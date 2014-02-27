MetaTrader 4 / Примеры
English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Обновление на новый MetaTrader 4 билд 600 и выше

Обновление на новый MetaTrader 4 билд 600 и выше

MetaTrader 4Примеры |
12 516 7
MetaQuotes
MetaQuotes

3 февраля 2014 был выпущен новый MetaTrader 4 билд 600 с полностью переработанным языком MQL4 и доступом к Маркету приложений.

В новой версии терминала MetaTrader 4 изменения коснулись не только языка программирования торговых стратегий MQL4, но также была изменена структура хранения пользовательских данных. Если раньше все программы, шаблоны, профили и т.д. хранились прямо в папке установки терминала, то теперь данные, необходимые для работы конкретного пользователя терминала, хранятся в отдельной специальной папке, называемой каталог данных. В связи с этим у многих трейдеров, которые раньше не сталкивались с последними версиями операционных систем Windows, возникли вопросы, на которые мы дадим ответы в данной статье.


Обновление MetaTrader 4 на новую версию

Рассмотрим на примере обновления терминала MetaTrader 4 с 509 билда на билд номер 610. Пусть в системной папке Program Files у нас установлен MetaTrader 4 билд 509.


Прежде чем начать обновление рекомендуется сделать резервную копию текущего терминала MetaTrader 4. Она Вам может пригодиться в будущем, если захотите перенести свои файлы на другой компьютер или в новую копию терминала.

Запускаем терминал и подключаемся к любому торговому серверу, на котором доступна новая версия, например demo.metaquotes.net. MetaTrader 4 автоматически начнет скачивать обновление, о чем нам сообщают меняющиеся цифры в правом нижнем углу.


После завершения загрузки в окне "Терминал" на вкладке "Журнал" появится надпись "LiveUpdate: finished".


Для завершения перехода на новую версию терминал необходимо перезагрузить вручную. Закрываем терминал и запускаем его заново.

Новую версию терминала легко отличить от предыдущей: изменилась иконка вызова MetaEditor и появилась новая вкладка "Маркет" с торговыми роботами и индикаторами.

Если у Вас есть пользовательские MQL4-программы, то по окончании обновления на новую версию терминала Вы увидите такое диалоговое окно. В нем дана краткая информация об изменениях в файловой структуре терминала. Все детали обновления Вы можете найти в Журнале терминала.


Что и куда копируется при обновлении

В процессе обновления папки \config, \experts, \history, \logs, \profiles, \templates и \tester переносятся из каталога установки программы в каталог данных.

Копирование нестандартных папок и файлов производиться не будет, даже если они расположены внутри папок \config, \experts, \history, \logs, \profiles, \templates, \tester.

Копирование пользовательских программ из папки \experts производится следующим образом:

Исходная папка в каталоге установки
 Содержимое Конечная папка в каталоге данных терминала
\experts
Эксперты (торговые роботы)
Примечание: переносятся только файлы из корневого каталога \experts. Никакие подкаталоги не переносятся, поскольку невозможно достоверно определить их содержимое.
<каталог_данных>\MQL4\Experts
\experts\indicatorsПользовательские индикаторы
<каталог_данных>\MQL4\Indicators
\experts\scripts
Скрипты (программы на MQL4 для однократного выполнения на графике)<каталог_данных>\MQL4\Scripts
\experts\includeВключаемые в другие программы файлы исходного кода с расширением MQH и MQ4<каталог_данных>\MQL4\Include
\experts\librariesБиблиотеки в виде исходного кода MQ4 и скомпилированные из них исполняемые файлы EX4
<каталог_данных>\MQL4\Libraries
\experts\filesСпециальная "файловая песочница", только в пределах этой папки MQL4-программам разрешается выполнять файловые операции<каталог_данных>\MQL4\Files
\experts\logs
Файлы журналов работы MQL4-программ
<каталог_данных>\MQL4\Logs
\experts\presets
Set- файлы настроек для MQL4-программ
<каталог_данных>\MQL4\Presets
\experts\images
Файлы картинок
<каталог_данных>\MQL4\Images

Важно отметить, что пользовательские программы в процессе миграции копируются, а не переносятся. После копирования эти MQ4/MQH/EX4 файлы не удаляются.

Программы из предыдущей стандартной поставки терминала при обновлении не копируются. Вместо них в каталог данных устанавливаются новые программы из стандартной поставки.

О процессе миграции файлов детально сообщается в Журнале терминала MetaTrader 4.

Все эти сообщения можно также посмотреть в *.log файле Журнала.

Рекомендуем также почитать статью Структура данных в MetaTrader 4 build 600 и выше.


Что такое каталог данных

Каталог данных - это специальная папка для хранения файлов с данными пользователя, которые изменяются в процессе работы терминала MetaTrader 4 build 600 и выше. Например, шаблоны графиков, профили, set-файлы с наборами входных параметров программ, исходные коды и скомпилированные EX4.

