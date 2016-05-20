Das MQL5-Kochbuch: Entwicklung eines Indikators mit mehreren Symbolen für die Analyse von Preisunterschieden

Einleitung

In diesem Beitrag betrachten wir die Entwicklung eines Indikators mit mehreren Symbolen für die Analyse von Preisunterschieden in einem bestimmten Zeitraum. Die wichtigsten Themen wurden bereits im vorhergehenden Beitrag zur Programmierung mehrwährungsfähiger Indikatoren besprochen, Das MQL5-Kochbuch: Entwicklung eines Indikators für die Volatilität mehrerer Symbole in MQL5. Diesmal gehen wir also nur auf jene neuen Features und Funktionen ein, an denen wesentliche Änderungen vorgenommen wurden. Wenn Sie ein Neuling in der Programmierung von mehrwährungsfähigen Indikatoren sind, empfehle ich Ihnen, zuerst den vorherigen Beitrag zu lesen.

Wir werden in diesem Beitrag auf die folgenden Themen eingehen:

Ändern der Eigenschaften des Diagramms.

Verarbeitung der Ereignisse CHARTEVENT_OBJECT_DRAG (Ziehen eines Diagrammobjekts) und CHARTEVENT_CHART_CHANGE (Ändern der Größe des Diagramms oder der Eigenschaften des Diagramms mithilfe des Dialogfensters mit den Eigenschaften).

Darstellung von Indikatorpuffern mit mehr als einer Farbe.

Definieren von Maxima und Minima in Indikatorpuffern innerhalb des sichtbaren Bereichs zum Festlegen eines Maximums/Minimums des Diagramms.

Umkehrung einer Serie.

Die resultierende Codemenge für unseren Indikator ist mit etwa 1500 Zeilen ziemlich groß. Deshalb verteilen wir alle Funktionen in separaten Dateien und verknüpfen sie mit der Hauptdatei des Projekts. Es wird drei Kategorien von Funktionen für externe Dateien geben:

Checks.mqh – Funktionen zum Durchführen diverser Prüfungen und zum Herunterladen verfügbarer Daten.

– Funktionen zum Durchführen diverser Prüfungen und zum Herunterladen verfügbarer Daten. Objects .mqh – Funktionen zum Verwalten von grafischen Objekten.

– Funktionen zum Verwalten von grafischen Objekten. Chart.mqh – Funktionen zum Verwalten von Diagrammeigenschaften.

Alle Funktionen, die nicht zu den oben aufgezählten Kategorien gehören, verbleiben in der Hauptdatei.





Entwicklung des Indikators

Fahren wir mit der Entwicklung des Indikators fort. Als Erstes müssen wir ein neues Projekt erstellen. Erstellen Sie hierzu im Verzeichnis MetaTrader 5\MQL5\Indicators einen Ordner mit dem Namen unseres Indikators und darin den Ordner Include, in dem die Include-Dateien abgelegt werden. Als Nächstes erstellen sie die Hauptdatei im Ordner des Indikators. Dies kann manuell durch das Erstellen einer Textdatei mit der Erweiterung *.mq5 oder mithilfe einer Vorlage im MQL5 Wizard bewerkstelligt werden. Zusätzlich zu den Kernfunktionen des Programms, OnInit(), OnDeinit() und OnCalculate(), verwenden wir auch OnChartEvent() und OnTimer().

Wie im vorherigen Beitrag lassen wir neben dem aktuellen Symbol Daten für 5 in den externen Parametern festgelegte Symbole anzeigen. Doch diesmal geben wir anstellte von Werten, die durch eine Formel errechnet wurden, rohe Preisdaten im Diagramm wieder. Dem Benutzer steht es frei, die Art der Darstellung der Daten in den externen Parametern aus der Dropdown-Liste auszuwählen: Linie, Balken oder Kerzen.

Wenn wir die Daten nur als einfarbige Linien darstellen müssten, würde es ausreichen, die Menge der Puffer gleich der Menge der Symbole in den Eigenschaften des Indikators (#property) anzugeben. Doch da es zwei Modi für das Zeichnen von Serien als Balken und Kerzen gibt, brauchen wir mehr Puffer für den zweifarbigen Modus: vier Puffer zum Darstellen jeder Serie und einen Puffer zum Festlegen der Farbe (abhängig von der Bedingung) für jedes Element in einer Grafikserie.

Für jede Serie müssen die Farben in den Programmeigenschaften festgelegt werden. Listen Sie sie dafür einfach durch Kommata getrennt auf. Als Erstes kommt die im einfarbigen Modus verwendete Farbe. Im zweifarbigen Modus wird sie für aufwärts gerichtete Balken/Kerzen genutzt. Die zweite Farbe wird nur im zweifarbigen Modus für abwärts gerichtete Balken/Kerzen verwendet.

