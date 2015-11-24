MQL5 Cookbook：指定の基準に基づく Expert Advisor 最適化結果の保存方法

はじめに

MQL5 プログラミングに関するシリーズを続けます。今回、われわれは Expert Advisor のパラメータ最適化の最中に各最適化パス結果を取得する方法を見ていきます。外部パラメータに指定された特定の条件が満たされれば対応するパス値がファイルに書き込まれることを確認できるよう実装が行われます。検証値以外にもそのような結果をもたらしたパラメータも保存します。

開発

その考えを実装するには、記事"MQL5 Cookbook: How to Avoid Errors When Setting/Modifying Trade Levels" に述べられているシンプルなトレーディングアルゴリズムを持つ既製の Expert Advisor を使っていくつもりです。ソースコードはシリーズの最新記事で採用している方法を使って準備しました。関数はすべて異なるファイルに整理し、メインのプロジェクトファイルにインクルードしています。ファイルをプロジェクトにインクルードする方法は記事 "MQL5 Cookbook: Using Indicators to Set Trading Conditions in Expert Advisors"で確認可能です。

最適化に関するデータにアクセスするには、次のような特殊な MQL5 関数を使います。OnTesterInit()、 OnTester()、OnTesterPass()、 OnTesterDeinit()。それぞれを簡単に見ていきます。

それではフレームの定義を行います。フレームはある種一回の最適化パスのデータストラクチャです。最適化中、フレームは MetaTrader 5/MQL5/Files/Tester フォルダに作成されるアーカイブ*.mqd に保存されます。本稿のデータ（フレーム）は最適化進行中、完了後のどちらでもアクセス可能です。たとえば、記事"Visualize a Strategy in the MetaTrader 5 Tester" は進行中の最適化プロセスを視覚化する方法を説明し、最適化の結果を表示しています。

本稿では、フレームと連携するのに次の関数を使用します。

上でリストアップされた関数についての詳細情報は MQL5 参照資料にあります。では通常どおり外部パラメータから始めます。以下で既存パラメータに追加すべきパラメータを確認することができます。

input int NumberOfBars = 2 ; sinput double Lot = 0.1 ; input double TakeProfit = 100 ; input double StopLoss = 50 ; input double TrailingStop = 10 ; input bool Reverse = true ; sinput string delimeter= "" ; sinput bool LogOptimizationReport = true ; sinput CRITERION_RULE CriterionSelectionRule = RULE_AND; sinput ENUM_STATS Criterion_01 = C_NO_CRITERION; sinput double CriterionValue_01 = 0 ; sinput ENUM_STATS Criterion_02 = C_NO_CRITERION; sinput double CriterionValue_02 = 0 ; sinput ENUM_STATS Criterion_03 = C_NO_CRITERION; sinput double CriterionValue_03 = 0 ;

LogOptimizationReport パラメータは、最適化中に結果およびパラメータがファイルに書き込まれるべきか否かを指示するために使用されます。

この例では、結果がファイルに書き込まれる選択をする基となる基準を3つまで指定する機能を実装します。また提示される条件をすべて満たす（AND）か、またはそのうちの最低1件を満たす（OR）かすれば結果を書き込むかどうか指定するルール（CriterionSelectionルールパラメータ）を追加します。このため、Enums.mqh ファイルに列挙を作成します。

enum CRITERION_RULE { RULE_AND = 0 , RULE_OR = 1 };

主要な検証パラメータは基準として使用されます。ここではもうひとつ別の列挙が必要です。

enum ENUM_STATS { C_NO_CRITERION = 0 , C_STAT_PROFIT = 1 , C_STAT_DEALS = 2 , C_STAT_PROFIT_FACTOR = 3 , C_STAT_EXPECTED_PAYOFF = 4 , C_STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT = 5 , C_STAT_RECOVERY_FACTOR = 6 , C_STAT_SHARPE_RATIO = 7 };

各パラメータは、外部パラメータで指定された値を越えているか確認されます。選択が最小値を基におこなわれるため、最大資本ドローダウンは例外とします。ドローダウン

またグローバル変数もいくつか追加する必要があります（下記コード参照ください）。

int AllowedNumberOfBars= 0 ; string OptimizationResultsPath= "" ; int UsedCriteriaCount= 0 ; int OptimizationFileHandle=- 1 ;