Чтобы перейти в каталог данных из терминала, используйте в меню "Файл" команду "Открыть каталог данных".

В корне каждого каталога данных содержится файл origin.txt. В нем прописан явный путь до каталога установки терминала, к которому он относится.



Что такое каталог установки

Каталог установки терминала - это то место на Вашем компьютере, которое Вы указали при установке терминала, либо куда Вы скопировали целиком копию установленного терминала. В каталоге установки хранятся файлы, не подлежащие изменению, например - исполняемые файлы terminal.exe и metaeditor.exe.

Расположение каталога установки терминала можно также увидеть, зайдя в свойства ярлыка программы на рабочем столе через контекстное меню.

Если в этом же меню щелкнуть на пункт "Расположение файла", то откроется сам каталог установки.


Основной режим запуска терминала MetaTrader

В большинстве случаев, на компьютерах с Windows Vista и выше после обновления с 509 на 600 билд и выше каталог данных терминала будет находиться отдельно от каталога установки. Каталог данных располагается отдельно в специальной папке пользователя при выполнении хотя бы одного из следующих условий:

Каталог данных будет располагаться на системном диске по следующему пути:
C:\Users\<имя_учетной_записи>\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Instance_id


где:

  • С: - имя системного диска;
  • Имя_учетной_записи - учетная запись пользователя, под которой он работает в Windows;
  • Instance_id - уникальное имя папки, в которой хранятся данные этого пользователя для работы с конкретной копией терминала MetaTrader 4. Уникальное имя состоит из 16 символов. Имя генерируется на основе пути к каталогу установки терминала, поскольку путь к каталогу установки терминала в явном виде не может быть использован в качестве имени папки. Достаточно большая длина уникального имени обусловлена тем, что на одном компьютере может быть установлено множество копий терминала.

Если при запуске терминала указанные условия не выполняются, то каталог данных будет расположен в каталоге установки.


Режим Portable

Режим Portable осуществляется с использованием ключа "/portable" и предназначен для запуска терминала на съемных носителях, в несистемных каталогах, а также для работы в Windows XP . Для удобства можно создать отдельный ярлык запуска терминала и прописать в его свойствах "/portable".


При запуске в режиме Portable терминал будет пытаться сохранять свои данные в каталоге установки. В то же время запуск в режиме Portable не гарантирует того, что операционная система разрешит хранение данных в каталоге установки (например, если терминал установлен в каталог Program Files и включена система UAC).

Для возможности работы в режиме Portable необходимо соблюдение следующих требований:

Каталог установки
 Операционная система
Требования
Program Files или другой системный каталог (например, Windows)
Windows XP
Наличие прав на запись в каталог установки
Другой несистемный каталог
Windows XP
Наличие прав на запись в каталог установки
Внешний жесткий диск, usb флеш-накопитель и т.д.Windows XPТерминал всегда будет запускаться в режиме Portable
Program Files или другой системный каталог (например, Windows)Windows Vista\Windows 7
Запуск терминала от имени администратора и отключенная система UAC
Другой несистемный каталогWindows Vista\Windows 7
Наличие прав на запись в каталог установки
Внешний жесткий диск, usb флеш-накопитель и т.д.Windows Vista\Windows 7Терминал всегда будет запускаться в режиме Portable
Program Files или другой системный каталог (например, Windows)
Windows 8 и выше
Запуск в режиме Portable невозможен, поскольку система UAC не отключается
Другой несистемный каталогWindows 8 и выше
Наличие прав на запись в каталог установки
Внешний жесткий диск, usb флеш-накопитель и т.д.Windows 8 и вышеТерминал всегда будет запускаться в режиме Portable



Как запустить старые EX4

В предыдущей версии терминала в корневой папке \experts хранились все пользовательские файлы MQ4, MQH и EX4. В новой версии терминала MetaTrader 4 корнем файловой структуры для хранения программ является \MQL4 в каталоге данных. При автоматическом копировании пользовательские программы перенесутся в соответствии с их типом.


Если после обновления индикатор или эксперт по каким-то причинам не отображается в Навигаторе терминала, то это означает, что данная программа находится в нестандартном месте. Такие программы нужно скопировать самостоятельно в соответствующую подпапку внутри <каталог_данных>\MQL4.

Заново компилировать старые файлы программ не требуется. Созданные в 509 билде и ниже MQL4-программы будут корректно работать и в новой версии терминала.

В процессе установки обновления предусмотрен процесс копирования файлов в новое месторасположение программ, но автоматическая перекомпиляция старых файлов EX4 на новую версию не производится. Решение о перекомпиляции своих MQL4-программ пользователь принимает самостоятельно.
К прочтению рекомендуется информация по следующим ссылкам:

Предупреждение: все права на данные материалы принадлежат MetaQuotes Ltd. Полная или частичная перепечатка запрещена.

