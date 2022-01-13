Le MQL5 Cookbook : Enregistrement des résultats d'optimisation d'un Expert Advisor sur la base de critères spécifiés

Introduction

Nous continuons la série d'articles sur la programmation MQL5. Cette fois, nous verrons comment obtenir les résultats de chaque passe d'optimisation lors de l'optimisation des paramètres de l'Expert Advisor. La mise en œuvre sera effectuée de manière à garantir que si une certaine condition spécifiée dans les paramètres externes est remplie, les valeurs de passage correspondantes seront écrites dans un fichier. En plus des valeurs de test, nous enregistrerons également les paramètres qui ont conduit à de tels résultats.

Développement

Pour mettre en œuvre l'idée, nous allons utiliser l'Expert Advisor prêt à l'emploi avec un algorithme de trading simple décrit dans l'article "MQL5 Cookbook : Comment éviter les erreurs lors de la définition/modification des niveaux de trading" et ajoutez-y simplement toutes les fonctions nécessaires. Le code source a été préparé en utilisant l'approche employée dans les articles les plus récents de la série. Ainsi, toutes les fonctions sont organisées dans différents fichiers et incluses dans le fichier principal du projet. Vous pouvez voir comment les fichiers peuvent être inclus dans le projet dans l'article "MQL5 Cookbook : Utilisation d'indicateurs pour définir les conditions de trading dans les Expert Advisors".

Pour accéder aux données en cours d'optimisation, vous pouvez utiliser des fonctions spéciales MQL5 : OnTesterInit(), OnTester(), OnTesterPass() et OnTesterDeinit(). Jetons un coup d'œil à chacun d'eux :

OnTesterInit() - cette fonction est utilisée pour déterminer le début de l'optimisation.

OnTester() - cette fonction est responsable de l'ajout de ce qu'on appelle les frames après chaque passage d'optimisation. La définition des frames sera donnée plus loin.

OnTesterPass() - cette fonction obtient des frames après chaque passe d'optimisation.

OnTesterDeinit() - cette fonction génère l'événement de fin de l'optimisation des paramètres de l'Expert Advisor.

Maintenant, nous devons définir une frame. Une frame est une sorte de structure de données d'une seule passe d'optimisation. Pendant l'optimisation, les frames sont enregistrées dans l'archive *.mqd créée dans le dossier MetaTrader 5/MQL5/Files/Tester. Les données (frames) de cette archive sont accessibles à la fois pendant l'optimisation "à la volée" et après son achèvement. Par exemple, l'article "Visualisation d’une stratégie dans le testeur MetaTrader 5" illustre comment nous pouvons visualiser le processus d'optimisation "à la volée" puis visualiser les résultats suite à l'optimisation.

Dans cet article, nous utiliserons les fonctions suivantes pour travailler avec des frames :

FrameAdd() - ajoute des données à partir d'un fichier ou d'un tableau.

FrameNext() - un appel pour obtenir une seule valeur numérique ou l'intégralité des données de frame.

FrameInputs() - obtient les paramètres d'entrée sur la base desquels une frame donnée avec le numéro de passe spécifié est formée.

Vous trouverez de plus amples informations sur les fonctions énumérées ci-dessus MQL5 Reference. Comme d'habitude, nous commençons par les paramètres externes. Ci-dessous, vous pouvez voir quels paramètres doivent être ajoutés à ceux déjà existants :

input int NumberOfBars = 2 ; sinput double Lot = 0.1 ; input double TakeProfit = 100 ; input double StopLoss = 50 ; input double TrailingStop = 10 ; input bool Reverse = true ; sinput string delimeter= "" ; sinput bool LogOptimizationReport = true ; sinput CRITERION_RULE CriterionSelectionRule = RULE_AND; sinput ENUM_STATS Criterion_01 = C_NO_CRITERION; sinput double CriterionValue_01 = 0 ; sinput ENUM_STATS Criterion_02 = C_NO_CRITERION; sinput double CriterionValue_02 = 0 ; sinput ENUM_STATS Criterion_03 = C_NO_CRITERION; sinput double CriterionValue_03 = 0 ;

Le paramètre LogOptimizationReport sera utilisé pour indiquer si les résultats et les paramètres doivent ou non être écrits dans un fichier lors de l'optimisation.