その上、次の配列が必要となります。

int criteria[ 3 ]; double criteria_values[ 3 ]; double stat_values[STAT_VALUES_COUNT];

Expert Advisor のメインファイルは、本稿冒頭に述べた「ストラテジーテスタ」イベントを処理する関数によって強化する必要があります。

void OnTesterInit () { Print ( __FUNCTION__ , "(): Start Optimization

-----------" ); } double OnTester () { if (LogOptimizationReport) return ( 0.0 ); } void OnTesterPass () { if (LogOptimizationReport) } void OnTesterDeinit () { Print ( "-----------

" , __FUNCTION__ , "(): End Optimization" ); if (LogOptimizationReport) }

いま最適化を始めるなら、Expert Advisor 実行対象のシンボルとタイムフレームを持つチャートがターミナルに表示されます。上記コードで使用されている関数からのメッセージは「ストラテジーテスタ」のジャーナルではなく、ターミナルのジャーナルにプリントされます。OnTesterInit() 関数からのメッセージは最適化の冒頭でプリントされます。ただ、最適化中およびその完了時にはジャーナルにはなにもメッセージがプリントされていません。最適化後、「ストラテジーテスタ」によって開かれるチャートを削除すれば、OnTesterDeinit() 関数からのメッセージはジャーナルにプリントされます。なぜそのようなことが起こるのでしょうか？

正しい処理を確認するために OnTester() 関数は以下のように FrameAdd() 関数を使ってフレームの追加を行う必要があるのです。

double OnTester () { if (LogOptimizationReport) { FrameAdd ( "Statistics" , 1 , 0 ,stat_values); } return ( 0.0 ); }

また、最適化中 OnTesterPass() 関数からのメッセージは最適化パスが終わるごとにジャーナルにプリントされ、最適化完了に関するメッセージは OnTesterDeinit() 関数によって最適化終了後に追加されます。最適化が手動で停止される場合にも最適化完了メッセージは作成されます。





図1 ジャーナルにプリントされた検証および最適化関数からのメッセージ

これでフォルダおよびファイルを作成、指定の最適化パラメータ判断、条件を満たす結果の書き込みを行う関数に進む準備が全て整いました。

ファイル FileFunctions.mqhを作成し、それをプロジェクトにインクルードします。このファイルの冒頭には、参照によって値のある最適化のパスをそれぞれ書き込む配列を取得する GetTestStatistics() 関数を書きます。

void GetTestStatistics( double &stat_array[]) { double profit_factor= 0 ,sharpe_ratio= 0 ; stat_array[ 0 ]= TesterStatistics ( STAT_PROFIT ); stat_array[ 1 ]= TesterStatistics ( STAT_DEALS ); profit_factor= TesterStatistics ( STAT_PROFIT_FACTOR ); stat_array[ 2 ]=(profit_factor== DBL_MAX ) ? 0 : profit_factor; stat_array[ 3 ]= TesterStatistics ( STAT_EXPECTED_PAYOFF ); stat_array[ 4 ]= TesterStatistics ( STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT ); stat_array[ 5 ]= TesterStatistics ( STAT_RECOVERY_FACTOR ); sharpe_ratio= TesterStatistics ( STAT_SHARPE_RATIO ); stat_array[ 6 ]=(sharpe_ratio== DBL_MAX ) ? 0 : sharpe_ratio; }

GetTestStatistics() 関数はフレーム追加以前に挿入する必要があります。

double OnTester () { if (LogOptimizationReport) { GetTestStatistics(stat_values); FrameAdd ( "Statistics" , 1 , 0 ,stat_values); } return ( 0.0 ); }

書き込みが行われた配列は最後の引数として FrameAdd() 関数に渡されます。必要であればデータファイルも渡すことができます。

OnTesterPass() 関数では取得データの確認が可能です。それがどのように動作するか見るには、ただターミナルのジャーナル内にある各結果に対する収益を表示します。現在のフレーム値を取得するには FrameNext() を使います。以下の例を参照ください。

void OnTesterPass () { if (LogOptimizationReport) { string name = "" ; ulong pass = 0 ; long id = 0 ; double val = 0.0 ; FrameNext (pass,name,id,val,stat_values); Print ( __FUNCTION__ , "(): pass: " + IntegerToString (pass)+ "; STAT_PROFIT: " , DoubleToString (stat_values[ 0 ], 2 )); } }

