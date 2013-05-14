Рецепты MQL5 - Использование индикаторов для формирования условий торговли в эксперте

Введение

В этой статье мы подключим к эксперту индикаторы, по значениям которых будут проверяться условия на открытие позиции. Чтобы было интересней, сделаем во внешних параметрах выпадающий список, в котором можно будет выбрать один из трех индикаторов для торговли.



На всякий случай напомню: мы продолжаем модифицировать эксперта, над которым до этого работали на протяжении всех последних статей по программированию на MQL5. Последнюю версию можно скачать в статье Рецепты MQL5 - История сделок и библиотека функций для получения свойств позиции.

Помимо всего прочего, в этой статье мы создадим функцию, в которой будет производиться проверка на невозможность совершения торговых операций. Функцию для открытия позиции модифицируем так, чтобы эксперт определял режим торговли (Instant Execution и Market Execution).

Поскольку объем кода эксперта после всех дополнений из предыдущих статей превышает 1500 строк, дальнейшее наращивание функционала приведет к тому, что работать с кодом станет довольно неудобно. Поэтому будет разумно разделить его на несколько категорий в виде отдельных файлов библиотек. С целями определились, начинаем.

Процесс разработки эксперта

Поместим исходный код эксперта (*.mq5) из предыдущей статьи в отдельную папку TestIndicatorConditions. В этой же папке создайте папку Include. Именно в ней нужно будет создать подключаемые файлы (*.mqh). Файлы можно сгенерировать с помощью Мастера MQL5 (Ctrl+N), либо создать вручную обычные текстовые файлы (*.txt) в нужной директории, а затем переименовать их расширение в *.mqh.

Ниже перечислены названия всех созданных подключаемых файлов и пояснения к ним:

Enums.mqh - в этом файле будут расположены все перечисления;

- в этом файле будут расположены все перечисления; InfoPanel.mqh - здесь будут функции для установки информационной панели, создания графических объектов и их удаления;

- здесь будут функции для установки информационной панели, создания графических объектов и их удаления; Errors.mqh - сюда перенесем все функции, которые возвращают коды ошибок и причины деинициализации;

- сюда перенесем все функции, которые возвращают коды ошибок и причины деинициализации; TradeSignals.mqh - здесь будут сосредоточены функции, которые заполняют массивы ценами, значениями индикаторов и блок сигналов;

- здесь будут сосредоточены функции, которые заполняют массивы ценами, значениями индикаторов и блок сигналов; TradeFunctions.mqh - этот файл будет содержать в себе торговые функции;

- этот файл будет содержать в себе торговые функции; ToString.mqh - здесь будут функции, которые конвертируют числовые значения в строковые;

- здесь будут функции, которые конвертируют числовые значения в строковые; Auxiliary.mqh - здесь будут прочие вспомогательные функции.

Чтобы подключить эти библиотеки к основному файлу нужно использовать директиву #include. Так как основной файл эксперта и папка подключаемых файлов (Include) находятся в одной общей папке, подключение файлов в коде будет выглядеть так:

#include "Include\Enums.mqh" #include "Include\InfoPanel.mqh" #include "Include\Errors.mqh" #include "Include\TradeSignals.mqh" #include "Include\TradeFunctions.mqh" #include "Include\ToString.mqh" #include "Include\Auxiliary.mqh"

Затем их можно будет открыть для редактирования и перенести часть исходного кода из основного файла советника.

Для корректной навигации по коду добавим в каждый заголовочный файл ссылки на соседние заголовочные файлы, а также на основной файл советника. Например, для нашей библиотеки торговых функций TradeFunctions.mqh это будет выглядеть так:

#include "..\TestIndicatorConditions.mq5" #include "Enums.mqh" #include "InfoPanel.mqh" #include "Errors.mqh" #include "TradeSignals.mqh" #include "ToString.mqh" #include "Auxiliary.mqh"

Для файлов на одном уровне вложенности достаточно указать просто имя, а чтобы подняться на уровень выше, необходимо в пути указать две точки перед обратной косой чертой.