Dans cet exemple, nous allons implémenter la possibilité de spécifier jusqu'à trois critères en fonction desquels les résultats seront sélectionnés pour être écrits dans un fichier. Nous allons également ajouter une règle (le paramètre CriterionSelectionRule) où vous pouvez spécifier si les résultats seront écrits si toutes les conditions données sont remplies (ET) ou si au moins l'une d'entre elles (OU) est remplie. Pour cela, nous créons une énumération dans le fichier Enums.mqh :

enum CRITERION_RULE { RULE_AND = 0 , RULE_OR = 1 };

Les principaux paramètres de test seront utilisés comme critères. Ici, nous avons besoin d'une autre énumération :

enum ENUM_STATS { C_NO_CRITERION = 0 , C_STAT_PROFIT = 1 , C_STAT_DEALS = 2 , C_STAT_PROFIT_FACTOR = 3 , C_STAT_EXPECTED_PAYOFF = 4 , C_STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT = 5 , C_STAT_RECOVERY_FACTOR = 6 , C_STAT_SHARPE_RATIO = 7 };

Chaque paramètre sera vérifié afin de s'assurer qu'il ne dépasse pas la valeur spécifiée dans les paramètres externes, à l'exception du retrait maximal de l'équité, car la sélection doit se faire sur la base du retrait minimal.

Nous devons également ajouter quelques variables globales (voir le code ci-dessous) :

int AllowedNumberOfBars= 0 ; string OptimizationResultsPath= "" ; int UsedCriteriaCount= 0 ; int OptimizationFileHandle=- 1 ;

De plus, les baies suivantes sont requises :

int criteria[ 3 ]; double criteria_values[ 3 ]; double stat_values[STAT_VALUES_COUNT];

Le fichier principal de l'Expert Advisor doit être enrichi des fonctions de gestion des événements Strategy Tester décrites au début de l'article :

void OnTesterInit () { Print ( __FUNCTION__ , "(): Start Optimization

-----------" ); } double OnTester () { if (LogOptimizationReport) return ( 0.0 ); } void OnTesterPass () { if (LogOptimizationReport) } void OnTesterDeinit () { Print ( "-----------

" , __FUNCTION__ , "(): End Optimization" ); if (LogOptimizationReport) }

Si nous commençons l'optimisation maintenant, le graphique avec le symbole et le cadre temporel sur lequel l'Expert Advisor s'exécute apparaîtra dans le terminal. Les messages des fonctions utilisées dans le code ci-dessus seront imprimés dans le journal du terminal au lieu du journal du testeur de stratégie. Un message de la fonction OnTesterInit() sera imprimé au tout début de l'optimisation. Mais pendant l'optimisation et à son achèvement, vous ne pourrez voir aucun message dans le journal. Si après l'optimisation vous supprimez le graphique ouvert par le Strategy Tester, un message de la fonction OnTesterDeinit() sera imprimé dans le journal. Pourquoi donc ?

Le fait est que pour garantir le bon fonctionnement, la fonction OnTester() doit utiliser la fonction FrameAdd() pour ajouter une frame, comme indiqué ci-dessous.

double OnTester () { if (LogOptimizationReport) { FrameAdd ( "Statistics" , 1 , 0 ,stat_values); } return ( 0.0 ); }

Désormais, lors de l'optimisation, un message de la fonction OnTesterPass() sera imprimé dans le journal après chaque passe d'optimisation et le message concernant la fin de l'optimisation sera ajouté après la fin de l'optimisation par la fonction OnTesterDeinit(). Le message de fin d'optimisation sera également généré si l'optimisation est arrêtée manuellement.





Fig.1 - Messages des fonctions de test et d'optimisation imprimés dans le journal

Tout est maintenant prêt pour passer aux fonctions chargées de créer des dossiers et des fichiers, de déterminer les paramètres d'optimisation spécifiés et d'écrire les résultats qui satisfont aux conditions.