Другие статьи автора

Последние комментарии | Перейти к обсуждению на форуме трейдеров (7)
BEsT-REsT
BEsT-REsT | 13 янв. 2016 в 18:55
Mikaiel Israielian:

Насколько я понимаю, шаблоны (*.mqt), которые раньше находились в папке experts\templates теперь упразднены.

Подскажите, пожалуйста, как теперь можно настроить дефолтный вид вновь создаваемых экспертов/скриптов/...

Уже никак не вернуть нада чтобы вернули всё назад как было реньше
BEsT-REsT
BEsT-REsT | 13 янв. 2016 в 19:01
Обновление не в тему шаблоны и всё остальное находится в скрытых системных папках конкретно на W7. Найти сложно  а чтобы вкинуть новый индикатор и он появился в терминале вообще перезагрузку нужно сделать . РАЗАБОТЧИКИ ВЕРНИТЕ ВСЁ НАЗАД ВСЕ ДЕЙСТВИЯ С ФАЙЛОВОЙ СИСТЕМОЙ ПОЛНЫЙ БАРДАК. ХВАТИТ НА НАС ОПЫТЫ ПРОВОДИТЬ ДАЙТЕ СПОКОЙНО РАБОТАТЬ А НЕ ЗАНИМАТЬСЯ АДМИНИСТРИРОВАНИЕМ ФАЙЛОВОЙ СИСТЕМЫ ТЕРМИНАЛА.
Fedor Smirnov
Fedor Smirnov | 28 янв. 2016 в 18:06

При переходе на Windows 8 и 10, да и 7 в целях защиты наших данных МТ4 разрывают на три части. У меня возник конфликт. Если на ХР я устанавливал МТ4 только на флешку с полной автономией и защитой, то теперь я не имею возможности работать на другом ПК по причине: при запуске МТ4 остаются данные работы в C:\ProgramData\MetaQuotes и в  C:\Users\Пользователь\AppData\Roaming\MetaQuotes, предлагаемый ключ /pornable- обман разработчиков. И я не уверен, что они защитили мою информацию от шпионажа MicroSoft и других программ...Уважаемые Разработчики! Уважайте нас! Дайте спокойно работать! 

AlikMsk
AlikMsk | 25 мар. 2017 в 18:09
При обновлении в Windows Insaider операционка затирает все логины,пароли от счетов. Юстес, примите меры.
MetaQuotes
Renat Fatkhullin | 25 мар. 2017 в 19:09
AlikMsk:
При обновлении в Windows Insaider операционка затирает все логины,пароли от счетов. Юстес, примите меры.

Установка Windows Insider не является апдейтом операционки, а ставится как полностью новая операционка с полной заменой.

Поэтому у нее меняется полностью все программное окружение, что закономерно распознается нашим софтом как смена компьютера.

Видео: Как работают торговые сигналы на платформе MetaTrader Видео: Как работают торговые сигналы на платформе MetaTrader
Короткий видеоролик за 15 минут расскажет и покажет, что такое торговые сигналы, как оформить на них подписку и как самому стать Поставщиком. В видео максимально подробно показаны все особенности нашего сервиса. После внимательного просмотра материала вы сможете самостоятельно подписаться на любой Сигнал из обширной базы или начать продавать собственные сигналы.
Рецепты MQL5 - Разработка мультивалютного индикатора для анализа расхождения цен Рецепты MQL5 - Разработка мультивалютного индикатора для анализа расхождения цен
В этой статье рассмотрим разработку мультивалютного индикатора для анализа расхождения цен за указанный период времени. Многие основные моменты уже рассматривались в предыдущей статье по программированию мультивалютных индикаторов "Разработка мультивалютного индикатора волатильности на MQL5". Поэтому на этот раз будем останавливаться только на новых функциях и тех функциях, которые претерпели сильные изменения. Если Вы впервые рассматриваете тему программирования мультивалютных индикаторов, то рекомендуется в первую очередь прочитать предыдущую статью.
Индикатор для построения графика "Ренко" Индикатор для построения графика "Ренко"
В статье рассказывается о графике "Ренко" и приведен один из вариантов его реализации на языке MQL5 в виде индикатора. Индикатор имеет множество модификаций, отличающих его от классического графика. Реализовано построение не только в окне индикатора, но и на главном графике. Кроме того, реализовано представление индикатора в виде линий "ZigZag". Приведено несколько примеров стратегий работы с графиком.
Структура данных в MetaTrader 4 build 600 и выше Структура данных в MetaTrader 4 build 600 и выше
Начиная с 600 билда MetaTarder 4, изменилась структура, а также место хранения файлов клиентского терминала. Теперь MQL4-программы разнесены по отдельным каталогам в зависимости от типа программы (эксперты, индикаторы, скрипты). Данные терминала в большинстве случаев теперь хранятся в специальном каталоге данных отдельно от места установки терминала. В данной статье мы подробно опишем, каким образом осуществляется перенос данных, а также причины введения такой системы хранения.