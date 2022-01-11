Manuale MQL5: Salvataggio dei risultati di ottimizzazione di un Expert Advisor in base a criteri specificati

Introduzione

Continuiamo la serie di articoli sulla programmazione MQL5. Questa volta vedremo come ottenere i risultati di ogni passaggio di ottimizzazione durante l'ottimizzazione dei parametri di Expert Advisor. L'implementazione verrà eseguita in modo da garantire che se viene soddisfatta una determinata condizione specificata nei parametri esterni, i valori di passaggio corrispondenti verranno scritti in un file. Oltre ai valori di test, salveremo anche i parametri che hanno portato a tali risultati.

Sviluppo

Per implementare l'idea, utilizzeremo l'Expert Advisor pronto all’uso con un semplice algoritmo di trading descritto nell'articolo "Mauale MQL5: Come evitare errori durante l'impostazione / modifica dei livelli di trading" e basta aggiungere ad esso tutte le funzioni necessarie. Il codice sorgente è stato preparato utilizzando l'approccio utilizzato negli articoli più recenti della serie. Quindi, tutte le funzioni sono disposte in diversi file e incluse nel file di progetto principale. Puoi vedere come i file possono essere inclusi nel progetto, nell'articolo "Mauale MQL5: Utilizzo degli indicatori per impostare le condizioni di trading in Expert Advisors".

Per ottenere l'accesso ai dati nel corso dell'ottimizzazione, è possibile utilizzare speciali funzioni MQL5: OnTesterInit(), OnTester(), OnTesterPass() and OnTesterDeinit(). Diamo una rapida occhiata a ciascuno di essi:

OnTesterInit() - questa funzione viene utilizzata per determinare l'avvio dell'ottimizzazione.

OnTester() - questa funzione è responsabile dell'aggiunta dei cosiddetti frame dopo ogni passaggio di ottimizzazione. La definizione di frame sarà riportata più avanti.

OnTesterPass() - questa funzione ottiene frame dopo ogni passaggio di ottimizzazione.

OnTesterDeinit() - questa funzione genera l'evento della fine dell'ottimizzazione del parametro Expert Advisor.

Ora dovremmo definire una cornice. Frame è una sorta di struttura dati di un singolo passaggio di ottimizzazione. Durante l'ottimizzazione, i frame vengono salvati nell'archivio *.mqd creato nella cartella MetaTrader 5/MQL5/Files/Tester. I dati (frame) di questo archivio sono accessibili sia durante l'ottimizzazione "al volo" che dopo il suo completamento. Ad esempio, l'articolo "Visualizza una strategia nel MetaTrader 5 Tester" illustra come possiamo visualizzare il processo di ottimizzazione "al volo" e quindi visualizzare i risultati a seguito dell'ottimizzazione.

In questo articolo, useremo le seguenti funzioni per lavorare con i frame:

FrameAdd() - aggiunge dati da un file o da una matrice.

FrameNext() - una chiamata per ottenere un singolo valore numerico o l'intero frame data.

FrameInputs() - ottiene i parametri di input in base ai quali viene formato un determinato frame con il numero di passaggio specificato.

Ulteriori informazioni sulle funzioni sopra elencate sono disponibili nella Guida di riferimento MQL5. Come al solito, iniziamo con parametri esterni. Di seguito puoi vedere quali parametri dovrebbero essere aggiunti a quelli già esistenti:

input int NumberOfBars = 2 ; sinput double Lot = 0.1 ; input double TakeProfit = 100 ; input double StopLoss = 50 ; input double TrailingStop = 10 ; input bool Reverse = true ; sinput string delimeter= "" ; sinput bool LogOptimizationReport = true ; sinput CRITERION_RULE CriterionSelectionRule = RULE_AND; sinput ENUM_STATS Criterion_01 = C_NO_CRITERION; sinput double CriterionValue_01 = 0 ; sinput ENUM_STATS Criterion_02 = C_NO_CRITERION; sinput double CriterionValue_02 = 0 ; sinput ENUM_STATS Criterion_03 = C_NO_CRITERION; sinput double CriterionValue_03 = 0 ;

Il parametro LogOptimizationReport verrà utilizzato per indicare se i risultati e i parametri devono o meno essere scritti in un file durante l'ottimizzazione.