Créons un fichier, FileFunctions.mqh, et incluons-le dans le projet. Au tout début de ce fichier, nous écrivons la fonction GetTestStatistics() qui obtiendra par référence un tableau pour remplir chaque passe d'optimisation avec des valeurs.

void GetTestStatistics( double &stat_array[]) { double profit_factor= 0 ,sharpe_ratio= 0 ; stat_array[ 0 ]= TesterStatistics ( STAT_PROFIT ); stat_array[ 1 ]= TesterStatistics ( STAT_DEALS ); profit_factor= TesterStatistics ( STAT_PROFIT_FACTOR ); stat_array[ 2 ]=(profit_factor== DBL_MAX ) ? 0 : profit_factor; stat_array[ 3 ]= TesterStatistics ( STAT_EXPECTED_PAYOFF ); stat_array[ 4 ]= TesterStatistics ( STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT ); stat_array[ 5 ]= TesterStatistics ( STAT_RECOVERY_FACTOR ); sharpe_ratio= TesterStatistics ( STAT_SHARPE_RATIO ); stat_array[ 6 ]=(sharpe_ratio== DBL_MAX ) ? 0 : sharpe_ratio; }

La fonction GetTestStatistics() doit être insérée avant d'ajouter une frame :

double OnTester () { if (LogOptimizationReport) { GetTestStatistics(stat_values); FrameAdd ( "Statistics" , 1 , 0 ,stat_values); } return ( 0.0 ); }

Le tableau rempli est passé à la fonction FrameAdd() comme dernier argument. Vous pouvez même passer un fichier de données, si nécessaire.

Dans la fonction OnTesterPass(), nous pouvons maintenant vérifier les données obtenues. Pour voir comment cela fonctionne, nous allons pour l'instant simplement afficher le profit pour chaque résultat dans le journal du terminal. Utilisez FrameNext() pour obtenir les valeurs de frame actuelles. Veuillez consulter l'exemple ci-dessous :

void OnTesterPass () { if (LogOptimizationReport) { string name = "" ; ulong pass = 0 ; long id = 0 ; double val = 0.0 ; FrameNext (pass,name,id,val,stat_values); Print ( __FUNCTION__ , "(): pass: " + IntegerToString (pass)+ "; STAT_PROFIT: " , DoubleToString (stat_values[ 0 ], 2 )); } }

Si vous n'utilisez pas la fonction FrameNext(), les valeurs du tableau stat_values seront zéro. Si, cependant, tout est fait correctement, nous obtiendrons le résultat comme indiqué dans la capture d'écran ci-dessous :





Fig. 2 - Messages de la fonction OnTesterPass() imprimés dans le journal

D'ailleurs, si l'optimisation est exécutée sans modifier les paramètres externes, les résultats seront chargés dans le Strategy Tester à partir du cache, en contournant les fonctions OnTesterPass() et OnTesterDeinit(). Vous devez garder cela à l'esprit pour ne pas penser qu'il y a une erreur.

De plus, dans FileFunctions.mqh, nous créons une fonction CreateOptimizationReport(). L'activité clé sera exécutée dans cette fonction. Le code de fonction est fourni ci-dessous :

