MQL5 Tarif Defteri Uzman Danışmanın Belirlenen Kriterlere Göre Optimizasyon Sonuçlarını Kaydetme

Giriş

MQL5 programlamasına dair makaleler serisine devam ediyoruz. Bu sefer, Uzman Danışman parametre optimizasyonu sırasında her bir optimizasyon geçişinin sonucunun nasıl elde edileceğini göreceğiz. Uygulama, harici parametrelerde belirtilen belirli bir koşulun sağlanması durumunda ilgili geçiş değerlerinin bir dosyaya yazılmasını sağlayacak şekilde yapılacaktır. Test değerlerine ek olarak, bu sonuçlara neden olan parametreleri de kaydedeceğiz.

Geliştirme

Bu fikri uygulamak için, aşağıdaki makalede açıklanan basit bir alım satım algoritmasına sahip hazır Uzman Danışmanı kullanacağız ve sadece bunu gerekli fonksiyonlara ekleyeceğiz: "MQL5 Tarif Defteri: Alım Satım Seviyelerini Ayarlarken/Değiştirirken Hatalardan Nasıl Kaçınılır?" Kaynak kodu, serinin en son makalelerinde kullanılan yaklaşım kullanılarak hazırlanmıştır. Böylece tüm fonksiyonlar farklı dosyalar halinde düzenlenir ve ana proje dosyasına eklenir. Dosyaların projeye nasıl eklenebileceğini şu makalede görebilirsiniz: "MQL5 Tarif Defteri: Uzman Danışmanlarda Alım Satım Koşullarını Belirlemek için Göstergeleri Kullanma" önceki makalesinden programı değiştireceğiz.

Optimizasyon sırasında verilere erişmek için özel MQL5 fonksiyonlarını kullanabilirsiniz: OnTesterInit(), OnTester(), OnTesterPass() ve OnTesterDeinit(). Her birine hızlıca bir göz atalım:

OnTesterInit() - bu fonksiyon optimizasyon başlangıcını belirlemek için kullanılır.

OnTester() - bu fonksiyon, her optimizasyon geçişinden sonra sözde çerçevelerin eklenmesinden sorumludur. Çerçevelerin tanımı aşağıda ayrıca verilecektir.

OnTesterPass() - bu fonksiyon her optimizasyon geçişinden sonra çerçeveleri alır.

OnTesterDeinit() - bu fonksiyon, Uzman Danışman parametre optimizasyonunun sonu olayını oluşturur.

Şimdi bir çerçeve tanımlamalıyız. Çerçeve, tek bir optimizasyon geçişinin bir tür veri yapısıdır. Optimizasyon sırasında çerçeveler, MetaTrader 5/MQL5/Files/Tester klasöründe oluşturulan *.mqd arşivine kaydedilir. Bu arşivin verilerine (çerçevelerine) hem optimizasyon sırasında "anında" hem de tamamlandıktan sonra erişilebilir. Örneğin, "MetaTrader 5 Test Cihazında Bir Stratejiyi Görselleştirme" makalesi, optimizasyon sürecini "anında" nasıl görselleştirebileceğimizi ve ardından optimizasyon sonrası sonuçları nasıl görüntüleyebileceğimizi gösterir.

Bu makalede çerçeveler ile çalışmak için aşağıdaki fonksiyonları kullanacağız:

FrameAdd() - bir dosyadan veya diziden veri ekler.

FrameNext() - tek bir sayısal değer veya tüm çerçeve verisini elde etmek için bir çağrıdır.

FrameInputs() - belirtilen geçiş numarasına sahip belirli bir çerçevenin oluşturulmasına göre giriş parametrelerini alır.