В файле Enums.mqh добавим перечисление для индикаторов. В качестве примера используем в этом эксперте два стандартных индикатора (Moving Average и Commodity Channel Index) и один пользовательский (MultiRange_PCH). Перечисление будет выглядеть так:

enum ENUM_INDICATORS { MA = 0 , CCI = 1 , PCH = 2 };

Во внешние параметры внесем изменения, как это показано ниже:

sinput long MagicNumber= 777 ; sinput int Deviation= 10 ; input ENUM_INDICATORS Indicator=MA; input int IndicatorPeriod= 5 ; input int IndicatorSegments= 2 ; input double Lot= 0.1 ; input double VolumeIncrease= 0.1 ; input double VolumeIncreaseStep= 10 ; input double StopLoss= 50 ; input double TakeProfit= 100 ; input double TrailingStop= 10 ; input bool Reverse= true ; sinput bool ShowInfoPanel= true ;

Как уже было написано выше, в выпадающем списке параметра Indicator можно будет выбрать один из трех индикаторов.

Для всех индикаторов есть только один параметр, в котором задается период индикатора IndicatorPeriod. Параметр NumberOfBars из предыдущего эксперта переименован в IndicatorSegments и теперь означает количество баров, в течение которых указанный индикатор должен быть направленным вверх/вниз, чтобы условие на открытие позиции исполнилось.

Добавлен еще один внешний параметр VolumeIncreaseStep, с помощью которого можно указать шаг в пунктах для наращивания объема позиции.

Ранее корректировка значения переменной AllowedNumberOfBars (теперь AllowedNumberOfSegments) производилась в пользовательской функции GetBarsData(). Теперь вынесем ее в отдельную функцию и будем вызывать ее только при инициализации.

Так как теперь проверка условия на открытие позиции будет производиться по значениям индикатора, то значение всегда будет присваиваться на два больше. То есть, если внешней переменной IndicatorSegments присвоено значение 1, то переменной AllowedNumberOfSegments будет присвоено значение 3, так как для выполнения условия (например, для BUY) необходимо, чтобы значение индикатора на сформировавшемся баре было больше, чем на предыдущем, а для этого нужно получить три последних значения индикатора.

Ниже код функции CorrectInputParameters():

void CorrectInputParameters() { if (AllowedNumberOfSegments<= 0 ) { if (IndicatorSegments<= 1 ) AllowedNumberOfSegments= 3 ; if (IndicatorSegments>= 5 ) AllowedNumberOfSegments= 5 ; else AllowedNumberOfSegments=IndicatorSegments+ 1 ; } }

Перед тем, как начать разбираться с индикаторами, создадим функцию CheckTradingPermission(), в которой будет производиться проверка на возможность торговать. Если по какой-либо из перечисленных в ней причин осуществлять торговые операции нельзя, функция будет возвращаться ненулевое значение. Это будет означать, что следующую попытку нужно произвести на следующем баре.

bool CheckTradingPermission() { if (IsRealtime()) { if (! TerminalInfoInteger ( TERMINAL_CONNECTED )) return ( 1 ); if (! MQL5InfoInteger ( MQL5_TRADE_ALLOWED )) return ( 2 ); if (! TerminalInfoInteger ( TERMINAL_TRADE_ALLOWED )) return ( 3 ); if (! AccountInfoInteger ( ACCOUNT_TRADE_ALLOWED )) return ( 4 ); if (! AccountInfoInteger ( ACCOUNT_TRADE_EXPERT )) return ( 5 ); } return ( 0 ); }

Теперь приступим к главному вопросу статьи. Для того чтобы получить доступ к значениям индикатора сперва нужно получить его хэндл. Это делается с помощью специальных функций, имя которых состоит из краткого имени индикатора и символа 'i' перед ним.

Например, для индикатора Moving Average есть функция iMA(). Хэндлы всех стандартных индикаторов в терминале MetaTrader 5 можно получить с помощью таких функций. С полным списком можно ознакомиться в Справочнике MQL5 в разделе Технические индикаторы. Если же нужно получить хэндл пользовательского индикатора, необходимо использовать функцию iCustom().