In questo esempio, implementeremo la possibilità di specificare fino a tre criteri in base ai quali verranno selezionati i risultati per essere scritti in un file. Aggiungeremo anche una regola ( parametroCriterionSelectionRule) in cui è possibile specificare se i risultati verranno scritti se tutte le condizioni fornite sono soddisfatte (AND) o se almeno una di esse (OR) è soddisfatta. A tale scopo, creiamo un'enumerazione nel file Enums.mqh:

enum CRITERION_RULE { RULE_AND = 0 , RULE_OR = 1 };

I principali parametri di prova saranno utilizzati come criteri. Qui, abbiamo bisogno di un'altra enumerazione:

enum ENUM_STATS { C_NO_CRITERION = 0 , C_STAT_PROFIT = 1 , C_STAT_DEALS = 2 , C_STAT_PROFIT_FACTOR = 3 , C_STAT_EXPECTED_PAYOFF = 4 , C_STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT = 5 , C_STAT_RECOVERY_FACTOR = 6 , C_STAT_SHARPE_RATIO = 7 };

Ogni parametro verrà controllato per superare il valore specificato nei parametri esterni, ad eccezione del prelievo massimo di equità in quanto la selezione deve essere effettuata in base al prelievo minimo.

Dobbiamo anche aggiungere alcune variabili globali (vedi il codice qui sotto):

int AllowedNumberOfBars= 0 ; string OptimizationResultsPath= "" ; int UsedCriteriaCount= 0 ; int OptimizationFileHandle=- 1 ;

Inoltre, sono necessari i seguenti array:

int criteria[ 3 ]; double criteria_values[ 3 ]; double stat_values[STAT_VALUES_COUNT];

Il file principale di Expert Advisor deve essere migliorato con funzioni per la gestione degli eventi di Strategy Tester descritte all'inizio dell'articolo:

void OnTesterInit () { Print ( __FUNCTION__ , "(): Start Optimization

-----------" ); } double OnTester () { if (LogOptimizationReport) return ( 0.0 ); } void OnTesterPass () { if (LogOptimizationReport) } void OnTesterDeinit () { Print ( "-----------

" , __FUNCTION__ , "(): End Optimization" ); if (LogOptimizationReport) }

Se iniziamo l'ottimizzazione ora, il grafico con il simbolo e l'intervallo di tempo su cui è in esecuzione l'Expert Advisor apparirà nel terminale. I messaggi provenienti dalle funzioni utilizzate nel codice precedente verranno stampati sul diario del terminale anziché sul diario dello Strategy Tester. Un messaggio dalla funzione OnTesterInit() verrà stampato all'inizio dell'ottimizzazione. Ma durante l'ottimizzazione e al suo completamento, non sarai in grado di vedere alcun messaggio nel diario. Se dopo l'ottimizzazione si elimina il grafico aperto dallo Strategy Tester, un messaggio dalla funzione OnTesterDeinit() verrà stampato nel journal. Perché?

Il fatto è che per garantire il corretto funzionamento, la funzione OnTester() deve utilizzare la funzione FrameAdd() per aggiungere un frame, come mostrato di seguito.

double OnTester () { if (LogOptimizationReport) { FrameAdd ( "Statistics" , 1 , 0 ,stat_values); } return ( 0.0 ); }

Ora, durante l'ottimizzazione, un messaggio dalla funzione OnTesterPass() verrà stampato sul journal dopo ogni passaggio di ottimizzazione e il messaggio relativo al completamento dell'ottimizzazione verrà aggiunto dopo la fine dell'ottimizzazione dalla funzione OnTesterDeinit(). Il messaggio di completamento dell'ottimizzazione verrà generato anche se l'ottimizzazione viene interrotta manualmente.





Fig.1 - Messaggi dalle funzioni di test e ottimizzazione, stampati sul journal

Tutto è ora pronto per procedere alle funzioni responsabili della creazione di cartelle e file, determinando i parametri di ottimizzazione specificati e scrivendo i risultati che soddisfano le condizioni.