Yukarıda listelenen fonksiyonlar hakkında daha fazla bilgi MQL5 Referansı içinde bulunabilir. Her zamanki gibi, harici parametreler ile başlıyoruz. Aşağıda, halihazırda mevcut olanlara hangi parametrelerin eklenmesi gerektiğini görebilirsiniz:

input int NumberOfBars = 2 ; sinput double Lot = 0.1 ; input double TakeProfit = 100 ; input double StopLoss = 50 ; input double TrailingStop = 10 ; input bool Reverse = true ; sinput string delimeter= "" ; sinput bool LogOptimizationReport = true ; sinput CRITERION_RULE CriterionSelectionRule = RULE_AND; sinput ENUM_STATS Criterion_01 = C_NO_CRITERION; sinput double CriterionValue_01 = 0 ; sinput ENUM_STATS Criterion_02 = C_NO_CRITERION; sinput double CriterionValue_02 = 0 ; sinput ENUM_STATS Criterion_03 = C_NO_CRITERION; sinput double CriterionValue_03 = 0 ;

LogOptimizationReport parametresi, optimizasyon sırasında sonuçların ve parametrelerin bir dosyaya yazılıp yazılmaması gerektiğini belirtmek için kullanılacaktır.

Bu örnekte, hangi sonuçların bir dosyaya yazılmak üzere seçileceğine bağlı olarak en fazla üç kriter belirleme imkanını uygulayacağız. Ayrıca, sonuçların, verilen tüm koşullar karşılandığında (VE) mı yoksa bunlardan en az biri karşılandığında (VEYA) mı yazılacağını belirleyebileceğiniz bir kural (CriterionSelectionRule parametresi) ekleyeceğiz. Bunun için Enums.mqh dosyasında bir numaralandırma oluşturuyoruz:

enum CRITERION_RULE { RULE_AND = 0 , RULE_OR = 1 };

Ana test parametreleri kriter olarak kullanılacaktır. Burada başka bir numaralandırmaya ihtiyacımız var:

enum ENUM_STATS { C_NO_CRITERION = 0 , C_STAT_PROFIT = 1 , C_STAT_DEALS = 2 , C_STAT_PROFIT_FACTOR = 3 , C_STAT_EXPECTED_PAYOFF = 4 , C_STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT = 5 , C_STAT_RECOVERY_FACTOR = 6 , C_STAT_SHARPE_RATIO = 7 };

Her parametre harici parametrede belirtilen değeri aşması açısından kontrol edilecektir, bunun tek istisnası seçimin minimum düşüşe göre yapılması gerektiğinden maksimum öz varlık düşüşüdür.

Ayrıca birkaç global değişken eklememiz gerekiyor (aşağıdaki koda bakın):

int AllowedNumberOfBars= 0 ; string OptimizationResultsPath= "" ; int UsedCriteriaCount= 0 ; int OptimizationFileHandle=- 1 ;

Ayrıca, aşağıdaki diziler gereklidir:

int criteria[ 3 ]; double criteria_values[ 3 ]; double stat_values[STAT_VALUES_COUNT];

Uzman Danışmanın ana dosyasının, makalenin başında açıklanan Strateji Test Cihazı olaylarını işlemeye yönelik fonksiyonlar ile geliştirilmesi gerekir:

void OnTesterInit () { Print ( __FUNCTION__ , "(): Start Optimization

-----------" ); } double OnTester () { if (LogOptimizationReport) return ( 0.0 ); } void OnTesterPass () { if (LogOptimizationReport) } void OnTesterDeinit () { Print ( "-----------

" , __FUNCTION__ , "(): End Optimization" ); if (LogOptimizationReport) }

Optimizasyona şimdi başlarsak, terminalde Uzman Danışmanın çalıştığı sembol ve zaman aralığını içeren grafik görünecektir. Yukarıdaki kodda kullanılan fonksiyonlardan gelen mesajlar, Strateji Test Cihazının günlüğü yerine terminalin günlüğüne yazdırılacaktır. Optimizasyonun en başında OnTesterInit() fonksiyonundan bir mesaj yazdırılacaktır. Ancak optimizasyon sırasında ve tamamlandıktan sonra günlükte herhangi bir mesaj göremezsiniz. Optimizasyondan sonra Strateji Test Cihazı tarafından açılan grafiği silerseniz, günlüğe OnTesterDeinit() fonksiyonundan bir mesaj yazdırılacaktır. Bu neden olur?

