Обновление на новый MetaTrader 4 билд 600 и выше

3 февраля 2014 был выпущен новый MetaTrader 4 билд 600 с полностью переработанным языком MQL4 и доступом к Маркету приложений.

В новой версии терминала MetaTrader 4 изменения коснулись не только языка программирования торговых стратегий MQL4, но также была изменена структура хранения пользовательских данных. Если раньше все программы, шаблоны, профили и т.д. хранились прямо в папке установки терминала, то теперь данные, необходимые для работы конкретного пользователя терминала, хранятся в отдельной специальной папке, называемой каталог данных. В связи с этим у многих трейдеров, которые раньше не сталкивались с последними версиями операционных систем Windows, возникли вопросы, на которые мы дадим ответы в данной статье.

Обновление MetaTrader 4 на новую версию

Рассмотрим на примере обновления терминала MetaTrader 4 с 509 билда на билд номер 610. Пусть в системной папке Program Files у нас установлен MetaTrader 4 билд 509.







Прежде чем начать обновление рекомендуется сделать резервную копию текущего терминала MetaTrader 4. Она Вам может пригодиться в будущем, если захотите перенести свои файлы на другой компьютер или в новую копию терминала.

Запускаем терминал и подключаемся к любому торговому серверу, на котором доступна новая версия, например demo.metaquotes.net. MetaTrader 4 автоматически начнет скачивать обновление, о чем нам сообщают меняющиеся цифры в правом нижнем углу.





После завершения загрузки в окне "Терминал" на вкладке "Журнал" появится надпись "LiveUpdate: finished".





Для завершения перехода на новую версию терминал необходимо перезагрузить вручную. Закрываем терминал и запускаем его заново.

Новую версию терминала легко отличить от предыдущей: изменилась иконка вызова MetaEditor и появилась новая вкладка "Маркет" с торговыми роботами и индикаторами.

Если у Вас есть пользовательские MQL4-программы, то по окончании обновления на новую версию терминала Вы увидите такое диалоговое окно. В нем дана краткая информация об изменениях в файловой структуре терминала. Все детали обновления Вы можете найти в Журнале терминала.







Что и куда копируется при обновлении

В процессе обновления папки \config, \experts, \history, \logs, \profiles, \templates и \tester переносятся из каталога установки программы в каталог данных.

Копирование нестандартных папок и файлов производиться не будет, даже если они расположены внутри папок \config, \experts, \history, \logs, \profiles, \templates, \tester.

Копирование пользовательских программ из папки \experts производится следующим образом:



Исходная папка в каталоге установки

Содержимое Конечная папка в каталоге данных терминала

\experts

Эксперты (торговые роботы)

Примечание: переносятся только файлы из корневого каталога \experts. Никакие подкаталоги не переносятся, поскольку невозможно достоверно определить их содержимое.

<каталог_данных>\MQL4\Experts

\experts\indicators Пользовательские индикаторы

<каталог_данных>\MQL4\Indicators \experts\scripts

Скрипты (программы на MQL4 для однократного выполнения на графике) <каталог_данных>\MQL4\Scripts \experts\include Включаемые в другие программы файлы исходного кода с расширением MQH и MQ4 <каталог_данных>\MQL4\Include \experts\libraries Библиотеки в виде исходного кода MQ4 и скомпилированные из них исполняемые файлы EX4

<каталог_данных>\MQL4\Libraries \experts\files Специальная "файловая песочница", только в пределах этой папки MQL4-программам разрешается выполнять файловые операции <каталог_данных>\MQL4\Files \experts\logs

Файлы журналов работы MQL4-программ

<каталог_данных>\MQL4\Logs

\experts\presets

Set- файлы настроек для MQL4-программ

<каталог_данных>\MQL4\Presets

\experts\images

Файлы картинок

<каталог_данных>\MQL4\Images

Важно отметить, что пользовательские программы в процессе миграции копируются, а не переносятся. После копирования эти MQ4/MQH/EX4 файлы не удаляются.



Программы из предыдущей стандартной поставки терминала при обновлении не копируются. Вместо них в каталог данных устанавливаются новые программы из стандартной поставки.



О процессе миграции файлов детально сообщается в Журнале терминала MetaTrader 4.



Все эти сообщения можно также посмотреть в *.log файле Журнала.



Рекомендуем также почитать статью Структура данных в MetaTrader 4 build 600 и выше.





Что такое каталог данных

Каталог данных - это специальная папка для хранения файлов с данными пользователя, которые изменяются в процессе работы терминала MetaTrader 4 build 600 и выше. Например, шаблоны графиков, профили, set-файлы с наборами входных параметров программ, исходные коды и скомпилированные EX4.



Чтобы перейти в каталог данных из терминала, используйте в меню "Файл" команду "Открыть каталог данных".