Creiamo un file, FileFunctions.mqh,, e includiamolo nel progetto. All'inizio di questo file, scriviamo la funzione GetTestStatistics() che per riferimento otterrà una matrice per riempire ogni passaggio di ottimizzazione con valori.

void GetTestStatistics( double &stat_array[]) { double profit_factor= 0 ,sharpe_ratio= 0 ; stat_array[ 0 ]= TesterStatistics ( STAT_PROFIT ); stat_array[ 1 ]= TesterStatistics ( STAT_DEALS ); profit_factor= TesterStatistics ( STAT_PROFIT_FACTOR ); stat_array[ 2 ]=(profit_factor== DBL_MAX ) ? 0 : profit_factor; stat_array[ 3 ]= TesterStatistics ( STAT_EXPECTED_PAYOFF ); stat_array[ 4 ]= TesterStatistics ( STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT ); stat_array[ 5 ]= TesterStatistics ( STAT_RECOVERY_FACTOR ); sharpe_ratio= TesterStatistics ( STAT_SHARPE_RATIO ); stat_array[ 6 ]=(sharpe_ratio== DBL_MAX ) ? 0 : sharpe_ratio; }

La funzione GetTestStatistics() deve essere inserita prima di aggiungere un frame:

double OnTester () { if (LogOptimizationReport) { GetTestStatistics(stat_values); FrameAdd ( "Statistics" , 1 , 0 ,stat_values); } return ( 0.0 ); }

La matrice riempita viene passata alla funzione FrameAdd() come ultimo argomento. Puoi anche passare un file di dati, se necessario.

Nella funzione OnTesterPass(), ora possiamo controllare i dati ottenuti. Per vedere come funziona, per ora mostreremo semplicemente il profitto per ogni risultato nel diario del terminale. Utilizzare FrameNext() per ottenere i valori dei fotogrammi correnti. Si prega di consultare l'esempio seguente:

void OnTesterPass () { if (LogOptimizationReport) { string name = "" ; ulong pass = 0 ; long id = 0 ; double val = 0.0 ; FrameNext (pass,name,id,val,stat_values); Print ( __FUNCTION__ , "(): pass: " + IntegerToString (pass)+ "; STAT_PROFIT: " , DoubleToString (stat_values[ 0 ], 2 )); } }

Se non si utilizza la funzione FrameNext(), i valori nella matrice stat_values saranno zero. Se, tuttavia, tutto è fatto correttamente, otterremo il risultato come mostrato nello screenshot qui sotto:





Fig. 2 - Messaggi dalla funzione OnTesterPass() stampati sul journal

A proposito, se l'ottimizzazione viene eseguita senza modificare i parametri esterni, i risultati verranno caricati su Strategy Tester dalla cache, ignorando le funzioni OnTesterPass() e OnTesterDeinit(). Dovresti tenerlo a mente per non pensare che ci sia un errore.

Inoltre, in FileFunctions.mqh creiamo una funzione CreateOptimizationReport(). L'attività chiave verrà eseguita all'interno di questa funzione. Il codice funzione è fornito di seguito:

void CreateOptimizationReport() { static int passes_count= 0 ; int parameters_count= 0 ; int optimized_parameters_count= 0 ; string string_to_write= "" ; bool include_criteria_list= false ; int equality_sign_index= 0 ; string name = "" ; ulong pass = 0 ; long id = 0 ; double value = 0.0 ; string parameters_list[]; string parameter_names[]; string parameter_values[]; passes_count++; FrameNext (pass,name,id,value,stat_values); FrameInputs (pass,parameters_list,parameters_count); for ( int i= 0 ; i<parameters_count; i++) { if (passes_count== 1 ) { string current_value= "" ; static int c= 0 ,v= 0 ,trigger= 0 ; if ( StringFind (parameters_list[i], "CriterionSelectionRule" , 0 )>= 0 ) { include_criteria_list= true ; continue ; } if (CriterionSelectionRule==RULE_AND && i==parameters_count- 1 ) CalculateUsedCriteria(); if (include_criteria_list) { if (trigger== 0 ) { equality_sign_index= StringFind (parameters_list[i], "=" , 0 )+ 1 ; current_value = StringSubstr (parameters_list[i],equality_sign_index); criteria[c]=( int ) StringToInteger (current_value); trigger= 1 ; c++; continue ; } if (trigger== 1 ) { equality_sign_index= StringFind (parameters_list[i], "=" , 0 )+ 1 ; current_value= StringSubstr (parameters_list[i],equality_sign_index); criteria_values[v]= StringToDouble (current_value); trigger= 0 ; v++; continue ; } } } if (ParameterEnabledForOptimization(parameters_list[i])) { optimized_parameters_count++; if (passes_count== 1 ) { ArrayResize (parameter_names,optimized_parameters_count); equality_sign_index= StringFind (parameters_list[i], "=" , 0 ) ; parameter_names[i]= StringSubstr (parameters_list[i], 0 ,equality_sign_index); } ArrayResize (parameter_values,optimized_parameters_count); equality_sign_index= StringFind (parameters_list[i], "=" , 0 )+ 1 ; parameter_values[i]= StringSubstr (parameters_list[i],equality_sign_index); } } for ( int i= 0 ; i<STAT_VALUES_COUNT; i++) StringAdd (string_to_write, DoubleToString (stat_values[i], 2 )+ "," ); for ( int i= 0 ; i<optimized_parameters_count; i++) { if (i==optimized_parameters_count- 1 ) { StringAdd (string_to_write,parameter_values[i]); break ; } else StringAdd (string_to_write,parameter_values[i]+ "," ); } if (passes_count== 1 ) WriteOptimizationReport(parameter_names); WriteOptimizationResults(string_to_write); }

Abbiamo una funzione abbastanza grande. Diamo un'occhiata più da vicino. All'inizio, subito dopo aver dichiarato le variabili e gli array, otteniamo i dati del frame utilizzando la funzione FrameNext() come dimostrato negli esempi sopra riportati. Quindi, utilizzando la funzione FrameInputs(), otteniamo l'elenco dei parametri per la matrice di stringhe parameters_list[], insieme al numero totale di parametri passati alla variabile parameters_count.

I parametri ottimizzati (contrassegnati nello Strategy Tester) nell'elenco dei parametri ricevuto dalla funzione FrameInputs() si trovano all'inizio, indipendentemente dal loro ordine nell'elenco dei parametri esterni dell'Expert Advisor.

Questo è seguito dal ciclo che itera sull'elenco dei parametri. La matrice di criteri[] e la matrice di valori di criteri criteria_values[] vengono compilati al primo passaggio. I criteri utilizzati vengono conteggiati nella funzione CalculateUsedCriteria(), a condizione che la modalità AND sia abilitata e che il parametro corrente sia l'ultimo:

void CalculateUsedCriteria() { UsedCriteriaCount= 0 ; for ( int i= 0 ; i< ArraySize (criteria); i++) { if (criteria[i]!=C_NO_CRITERION) UsedCriteriaCount++; } }

Nello stesso ciclo controlliamo ulteriormente se un dato parametro è selezionato per l'ottimizzazione. Il controllo viene eseguito ad ogni passaggio e viene eseguito utilizzando la funzione ParameterEnabledForOptimization() a cui viene passato il parametro esterno corrente per il controllo. Se la funzione restituisce true, il parametro verrà ottimizzato.

bool ParameterEnabledForOptimization( string parameter_string) { bool enable; long value,start,step,stop; int equality_sign_index= StringFind (parameter_string, "=" , 0 ); ParameterGetRange ( StringSubstr (parameter_string, 0 ,equality_sign_index), enable,value,start,step,stop); return (enable); }

In questo caso, le matrici per i nomi parameter_names e i valori dei parametri parameter_values vengono riempite. La matrice per i nomi dei parametri ottimizzati viene riempita solo al primo passaggio.