void CreateOptimizationReport() { static int passes_count= 0 ; int parameters_count= 0 ; int optimized_parameters_count= 0 ; string string_to_write= "" ; bool include_criteria_list= false ; int equality_sign_index= 0 ; string name = "" ; ulong pass = 0 ; long id = 0 ; double value = 0.0 ; string parameters_list[]; string parameter_names[]; string parameter_values[]; passes_count++; FrameNext (pass,name,id,value,stat_values); FrameInputs (pass,parameters_list,parameters_count); for ( int i= 0 ; i<parameters_count; i++) { if (passes_count== 1 ) { string current_value= "" ; static int c= 0 ,v= 0 ,trigger= 0 ; if ( StringFind (parameters_list[i], "CriterionSelectionRule" , 0 )>= 0 ) { include_criteria_list= true ; continue ; } if (CriterionSelectionRule==RULE_AND && i==parameters_count- 1 ) CalculateUsedCriteria(); if (include_criteria_list) { if (trigger== 0 ) { equality_sign_index= StringFind (parameters_list[i], "=" , 0 )+ 1 ; current_value = StringSubstr (parameters_list[i],equality_sign_index); criteria[c]=( int ) StringToInteger (current_value); trigger= 1 ; c++; continue ; } if (trigger== 1 ) { equality_sign_index= StringFind (parameters_list[i], "=" , 0 )+ 1 ; current_value= StringSubstr (parameters_list[i],equality_sign_index); criteria_values[v]= StringToDouble (current_value); trigger= 0 ; v++; continue ; } } } if (ParameterEnabledForOptimization(parameters_list[i])) { optimized_parameters_count++; if (passes_count== 1 ) { ArrayResize (parameter_names,optimized_parameters_count); equality_sign_index= StringFind (parameters_list[i], "=" , 0 ) ; parameter_names[i]= StringSubstr (parameters_list[i], 0 ,equality_sign_index); } ArrayResize (parameter_values,optimized_parameters_count); equality_sign_index= StringFind (parameters_list[i], "=" , 0 )+ 1 ; parameter_values[i]= StringSubstr (parameters_list[i],equality_sign_index); } } for ( int i= 0 ; i<STAT_VALUES_COUNT; i++) StringAdd (string_to_write, DoubleToString (stat_values[i], 2 )+ "," ); for ( int i= 0 ; i<optimized_parameters_count; i++) { if (i==optimized_parameters_count- 1 ) { StringAdd (string_to_write,parameter_values[i]); break ; } else StringAdd (string_to_write,parameter_values[i]+ "," ); } if (passes_count== 1 ) WriteOptimizationReport(parameter_names); WriteOptimizationResults(string_to_write); }

Nous avons une fonction assez importante. Regardons-le de plus près. Au tout début, juste après avoir déclaré les variables et les tableaux, nous obtenons les données de frame en utilisant la fonction FrameNext() comme illustré dans les exemples donnés ci-dessus. Ensuite, à l'aide de la fonction FrameInputs(), nous obtenons la liste des paramètres du tableau de chaînes de caractères parameters_list[], ainsi que le nombre total de paramètres transmis à la variable parameters_count.

Les paramètres optimisés (marqués dans le Strategy Tester) dans la liste des paramètres reçus de la fonction FrameInputs() sont situés au tout début, quel que soit leur ordre dans la liste des paramètres externes de l'Expert Advisor.

Ceci est suivi par la boucle qui itère sur la liste des paramètres. Le tableau des critères critères[] et le tableau des valeurs des critères critères_valeurs[] sont remplis au tout premier passage. Les critères utilisés sont comptabilisés dans la fonction CalculateUsedCriteria(), à condition que le mode AND soit activé et que le paramètre courant soit le dernier :

void CalculateUsedCriteria() { UsedCriteriaCount= 0 ; for ( int i= 0 ; i< ArraySize (criteria); i++) { if (criteria[i]!=C_NO_CRITERION) UsedCriteriaCount++; } }

Dans la même boucle, nous vérifions en outre si un paramètre donné est sélectionné pour l'optimisation. La vérification est effectuée à chaque passage et est effectuée à l'aide de la fonction ParameterEnabledForOptimization() à laquelle le paramètre externe actuel est transmis pour vérification. Si la fonction retourne vrai, le paramètre sera optimisé.

bool ParameterEnabledForOptimization( string parameter_string) { bool enable; long value,start,step,stop; int equality_sign_index= StringFind (parameter_string, "=" , 0 ); ParameterGetRange ( StringSubstr (parameter_string, 0 ,equality_sign_index), enable,value,start,step,stop); return (enable); }

Dans ce cas, les tableaux pour les noms parameters_names et les valeurs de paramètre parameters_values sont remplis. Le tableau des noms de paramètres optimisés n'est rempli qu'au premier passage.