FrameNext() 関数を使わない場合、stat_values 配列の値はゼロとなります。ただしすべてが正しく行われると、下のスクリーンショットのような結果を得ることとなります。





図2 ジャーナルにプリントされた OnTesterPass() 関数からのメッセージ

ところで外部パラメータを変更することなく最適化を実行すると、結果は関数 OnTesterPass() および OnTesterDeinit() をバイパスしてキャッシュから「ストラテジーテスタ」にロードされます。エラーはないと考えることを忘れないようにします。

その上、FileFunctions.mqh では CreateOptimizationReport() 関数を作成します。主要な処理はこの関数内で行われます。以下がその関数のコードです。

void CreateOptimizationReport() { static int passes_count= 0 ; int parameters_count= 0 ; int optimized_parameters_count= 0 ; string string_to_write= "" ; bool include_criteria_list= false ; int equality_sign_index= 0 ; string name = "" ; ulong pass = 0 ; long id = 0 ; double value = 0.0 ; string parameters_list[]; string parameter_names[]; string parameter_values[]; passes_count++; FrameNext (pass,name,id,value,stat_values); FrameInputs (pass,parameters_list,parameters_count); for ( int i= 0 ; i<parameters_count; i++) { if (passes_count== 1 ) { string current_value= "" ; static int c= 0 ,v= 0 ,trigger= 0 ; if ( StringFind (parameters_list[i], "CriterionSelectionRule" , 0 )>= 0 ) { include_criteria_list= true ; continue ; } if (CriterionSelectionRule==RULE_AND && i==parameters_count- 1 ) CalculateUsedCriteria(); if (include_criteria_list) { if (trigger== 0 ) { equality_sign_index= StringFind (parameters_list[i], "=" , 0 )+ 1 ; current_value = StringSubstr (parameters_list[i],equality_sign_index); criteria[c]=( int ) StringToInteger (current_value); trigger= 1 ; c++; continue ; } if (trigger== 1 ) { equality_sign_index= StringFind (parameters_list[i], "=" , 0 )+ 1 ; current_value= StringSubstr (parameters_list[i],equality_sign_index); criteria_values[v]= StringToDouble (current_value); trigger= 0 ; v++; continue ; } } } if (ParameterEnabledForOptimization(parameters_list[i])) { optimized_parameters_count++; if (passes_count== 1 ) { ArrayResize (parameter_names,optimized_parameters_count); equality_sign_index= StringFind (parameters_list[i], "=" , 0 ) ; parameter_names[i]= StringSubstr (parameters_list[i], 0 ,equality_sign_index); } ArrayResize (parameter_values,optimized_parameters_count); equality_sign_index= StringFind (parameters_list[i], "=" , 0 )+ 1 ; parameter_values[i]= StringSubstr (parameters_list[i],equality_sign_index); } } for ( int i= 0 ; i<STAT_VALUES_COUNT; i++) StringAdd (string_to_write, DoubleToString (stat_values[i], 2 )+ "," ); for ( int i= 0 ; i<optimized_parameters_count; i++) { if (i==optimized_parameters_count- 1 ) { StringAdd (string_to_write,parameter_values[i]); break ; } else StringAdd (string_to_write,parameter_values[i]+ "," ); } if (passes_count== 1 ) WriteOptimizationReport(parameter_names); WriteOptimizationResults(string_to_write); }

かなり長い関数になってしまいました。それをじっくりと見ます。冒頭では、変数と配列の宣言直後、上記例に示されているように FrameNext() 関数を用いてフレームデータを取得します。それから FrameInputs() を使ってparameters_count 変数に渡されるパラメータのトータル数と共に parameters_list[] 文字列配列へのパラメータリストを取得します。

FrameInputs() 関数から受け取られたパラメータリストにある最適化されたパラメータ（「ストラテジーテスタ」にフラグが付けられています）は一番最初の部分に位置しています。Expert Advisor の外部パラメータリストの順序には従っていません。

これに続くのはパラメータリスト全体にわたり反復するループです。基準の配列 criteria[] および基準値の配列 criteria_values[] は一番最初のパスで書き込まれます。 AND モードが有効で、現在パラメータが最後の一つだとすると、使用される基準は CalculateUsedCriteria() 関数で数えられます。

void CalculateUsedCriteria() { UsedCriteriaCount= 0 ; for ( int i= 0 ; i< ArraySize (criteria); i++) { if (criteria[i]!=C_NO_CRITERION) UsedCriteriaCount++; } }