Sorun şu ki, doğru çalışmayı sağlamak için OnTester() fonksiyonunun, aşağıda gösterildiği gibi bir çerçeve eklemek için FrameAdd() fonksiyonunu kullanması gerekir.

double OnTester () { if (LogOptimizationReport) { FrameAdd ( "Statistics" , 1 , 0 ,stat_values); } return ( 0.0 ); }

Şimdi, optimizasyon sırasında, her optimizasyon geçişinden sonra OnTesterPass() fonksiyonundan bir mesaj günlüğe yazdırılacak ve optimizasyonun tamamlanmasıyla ilgili mesaj, optimizasyonun sona ermesinden sonra OnTesterDeinit() fonksiyonu tarafından eklenecektir. Optimizasyon manuel olarak durdurulursa, optimizasyon tamamlandı mesajı da oluşturulur.





Şekil 1 - Günlüğe yazdırılan test ve optimizasyon fonksiyonlarından gelen mesajlar

Artık her şey, klasörler ve dosyalar oluşturmaktan, belirtilen optimizasyon parametrelerini belirlemekten ve koşulları karşılayan sonuçları yazmaktan sorumlu fonksiyonlara geçmeye hazır.

FileFunctions.mqh adında bir dosya oluşturalım ve bunu projeye dahil edelim. Bu dosyanın en başında, her optimizasyon geçişini değerlerle doldurmak için referans olarak bir dizi elde edecek GetTestStatistics() fonksiyonunu yazıyoruz.

void GetTestStatistics( double &stat_array[]) { double profit_factor= 0 ,sharpe_ratio= 0 ; stat_array[ 0 ]= TesterStatistics ( STAT_PROFIT ); stat_array[ 1 ]= TesterStatistics ( STAT_DEALS ); profit_factor= TesterStatistics ( STAT_PROFIT_FACTOR ); stat_array[ 2 ]=(profit_factor== DBL_MAX ) ? 0 : profit_factor; stat_array[ 3 ]= TesterStatistics ( STAT_EXPECTED_PAYOFF ); stat_array[ 4 ]= TesterStatistics ( STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT ); stat_array[ 5 ]= TesterStatistics ( STAT_RECOVERY_FACTOR ); sharpe_ratio= TesterStatistics ( STAT_SHARPE_RATIO ); stat_array[ 6 ]=(sharpe_ratio== DBL_MAX ) ? 0 : sharpe_ratio; }

Bir çerçeve eklemeden önce GetTestStatistics() fonksiyonu eklenmelidir:

double OnTester () { if (LogOptimizationReport) { GetTestStatistics(stat_values); FrameAdd ( "Statistics" , 1 , 0 ,stat_values); } return ( 0.0 ); }

Doldurulan dizi, son argüman olarak FrameAdd() fonksiyonuna aktarılır. Hatta gerekirse bir veri dosyasını da aktarabilirsiniz.

Artık OnTesterPass() fonksiyonunda elde edilen verileri kontrol edebiliriz. Nasıl çalıştığını görmek için şimdi terminal günlüğündeki her bir sonucun kârını göstereceğiz. Mevcut çerçeve değerlerini elde etmek için FrameNext() fonksiyonunu kullanın. Lütfen aşağıdaki örneğe bakın:

void OnTesterPass () { if (LogOptimizationReport) { string name = "" ; ulong pass = 0 ; long id = 0 ; double val = 0.0 ; FrameNext (pass,name,id,val,stat_values); Print ( __FUNCTION__ , "(): pass: " + IntegerToString (pass)+ "; STAT_PROFIT: " , DoubleToString (stat_values[ 0 ], 2 )); } }

FrameNext() fonksiyonunu kullanmazsanız, stat_values dizisindeki değerler sıfır olacaktır. Ancak, her şey doğru yapılırsa, aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterilen sonucu elde ederiz:





Şekil 2 - Günlüğe yazdırılan OnTesterPass() fonksiyonundan mesajlar

Bu arada, optimizasyon harici parametreler değiştirilmeden çalıştırılırsa, sonuçlar OnTesterPass() ve OnTesterDeinit() fonksiyonları atlanarak önbellekten Strateji Test Cihazına yüklenecektir. Bir hata olduğunu düşünmemeniz için bunu göz önünde bulundurmalısınız.