Реализуем функцию GetIndicatorHandle(), в которой в зависимости от того, какой индикатор был выбран во внешнем параметре Indicator, глобальной переменной indicator_handle будет присваиваться значение хэндла соответствующего индикатора. Код функции находится в нашей библиотеке функций торговых сигналов (файл \Include\TradeSignals.mqh), а переменная с хэндлом индикатора - в основном файле эксперта.

void GetIndicatorHandle() { if (Indicator==MA) indicator_handle= iMA ( _Symbol , Period (),IndicatorPeriod, 0 , MODE_SMA , PRICE_CLOSE ); if (Indicator==CCI) indicator_handle= iCCI ( _Symbol , Period (),IndicatorPeriod, PRICE_CLOSE ); if (Indicator==PCH) indicator_handle= iCustom ( _Symbol , Period (), "MultiRange_PCH" ,IndicatorPeriod); if (indicator_handle== INVALID_HANDLE ) Print ( "Не удалось получить хэндл индикатора!" ); }

Далее мы создадим функцию GetDataIndicators(), в которой с помощью полученных хэндлов индикаторов можно получить их значения. Выполняется это с помощью функции CopyBuffer() аналогично получению значения баров с помощью функций CopyTime(), CopyClose(), CopyOpen(), CopyHigh() и CopyLow(), которые рассматривались в статье Рецепты по MQL5 - Изучение свойств позиции в тестере MetaTrader 5.

Так как у индикатора может быть несколько буферов (рядов значений), то в качестве второго параметра в функцию CopyBuffer() нужно передается номер буфера. Номера буферов для стандартных индикаторов можно узнать в Справке. В пользовательских индикаторах, если есть исходный код, номера буферов можно посмотреть в коде. Если кода нет, то придется подобрать номер экспериментальным путем, наблюдая, как исполняются условия в тестере стратегий в режиме визуализации.

Предварительно в главном файле советника создадим динамические массивы для значений индикаторных буферов:

double indicator_buffer1[]; double indicator_buffer2[];

Код функции GetIndicatorsData() представлен ниже:

bool GetIndicatorsData() { if (indicator_handle!= INVALID_HANDLE ) { if (Indicator==MA || Indicator==CCI) { ArraySetAsSeries (indicator_buffer1, true ); if ( CopyBuffer (indicator_handle, 0 , 0 ,AllowedNumberOfSegments,indicator_buffer1)<AllowedNumberOfSegments) { Print ( "Не удалось скопировать значения (" + _Symbol + "; " +TimeframeToString( Period ())+ ") в массив indicator_buffer1! Ошибка (" + IntegerToString ( GetLastError ())+ "): " +ErrorDescription( GetLastError ())); return ( false ); } } if (Indicator==PCH) { ArraySetAsSeries (indicator_buffer1, true ); ArraySetAsSeries (indicator_buffer2, true ); if ( CopyBuffer (indicator_handle, 0 , 0 ,AllowedNumberOfSegments,indicator_buffer1)<AllowedNumberOfSegments || CopyBuffer (indicator_handle, 1 , 0 ,AllowedNumberOfSegments,indicator_buffer2)<AllowedNumberOfSegments) { Print ( "Не удалось скопировать значения (" + _Symbol + "; " +TimeframeToString( Period ())+ ") в массивы indicator_buffer1 или indicator_buffer2! Ошибка (" + IntegerToString ( GetLastError ())+ "): " +ErrorDescription( GetLastError ())); return ( false ); } } return ( true ); } else GetIndicatorHandle(); return ( false ); }

Функция GetTradingSignal() весьма заметно изменилась. В момент отсутствия позиции и в момент, когда позиция есть, условия отличаются. Для индикаторов Moving Average и CCI условия одинаковые. А для MultiRange_PCH сделан отдельный блок. Чтобы сделать код удобочитаемым и исключить повторы, написана вспомогательная функция GetSignal(), которая возвращает сигнал на открытие позиции или на ее разворот, если она существует и это разрешено внешним параметром.