同じループ内でのちに与えられたパラメータが最適化のために選択されているか確認します。確認はパスごとに行われ、現在の外部パラメータが確認のために渡される ParameterEnabledForOptimization() 関数を使用して行われます。この関数が真を返せば、パラメータは最適化されます。

bool ParameterEnabledForOptimization( string parameter_string) { bool enable; long value,start,step,stop; int equality_sign_index= StringFind (parameter_string, "=" , 0 ); ParameterGetRange ( StringSubstr (parameter_string, 0 ,equality_sign_index), enable,value,start,step,stop); return (enable); }

この場合、名前用の配列 parameter_names とパラメータ値 parameter_values に書きこまれます。最適化されたパラメータ名用配列には最初のパス時のみ書きこまれます。

そして2つのループを用いて検証の文字列とファイルに書くためのパラメータ値を作成します。続いて最初のパスで WriteOptimizationReport() 関数を用いて書きこみのためのファイルが作成されます。

void WriteOptimizationReport( string ¶meter_names[]) { int files_count = 1 ; string headers= "#,PROFIT,TOTAL DEALS,PROFIT FACTOR,EXPECTED PAYOFF,EQUITY DD MAX REL%,RECOVERY FACTOR,SHARPE RATIO," ; for ( int i= 0 ; i< ArraySize (parameter_names); i++) { if (i== ArraySize (parameter_names)- 1 ) StringAdd (headers,parameter_names[i]); else StringAdd (headers,parameter_names[i]+ "," ); } OptimizationResultsPath=CreateOptimizationResultsFolder(files_count); if (OptimizationResultsPath== "" ) { Print ( "Empty path: " ,OptimizationResultsPath); return ; } else { OptimizationFileHandle= FileOpen (OptimizationResultsPath+ "\optimization_results" + IntegerToString (files_count)+ ".csv" , FILE_CSV | FILE_READ | FILE_WRITE | FILE_ANSI | FILE_COMMON , "," ); if (OptimizationFileHandle!= INVALID_HANDLE ) FileWrite (OptimizationFileHandle,headers); } }

WriteOptimizationReport() 関数の目的はヘッダの作成、必要であればターミナルの共通フォルダ内にフォルダの作成、書き込みのためのファイルを作成することです。前回の最適化に関連づいたファイルは消去され、この関数がインデックス番号と共に毎回新しいファイルを作成します。ヘッダは新しく作成されたファイルに保存されます。このファイル自体は最適化が終了するまで開いたままとなります。

上記のコードには CreateOptimizationResultsFolder() 関数を持つ文字列があり、そこで最適化結果と共にファイル保存用フォルダーが作成されます。