Die Codes all dieser Parameter sind nachfolgend aufgeführt:

#property indicator_chart_window #property indicator_buffers 25 #property indicator_plots 5 #property indicator_color1 clrDodgerBlue , C'0,50,100' #property indicator_color2 clrLimeGreen , C'20,80,20' #property indicator_color3 clrGold , C'160,140,0' #property indicator_color4 clrAqua , C'0,140,140' #property indicator_color5 clrMagenta , C'130,0,130'

Deklarieren wir mit der Direktive #define Konstanten und nehmen mit der Befehlszeile #include Dateien mit Funktionen auf, die bereits oben beschrieben wurden, sowie die Klasse aus der Standardbibliothek zum Arbeiten mit der Arbeitsfläche:

#define RESET 0 #define SYMBOLS_COUNT 5 #include <Canvas\Canvas.mqh> #include "Include/Checks.mqh" #include "Include/Chart.mqh" #include "Include/Objects.mqh"

Fügen Sie die Aufzählungen ENUM_DRAWTYPE und ENUM_START_POINT hinzu, um Dropdown-Listen zu erzeugen, die die Auswahl des Darstellungstypen der Preisdaten und den Modus des Ausgangspunkts des Preisunterschieds in den externen Parametern ermöglichen:

enum ENUM_DRAWTYPE { LINE = 0 , BARS = 1 , CANDLES= 2 }; enum ENUM_START_POINT { VERTICAL_LINE= 0 , MONTH = 1 , WEEK = 2 , DAY = 3 , HOUR = 4 };

Die Arten der Darstellung der Daten wurden oben bereits beschrieben, sehen wir uns also näher an, was der Ausgangspunkt des Preisunterschieds bedeutet.

Insgesamt wird es fünf Modi geben: Vertikale Linie, Monat, Woche, Tag und Stunde. Für den Modus Vertikale Linie wird beim Laden des Indikators im Diagramm eine vertikale Linie hinzugefügt. Durch Ziehen dieser Linie bestimmen Sie den Balken, bei dem sich die Preise aller Symbole an einem Punkt treffen. Der Öffnungspreis des festgelegten Balkens für das aktuelle Symbol gilt als Bezugspunkt dieses Treffens. In allen anderen Modi erhält das Programm die Information, dass die Preise sich jedes Mal am Anfang des festgelegten Zeitraums treffen müssen, d. h. am Anfang jedes Monats, am Anfang jeder Woche, am Anfang jedes Tages oder am Anfang jeder Stunde.

Nachfolgend sehen Sie die Liste der Eingabeparameter des Indikators:

input ENUM_DRAWTYPE DrawType =CANDLES; input ENUM_START_POINT StartPriceDivergence =VERTICAL_LINE; input bool TwoColor = false ; sinput string dlm01= "" ; input string Symbol02 = "GBPUSD" ; input bool Inverse02 = false ; input string Symbol03 = "AUDUSD" ; input bool Inverse03 = false ; input string Symbol04 = "NZDUSD" ; input bool Inverse04 = false ; input string Symbol05 = "USDCAD" ; input bool Inverse05 = false ; input string Symbol06 = "USDCHF" ; input bool Inverse06 = false ;

Symbole werden ab 2 durchnummeriert, da 1 das aktuelle Symbol im Diagramm ist.

Für jedes eingeschlossene Symbol kann die Umkehrung angewendet werden. Umkehrung bedeutet, dass die Daten des Symbols umgedreht dargestellt werden. Das kann nützlich sein, wenn die Liste der analysierten Symbole Währungspaare enthält, in denen eine Währung (beispielsweise US-Dollar) sowohl die Basiswährung als auch die Gegenwährung sein kann. Beispielsweise ist im Währungspaar EURUSD der US-Dollar die Gegenwährung, im Währungspaar USDCHF ist er die Basiswährung. Falls das aktuelle Symbol im Diagramm EURUSD ist, können Sie die Umkehrung für USDCHF aktivieren, wodurch die Darstellung der Preise bequemer zu analysieren wird.

Nachfolgend sehen Sie die Liste der globalen Variablen und Arrays:

