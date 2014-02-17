Структура данных в MetaTrader 4 build 600 и выше

Введение

Начиная с 600 билда MetaTrader 4, изменилась структура, а также место хранения файлов клиентского терминала. Теперь MQL4-программы разнесены по отдельным каталогам в зависимости от типа программы (эксперты, индикаторы, скрипты). Данные терминала в большинстве случаев теперь хранятся в специальном каталоге данных отдельно от места установки терминала. В данной статье мы подробно опишем, каким образом осуществляется перенос данных, а также причины введения такой системы хранения.





Почему была введена новая система хранения данных



Система Microsoft Windows XP, выпущенная 13 лет назад, разрешает программам записывать собственные данные по месту установки, даже если она была произведена в системную папку Program Files. Для записи в любую папку пользователю достаточно иметь администраторские права на компьютере.

При работе в 64-битных системах для 32 и 64-битных приложений предусмотрены отдельные каталоги установки: Program Files и Program Files (x86). Особенности работы, описанные в статье, относятся к обоим каталогам.



Начиная с Windows Vista, компания Microsoft ввела ограничение на запись в каталог Program Files. Так, при включенной системе User Account Control (UAC) программам запрещается хранить собственные данные в каталоге Program Files. Все данные должны сохраняться в отдельном каталоге пользователя. Такое ограничение было введено с целью защиты от вредоносных программ, а также для того чтобы работа с программой под одной учетной записью никак не могла изменить или испортить данные этой же программы, необходимые для другой учетной записи. В дальнейшем требования безопасности в операционных системах Microsoft только усиливались, в частности, начиная с Windows 8, система UAC не отключается никогда, даже если в ее настройках установлена опция "Никогда не уведомлять".



Для обеспечения совместимости старых программ при использовании UAC Microsoft ввела систему виртуализации. Если программа пытается сохранить свои данные в каталог Program Files, то фактически (физически) эти данные сохраняются в отдельном каталоге вида C:\Users\<имя-пользователя>\AppData\Local\VirtualStore\Program Files. При этом проводник Windows показывает файлы так, как будто они сохраняются в каталоге установки. Компания Microsoft заявляет, что данный режим предусмотрен только для совместимости и в последующем может быть убран.

Для соответствия рекомендациям Microsoft, начиная с 600 билда, в клиентском терминале MetaTrader 4 изменена структура хранения данных. Терминал теперь также будет сохранять свои данные в каталоге пользователя.





Каталог данных пользователя



В новой версии все данные конкретного пользователя, работающего с определенной копией терминала MetaTrader 4, хранятся в специальном месте, называемом каталог данных терминала. Находится этот каталог на системном диске (диске, на котором установлена операционная система Windows) по пути следующего вида



C:\Users\Имя_учетной_записи\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Instance_id

С: - имя системного диска;



Имя_учетной_записи - учетная запись пользователя, под которой он работает в Windows;

Instance_id - уникальное имя папки, в которой хранятся данные этого пользователя для работы с конкретной копией терминала MetaTrader 4. Уникальное имя состоит из 16 символов. Имя генерируется на основе пути к каталогу установки терминала, поскольку путь к каталогу установки терминала в явном виде не может быть использован в качестве имени папки. Достаточно большая длина уникального имени обусловлена тем, что на одном компьютере может быть установлено множество копий терминала.



гдe:

В меню терминала "Файл" добавлена команда "Открыть каталог данных" для поиска и открытия каталога данных.

В корне каждого каталога данных терминала также находится файл origin.txt, который содержит путь к папке установки терминала, к которой относятся эти данные. Это позволяет сопоставить каждый каталог данных терминала с конкретным каталогом установки терминала, например, если у пользователя установлено несколько копий терминала MetaTrader 4. Такой способ работы с терминалом, когда каталог данных находится отдельно от каталога установки, является основным режимом.

Для дополнительного удобства при каждом запуске терминала в его журнал выводится запись, в которой указывается путь к каталогу данных. Например:

2014.02.10 12:48:28.477 Data Folder: C:\Users\JohnSmith\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\9F86138A4E27C7218E9EC98A5F8D8CA1





Перенос файлов MQL4-программ при обновлении на MetaTrader 4 build 600 и выше



При запуске после обновления терминал проверяет, и если его нет, то создает каталог данных. Если этот каталог отличается от каталога установки, в него производится копирование штатных данных терминала - стандартные MQL4-программы, исторические данных, конфигурационные файлы, шаблоны и т.д. В каталоге установки остаются только те файлы, которые терминал не изменяет в процессе работы (исполняемые файлы, компилятор mql.dll, звуковые файлы и т.д.). Каталог данных терминала будет отличаться от каталога установки в следующих случаях:

Если включена система UAC. Исключением является случай, когда терминал установлен на переносном устройстве (внешний жесткий диск, usb флеш-накопитель и т.д.).



Если у текущего пользователя компьютера ограничены права на запись в каталог установки.

Если пользователь работает через удаленное соединение (RDP).



Только в тех случаях, когда не подходит ни одно из вышеуказанных описаний, данные терминала будут храниться в каталоге установки.