string CreateOptimizationResultsFolder( int &files_count) { long search_handle = INVALID_HANDLE ; string returned_filename = "" ; string path = "" ; string search_filter = "*" ; string root_folder = "OPTIMIZATION_DATA\\" ; string expert_folder =EXPERT_NAME+ "\\" ; bool root_folder_exists = false ; bool expert_folder_exists= false ; path=search_filter; search_handle= FileFindFirst (path,returned_filename, FILE_COMMON ); Print ( "TERMINAL_COMMONDATA_PATH: " ,COMMONDATA_PATH); if (returned_filename==root_folder) { root_folder_exists= true ; Print ( "The " +root_folder+ " root folder exists." ); } if (search_handle!= INVALID_HANDLE ) { if (!root_folder_exists) { while ( FileFindNext (search_handle,returned_filename)) { if (returned_filename==root_folder) { root_folder_exists= true ; Print ( "The " +root_folder+ " root folder exists." ); break ; } } } FileFindClose (search_handle); } else { Print ( "Error when getting the search handle " "or the " +COMMONDATA_PATH+ " folder is empty: " ,ErrorDescription( GetLastError ())); } path=root_folder+search_filter; search_handle= FileFindFirst (path,returned_filename, FILE_COMMON ); if (returned_filename==expert_folder) { expert_folder_exists= true ; Print ( "The " +expert_folder+ " Expert Advisor folder exists." ); } if (search_handle!= INVALID_HANDLE ) { if (!expert_folder_exists) { while ( FileFindNext (search_handle,returned_filename)) { if (returned_filename==expert_folder) { expert_folder_exists= true ; Print ( "The " +expert_folder+ " Expert Advisor folder exists." ); break ; } } } FileFindClose (search_handle); } else Print ( "Error when getting the search handle or the " +path+ " folder is empty." ); path=root_folder+expert_folder+search_filter; search_handle= FileFindFirst (path,returned_filename, FILE_COMMON ); if ( StringFind (returned_filename, "optimization_results" , 0 )>= 0 ) files_count++; if (search_handle!= INVALID_HANDLE ) { while ( FileFindNext (search_handle,returned_filename)) files_count++; Print ( "Total files: " ,files_count); FileFindClose (search_handle); } else Print ( "Error when getting the search handle or the " +path+ " folder is empty" ); if (!root_folder_exists) { if ( FolderCreate ( "OPTIMIZATION_DATA" , FILE_COMMON )) { root_folder_exists= true ; Print ( "The root folder ..\Files\OPTIMIZATION_DATA\\ has been created" ); } else { Print ( "Error when creating the OPTIMIZATION_DATA root folder: " , ErrorDescription( GetLastError ())); return ( "" ); } } if (!expert_folder_exists) { if ( FolderCreate (root_folder+EXPERT_NAME, FILE_COMMON )) { expert_folder_exists= true ; Print ( "The Expert Advisor folder ..\Files\OPTIMIZATION_DATA\\ has been created" +expert_folder); } else { Print ( "Error when creating the Expert Advisor folder ..\Files\\" +expert_folder+ "\: " , ErrorDescription( GetLastError ())); return ( "" ); } } if (root_folder_exists && expert_folder_exists) { return (root_folder+EXPERT_NAME); } return ( "" ); }

上記のコードは詳細コメントを伴って提供されているので理解するのに難しいことはないはずです。主要ポイントの要点を述べます。

まず、最適化結果を持つルートフォルダOPTIMIZATION_DATA を確認します。フォルダーが存在すれば、これは root_folder_exists 変数内でマークされます。それから Expert Advisor フォルダの確認をする OPTIMIZATION_DATA フォルダ内に検索ハンドルが設定されます。

そのあと Expert Advisor フォルダが持つファイルを数えます。最後に確認結果に基づいて、必要であれば（フォルダが見つけられなかった場合）、必要なフォルダが作成されインデックス番号を持つ新しいフォルダの場所が返されます。エラーが発生した場合には空の文字列が返されます。

ここではファイルにデータを書き込む条件を確認する WriteOptimizationResults() 関数を考察し、条件が満たされればデータを書き込みます。以下がこの関数のコードです。

void WriteOptimizationResults( string string_to_write) { bool condition= false ; if (CriterionSelectionRule==RULE_OR) condition=AccessCriterionOR(); if (CriterionSelectionRule==RULE_AND) condition=AccessCriterionAND(); if (condition) { if (OptimizationFileHandle!= INVALID_HANDLE ) { int strings_count= 0 ; strings_count=GetStringsCount(); FileWrite (OptimizationFileHandle, IntegerToString (strings_count),string_to_write); } else Print ( "Invalid optimization file handle!" ); } }

コード内で強調表示されている関数を持つ文字列を見ていきます。使われる関数の選択は基準を確認するために選ぶルールによります。指定される基準がすべて満たされる必要があれば、AccessCriterionAND() 関数を使います。

bool AccessCriterionAND() { int count= 0 ; for ( int i= 0 ; i< ArraySize (criteria); i++) { if (criteria[i]==C_NO_CRITERION) continue ; if (criteria[i]==C_STAT_PROFIT) { if (stat_values[ 0 ]>criteria_values[i]) { count++; if (count==UsedCriteriaCount) return ( true ); } } if (criteria[i]==C_STAT_DEALS) { if (stat_values[ 1 ]>criteria_values[i]) { count++; if (count==UsedCriteriaCount) return ( true ); } } if (criteria[i]==C_STAT_PROFIT_FACTOR) { if (stat_values[ 2 ]>criteria_values[i]) { count++; if (count==UsedCriteriaCount) return ( true ); } } if (criteria[i]==C_STAT_EXPECTED_PAYOFF) { if (stat_values[ 3 ]>criteria_values[i]) { count++; if (count==UsedCriteriaCount) return ( true ); } } if (criteria[i]==C_STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT) { if (stat_values[ 4 ]<criteria_values[i]) { count++; if (count==UsedCriteriaCount) return ( true ); } } if (criteria[i]==C_STAT_RECOVERY_FACTOR) { if (stat_values[ 5 ]>criteria_values[i]) { count++; if (count==UsedCriteriaCount) return ( true ); } } if (criteria[i]==C_STAT_SHARPE_RATIO) { if (stat_values[ 6 ]>criteria_values[i]) { count++; if (count==UsedCriteriaCount) return ( true ); } } } return ( false ); }