Ayrıca, FileFunctions.mqh içinde bir CreateOptimizationReport() fonksiyonu oluşturuyoruz. Kilit aktivite bu fonksiyon içerisinde gerçekleştirilecektir. Fonksiyon kodu aşağıda verilmektedir:

void CreateOptimizationReport() { static int passes_count= 0 ; int parameters_count= 0 ; int optimized_parameters_count= 0 ; string string_to_write= "" ; bool include_criteria_list= false ; int equality_sign_index= 0 ; string name = "" ; ulong pass = 0 ; long id = 0 ; double value = 0.0 ; string parameters_list[]; string parameter_names[]; string parameter_values[]; passes_count++; FrameNext (pass,name,id,value,stat_values); FrameInputs (pass,parameters_list,parameters_count); for ( int i= 0 ; i<parameters_count; i++) { if (passes_count== 1 ) { string current_value= "" ; static int c= 0 ,v= 0 ,trigger= 0 ; if ( StringFind (parameters_list[i], "CriterionSelectionRule" , 0 )>= 0 ) { include_criteria_list= true ; continue ; } if (CriterionSelectionRule==RULE_AND && i==parameters_count- 1 ) CalculateUsedCriteria(); if (include_criteria_list) { if (trigger== 0 ) { equality_sign_index= StringFind (parameters_list[i], "=" , 0 )+ 1 ; current_value = StringSubstr (parameters_list[i],equality_sign_index); criteria[c]=( int ) StringToInteger (current_value); trigger= 1 ; c++; continue ; } if (trigger== 1 ) { equality_sign_index= StringFind (parameters_list[i], "=" , 0 )+ 1 ; current_value= StringSubstr (parameters_list[i],equality_sign_index); criteria_values[v]= StringToDouble (current_value); trigger= 0 ; v++; continue ; } } } if (ParameterEnabledForOptimization(parameters_list[i])) { optimized_parameters_count++; if (passes_count== 1 ) { ArrayResize (parameter_names,optimized_parameters_count); equality_sign_index= StringFind (parameters_list[i], "=" , 0 ) ; parameter_names[i]= StringSubstr (parameters_list[i], 0 ,equality_sign_index); } ArrayResize (parameter_values,optimized_parameters_count); equality_sign_index= StringFind (parameters_list[i], "=" , 0 )+ 1 ; parameter_values[i]= StringSubstr (parameters_list[i],equality_sign_index); } } for ( int i= 0 ; i<STAT_VALUES_COUNT; i++) StringAdd (string_to_write, DoubleToString (stat_values[i], 2 )+ "," ); for ( int i= 0 ; i<optimized_parameters_count; i++) { if (i==optimized_parameters_count- 1 ) { StringAdd (string_to_write,parameter_values[i]); break ; } else StringAdd (string_to_write,parameter_values[i]+ "," ); } if (passes_count== 1 ) WriteOptimizationReport(parameter_names); WriteOptimizationResults(string_to_write); }

Oldukça büyük bir fonksiyonumuz var. Gelin buna daha yakından bakalım. En başta, değişkenleri ve dizileri tanımladıktan hemen sonra, yukarıdaki örneklerde gösterildiği gibi FrameNext() fonksiyonunu kullanarak çerçeve verilerini elde ederiz. Ardından, FrameInputs() fonksiyonunu kullanarak parameters_count değişkenine aktarılan toplam parametre sayısı ile birlikte parameters_list[] dize dizisine parametre listesini elde ederiz.