В корне каждого каталога данных содержится файл origin.txt. В нем прописан явный путь до каталога установки терминала, к которому он относится.









Что такое каталог установки



Каталог установки терминала - это то место на Вашем компьютере, которое Вы указали при установке терминала, либо куда Вы скопировали целиком копию установленного терминала. В каталоге установки хранятся файлы, не подлежащие изменению, например - исполняемые файлы terminal.exe и metaeditor.exe.



Расположение каталога установки терминала можно также увидеть, зайдя в свойства ярлыка программы на рабочем столе через контекстное меню.



Если в этом же меню щелкнуть на пункт "Расположение файла", то откроется сам каталог установки.







Основной режим запуска терминала MetaTrader



В большинстве случаев, на компьютерах с Windows Vista и выше после обновления с 509 на 600 билд и выше каталог данных терминала будет находиться отдельно от каталога установки. Каталог данных располагается отдельно в специальной папке пользователя при выполнении хотя бы одного из следующих условий:



В операционной системе Windows (начиная с Windows Vista) включен режим контроля учетных записей (User Account Control или UAC).

Пользователь, запускающий терминал, ограничен в правах на запись данных терминала в каталог установки .

. Пользователь, запускающий терминал, работает через удаленное соединение (RDP).

C:\Users\<имя_учетной_записи>\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Instance_id

Каталог данных будет располагаться на системном диске по следующему пути:



где:

С: - имя системного диска;



Имя_учетной_записи - учетная запись пользователя, под которой он работает в Windows;

Instance_id - уникальное имя папки, в которой хранятся данные этого пользователя для работы с конкретной копией терминала MetaTrader 4. Уникальное имя состоит из 16 символов. Имя генерируется на основе пути к каталогу установки терминала, поскольку путь к каталогу установки терминала в явном виде не может быть использован в качестве имени папки. Достаточно большая длина уникального имени обусловлена тем, что на одном компьютере может быть установлено множество копий терминала.

Если при запуске терминала указанные условия не выполняются, то каталог данных будет расположен в каталоге установки.





Режим Portable



Режим Portable осуществляется с использованием ключа "/portable" и предназначен для запуска терминала на съемных носителях, в несистемных каталогах, а также для работы в Windows XP . Для удобства можно создать отдельный ярлык запуска терминала и прописать в его свойствах "/portable".

При запуске в режиме Portable терминал будет пытаться сохранять свои данные в каталоге установки. В то же время запуск в режиме Portable не гарантирует того, что операционная система разрешит хранение данных в каталоге установки (например, если терминал установлен в каталог Program Files и включена система UAC).

Для возможности работы в режиме Portable необходимо соблюдение следующих требований:

Каталог установки

Операционная система

Требования

Program Files или другой системный каталог (например, Windows)

Windows XP

Наличие прав на запись в каталог установки

Другой несистемный каталог

Windows XP

Наличие прав на запись в каталог установки Внешний жесткий диск, usb флеш-накопитель и т.д. Windows XP Терминал всегда будет запускаться в режиме Portable

Program Files или другой системный каталог (например, Windows) Windows Vista\Windows 7

Запуск терминала от имени администратора и отключенная система UAC

Другой несистемный каталог Windows Vista\Windows 7

Наличие прав на запись в каталог установки Внешний жесткий диск, usb флеш-накопитель и т.д. Windows Vista\Windows 7 Терминал всегда будет запускаться в режиме Portable Program Files или другой системный каталог (например, Windows)

Windows 8 и выше

Запуск в режиме Portable невозможен, поскольку система UAC не отключается

Другой несистемный каталог Windows 8 и выше

Наличие прав на запись в каталог установки Внешний жесткий диск, usb флеш-накопитель и т.д. Windows 8 и выше Терминал всегда будет запускаться в режиме Portable











Как запустить старые EX4

В предыдущей версии терминала в корневой папке \experts хранились все пользовательские файлы MQ4, MQH и EX4. В новой версии терминала MetaTrader 4 корнем файловой структуры для хранения программ является \MQL4 в каталоге данных. При автоматическом копировании пользовательские программы перенесутся в соответствии с их типом.







Если после обновления индикатор или эксперт по каким-то причинам не отображается в Навигаторе терминала, то это означает, что данная программа находится в нестандартном месте. Такие программы нужно скопировать самостоятельно в соответствующую подпапку внутри <каталог_данных>\MQL4.



Заново компилировать старые файлы программ не требуется. Созданные в 509 билде и ниже MQL4-программы будут корректно работать и в новой версии терминала.

В процессе установки обновления предусмотрен процесс копирования файлов в новое месторасположение программ, но автоматическая перекомпиляция старых файлов EX4 на новую версию не производится. Решение о перекомпиляции своих MQL4-программ пользователь принимает самостоятельно.

