger (chart_id,object_name, OBJPROP_COLOR ,line_color); ObjectSetString (chart_id,object_name, OBJPROP_TEXT ,description_text); ObjectSetString (chart_id,object_name, OBJPROP_TOOLTIP ,tooltip); } }

Функции с проверками готовы. В итоге, часть кода функции OnCalculate(), когда переменная prev_calculated равна нулю, теперь будет выглядеть так, как показано ниже:

if (prev_calculated== 0 ) { ZeroCalculatedArrays(); ZeroIndicatorBuffers(); GetSubwindowGeometry(); SetCanvas(); LoadAndFormData(); if (!GetIndicatorHandles()) return (RESET); if (!CheckAvailableData()) return (RESET); if (!CheckLoadedHistory()) return (RESET); if (!CheckSymbolIsSynchronized()) return (RESET); if (!DetermineFirstTrueBar()) return (RESET); OC_prev_calculated=rates_total; }

Теперь каждый раз, когда та или иная проверка заканчивается неудачей, будет сделан шаг назад, чтобы произвести еще одну попытку на следующем тике или событии таймера. В таймере тоже нужно установить проверку на загрузку более глубокой истории вне функции OnCalculate():

void OnTimer () { if (!CheckLoadedHistory()) OC_prev_calculated= 0 ; if (OC_prev_calculated== 0 ) { OnCalculate (OC_rates_total,OC_prev_calculated, OC_time,OC_open,OC_high,OC_low,OC_close, OC_tick_volume,OC_volume,OC_spread); } }

Осталось написать два основных цикла для размещения их в функции OnCalculate():

В первом будет производиться подготовка данных по принципу "получить значение во что бы то ни стало", чтобы исключить пропуски в сериях индикатора. Суть его проста - делается указанное количество попыток, если значение не удается получить. В этом цикле значения времени символов и значения индикатора волатильности ( ATR ) сохраняется в отдельные массивы.

) сохраняется в отдельные массивы. Во втором основном цикле при заполнении индикаторных буферов массивы времени других символов нужны будут для сравнения со временем текущего символа и синхронизации всех графических серий.

Код первого цикла представлен ниже:

for ( int s= 0 ; s<SYMBOLS_COUNT; s++) { if (symbol_names[s]!=empty_symbol) { double percent= 0.0 ; msg_last=msg_sync_update= "Подготовка данных (" + IntegerToString (rates_total)+ " баров) : " + symbol_names[s]+ "(" +( string )(s+ 1 )+ "/" +( string )(SYMBOLS_COUNT)+ ") - 00% ... " ; ShowCanvasMessage(msg_sync_update); for ( int i=limit; i<rates_total; i++) { PrepareData(i,s,time); if (i% 1000 == 0 ) { ProgressPercentage(i,s,percent); ShowCanvasMessage(msg_sync_update); } if (i% 2000 == 0 ) OnSubwindowChange(); } } }

Основная функция для копирования и сохранения значений PrepareData() выделена в коде выше. Также есть еще одна новая функция ProgressPercentage(), которую мы до этого не рассматривали. Она считает процент прогресса текущей операции, чтобы пользователь понимал, сколько времени это будет длиться.

Код функции PrepareData():

void PrepareData( int bar_index, int symbol_number, datetime const &time[]) { int attempts= 100 ; datetime symbol_time[]; double atr_values[]; if (time[bar_index]>=limit_time[symbol_number]) { for ( int i= 0 ; i<attempts; i++) { if ( CopyTime (symbol_names[symbol_number], 0 ,time[bar_index], 1 ,symbol_time)== 1 ) { tmp_symbol_time[symbol_number].time[bar_index]=symbol_time[ 0 ]; break ; } } for ( int i= 0 ; i<attempts; i++) { if ( CopyBuffer (symbol_handles[symbol_number], 0 ,time[bar_index], 1 ,atr_values)== 1 ) { tmp_atr_values[symbol_number].value[bar_index]=atr_values[ 0 ]; break ; } } } else tmp_atr_values[symbol_number].value[bar_index]= EMPTY_VALUE ; }

Код функции ProgressPercentage():

void ProgressPercentage( int bar_index, int symbol_number, double &percent) { string message_text= "" ; percent=( double (bar_index)/OC_rates_total)* 100 ; if (percent<= 9.99 ) message_text= "0" + DoubleToString (percent, 0 ); else if (percent< 99 ) message_text= DoubleToString (percent, 0 ); else message_text= "100" ; msg_last=msg_sync_update= "Подготовка данных (" +( string )OC_rates_total+ " баров) : " + symbol_names[symbol_number]+ "(" +( string )(symbol_number+ 1 )+ "/" +( string )SYMBOLS_COUNT+ ") - " +message_text+ "% ... " ; }

Во втором основном цикле в функции OnCalculate() заполняются индикаторные буферы:

for ( int s= 0 ; s<SYMBOLS_COUNT; s++) { if (symbol_names[s]==empty_symbol) ArrayInitialize (atr_buffers[s].data, EMPTY_VALUE ); else { msg_last=msg_sync_update= "Обновление данных индикатора: " + symbol_names[s]+ "(" +( string )(s+ 1 )+ "/" +( string )SYMBOLS_COUNT+ ") ... " ; ShowCanvasMessage(msg_sync_update); for ( int i=limit; i<rates_total; i++) { FillIndicatorBuffers(i,s,time); if (i% 2000 == 0 ) OnSubwindowChange(); } } }