struct buffers { double open[]; double high[]; double low[]; double close[]; double icolor[]; }; buffers buffer_data[SYMBOLS_COUNT]; CCanvas canvas; int OC_rates_total = 0 ; int OC_prev_calculated = 0 ; datetime OC_time[]; double OC_open[]; double OC_high[]; double OC_low[]; double OC_close[]; long OC_tick_volume[]; long OC_volume[]; int OC_spread[]; datetime series_first_date[SYMBOLS_COUNT]; datetime series_first_date_last[SYMBOLS_COUNT]; datetime limit_time[SYMBOLS_COUNT]; string symbol_names[SYMBOLS_COUNT]; bool inverse[SYMBOLS_COUNT]; color line_colors[SYMBOLS_COUNT]={ clrDodgerBlue , clrLimeGreen , clrGold , clrAqua , clrMagenta }; string empty_symbol= "EMPTY" ; int window_number = WRONG_VALUE ; int chart_width = 0 ; int chart_height = 0 ; int last_chart_width = 0 ; int last_chart_height = 0 ; int chart_center_x = 0 ; int chart_center_y = 0 ; color color_bar_up = clrRed ; color color_bar_down = C'100,0,0' ; string indicator_shortname = "MS_PriceDivergence" ; string prefix =indicator_shortname+ "_" ; string start_price_divergence=prefix+ "start_price_divergence" ; string canvas_name =prefix+ "canvas" ; color canvas_background = clrBlack ; uchar canvas_opacity = 190 ; int font_size = 16 ; string font_name = "Calibri" ; ENUM_COLOR_FORMAT clr_format = COLOR_FORMAT_ARGB_RAW ; string msg_prepare_data = "Preparing data! Please wait..." ; string msg_not_synchronized = "Unsynchronized data! Please wait..." ; string msg_load_data = "" ; string msg_sync_update = "" ; string msg_last = "" ; ENUM_TIMEFRAMES timeframe_start_point = Period (); datetime first_period_time = NULL ; double divergence_price = 0.0 ; datetime divergence_time = NULL ; double symbol_difference[SYMBOLS_COUNT]; double inverse_difference[SYMBOLS_COUNT];

Als nächstes betrachten wir Funktionen, die während der Initialisierung des Indikators verwendet werden. Im Allgemeinen gibt es keine wesentlichen Änderungen im Vergleich zur OnInit()-Funktion aus dem vorherigen Beitrag.

Fügen wir eine Prüfung hinzu, die prüft, wo der Indikator genutzt wird. Das Problem ist, dass die Entwickler des Terminals noch nicht alle Funktionen für die Steuerung der Eigenschaften der Diagramme im Strategietester implementiert haben. Deshalb beschränken wir unseren Indikator auf die Nutzung außerhalb des Strategietesters. Dazu schreiben wir eine einfache Funktion, CheckTesterMode(). Sie wird sich in der Datei Checks.mqh befinden:

bool CheckTesterMode() { if ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER ) || MQLInfoInteger ( MQL_VISUAL_MODE ) || MQLInfoInteger ( MQL_OPTIMIZATION )) { Comment ( "Currently, the <- " + MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME )+ " -> indicator is not intended to be used in Strategy Tester!" ); return ( false ); } return ( true ); }

Eine weitere neue Funktion, SetBarsColors(), ist für die Festlegung der Farben von Balken/Kerzen des aktuellen Symbols vorgesehen. Sie wird sich in der Datei Chart.mqh befinden.

void SetBarsColors() { ChartSetInteger ( 0 , CHART_COLOR_CHART_UP ,color_bar_up); ChartSetInteger ( 0 , CHART_COLOR_CANDLE_BULL ,color_bar_up); ChartSetInteger ( 0 , CHART_COLOR_CHART_LINE ,color_bar_up); if (TwoColor) { ChartSetInteger ( 0 , CHART_COLOR_CHART_DOWN ,color_bar_down); ChartSetInteger ( 0 , CHART_COLOR_CANDLE_BEAR ,color_bar_down); } else { ChartSetInteger ( 0 , CHART_COLOR_CHART_DOWN ,color_bar_up); ChartSetInteger ( 0 , CHART_COLOR_CANDLE_BEAR ,color_bar_up); } }

Während der Initialisierung müssen wir festlegen, welcher Modus im externen Parameter StartPriceDivergence ausgewählt wird. Falls Vertikale Linie ausgewählt wird, wird die globale Variable timeframe_start_point mit ihrem Standardwert, d. h. dem aktuellen Timeframe, zugewiesen. Andernfalls wird der ausgewählte Timeframe angewendet. Schreiben wir zu diesem Zweck die Funktion InitStartPointTF():

void InitStartPointTF() { if (StartPriceDivergence==VERTICAL_LINE) return ; switch (StartPriceDivergence) { case MONTH : timeframe_start_point= PERIOD_MN1 ; break ; case WEEK : timeframe_start_point= PERIOD_W1 ; break ; case DAY : timeframe_start_point= PERIOD_D1 ; break ; case HOUR : timeframe_start_point= PERIOD_H1 ; break ; } }

Die Funktion CheckInputParameters() sieht im Gegensatz zu der aus dem vorherigen Beitrag nun so aus:

bool CheckInputParameters() { if (StartPriceDivergence!=VERTICAL_LINE) { if ( PeriodSeconds ()>= PeriodSeconds (timeframe_start_point)) { Print ( "Current timeframe should be less than one specified in the Start Price Divergence parameter!" ); Comment ( "Current timeframe should be less than one specified in the Start Price Divergence parameter!" ); return ( false ); } } return ( true ); }