Ensuite, à l'aide de deux boucles, nous générons la chaîne de valeurs de test et de paramètre pour l'écriture dans un fichier. Ensuite, le fichier d'écriture est généré à l'aide de la fonction WriteOptimizationReport() lors du premier passage.

void WriteOptimizationReport( string ¶meter_names[]) { int files_count = 1 ; string headers= "#,PROFIT,TOTAL DEALS,PROFIT FACTOR,EXPECTED PAYOFF,EQUITY DD MAX REL%,RECOVERY FACTOR,SHARPE RATIO," ; for ( int i= 0 ; i< ArraySize (parameter_names); i++) { if (i== ArraySize (parameter_names)- 1 ) StringAdd (headers,parameter_names[i]); else StringAdd (headers,parameter_names[i]+ "," ); } OptimizationResultsPath=CreateOptimizationResultsFolder(files_count); if (OptimizationResultsPath== "" ) { Print ( "Empty path: " ,OptimizationResultsPath); return ; } else { OptimizationFileHandle= FileOpen (OptimizationResultsPath+ "\optimization_results" + IntegerToString (files_count)+ ".csv" , FILE_CSV | FILE_READ | FILE_WRITE | FILE_ANSI | FILE_COMMON , "," ); if (OptimizationFileHandle!= INVALID_HANDLE ) FileWrite (OptimizationFileHandle,headers); } }

Le but de la fonction WriteOptimizationReport() est de générer des en-têtes, de créer des dossiers, si nécessaire, dans le dossier commun du terminal, ainsi que de créer un fichier en écriture. Autrement dit, les fichiers associés aux optimisations précédentes ne sont pas supprimés et la fonction crée à chaque fois un nouveau fichier avec le numéro d'index. Les en-têtes sont enregistrés dans un fichier nouvellement créé. Le fichier lui-même reste ouvert jusqu'à la fin de l'optimisation.

Le code ci-dessus contient la chaîne de caractères avec la fonction CreateOptimizationResultsFolder(), où les dossiers d'enregistrement des fichiers avec les résultats d'optimisation sont créés :

string CreateOptimizationResultsFolder( int &files_count) { long search_handle = INVALID_HANDLE ; string returned_filename = "" ; string path = "" ; string search_filter = "*" ; string root_folder = "OPTIMIZATION_DATA\\" ; string expert_folder =EXPERT_NAME+ "\\" ; bool root_folder_exists = false ; bool expert_folder_exists= false ; path=search_filter; search_handle= FileFindFirst (path,returned_filename, FILE_COMMON ); Print ( "TERMINAL_COMMONDATA_PATH: " ,COMMONDATA_PATH); if (returned_filename==root_folder) { root_folder_exists= true ; Print ( "The " +root_folder+ " root folder exists." ); } if (search_handle!= INVALID_HANDLE ) { if (!root_folder_exists) { while ( FileFindNext (search_handle,returned_filename)) { if (returned_filename==root_folder) { root_folder_exists= true ; Print ( "The " +root_folder+ " root folder exists." ); break ; } } } FileFindClose (search_handle); } else { Print ( "Error when getting the search handle " "or the " +COMMONDATA_PATH+ " folder is empty: " ,ErrorDescription( GetLastError ())); } path=root_folder+search_filter; search_handle= FileFindFirst (path,returned_filename, FILE_COMMON ); if (returned_filename==expert_folder) { expert_folder_exists= true ; Print ( "The " +expert_folder+ " Expert Advisor folder exists." ); } if (search_handle!= INVALID_HANDLE ) { if (!expert_folder_exists) { while ( FileFindNext (search_handle,returned_filename)) { if (returned_filename==expert_folder) { expert_folder_exists= true ; Print ( "The " +expert_folder+ " Expert Advisor folder exists." ); break ; } } } FileFindClose (search_handle); } else Print ( "Error when getting the search handle or the " +path+ " folder is empty." ); path=root_folder+expert_folder+search_filter; search_handle= FileFindFirst (path,returned_filename, FILE_COMMON ); if ( StringFind (returned_filename, "optimization_results" , 0 )>= 0 ) files_count++; if (search_handle!= INVALID_HANDLE ) { while ( FileFindNext (search_handle,returned_filename)) files_count++; Print ( "Total files: " ,files_count); FileFindClose (search_handle); } else Print ( "Error when getting the search handle or the " +path+ " folder is empty" ); if (!root_folder_exists) { if ( FolderCreate ( "OPTIMIZATION_DATA" , FILE_COMMON )) { root_folder_exists= true ; Print ( "The root folder ..\Files\OPTIMIZATION_DATA\\ has been created" ); } else { Print ( "Error when creating the OPTIMIZATION_DATA root folder: " , ErrorDescription( GetLastError ())); return ( "" ); } } if (!expert_folder_exists) { if ( FolderCreate (root_folder+EXPERT_NAME, FILE_COMMON )) { expert_folder_exists= true ; Print ( "The Expert Advisor folder ..\Files\OPTIMIZATION_DATA\\ has been created" +expert_folder); } else { Print ( "Error when creating the Expert Advisor folder ..\Files\\" +expert_folder+ "\: " , ErrorDescription( GetLastError ())); return ( "" ); } } if (root_folder_exists && expert_folder_exists) { return (root_folder+EXPERT_NAME); } return ( "" ); }