Ниже представлен код функции GetSignal():

ENUM_ORDER_TYPE GetSignal() { if (Indicator==MA || Indicator==CCI) { if (AllowedNumberOfSegments== 3 && indicator_buffer1[ 1 ]<indicator_buffer1[ 2 ]) return ( ORDER_TYPE_SELL ); if (AllowedNumberOfSegments== 4 && indicator_buffer1[ 1 ]<indicator_buffer1[ 2 ] && indicator_buffer1[ 2 ]<indicator_buffer1[ 3 ]) return ( ORDER_TYPE_SELL ); if (AllowedNumberOfSegments== 5 && indicator_buffer1[ 1 ]<indicator_buffer1[ 2 ] && indicator_buffer1[ 2 ]<indicator_buffer1[ 3 ] && indicator_buffer1[ 3 ]<indicator_buffer1[ 4 ]) return ( ORDER_TYPE_SELL ); if (AllowedNumberOfSegments== 6 && indicator_buffer1[ 1 ]<indicator_buffer1[ 2 ] && indicator_buffer1[ 2 ]<indicator_buffer1[ 3 ] && indicator_buffer1[ 3 ]<indicator_buffer1[ 4 ] && indicator_buffer1[ 4 ]<indicator_buffer1[ 5 ]) return ( ORDER_TYPE_SELL ); if (AllowedNumberOfSegments>= 7 && indicator_buffer1[ 1 ]<indicator_buffer1[ 2 ] && indicator_buffer1[ 2 ]<indicator_buffer1[ 3 ] && indicator_buffer1[ 3 ]<indicator_buffer1[ 4 ] && indicator_buffer1[ 4 ]<indicator_buffer1[ 5 ] && indicator_buffer1[ 5 ]<indicator_buffer1[ 6 ]) return ( ORDER_TYPE_SELL ); if (AllowedNumberOfSegments== 3 && indicator_buffer1[ 1 ]>indicator_buffer1[ 2 ]) return ( ORDER_TYPE_BUY ); if (AllowedNumberOfSegments== 4 && indicator_buffer1[ 1 ]>indicator_buffer1[ 2 ] && indicator_buffer1[ 2 ]>indicator_buffer1[ 3 ]) return ( ORDER_TYPE_BUY ); if (AllowedNumberOfSegments== 5 && indicator_buffer1[ 1 ]>indicator_buffer1[ 2 ] && indicator_buffer1[ 2 ]>indicator_buffer1[ 3 ] && indicator_buffer1[ 3 ]>indicator_buffer1[ 4 ]) return ( ORDER_TYPE_BUY ); if (AllowedNumberOfSegments== 6 && indicator_buffer1[ 1 ]>indicator_buffer1[ 2 ] && indicator_buffer1[ 2 ]>indicator_buffer1[ 3 ] && indicator_buffer1[ 3 ]>indicator_buffer1[ 4 ] && indicator_buffer1[ 4 ]>indicator_buffer1[ 5 ]) return ( ORDER_TYPE_BUY ); if (AllowedNumberOfSegments>= 7 && indicator_buffer1[ 1 ]>indicator_buffer1[ 2 ] && indicator_buffer1[ 2 ]>indicator_buffer1[ 3 ] && indicator_buffer1[ 3 ]>indicator_buffer1[ 4 ] && indicator_buffer1[ 4 ]>indicator_buffer1[ 5 ] && indicator_buffer1[ 5 ]>indicator_buffer1[ 6 ]) return ( ORDER_TYPE_BUY ); } if (Indicator==PCH) { if (close_price[ 1 ]<indicator_buffer2[ 1 ] && open_price[ 1 ]>indicator_buffer2[ 1 ]) return ( ORDER_TYPE_SELL ); if (close_price[ 1 ]>indicator_buffer1[ 1 ] && open_price[ 1 ]<indicator_buffer1[ 1 ]) return ( ORDER_TYPE_BUY ); } return ( WRONG_VALUE ); }

Код функции GetTradingSignal() выглядит теперь так:

ENUM_ORDER_TYPE GetTradingSignal() { if (!pos.exists) { if (GetSignal()== ORDER_TYPE_SELL ) return ( ORDER_TYPE_SELL ); if (GetSignal()== ORDER_TYPE_BUY ) return ( ORDER_TYPE_BUY ); } if (pos.exists) { GetPositionProperties(P_TYPE); GetPositionProperties(P_PRICE_LAST_DEAL); if (Indicator==MA || Indicator==CCI) { if (pos.type== POSITION_TYPE_BUY && GetSignal()== ORDER_TYPE_SELL ) return ( ORDER_TYPE_SELL ); if (pos.type== POSITION_TYPE_SELL && GetSignal()== ORDER_TYPE_SELL && close_price[ 1 ]<pos.last_deal_price-CorrectValueBySymbolDigits(VolumeIncreaseStep* _Point )) return ( ORDER_TYPE_SELL ); if (pos.type== POSITION_TYPE_SELL && GetSignal()== ORDER_TYPE_BUY ) return ( ORDER_TYPE_BUY ); if (pos.type== POSITION_TYPE_BUY && GetSignal()== ORDER_TYPE_BUY && close_price[ 1 ]>pos.last_deal_price+CorrectValueBySymbolDigits(VolumeIncreaseStep* _Point )) return ( ORDER_TYPE_BUY ); } if (Indicator==PCH) { if (pos.type== POSITION_TYPE_BUY && close_price[ 1 ]<indicator_buffer2[ 1 ] && open_price[ 1 ]>indicator_buffer2[ 1 ]) return ( ORDER_TYPE_SELL ); if (pos.type== POSITION_TYPE_SELL && close_price[ 1 ]<pos.last_deal_price-CorrectValueBySymbolDigits(VolumeIncreaseStep* _Point )) return ( ORDER_TYPE_SELL ); if (pos.type== POSITION_TYPE_SELL && close_price[ 1 ]>indicator_buffer1[ 1 ] && open_price[ 1 ]<indicator_buffer1[ 1 ]) return ( ORDER_TYPE_BUY ); if (pos.type== POSITION_TYPE_BUY && close_price[ 1 ]>pos.last_deal_price+CorrectValueBySymbolDigits(VolumeIncreaseStep* _Point )) return ( ORDER_TYPE_BUY ); } } return ( WRONG_VALUE ); }

Теперь нам осталось лишь разобраться с режимами Instant Execution и Market Execution, в которые относятся к свойствам символа, и соответственным образом дополнить код функции открытия позиции OpenPosition(). В справке можно прочитать такое объяснение.

Instant Execution - торговля по потоковым ценам.

- торговля по потоковым ценам. Market Execution - исполнение ордеров по рынку.

Напомню, для режима исполнения Market Execution открыть позицию сразу с установленными уровнями Stop Loss и Take Profit не получится: нужно сначала открыть позицию, а потом уже модифицировать ее, установив эти уровни.

Начиная с 803 билда, для типов исполнения Market Execution и Exchange Execution при открытии позиции можно устанавливать уровни Stop Loss и Take Profit.

В структуру свойств символа добавим режим заключения сделок:

struct symbol_properties { int digits; int spread; int stops_level; double point; double ask; double bid; double volume_min; double volume_max; double volume_limit; double volume_step; double offset; double up_level; double down_level; ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION execution_mode; };

Соответствующим образом необходимо дополнить перечисление ENUM_SYMBOL_PROPERTIES

enum ENUM_SYMBOL_PROPERTIES { S_DIGITS = 0 , S_SPREAD = 1 , S_STOPSLEVEL = 2 , S_POINT = 3 , S_ASK = 4 , S_BID = 5 , S_VOLUME_MIN = 6 , S_VOLUME_MAX = 7 , S_VOLUME_LIMIT = 8 , S_VOLUME_STEP = 9 , S_FILTER = 10 , S_UP_LEVEL = 11 , S_DOWN_LEVEL = 12 , S_EXECUTION_MODE = 13 , S_ALL = 14 };