Arrays werden genauso initialisiert wie im vorherigen Beitrag. Nur die Namen und die Menge der Arrays haben sich geändert.

void InitArrays() { ArrayInitialize (limit_time, NULL ); ArrayInitialize (symbol_difference, 0.0 ); ArrayInitialize (inverse_difference, 0.0 ); ArrayInitialize (series_first_date, NULL ); ArrayInitialize (series_first_date_last, NULL ); for ( int s= 0 ; s<SYMBOLS_COUNT; s++) { ArrayInitialize (buffer_data[s].open, EMPTY_VALUE ); ArrayInitialize (buffer_data[s].high, EMPTY_VALUE ); ArrayInitialize (buffer_data[s].low, EMPTY_VALUE ); ArrayInitialize (buffer_data[s].close, EMPTY_VALUE ); ArrayInitialize (buffer_data[s].icolor, EMPTY_VALUE ); } } void InitSymbolNames() { symbol_names[ 0 ]=AddSymbolToMarketWatch(Symbol02); symbol_names[ 1 ]=AddSymbolToMarketWatch(Symbol03); symbol_names[ 2 ]=AddSymbolToMarketWatch(Symbol04); symbol_names[ 3 ]=AddSymbolToMarketWatch(Symbol05); symbol_names[ 4 ]=AddSymbolToMarketWatch(Symbol06); } void InitInverse() { inverse[ 0 ]=Inverse02; inverse[ 1 ]=Inverse03; inverse[ 2 ]=Inverse04; inverse[ 3 ]=Inverse05; inverse[ 4 ]=Inverse06; }

An der Funktion SetIndicatorProperties() wurden wesentliche Änderungen vorgenommen. Faktisch ist es eine ganz neue Funktion. Jetzt werden die entsprechenden Eigenschaften je nachdem, welcher Modus der Datendarstellung ausgewählt ist, während der Initialisierung festgelegt.

void SetIndicatorProperties() { IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME ,indicator_shortname); IndicatorSetInteger ( INDICATOR_DIGITS , _Digits ); if (DrawType==LINE) { for ( int s= 0 ; s<SYMBOLS_COUNT; s++) SetIndexBuffer (s,buffer_data[s].close, INDICATOR_DATA ); } else if (DrawType==BARS || DrawType==CANDLES) { for ( int s= 0 ; s<SYMBOLS_COUNT; s++) { static int buffer_number= 0 ; SetIndexBuffer (buffer_number,buffer_data[s].open, INDICATOR_DATA ); buffer_number++; SetIndexBuffer (buffer_number,buffer_data[s].high, INDICATOR_DATA ); buffer_number++; SetIndexBuffer (buffer_number,buffer_data[s].low, INDICATOR_DATA ); buffer_number++; SetIndexBuffer (buffer_number,buffer_data[s].close, INDICATOR_DATA ); buffer_number++; SetIndexBuffer (buffer_number,buffer_data[s].icolor, INDICATOR_COLOR_INDEX ); buffer_number++; } } if (DrawType==LINE) { for ( int s= 0 ; s<SYMBOLS_COUNT; s++) PlotIndexSetString (s, PLOT_LABEL ,symbol_names[s]+ ",Close" ); } else if (DrawType==BARS || DrawType==CANDLES) { for ( int s= 0 ; s<SYMBOLS_COUNT; s++) { PlotIndexSetString (s, PLOT_LABEL , symbol_names[s]+ ",Open;" + symbol_names[s]+ ",High;" + symbol_names[s]+ ",Low;" + symbol_names[s]+ ",Close" ); } } if (DrawType==LINE) for ( int s= 0 ; s<SYMBOLS_COUNT; s++) PlotIndexSetInteger (s, PLOT_DRAW_TYPE , DRAW_LINE ); if (DrawType==BARS) for ( int s= 0 ; s<SYMBOLS_COUNT; s++) PlotIndexSetInteger (s, PLOT_DRAW_TYPE , DRAW_COLOR_BARS ); if (DrawType==CANDLES) for ( int s= 0 ; s<SYMBOLS_COUNT; s++) PlotIndexSetInteger (s, PLOT_DRAW_TYPE , DRAW_COLOR_CANDLES ); if (DrawType==LINE) ChartSetInteger ( 0 , CHART_MODE , CHART_LINE ); if (DrawType==BARS) ChartSetInteger ( 0 , CHART_MODE , CHART_BARS ); if (DrawType==CANDLES) ChartSetInteger ( 0 , CHART_MODE , CHART_CANDLES ); for ( int s= 0 ; s<SYMBOLS_COUNT; s++) PlotIndexSetInteger (s, PLOT_LINE_WIDTH , 1 ); if (DrawType==LINE) for ( int s= 0 ; s<SYMBOLS_COUNT; s++) PlotIndexSetInteger (s, PLOT_LINE_COLOR ,line_colors[s]); for ( int s= 0 ; s<SYMBOLS_COUNT; s++) { if (symbol_names[s]!=empty_symbol) PlotIndexSetInteger (s, PLOT_SHOW_DATA , true ); else PlotIndexSetInteger (s, PLOT_SHOW_DATA , false ); } for ( int s= 0 ; s<SYMBOLS_COUNT; s++) PlotIndexSetDouble (s, PLOT_EMPTY_VALUE , EMPTY_VALUE ); }