FrameInputs() fonksiyonundan alınan parametre listesindeki optimize edilmiş parametreler (Strateji Test Cihazında işaretlenir), Uzman Danışmanın harici parametreler listesindeki sıralarına bakılmaksızın en başta bulunur.

Bunu, parametre listesi üzerinde yinelenen döngü izler. criteria[] kriter dizisi ve criteria_values[] kriter değerleri dizisi ilk geçişte doldurulur. Kullanılan kriterler, VE modunun etkinleştirilmesi ve geçerli parametrenin sonuncusu olması koşuluyla CalculateUsedCriteria() fonksiyonunda sayılır:

void CalculateUsedCriteria() { UsedCriteriaCount= 0 ; for ( int i= 0 ; i< ArraySize (criteria); i++) { if (criteria[i]!=C_NO_CRITERION) UsedCriteriaCount++; } }

Aynı döngüde, optimizasyon için herhangi bir parametrenin seçilip seçilmediğini de kontrol ederiz. Kontrol, her geçişte gerçekleştirilir ve geçerli harici parametrenin kontrol için aktarıldığı ParameterEnabledForOptimization() fonksiyonu kullanılarak yapılır. Fonksiyon true değerini döndürürse, parametre optimize edilecektir.

bool ParameterEnabledForOptimization( string parameter_string) { bool enable; long value,start,step,stop; int equality_sign_index= StringFind (parameter_string, "=" , 0 ); ParameterGetRange ( StringSubstr (parameter_string, 0 ,equality_sign_index), enable,value,start,step,stop); return (enable); }

Bu durumda, adlar parameter_names ve parameter_values parametre değerleri için diziler doldurulur. Optimize edilmiş parametre adları dizisi yalnızca ilk geçişte doldurulur.

Ardından, iki döngü kullanarak, bir dosyaya yazmak için test ve parametre değerleri dizisini oluştururuz. Bunu takiben, ilk geçişte WriteOptimizationReport() fonksiyonu kullanılarak yazma dosyası oluşturulur.

void WriteOptimizationReport( string ¶meter_names[]) { int files_count = 1 ; string headers= "#,PROFIT,TOTAL DEALS,PROFIT FACTOR,EXPECTED PAYOFF,EQUITY DD MAX REL%,RECOVERY FACTOR,SHARPE RATIO," ; for ( int i= 0 ; i< ArraySize (parameter_names); i++) { if (i== ArraySize (parameter_names)- 1 ) StringAdd (headers,parameter_names[i]); else StringAdd (headers,parameter_names[i]+ "," ); } OptimizationResultsPath=CreateOptimizationResultsFolder(files_count); if (OptimizationResultsPath== "" ) { Print ( "Empty path: " ,OptimizationResultsPath); return ; } else { OptimizationFileHandle= FileOpen (OptimizationResultsPath+ "\optimization_results" + IntegerToString (files_count)+ ".csv" , FILE_CSV | FILE_READ | FILE_WRITE | FILE_ANSI | FILE_COMMON , "," ); if (OptimizationFileHandle!= INVALID_HANDLE ) FileWrite (OptimizationFileHandle,headers); } }

WriteOptimizationReport() fonksiyonunun amacı, başlıklar oluşturmak, gerekirse terminalin ortak klasöründe klasörler oluşturmak ve ayrıca yazmak için bir dosya oluşturmaktır. Diğer bir deyişle, önceki optimizasyonlarla ilişkili dosyalar kaldırılmaz ve fonksiyon her seferinde indis numarasıyla yeni bir dosya oluşturur. Başlıklar yeni oluşturulan bir dosyaya kaydedilir. Dosyanın kendisi optimizasyonun sonuna kadar açık kalır.