最低1つ指定の基準を満たすのでよければ、 AccessCriterionOR() 関数を使います。

bool AccessCriterionOR() { for ( int i= 0 ; i< ArraySize (criteria); i++) { if (criteria[i]==C_NO_CRITERION) continue ; if (criteria[i]==C_STAT_PROFIT) { if (stat_values[ 0 ]>criteria_values[i]) return ( true ); } if (criteria[i]==C_STAT_DEALS) { if (stat_values[ 1 ]>criteria_values[i]) return ( true ); } if (criteria[i]==C_STAT_PROFIT_FACTOR) { if (stat_values[ 2 ]>criteria_values[i]) return ( true ); } if (criteria[i]==C_STAT_EXPECTED_PAYOFF) { if (stat_values[ 3 ]>criteria_values[i]) return ( true ); } if (criteria[i]==C_STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT) { if (stat_values[ 4 ]<criteria_values[i]) return ( true ); } if (criteria[i]==C_STAT_RECOVERY_FACTOR) { if (stat_values[ 5 ]>criteria_values[i]) return ( true ); } if (criteria[i]==C_STAT_SHARPE_RATIO) { if (stat_values[ 6 ]>criteria_values[i]) return ( true ); } } return ( false ); }

GetStringsCount() 関数はポインターをファイルの最後に移動し、ファイル内の文字列数を返します。

int GetStringsCount() { int strings_count = 0 ; ulong offset = 0 ; FileSeek (OptimizationFileHandle, 0 , SEEK_SET ); while (! FileIsEnding (OptimizationFileHandle) || ! IsStopped ()) { while (! FileIsLineEnding (OptimizationFileHandle) || ! IsStopped ()) { FileReadString (OptimizationFileHandle); offset= FileTell (OptimizationFileHandle); if ( FileIsLineEnding (OptimizationFileHandle)) { if (! FileIsEnding (OptimizationFileHandle)) offset++; FileSeek (OptimizationFileHandle,offset, SEEK_SET ); strings_count++; break ; } } if ( FileIsEnding (OptimizationFileHandle)) break ; } FileSeek (OptimizationFileHandle, 0 , SEEK_END ); return (strings_count); }

これですべてが設定され準備できました。ここでは OnTesterPass() 関数本体に CreateOptimizationReport() 関数を挿入し、 OnTesterDeinit() 関数内の最適化ファイルハンドルを閉じる必要があります。

そして Expert Advisor を検証します。パラメータは分散コンピューティング MQL5 クラウドネットワーク を用いて最適化されます。「ストラテジーテスタ」を下のスクリーンショットのように設定する必要があります。





図3 「ストラテジーテスタ」設定

Expert Advisor のパラメータをすべて最適化し、プロフィットファクター が 1 より大きく、リカバリーファクター が 2 より大きい結果だけがファイルに書き込まれるような基準のパラメータを設定します（スクリーンショット参照ください）。





図4 パラメータ最適化のための Expert Advisor 設定

分散コンピューティングの MQL5 クラウドネットワーク は5分以内にパスを 101,000 処理します！ネットワークリソースを利用しなければ、最適化を完了するまで数日かかったことでしょう。時間の価値がわかっている人には大きなチャンスです。

そして結果ファイルが Excelで開くことができます。ファイルに書き込むために101,000 個のパスから719 の結果が選択されました。下のスクリーンショットで結果を選択する基となるパラメータ行を強調表示しました。





図5 Excelに出力された最適化結果

おわりに

本稿も終わりに近づいてきました。最適化結果分析の話題を完全に語りつくすことはできていません。将来発表される記事でこの話題が繰り返されるのは確実です。本稿にみなさんの今後の考察のためにExpert Advisorのファイルを持つダウンロード可能なアーカイブを添付しています。