и функцию GetSymbolProperties():

case S_EXECUTION_MODE: symb.execution_mode=( ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION ) SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_TRADE_EXEMODE ); break ; case S_ALL : symb.digits=( int ) SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_DIGITS ); symb.spread=( int ) SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_SPREAD ); symb.stops_level=( int ) SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL ); symb.point= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_POINT ); symb.ask= NormalizeDouble ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ),symb.digits); symb.bid= NormalizeDouble ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ),symb.digits); symb.volume_min= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_VOLUME_MIN ); symb.volume_max= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_VOLUME_MAX ); symb.volume_limit= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_VOLUME_LIMIT ); symb.volume_step= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_VOLUME_STEP ); symb.offset= NormalizeDouble (CorrectValueBySymbolDigits(lot_offset*symb.point),symb.digits); symb.up_level= NormalizeDouble (symb.ask+symb.stops_level*symb.point,symb.digits); symb.down_level= NormalizeDouble (symb.bid-symb.stops_level*symb.point,symb.digits); symb.execution_mode=( ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION ) SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_TRADE_EXEMODE ); break ;

В итоге код функции OpenPosition() теперь выглядит вот так:

void OpenPosition( double lot, ENUM_ORDER_TYPE order_type, double price, double sl, double tp, string comment) { trade.SetExpertMagicNumber(MagicNumber); trade.SetDeviationInPoints(CorrectValueBySymbolDigits(Deviation)); if (symb.execution_mode== SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT ) { if (!trade.PositionOpen( _Symbol ,order_type,lot,price,sl,tp,comment)) Print ( "Ошибка при открытии позиции: " , GetLastError (), " - " ,ErrorDescription( GetLastError ())); } if (symb.execution_mode== SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET ) { if (!pos.exists) { if (!trade.PositionOpen( _Symbol ,order_type,lot,price, 0 , 0 ,comment)) Print ( "Ошибка при открытии позиции: " , GetLastError (), " - " ,ErrorDescription( GetLastError ())); pos.exists= PositionSelect ( _Symbol ); if (pos.exists) { if (!trade.PositionModify( _Symbol ,sl,tp)) Print ( "Ошибка при модификации позиции: " , GetLastError (), " - " ,ErrorDescription( GetLastError ())); } } else { if (!trade.PositionOpen( _Symbol ,order_type,lot,price,sl,tp,comment)) Print ( "Ошибка при открытии позиции: " , GetLastError (), " - " ,ErrorDescription( GetLastError ())); } } }

Нам осталось внести финальные и очень важные штрихи в функции обработки событий:

OnInit int OnInit () { CorrectInputParameters(); GetIndicatorHandle(); CheckNewBar(); GetPositionProperties(P_ALL); SetInfoPanel(); return ( 0 ); }

OnDeinit void OnDeinit ( const int reason) { Print (GetDeinitReasonText(reason)); if (reason== REASON_REMOVE ) { DeleteInfoPanel(); IndicatorRelease (indicator_handle); } }

OnTick void OnTick () { if (!CheckNewBar()) { if (IsVisualMode() || IsRealtime()) { GetPositionProperties(P_ALL); SetInfoPanel(); } return ; } else { if (CheckTradingPermission()== 0 ) { if (!GetIndicatorsData()) return ; GetBarsData(); TradingBlock(); ModifyTrailingStop(); } } GetPositionProperties(P_ALL); SetInfoPanel(); }

Все функции готовы, и теперь можно провести оптимизацию параметров. Не забудьте, что компилировать код нужно из главного файла программы.

Оптимизация параметров и тестирование эксперта.

Настройки тестера нужно установить так, как показано на рисунке ниже:





Рис. 1. Настройки тестера.

Далее настроим параметры эксперта для оптимизации (см. также *.set файл с настройками в приложении к статье):

Рис. 2. Настройки эксперта.

На двухъядерном процессоре оптимизация длилась приблизительно 40 минут. На графике оптимизации можно частично оценить качество торговой системы по количеству результатов в прибыльной зоне:





Рис. 3. График оптимизации.

Результат по максимальному значению фактора восстановления получился вот таким:





Рис. 4. Результат теста по максимальному значению фактора восстановления.

Заключение

В приложении к статье вы можно скачать архив с исходными кодами эксперта. Архив нужно распаковать и поместить папку \TestIndicatorConditions с файлами в директорию <терминал Metatrader 5>\MQL5\Experts. Также для правильной работы эксперта нужно скачать индикатор MultiRange_PCH. Его нужно поместить в директорию <терминал Metatrader 5>\MQL5\Indicators.