В выделенной строке в коде выше содержится функция FillIndicatorBuffers(). Именно в ней производятся завершающие операции перед тем, как графические серии индикатора отобразятся на графике:

void FillIndicatorBuffers( int bar_index, int symbol_number, datetime const &time[]) { bool check_value= false ; static int bars_count= 0 ; if (bar_index== 0 ) bars_count= 0 ; if (bars_count<IndicatorPeriod && time[bar_index]>=limit_time[symbol_number]) bars_count++; if (bars_count>=IndicatorPeriod && time[bar_index]==tmp_symbol_time[symbol_number].time[bar_index]) { if (tmp_atr_values[symbol_number].value[bar_index]!= EMPTY_VALUE ) { check_value= true ; atr_buffers[symbol_number].data[bar_index]=tmp_atr_values[symbol_number].value[bar_index]; } } if (!check_value) atr_buffers[symbol_number].data[bar_index]= EMPTY_VALUE ; }

В конце функции OnCalculate() нужно удалить холст, установить уровни, обнулить переменные сообщений и обновить график. Завершающим аккордом будет возвращение размера массива rates_total, после чего при каждом последующем тике или событии таймера в OnCalculate() будет пересчитываться только последнее значение.

Вот такие строчки кода нужно добавить после второго основного цикла до возвращаемого функцией значения:

DeleteCanvas(); SetIndicatorLevels(); msg_last= "" ; msg_sync_update= "" ; ChartRedraw ();

Код функции SetIndicatorLevels() для установки горизонтальных уровней:

void SetIndicatorLevels() { subwindow_number= ChartWindowFind ( 0 ,subwindow_shortname); for ( int i= 0 ; i<LEVELS_COUNT; i++) CreateHorizontalLine( 0 ,subwindow_number, prefix+ "level_0" +( string )(i+ 1 )+ "" , CorrectValueBySymbolDigits(indicator_levels[i]* _Point ), 1 , STYLE_DOT , clrLightSteelBlue , false , false , false , "

" ); } double CorrectValueBySymbolDigits( double value) { return ( _Digits == 3 || _Digits == 5 ) ? value*= 10 : value; }

Код функции CreateHorizontalLine() для установки горизонтального уровня с указанными свойствами:

void CreateHorizontalLine( long chart_id, int window_number, string object_name, double price, int line_width, ENUM_LINE_STYLE line_style, color line_color, bool selectable, bool selected, bool back, string tooltip) { if ( ObjectCreate (chart_id,object_name, OBJ_HLINE ,window_number, 0 ,price)) { ObjectSetInteger (chart_id,object_name, OBJPROP_SELECTABLE ,selectable); ObjectSetInteger (chart_id,object_name, OBJPROP_SELECTED ,selected); ObjectSetInteger (chart_id,object_name, OBJPROP_BACK ,back); ObjectSetInteger (chart_id,object_name, OBJPROP_STYLE ,line_style); ObjectSetInteger (chart_id,object_name, OBJPROP_WIDTH ,line_width); ObjectSetInteger (chart_id,object_name, OBJPROP_COLOR ,line_color); ObjectSetString (chart_id,object_name, OBJPROP_TOOLTIP ,tooltip); } }

Функции для удаления графических объектов:

void DeleteLevels() { for ( int i= 0 ; i<LEVELS_COUNT; i++) DeleteObjectByName(prefix+ "level_0" +( string )(i+ 1 )+ "" ); } void DeleteVerticalLines() { for ( int s= 0 ; s<SYMBOLS_COUNT; s++) DeleteObjectByName(prefix+symbol_names[s]+ ": begin time series" ); } void DeleteObjectByName( string object_name) { if ( ObjectFind ( 0 ,object_name)>= 0 ) { if (! ObjectDelete ( 0 ,object_name)) Print ( "Ошибка (" + IntegerToString ( GetLastError ())+ ") при удалении объекта!" ); } }

В функции OnDeinit() нужно добавить вот такой код:

void OnDeinit ( const int reason) { if (reason== REASON_REMOVE || reason== REASON_CHARTCHANGE || reason== REASON_RECOMPILE || reason== REASON_CHARTCLOSE || reason== REASON_CLOSE || reason== REASON_PARAMETERS ) { EventKillTimer (); DeleteLevels(); DeleteVerticalLines(); DeleteCanvas(); for ( int s= 0 ; s<SYMBOLS_COUNT; s++) IndicatorRelease (symbol_handles[s]); Comment ( "" ); } ChartRedraw (); }

Теперь все готово и можно провести тщательные тесты. Максимальное количество баров в окне можно установить в настройках терминала на вкладке Графики. От количества баров в окне зависит насколько быстро индикатор будет готов к работе.

Рис. 1 - Установка максимального количество баров в настройках терминала

После установки максимального количества баров нужно перезапустить терминал, чтобы индикатор увидел изменения, иначе будет использоваться предыдущее значение.

При загрузке индикатора на график можно увидеть, как поочередно подготавливаются данные для всех символов с процентом прогресса:

Рис. 2 - Сообщение на холсте во время подготовки данных

Ниже показан скриншот, как выглядит индикатор на 20-ти минутном таймфрейме:

Рис. 3 - Мультивалютный индикатор ATR на 20-ти минутном таймфрейме

Начало "истинных" баров отмечается на графике вертикальными линиями. На скриншоте ниже видно, что для валютной пары NZDUSD (желтая линия) "истинные" бары начинаются с 2000 года (сервер MetaQuotes-Demo), для всех остальных - с начала 1999 года, поэтому видна только одна линия (все на одной дате). Видно также, что разделители периодов до 1999 года имеют меньший интервал, и если проанализировать время баров, то можно убедиться, что это дневные бары.

Рис. 4 - Вертикальными линиями отмечено начало истинных баров для каждого символа

Заключение

На этом статью можно закончить. Рассмотренный код можно скачать в приложении к статье. В одной из будущих статей попробуем реализовать торговую систему, в которой анализируется волатильность, и посмотрим, что из этого получится.