После копирования штатных данных терминала осуществляется миграция пользовательских файлов в каталог данных. На этом этапе определяется, в каком каталоге хранились пользовательские данные терминала. Если данные хранились в каталоге установки терминала, происходит их копирование по следующей схеме:

Исходная папка в каталоге установки

Содержимое Конечная папка в каталоге данных терминала

\experts

Эксперты (торговые роботы)

Примечание: переносятся только файлы из корневого каталога \experts. Никакие подкаталоги не переносятся, поскольку невозможно достоверно определить их содержимое.

\MQL4\Experts

\experts\indicators Пользовательские индикаторы

\MQL4\Indicators \experts\scripts

Скрипты (программы на MQL4 для однократного выполнения на графике) \MQL4\Scripts \experts\include Включаемые в другие программы файлы исходного кода с расширением MQH и MQ4 \MQL4\Include \experts\libraries Библиотеки в виде исходного кода MQ4 и скомпилированные из них исполняемые файлы EX4 для динамического вызова собранных в них функций другими MQL4-программами \MQL4\Libraries \experts\files Специальная "файловая песочница", только в пределах этой папки MQL4-программам разрешается выполнять файловые операции \MQL4\Files \experts\logs

Файлы журналов работы MQL4-программ

\MQL4\Logs

\experts\presets

Файлы наборов настроек для MQL4-программ

\MQL4\Presets

\experts\images

Файлы картинок для использования в ресурсах \MQL4\Images







Далее проверяется, хранил ли клиентский терминал данные в каталоге виртуализации (виртуальное хранилище операционной системы, описанное выше). В большинстве случаев, когда терминал установлен в каталоге Program Files и операционной системой является Windows Vista и выше, данные терминала хранятся именно в этом каталоге. Если данные обнаружены, осуществляется их копирование по вышеописанной схеме.

При миграции осуществляется копирование файлов, а не перенос. Скопированные файлы не удаляются из исходных каталогов.

При копировании в процессе миграции в журнал терминала выводятся записи о том, откуда были скопированы файлы и куда. Для просмотра журналов целиком откройте вкладку "Журнал" в окне "Терминал" и выполните команду "Открыть" в контекстном меню. Будет открыт каталог, в котором хранятся файлы журнала терминала.



Если процесс миграции успешно выполнен для данной копии терминала, то при последующих обновлениях терминала MetaTrader 4 миграция уже не производится. Если каталог данных отличается от каталога установки и при миграции были перенесены не только стандартные файлы, но и пользовательские MQL4-программы, показывается информационный диалог:





Режим Portable



Для работы терминала на съемных носителях, в несистемных каталогах, а также для работы в Windows XP в терминале предусмотрен режим запуска Portable. При запуске в данном режиме терминал будет пытаться сохранять свои данные в каталоге установки. В то же время запуск в режиме Portable не гарантирует того, что операционная система разрешит хранение данных в каталоге установки (например, если терминал установлен в каталог Program Files и включена система UAC).

Для возможности работы в режиме Portable необходимо соблюдение следующих требований:

Каталог установки

Операционная система

Требования

Program Files или другой системный каталог (например, Windows)

Windows XP

Наличие прав на запись в каталог установки

Другой несистемный каталог

Windows XP

Наличие прав на запись в каталог установки Внешний жесткий диск, usb флеш-накопитель и т.д. Windows XP Терминал всегда будет запускаться в режиме Portable

Program Files или другой системный каталог (например, Windows) Windows Vista\Windows 7

Запуск терминала от имени администратора и отключенная система UAC

Другой несистемный каталог Windows Vista\Windows 7

Наличие прав на запись в каталог установки Внешний жесткий диск, usb флеш-накопитель и т.д. Windows Vista\Windows 7 Терминал всегда будет запускаться в режиме Portable Program Files или другой системный каталог (например, Windows)

Windows 8 и выше

Запуск в режиме Portable невозможен, поскольку система UAC не отключается

Другой несистемный каталог Windows 8 и выше

Наличие прав на запись в каталог установки Внешний жесткий диск, usb флеш-накопитель и т.д. Windows 8 и выше Терминал всегда будет запускаться в режиме Portable







Если вы пользуетесь системой Windows Vista или выше и терминал установлен в Program Files, использование режима Portable не рекомендуется . Данный режим фактически предусмотрен для работы терминала на съемных носителях, а также для работы в Windows XP.

. Данный режим фактически предусмотрен для работы терминала на съемных носителях, а также для работы в Windows XP. Если вы осуществили обновление терминала и все данные были скопированы в отдельный каталог данных пользователя, не рекомендуется пытаться перейти на использование режима Portable.

пытаться перейти на использование режима Portable. Для использования режима Portable после переноса данных в каталоге данных пользователя необходимо самостоятельно скопировать данные в каталог установки. Запуск терминала в режиме Portable не выполняет копирование данных из каталога данных в каталог установки.



Чтобы запустить терминал в режиме Portable, необходимо использовать ключ "/portable". Для удобства на Рабочем столе можно создать дополнительный ярлык запуска терминала с нужным именем и добавить ключ прямо в ярлык:









Заключение



Изменение системы хранения данных терминалов MetaTrader 4 продиктовано требованиями операционных систем Windows, разрабатываемых компанией Microsoft. Такая система хранения данных была изначально использована в MetaTrader 5, и в настоящий момент она успешно используется многочисленными пользователями.

Перенос данных терминала MetaTrader 4 в каталог пользователя осуществляется автоматически, в большинстве случаев не требуя дополнительных действий со стороны пользователя. Информация обо всех операциях копирования данных отображается в журнале MetaTrader 4.