Quindi, utilizzando due cicli, generiamo la stringa di valori di test e parametri per la scrittura in un file. Successivamente il file per la scrittura viene generato utilizzando la funzione WriteOptimizationReport() al primo passaggio.

void WriteOptimizationReport( string ¶meter_names[]) { int files_count = 1 ; string headers= "#,PROFIT,TOTAL DEALS,PROFIT FACTOR,EXPECTED PAYOFF,EQUITY DD MAX REL%,RECOVERY FACTOR,SHARPE RATIO," ; for ( int i= 0 ; i< ArraySize (parameter_names); i++) { if (i== ArraySize (parameter_names)- 1 ) StringAdd (headers,parameter_names[i]); else StringAdd (headers,parameter_names[i]+ "," ); } OptimizationResultsPath=CreateOptimizationResultsFolder(files_count); if (OptimizationResultsPath== "" ) { Print ( "Empty path: " ,OptimizationResultsPath); return ; } else { OptimizationFileHandle= FileOpen (OptimizationResultsPath+ "\optimization_results" + IntegerToString (files_count)+ ".csv" , FILE_CSV | FILE_READ | FILE_WRITE | FILE_ANSI | FILE_COMMON , "," ); if (OptimizationFileHandle!= INVALID_HANDLE ) FileWrite (OptimizationFileHandle,headers); } }

Lo scopo della funzione WriteOptimizationReport() è generare intestazioni, creare cartelle, se necessario, nella cartella comune del terminale e creare un file per la scrittura. Cioè, i file associati alle ottimizzazioni precedenti non vengono rimossi e la funzione ogni volta crea un nuovo file con il numero di indice. Le intestazioni vengono salvate in un file appena creato. Il file stesso rimane aperto fino alla fine dell'ottimizzazione.

Il codice precedente contiene la stringa con la funzione CreateOptimizationResultsFolder(), in cui vengono create le cartelle per il salvataggio dei file con risultati di ottimizzazione:

string CreateOptimizationResultsFolder( int &files_count) { long search_handle = INVALID_HANDLE ; string returned_filename = "" ; string path = "" ; string search_filter = "*" ; string root_folder = "OPTIMIZATION_DATA\\" ; string expert_folder =EXPERT_NAME+ "\\" ; bool root_folder_exists = false ; bool expert_folder_exists= false ; path=search_filter; search_handle= FileFindFirst (path,returned_filename, FILE_COMMON ); Print ( "TERMINAL_COMMONDATA_PATH: " ,COMMONDATA_PATH); if (returned_filename==root_folder) { root_folder_exists= true ; Print ( "The " +root_folder+ " root folder exists." ); } if (search_handle!= INVALID_HANDLE ) { if (!root_folder_exists) { while ( FileFindNext (search_handle,returned_filename)) { if (returned_filename==root_folder) { root_folder_exists= true ; Print ( "The " +root_folder+ " root folder exists." ); break ; } } } FileFindClose (search_handle); } else { Print ( "Error when getting the search handle " "or the " +COMMONDATA_PATH+ " folder is empty: " ,ErrorDescription( GetLastError ())); } path=root_folder+search_filter; search_handle= FileFindFirst (path,returned_filename, FILE_COMMON ); if (returned_filename==expert_folder) { expert_folder_exists= true ; Print ( "The " +expert_folder+ " Expert Advisor folder exists." ); } if (search_handle!= INVALID_HANDLE ) { if (!expert_folder_exists) { while ( FileFindNext (search_handle,returned_filename)) { if (returned_filename==expert_folder) { expert_folder_exists= true ; Print ( "The " +expert_folder+ " Expert Advisor folder exists." ); break ; } } } FileFindClose (search_handle); } else Print ( "Error when getting the search handle or the " +path+ " folder is empty." ); path=root_folder+expert_folder+search_filter; search_handle= FileFindFirst (path,returned_filename, FILE_COMMON ); if ( StringFind (returned_filename, "optimization_results" , 0 )>= 0 ) files_count++; if (search_handle!= INVALID_HANDLE ) { while ( FileFindNext (search_handle,returned_filename)) files_count++; Print ( "Total files: " ,files_count); FileFindClose (search_handle); } else Print ( "Error when getting the search handle or the " +path+ " folder is empty" ); if (!root_folder_exists) { if ( FolderCreate ( "OPTIMIZATION_DATA" , FILE_COMMON )) { root_folder_exists= true ; Print ( "The root folder ..\Files\OPTIMIZATION_DATA\\ has been created" ); } else { Print ( "Error when creating the OPTIMIZATION_DATA root folder: " , ErrorDescription( GetLastError ())); return ( "" ); } } if (!expert_folder_exists) { if ( FolderCreate (root_folder+EXPERT_NAME, FILE_COMMON )) { expert_folder_exists= true ; Print ( "The Expert Advisor folder ..\Files\OPTIMIZATION_DATA\\ has been created" +expert_folder); } else { Print ( "Error when creating the Expert Advisor folder ..\Files\\" +expert_folder+ "\: " , ErrorDescription( GetLastError ())); return ( "" ); } } if (root_folder_exists && expert_folder_exists) { return (root_folder+EXPERT_NAME); } return ( "" ); }