Und zu guter Letzt wird eine weitere neue Funktion, SetDivergenceLine(), in OnInit() verwendet. Sie setzt die vertikale grüne Linie zur Steuerung des Ausgangspunkts des Preisunterschieds im Modus Vertikale Linie.

void SetDivergenceLine() { if (StartPriceDivergence==VERTICAL_LINE && ObjectFind ( 0 ,start_price_divergence)< 0 ) CreateVerticalLine( 0 , 0 , TimeCurrent ()+ PeriodSeconds (),start_price_divergence, 2 , STYLE_SOLID , clrGreenYellow , true , true , false , "" , "

" ); if (StartPriceDivergence!=VERTICAL_LINE) DeleteObjectByName(start_price_divergence); }

Nachfolgend sehen Sie die Darstellung aller oben beschriebenen Erwägungen innerhalb der Funktion OnInit(). Wenn alles in separate Funktionen und Dateien aufgeteilt ist, wird es sehr einfach, den Code des Programms zu lesen.

int OnInit () { if (!CheckTesterMode()) return ( INIT_FAILED ); SetBarsColors(); InitStartPointTF(); if (!CheckInputParameters()) return ( INIT_PARAMETERS_INCORRECT ); EventSetMillisecondTimer ( 1000 ); canvas.FontSet(font_name,font_size, FW_NORMAL ); InitArrays(); InitSymbolNames(); InitInverse(); SetIndicatorProperties(); SetDivergenceLine(); Comment ( "" ); ChartRedraw (); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

In der Funktion OnCalculate() ist der Code des Programms so gut wie unverändert geblieben. Im vorherigen Beitrag füllte das Programm nach der Überprüfung der Verfügbarkeit der Daten zuerst Hilfs-Arrays aus und befüllte erst dann die Indikatorpuffer mit den vorbereiteten Daten. Diesmal versuchen wir, alles in einer einzigen Schleife umzusetzen.

Ich habe die Funktionen zum Validieren und Laden von Daten strenger gestaltet. Nun durchläuft jeder Wert, den Sie erhalten möchten, eine festgelegte Anzahl von Versuchen. Wenn ein Wert erhalten wird, wird die Schleife angehalten. Und da wir nun Modi haben, in denen wir den Ausgangspunkt eines Zeitraums (Monat, Woche, Tag, Stunde) festlegen müssen, erhalten wir die Startzeit des Zeitraums über den höheren Timeframe. Deshalb habe ich eine zusätzliche Funktion erstellt, die LoadAndFormData() ähnlich ist und mit LoadAndFormDataHighTF() ähnlich benannt ist. Ihr Code ist dem des Originals sehr ähnlich, weshalb ich ihn hier nicht aufführen werde.

Die Überprüfung der Verfügbarkeit von Daten für den aktuellen und höhere Timeframes wurde in der einzelnen Funktion CheckAvailableData() umgesetzt:

bool CheckAvailableData() { int attempts= 100 ; for ( int s= 0 ; s<SYMBOLS_COUNT; s++) { if (symbol_names[s]!=empty_symbol) { datetime time[]; int total_period_bars = 0 ; datetime terminal_first_date = NULL ; terminal_first_date=( datetime ) SeriesInfoInteger (symbol_names[s], Period (), SERIES_TERMINAL_FIRSTDATE ); total_period_bars= Bars (symbol_names[s], Period (),terminal_first_date, TimeCurrent ()); for ( int i= 0 ; i<attempts; i++) { if ( CopyTime (symbol_names[s], Period (), 0 ,total_period_bars,time)) { if ( ArraySize (time)>=total_period_bars) break ; } } if ( ArraySize (time)== 0 || ArraySize (time)<total_period_bars) { msg_last=msg_prepare_data; ShowCanvasMessage(msg_prepare_data); OC_prev_calculated= 0 ; return ( false ); } } } if (StartPriceDivergence==VERTICAL_LINE) return ( true ); else { datetime time[]; int total_period_bars = 0 ; datetime terminal_first_date = NULL ; for ( int i= 0 ; i<attempts; i++) if ((terminal_first_date=( datetime ) SeriesInfoInteger ( Symbol (), Period (), SERIES_FIRSTDATE ))> 0 ) break ; for ( int i= 0 ; i<attempts; i++) if ((total_period_bars=( int ) SeriesInfoInteger ( Symbol (),timeframe_start_point, SERIES_BARS_COUNT ))> 0 ) break ; for ( int i= 0 ; i<attempts; i++) if ( CopyTime ( Symbol (),timeframe_start_point, terminal_first_date+ PeriodSeconds (timeframe_start_point), TimeCurrent (),time)> 0 ) break ; if ( ArraySize (time)<= 0 || total_period_bars<= 0 ) { msg_last=msg_prepare_data; ShowCanvasMessage(msg_prepare_data); OC_prev_calculated= 0 ; return ( false ); } } return ( true ); }