Le code ci-dessus est fourni avec les commentaires détaillés, vous ne devriez donc avoir aucune difficulté à le comprendre. Décrivons simplement les points clés.

Tout d'abord, nous vérifions le dossier racine OPTIMIZATION_DATA contenant les résultats de l'optimisation. Si le dossier existe, il est marqué dans la variable root_folder_exists. Le descripteur de recherche est ensuite défini dans le dossier OPTIMIZATION_DATA où nous vérifions le dossier Expert Advisor.

Nous comptons en outre les fichiers que contient le dossier Expert Advisor. Enfin, en fonction des résultats de la vérification, si nécessaire (si les dossiers n'ont pas pu être trouvés), les dossiers requis sont créés et l'emplacement du nouveau fichier avec le numéro d'index est renvoyé. Si une erreur s'est produite, une chaîne vide sera renvoyée.

Maintenant, nous n'avons qu'à considérer la fonction WriteOptimizationResults() où nous vérifions les conditions d'écriture des données dans le fichier et écrivons les données si la condition est remplie. Le code de cette fonction est fourni ci-dessous :

void WriteOptimizationResults( string string_to_write) { bool condition= false ; if (CriterionSelectionRule==RULE_OR) condition=AccessCriterionOR(); if (CriterionSelectionRule==RULE_AND) condition=AccessCriterionAND(); if (condition) { if (OptimizationFileHandle!= INVALID_HANDLE ) { int strings_count= 0 ; strings_count=GetStringsCount(); FileWrite (OptimizationFileHandle, IntegerToString (strings_count),string_to_write); } else Print ( "Invalid optimization file handle!" ); } }

Jetons un coup d'œil aux chaînes qui contiennent les fonctions mises en évidence dans le code. Le choix de la fonction utilisée dépend de la règle choisie pour vérifier les critères. Si tous les critères spécifiés doivent être satisfaits, nous utilisons la fonction AccessCriterionAND() :

bool AccessCriterionAND() { int count= 0 ; for ( int i= 0 ; i< ArraySize (criteria); i++) { if (criteria[i]==C_NO_CRITERION) continue ; if (criteria[i]==C_STAT_PROFIT) { if (stat_values[ 0 ]>criteria_values[i]) { count++; if (count==UsedCriteriaCount) return ( true ); } } if (criteria[i]==C_STAT_DEALS) { if (stat_values[ 1 ]>criteria_values[i]) { count++; if (count==UsedCriteriaCount) return ( true ); } } if (criteria[i]==C_STAT_PROFIT_FACTOR) { if (stat_values[ 2 ]>criteria_values[i]) { count++; if (count==UsedCriteriaCount) return ( true ); } } if (criteria[i]==C_STAT_EXPECTED_PAYOFF) { if (stat_values[ 3 ]>criteria_values[i]) { count++; if (count==UsedCriteriaCount) return ( true ); } } if (criteria[i]==C_STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT) { if (stat_values[ 4 ]<criteria_values[i]) { count++; if (count==UsedCriteriaCount) return ( true ); } } if (criteria[i]==C_STAT_RECOVERY_FACTOR) { if (stat_values[ 5 ]>criteria_values[i]) { count++; if (count==UsedCriteriaCount) return ( true ); } } if (criteria[i]==C_STAT_SHARPE_RATIO) { if (stat_values[ 6 ]>criteria_values[i]) { count++; if (count==UsedCriteriaCount) return ( true ); } } } return ( false ); }