Il codice di cui sopra viene fornito con i commenti dettagliati in modo da non dover affrontare alcuna difficoltà nel comprenderlo. Descriviamo solo i punti chiave.

Innanzitutto, controlliamo la cartella principale OPTIMIZATION_DATA contenente i risultati dell'ottimizzazione. Se la cartella esiste, questa è contrassegnata nella variabile root_folder_exists. L'handle di ricerca viene quindi impostato nella cartella OPTIMIZATION_DATA in cui controlliamo la cartella Expert Advisor.

Contiamo inoltre i file contenuti nella cartella Expert Advisor. Infine, in base ai risultati del controllo, se necessario (se non è stato possibile trovare le cartelle), vengono create le cartelle richieste e viene restituito il percorso per il nuovo file con il numero di indice. Se si è verificato un errore, verrà restituita una stringa vuota.

Ora, dobbiamo solo considerare la funzione WriteOptimizationResults() in cui controlliamo le condizioni per la scrittura dei dati nel file e scriviamo i dati se la condizione è soddisfatta. Il codice di questa funzione è fornito di seguito:

void WriteOptimizationResults( string string_to_write) { bool condition= false ; if (CriterionSelectionRule==RULE_OR) condition=AccessCriterionOR(); if (CriterionSelectionRule==RULE_AND) condition=AccessCriterionAND(); if (condition) { if (OptimizationFileHandle!= INVALID_HANDLE ) { int strings_count= 0 ; strings_count=GetStringsCount(); FileWrite (OptimizationFileHandle, IntegerToString (strings_count),string_to_write); } else Print ( "Invalid optimization file handle!" ); } }

Diamo un'occhiata alle stringhe che contengono le funzioni evidenziate nel codice. La scelta della funzione utilizzata dipende dalla regola selezionata per il controllo dei criteri. Se è necessario soddisfare tutti i criteri specificati, utilizziamo la funzione AccessCriterionAND():

bool AccessCriterionAND() { int count= 0 ; for ( int i= 0 ; i< ArraySize (criteria); i++) { if (criteria[i]==C_NO_CRITERION) continue ; if (criteria[i]==C_STAT_PROFIT) { if (stat_values[ 0 ]>criteria_values[i]) { count++; if (count==UsedCriteriaCount) return ( true ); } } if (criteria[i]==C_STAT_DEALS) { if (stat_values[ 1 ]>criteria_values[i]) { count++; if (count==UsedCriteriaCount) return ( true ); } } if (criteria[i]==C_STAT_PROFIT_FACTOR) { if (stat_values[ 2 ]>criteria_values[i]) { count++; if (count==UsedCriteriaCount) return ( true ); } } if (criteria[i]==C_STAT_EXPECTED_PAYOFF) { if (stat_values[ 3 ]>criteria_values[i]) { count++; if (count==UsedCriteriaCount) return ( true ); } } if (criteria[i]==C_STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT) { if (stat_values[ 4 ]<criteria_values[i]) { count++; if (count==UsedCriteriaCount) return ( true ); } } if (criteria[i]==C_STAT_RECOVERY_FACTOR) { if (stat_values[ 5 ]>criteria_values[i]) { count++; if (count==UsedCriteriaCount) return ( true ); } } if (criteria[i]==C_STAT_SHARPE_RATIO) { if (stat_values[ 6 ]>criteria_values[i]) { count++; if (count==UsedCriteriaCount) return ( true ); } } } return ( false ); }