Die Funktion FillIndicatorBuffers() wurde für die vorliegende Aufgabe viel komplexer. Der Grund dafür ist, dass es nun mehrere Modi gibt, von denen jeder seine eigenen Aktionen benötigt. Tatsächlich lässt sich alles in vier Schritte aufteilen.

Abrufen der Daten für das angegebene Symbol.

Abrufen der Daten für den höheren Timeframe und Bestimmen der Zeit und des Preisniveaus, bei denen sich die Preise aller Symbole treffen.

Berechnen von Werten und Ausfüllen des Indikatorpuffers.

Überprüfung der berechneten Werte.

Der Code der Funktion enthält detaillierte Kommentare für Ihre Lernzwecke:

void FillIndicatorBuffers( int i, int s, datetime const &time[]) { MqlRates rates[]; double period_open[]; datetime period_time[]; int attempts= 100 ; datetime high_tf_time= NULL ; if (time[i]<limit_time[s]) return ; ResetLastError (); for ( int j= 0 ; j<attempts; j++) if ( CopyRates (symbol_names[s], Period (),time[i], 1 ,rates)== 1 ) { ResetLastError (); break ; } if ( ArraySize (rates)< 1 || GetLastError ()!= 0 ) return ; if (rates[ 0 ].time== NULL || time[i]!=rates[ 0 ].time || time[i]<first_period_time || rates[ 0 ].low== EMPTY_VALUE || rates[ 0 ].open== EMPTY_VALUE || rates[ 0 ].high== EMPTY_VALUE || rates[ 0 ].close== EMPTY_VALUE ) { if (DrawType!=LINE) { buffer_data[s].low[i] = EMPTY_VALUE ; buffer_data[s].open[i] = EMPTY_VALUE ; buffer_data[s].high[i] = EMPTY_VALUE ; } buffer_data[s].close[i]= EMPTY_VALUE ; return ; } if (StartPriceDivergence==VERTICAL_LINE) { divergence_time=( datetime ) ObjectGetInteger ( 0 ,start_price_divergence, OBJPROP_TIME ); first_period_time=time[ 0 ]; } else { if (divergence_time== NULL ) { ResetLastError (); for ( int j= 0 ; j<attempts; j++) if ( CopyTime ( Symbol (),timeframe_start_point,time[ 0 ]+ PeriodSeconds (timeframe_start_point), 1 ,period_time)== 1 ) { ResetLastError (); break ; } if ( ArraySize (period_time)< 1 || GetLastError ()!= 0 ) return ; else first_period_time=period_time[ 0 ]; } if (time[i]<first_period_time) high_tf_time=first_period_time; else high_tf_time=time[i]; ResetLastError (); for ( int j= 0 ; j<attempts; j++) if ( CopyOpen ( Symbol (),timeframe_start_point,high_tf_time, 1 ,period_open)== 1 ) { ResetLastError (); break ; } for ( int j= 0 ; j<attempts; j++) if ( CopyTime ( Symbol (),timeframe_start_point,high_tf_time, 1 ,period_time)== 1 ) { ResetLastError (); break ; } if ( ArraySize (period_open)< 1 || ArraySize (period_time)< 1 || GetLastError ()!= 0 ) return ; if (time[i]<first_period_time || divergence_time!=period_time[ 0 ]) { symbol_difference[s] = 0.0 ; inverse_difference[s] = 0.0 ; divergence_time=period_time[ 0 ]; divergence_price=period_open[ 0 ]; CreateVerticalLine( 0 , 0 ,period_time[ 0 ],start_price_divergence+ "_" + TimeToString (divergence_time), 2 , STYLE_SOLID , clrWhite , false , false , true , TimeToString (divergence_time), "