Si vous avez besoin qu'au moins un des critères spécifiés soit satisfait, utilisez la fonction AccessCriterionOR() :

bool AccessCriterionOR() { for ( int i= 0 ; i< ArraySize (criteria); i++) { if (criteria[i]==C_NO_CRITERION) continue ; if (criteria[i]==C_STAT_PROFIT) { if (stat_values[ 0 ]>criteria_values[i]) return ( true ); } if (criteria[i]==C_STAT_DEALS) { if (stat_values[ 1 ]>criteria_values[i]) return ( true ); } if (criteria[i]==C_STAT_PROFIT_FACTOR) { if (stat_values[ 2 ]>criteria_values[i]) return ( true ); } if (criteria[i]==C_STAT_EXPECTED_PAYOFF) { if (stat_values[ 3 ]>criteria_values[i]) return ( true ); } if (criteria[i]==C_STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT) { if (stat_values[ 4 ]<criteria_values[i]) return ( true ); } if (criteria[i]==C_STAT_RECOVERY_FACTOR) { if (stat_values[ 5 ]>criteria_values[i]) return ( true ); } if (criteria[i]==C_STAT_SHARPE_RATIO) { if (stat_values[ 6 ]>criteria_values[i]) return ( true ); } } return ( false ); }

La fonction GetStringsCount() déplace le pointeur à la fin du fichier et renvoie le nombre de chaînes de caractères dans le fichier :

int GetStringsCount() { int strings_count = 0 ; ulong offset = 0 ; FileSeek (OptimizationFileHandle, 0 , SEEK_SET ); while (! FileIsEnding (OptimizationFileHandle) || ! IsStopped ()) { while (! FileIsLineEnding (OptimizationFileHandle) || ! IsStopped ()) { FileReadString (OptimizationFileHandle); offset= FileTell (OptimizationFileHandle); if ( FileIsLineEnding (OptimizationFileHandle)) { if (! FileIsEnding (OptimizationFileHandle)) offset++; FileSeek (OptimizationFileHandle,offset, SEEK_SET ); strings_count++; break ; } } if ( FileIsEnding (OptimizationFileHandle)) break ; } FileSeek (OptimizationFileHandle, 0 , SEEK_END ); return (strings_count); }

Tout est réglé et prêt maintenant. Nous devons maintenant insérer la fonction CreateOptimizationReport() dans le corps de la fonction OnTesterPass() et fermer le handle de fichier d'optimisation dans la fonction OnTesterDeinit().

Testons maintenant l'Expert Advisor. Ses paramètres seront optimisés à l'aide du réseau MQL5 Cloud Network de calcul distribué. Le testeur de stratégie doit être configuré comme indiqué dans la capture d'écran ci-dessous :





Fig. 3 - Paramètres du testeur de stratégie

Nous allons optimiser tous les paramètres de l'Expert Advisor et définir les paramètres des critères de sorte que seuls les résultats où le facteur de profit est supérieur à 1 et le facteur de récupération est supérieur à 2 soient écrits dans le fichier (voir la capture d'écran ci-dessous) :





Fig. 4 - Les réglages de l'Expert Advisor pour l'optimisation des paramètres

Le réseau MQL5 Cloud Network d'informatique distribuée a traité 101 000 passages en seulement 5 minutes environ ! Si je n'avais pas utilisé les ressources du réseau, l'optimisation aurait pris plusieurs jours. C'est une grande opportunité pour tous ceux qui connaissent la valeur du temps.

Le fichier résultant peut maintenant être ouvert dans Excel. 719 résultats ont été sélectionnés sur 101 000 passages à écrire dans le fichier. Dans la capture d'écran ci-dessous, j'ai mis en évidence les colonnes avec les paramètres en fonction desquels les résultats ont été sélectionnés :





Fig. 5 - Résultats d'optimisation dans Excel

Conclusion

Il est temps de tirer un trait sur cet article. Le sujet de l'analyse des résultats d'optimisation est en effet loin d'être totalement épuisé et nous y reviendrons certainement dans les prochains articles. L'archive téléchargeable avec les fichiers de l'Expert Advisor est jointe à l'article pour votre considération.