Se è necessario soddisfare almeno uno dei criteri specificati, utilizzare la funzione AccessCriterionOR():

bool AccessCriterionOR() { for ( int i= 0 ; i< ArraySize (criteria); i++) { if (criteria[i]==C_NO_CRITERION) continue ; if (criteria[i]==C_STAT_PROFIT) { if (stat_values[ 0 ]>criteria_values[i]) return ( true ); } if (criteria[i]==C_STAT_DEALS) { if (stat_values[ 1 ]>criteria_values[i]) return ( true ); } if (criteria[i]==C_STAT_PROFIT_FACTOR) { if (stat_values[ 2 ]>criteria_values[i]) return ( true ); } if (criteria[i]==C_STAT_EXPECTED_PAYOFF) { if (stat_values[ 3 ]>criteria_values[i]) return ( true ); } if (criteria[i]==C_STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT) { if (stat_values[ 4 ]<criteria_values[i]) return ( true ); } if (criteria[i]==C_STAT_RECOVERY_FACTOR) { if (stat_values[ 5 ]>criteria_values[i]) return ( true ); } if (criteria[i]==C_STAT_SHARPE_RATIO) { if (stat_values[ 6 ]>criteria_values[i]) return ( true ); } } return ( false ); }

La funzione GetStringsCount() sposta il puntatore alla fine del file e restituisce il numero di stringhe nel file:

int GetStringsCount() { int strings_count = 0 ; ulong offset = 0 ; FileSeek (OptimizationFileHandle, 0 , SEEK_SET ); while (! FileIsEnding (OptimizationFileHandle) || ! IsStopped ()) { while (! FileIsLineEnding (OptimizationFileHandle) || ! IsStopped ()) { FileReadString (OptimizationFileHandle); offset= FileTell (OptimizationFileHandle); if ( FileIsLineEnding (OptimizationFileHandle)) { if (! FileIsEnding (OptimizationFileHandle)) offset++; FileSeek (OptimizationFileHandle,offset, SEEK_SET ); strings_count++; break ; } } if ( FileIsEnding (OptimizationFileHandle)) break ; } FileSeek (OptimizationFileHandle, 0 , SEEK_END ); return (strings_count); }

Tutto è pronto e pronto ora. Ora dobbiamo inserire la funzione CreateOptimizationReport() nel corpo della funzione OnTesterPass() e chiudere l'handle del file di ottimizzazione nella funzione OnTesterDeinit().

Testiamo ora l'Expert Advisor. I suoi parametri saranno ottimizzati utilizzando la rete cloud MQL5 di calcolo distribuito. Lo Strategy Tester deve essere impostato come mostrato nello screenshot qui sotto:





Fig. 3 - Impostazioni del tester strategico

Ottimizzeremo tutti i parametri dell'Expert Advisor e imposteremo i parametri dei criteri in modo che solo i risultati in cui Profit Factor è maggiore di 1 e Recovery Factor è maggiore di 2 vengano scritti nel file (vedi lo screenshot qui sotto):





Fig. 4 - Le impostazioni di Expert Advisor per l'ottimizzazione dei parametri

La rete cloud MQL5 di calcolo distribuito ha elaborato 101.000 passaggi in soli ~ 5 minuti! Se non avessi utilizzato le risorse di rete, l'ottimizzazione avrebbe richiesto diversi giorni per essere completata. Questa è una grande opportunità per tutti coloro che conoscono il valore del tempo.

Il file risultante può ora essere aperto in Excel. Sono stati selezionati 719 risultati su 101.000 passaggi da scrivere sul file. Nello screenshot qui sotto, ho evidenziato le colonne con i parametri in base ai quali sono stati selezionati i risultati:





Fig. 5 - Risultati dell'ottimizzazione in Excel

Conclusione

È tempo di tracciare una linea sotto questo articolo. L'argomento dell'analisi dei risultati dell'ottimizzazione è infatti ben lungi dall'essere completamente esaurito e sicuramente ci torneremo nei prossimi articoli. Allegato all'articolo è l'archivio scaricabile con i file dell'Expert Advisor per la vostra considerazione.