" ); } } if (StartPriceDivergence==VERTICAL_LINE && time[i]<divergence_time) { symbol_difference[s] = 0.0 ; inverse_difference[s] = 0.0 ; if (DrawType==LINE) buffer_data[s].close[i]=rates[ 0 ].close-symbol_difference[s]; else { buffer_data[s].low[i] =rates[ 0 ].low-symbol_difference[s]; buffer_data[s].open[i] =rates[ 0 ].open-symbol_difference[s]; buffer_data[s].high[i] =rates[ 0 ].high-symbol_difference[s]; buffer_data[s].close[i] =rates[ 0 ].close-symbol_difference[s]; SetBufferColorIndex(i,s,rates[ 0 ].close,rates[ 0 ].open); } } else { if (inverse[s]) { if (symbol_difference[s]== 0.0 ) { if (StartPriceDivergence==VERTICAL_LINE) { symbol_difference[s] =rates[ 0 ].open-OC_open[i]; inverse_difference[s] =OC_open[i]-(-OC_open[i]); } else { symbol_difference[s] =rates[ 0 ].open-divergence_price; inverse_difference[s] =divergence_price-(-divergence_price); } } if (DrawType==LINE) buffer_data[s].close[i]=-(rates[ 0 ].close-symbol_difference[s])+inverse_difference[s]; else { buffer_data[s].low[i] =-(rates[ 0 ].low-symbol_difference[s])+inverse_difference[s]; buffer_data[s].open[i] =-(rates[ 0 ].open-symbol_difference[s])+inverse_difference[s]; buffer_data[s].high[i] =-(rates[ 0 ].high-symbol_difference[s])+inverse_difference[s]; buffer_data[s].close[i] =-(rates[ 0 ].close-symbol_difference[s])+inverse_difference[s]; SetBufferColorIndex(i,s,rates[ 0 ].close,rates[ 0 ].open); } } else { if (symbol_difference[s]== 0.0 ) { if (StartPriceDivergence==VERTICAL_LINE) symbol_difference[s]=rates[ 0 ].open-OC_open[i]; else symbol_difference[s]=rates[ 0 ].open-divergence_price; } if (DrawType==LINE) buffer_data[s].close[i]=rates[ 0 ].close-symbol_difference[s]; else { buffer_data[s].low[i] =rates[ 0 ].low-symbol_difference[s]; buffer_data[s].open[i] =rates[ 0 ].open-symbol_difference[s]; buffer_data[s].high[i] =rates[ 0 ].high-symbol_difference[s]; buffer_data[s].close[i] =rates[ 0 ].close-symbol_difference[s]; SetBufferColorIndex(i,s,rates[ 0 ].close,rates[ 0 ].open); } } } if (DrawType==LINE) { if (time[i]!=rates[ 0 ].time || time[i]<first_period_time) buffer_data[s].close[i]= EMPTY_VALUE ; } else { if (rates[ 0 ].time== NULL || time[i]!=rates[ 0 ].time || time[i]<first_period_time || rates[ 0 ].low== EMPTY_VALUE || rates[ 0 ].open== EMPTY_VALUE || rates[ 0 ].high== EMPTY_VALUE || rates[ 0 ].close== EMPTY_VALUE ) { buffer_data[s].low[i] = EMPTY_VALUE ; buffer_data[s].open[i] = EMPTY_VALUE ; buffer_data[s].high[i] = EMPTY_VALUE ; buffer_data[s].close[i] = EMPTY_VALUE ; } } }

Beim Studieren der oben aufgeführten Funktion sollten Sie eine weitere benutzerdefinierte Funktion, SetBufferColorIndex(), bemerken. Diese Funktion legt die Farbe im Farbpuffer des Indikators fest.

void SetBufferColorIndex( int i, int symbol_number, double close, double open) { if (TwoColor) { if (close>open) buffer_data[symbol_number].icolor[i]= 0 ; else buffer_data[symbol_number].icolor[i]= 1 ; } else buffer_data[symbol_number].icolor[i]= 0 ; }

Sobald die Indikatorpuffer ausgefüllt sind, müssen wir das Maximum und Minimum von allen Werten bestimmen, die aktuell im Diagrammfenster zu sehen sind. MQL5 bietet die Möglichkeit, die Nummer des ersten sichtbaren Balkens und die Menge der sichtbaren Balken abzurufen. In CorrectChartMaxMin(), einer weiteren benutzerdefinierten Funktion, profitieren wir von diesen Features. Der Codefluss in dieser Funktion lässt sich in mehrere Schritte einteilen:

Bestimmen der Nummer des ersten und letzten sichtbaren Balkens.

Bestimmen des Maximums und Minimums der sichtbaren Balken für das aktuelle Symbol.

Bestimmen des Maximums und Minimums unter allen Arrays von Symbolen.

Festlegen des Maximums und Minimums in den Diagrammeigenschaften.