Yukarıdaki kod, dosyaları optimizasyon sonuçları ile kaydetmek için klasörlerin oluşturulduğu CreateOptimizationResultsFolder() fonksiyonuna sahip dizeyi içerir:

string CreateOptimizationResultsFolder( int &files_count) { long search_handle = INVALID_HANDLE ; string returned_filename = "" ; string path = "" ; string search_filter = "*" ; string root_folder = "OPTIMIZATION_DATA\\" ; string expert_folder =EXPERT_NAME+ "\\" ; bool root_folder_exists = false ; bool expert_folder_exists= false ; path=search_filter; search_handle= FileFindFirst (path,returned_filename, FILE_COMMON ); Print ( "TERMINAL_COMMONDATA_PATH: " ,COMMONDATA_PATH); if (returned_filename==root_folder) { root_folder_exists= true ; Print ( "The " +root_folder+ " root folder exists." ); } if (search_handle!= INVALID_HANDLE ) { if (!root_folder_exists) { while ( FileFindNext (search_handle,returned_filename)) { if (returned_filename==root_folder) { root_folder_exists= true ; Print ( "The " +root_folder+ " root folder exists." ); break ; } } } FileFindClose (search_handle); } else { Print ( "Error when getting the search handle " "or the " +COMMONDATA_PATH+ " folder is empty: " ,ErrorDescription( GetLastError ())); } path=root_folder+search_filter; search_handle= FileFindFirst (path,returned_filename, FILE_COMMON ); if (returned_filename==expert_folder) { expert_folder_exists= true ; Print ( "The " +expert_folder+ " Expert Advisor folder exists." ); } if (search_handle!= INVALID_HANDLE ) { if (!expert_folder_exists) { while ( FileFindNext (search_handle,returned_filename)) { if (returned_filename==expert_folder) { expert_folder_exists= true ; Print ( "The " +expert_folder+ " Expert Advisor folder exists." ); break ; } } } FileFindClose (search_handle); } else Print ( "Error when getting the search handle or the " +path+ " folder is empty." ); path=root_folder+expert_folder+search_filter; search_handle= FileFindFirst (path,returned_filename, FILE_COMMON ); if ( StringFind (returned_filename, "optimization_results" , 0 )>= 0 ) files_count++; if (search_handle!= INVALID_HANDLE ) { while ( FileFindNext (search_handle,returned_filename)) files_count++; Print ( "Total files: " ,files_count); FileFindClose (search_handle); } else Print ( "Error when getting the search handle or the " +path+ " folder is empty" ); if (!root_folder_exists) { if ( FolderCreate ( "OPTIMIZATION_DATA" , FILE_COMMON )) { root_folder_exists= true ; Print ( "The root folder ..\Files\OPTIMIZATION_DATA\\ has been created" ); } else { Print ( "Error when creating the OPTIMIZATION_DATA root folder: " , ErrorDescription( GetLastError ())); return ( "" ); } } if (!expert_folder_exists) { if ( FolderCreate (root_folder+EXPERT_NAME, FILE_COMMON )) { expert_folder_exists= true ; Print ( "The Expert Advisor folder ..\Files\OPTIMIZATION_DATA\\ has been created" +expert_folder); } else { Print ( "Error when creating the Expert Advisor folder ..\Files\\" +expert_folder+ "\: " , ErrorDescription( GetLastError ())); return ( "" ); } } if (root_folder_exists && expert_folder_exists) { return (root_folder+EXPERT_NAME); } return ( "" ); }

Yukarıdaki kod ayrıntılı yorumlarla birlikte verilmiştir, bu nedenle anlamakta herhangi bir zorlukla karşılaşmamalısınız. Sadece kilit noktaları özetleyelim.

İlk olarak, optimizasyon sonuçlarını içeren OPTIMIZATION_DATA kök klasörünü kontrol ediyoruz. Klasör varsa, bu root_folder_exists değişkeninde işaretlenir. Ardından, arama işleyici Uzman Danışman klasörünü kontrol ettiğimiz OPTIMIZATION_DATA klasöründe ayarlanır.