Nachfolgend sehen sie den Code der Funktion CorrectChartMaxMin() in der Datei Chart.mqh.

void CorrectChartMaxMin() { double low[]; double high[]; int attempts = 10 ; int array_size = 0 ; int visible_bars = 0 ; int first_visible_bar = 0 ; int last_visible_bar = 0 ; double max_price = 0.0 ; double min_price = 0.0 ; double offset_max_min = 0.0 ; ResetLastError (); visible_bars=( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_VISIBLE_BARS ); first_visible_bar=( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_FIRST_VISIBLE_BAR ); last_visible_bar=first_visible_bar-visible_bars; if ( GetLastError ()!= 0 ) return ; if (last_visible_bar< 0 ) last_visible_bar= 0 ; for ( int i= 0 ; i<attempts; i++) if ( CopyHigh ( Symbol (), Period (),last_visible_bar,visible_bars,high)==visible_bars) break ; for ( int i= 0 ; i<attempts; i++) if ( CopyLow ( Symbol (), Period (),last_visible_bar,visible_bars,low)==visible_bars) break ; if ( ArraySize (high)<= 0 || ArraySize (low)<= 0 ) return ; else { min_price=low[ ArrayMinimum (low)]; max_price=high[ ArrayMaximum (high)]; } for ( int s= 0 ; s<SYMBOLS_COUNT; s++) { if (symbol_names[s]==empty_symbol) continue ; datetime time[]; int bars_count= 0 ; ArrayResize (high, 0 ); ArrayResize (low, 0 ); for ( int i= 0 ; i<attempts; i++) if ( CopyTime ( Symbol (), Period (),last_visible_bar,visible_bars,time)==visible_bars) break ; if ( ArraySize (time)<visible_bars) return ; if (limit_time[s]>time[ 0 ]) { array_size= ArraySize (time); if ((bars_count= Bars ( Symbol (), Period (),limit_time[s],time[array_size- 1 ]))<= 0 ) return ; } else bars_count=visible_bars; ArraySetAsSeries (low, true ); ArraySetAsSeries (high, true ); if (DrawType!=LINE) { ArrayCopy (low,buffer_data[s].low); ArrayCopy (high,buffer_data[s].high); } else { ArrayCopy (low,buffer_data[s].close); ArrayCopy (high,buffer_data[s].close); } array_size= ArraySize (high); for ( int i= 0 ; i<array_size; i++) { if (high[i]== EMPTY_VALUE ) high[i]=max_price; if (low[i]== EMPTY_VALUE ) low[i]=min_price; } if (inverse[s]) { if ( ArrayMaximum (high,last_visible_bar,bars_count)>= 0 && ArrayMinimum (low,last_visible_bar,bars_count)>= 0 ) { max_price= fmax (max_price,low[ ArrayMaximum (low,last_visible_bar,bars_count)]); min_price= fmin (min_price,high[ ArrayMinimum (high,last_visible_bar,bars_count)]); } } else { if ( ArrayMinimum (low,last_visible_bar,bars_count)>= 0 && ArrayMaximum (high,last_visible_bar,bars_count)>= 0 ) { min_price= fmin (min_price,low[ ArrayMinimum (low,last_visible_bar,bars_count)]); max_price= fmax (max_price,high[ ArrayMaximum (high,last_visible_bar,bars_count)]); } } } offset_max_min=((max_price-min_price)* 3 )/ 100 ; ChartSetInteger ( 0 , CHART_SCALEFIX , true ); ChartSetDouble ( 0 , CHART_FIXED_MAX ,max_price+offset_max_min); ChartSetDouble ( 0 , CHART_FIXED_MIN ,min_price-offset_max_min); ChartRedraw (); }

Die oben beschriebene Funktion wird beim Verarbeiten des Ereignisses des Ziehens der vertikalen Linie verwendet (und natürlich beim Berechnen der Indikatorwerte in OnCalculate):

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_OBJECT_DRAG ) { if (StartPriceDivergence==VERTICAL_LINE) OnCalculate (OC_rates_total, 0 , OC_time, OC_open, OC_high, OC_low, OC_close, OC_tick_volume, OC_volume, OC_spread); } if (id== CHARTEVENT_CHART_CHANGE ) CorrectChartMaxMin(); }

Alle Funktionen sind bereit. Sie können den vollständig kommentierten Code im Anhang dieses Beitrags im Detail betrachten.

Lassen Sie uns vorführen, was wir erhalten haben. Standardmäßig werden die Symbole GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF in den externen Parametern festgelegt. Im nachfolgenden Screenshot sehen Sie das Wochendiagramm für EURUSD im Modus Vertikale Linie mit deaktivierter Umkehrung:





Abb. 1 – Wöchentlicher Timeframe im Modus "Vertikale Linie"

Im nachfolgenden Screenshot sehen Sie den M30-Timeframe im Modus Tag, doch diesmal ist die Umkehrung für Symbole mit USD als Basiswährung aktiviert. In unserem Fall haben wir USDCAD (hellblaue Kerzen) und USDCHF (violette Kerzen).





Abb. 2 – M30-Timeframe im Modus "Tag"





Fazit

Ich denke, wir haben ein ziemlich interessantes und informationsreiches Werkzeug für die mehrwährungsfähige Analyse von Preisunterschieden geschaffen. Dieser Indikator lässt sich unendlich ausbauen und verbessern.

Vielen Dank für Ihre Zeit!