Uzman Danışman klasörünün içerdiği dosyaları da sayarız. Son olarak, kontrol sonuçlarına göre, gerektiğinde (klasörler bulunamadıysa), gerekli klasörler oluşturulur ve indis numarası ile yeni dosyanın konumu döndürülür. Bir hata oluşursa, boş bir dize döndürülür.

Şimdi sadece dosyaya veri yazma koşullarını kontrol ettiğimiz ve koşul karşılanıyorsa veriyi yazdığımız WriteOptimizationResults() fonksiyonunu dikkate almamız gerekiyor. Bu fonksiyonun kodu aşağıda verilmektedir:

void WriteOptimizationResults( string string_to_write) { bool condition= false ; if (CriterionSelectionRule==RULE_OR) condition=AccessCriterionOR(); if (CriterionSelectionRule==RULE_AND) condition=AccessCriterionAND(); if (condition) { if (OptimizationFileHandle!= INVALID_HANDLE ) { int strings_count= 0 ; strings_count=GetStringsCount(); FileWrite (OptimizationFileHandle, IntegerToString (strings_count),string_to_write); } else Print ( "Invalid optimization file handle!" ); } }

Kodda vurgulanan fonksiyonları içeren dizelere bir göz atalım. Kullanılan fonksiyonun seçimi, kriterleri kontrol etmek için seçilen kurala bağlıdır. Belirtilen tüm kriterlerin karşılanması gerekiyorsa, AccessCriterionAND() fonksiyonunu kullanırız:

bool AccessCriterionAND() { int count= 0 ; for ( int i= 0 ; i< ArraySize (criteria); i++) { if (criteria[i]==C_NO_CRITERION) continue ; if (criteria[i]==C_STAT_PROFIT) { if (stat_values[ 0 ]>criteria_values[i]) { count++; if (count==UsedCriteriaCount) return ( true ); } } if (criteria[i]==C_STAT_DEALS) { if (stat_values[ 1 ]>criteria_values[i]) { count++; if (count==UsedCriteriaCount) return ( true ); } } if (criteria[i]==C_STAT_PROFIT_FACTOR) { if (stat_values[ 2 ]>criteria_values[i]) { count++; if (count==UsedCriteriaCount) return ( true ); } } if (criteria[i]==C_STAT_EXPECTED_PAYOFF) { if (stat_values[ 3 ]>criteria_values[i]) { count++; if (count==UsedCriteriaCount) return ( true ); } } if (criteria[i]==C_STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT) { if (stat_values[ 4 ]<criteria_values[i]) { count++; if (count==UsedCriteriaCount) return ( true ); } } if (criteria[i]==C_STAT_RECOVERY_FACTOR) { if (stat_values[ 5 ]>criteria_values[i]) { count++; if (count==UsedCriteriaCount) return ( true ); } } if (criteria[i]==C_STAT_SHARPE_RATIO) { if (stat_values[ 6 ]>criteria_values[i]) { count++; if (count==UsedCriteriaCount) return ( true ); } } } return ( false ); }

Belirtilen kriterlerden en az birine ihtiyacınız varsa, AccessCriterionOR() fonksiyonunu kullanın:

bool AccessCriterionOR() { for ( int i= 0 ; i< ArraySize (criteria); i++) { if (criteria[i]==C_NO_CRITERION) continue ; if (criteria[i]==C_STAT_PROFIT) { if (stat_values[ 0 ]>criteria_values[i]) return ( true ); } if (criteria[i]==C_STAT_DEALS) { if (stat_values[ 1 ]>criteria_values[i]) return ( true ); } if (criteria[i]==C_STAT_PROFIT_FACTOR) { if (stat_values[ 2 ]>criteria_values[i]) return ( true ); } if (criteria[i]==C_STAT_EXPECTED_PAYOFF) { if (stat_values[ 3 ]>criteria_values[i]) return ( true ); } if (criteria[i]==C_STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT) { if (stat_values[ 4 ]<criteria_values[i]) return ( true ); } if (criteria[i]==C_STAT_RECOVERY_FACTOR) { if (stat_values[ 5 ]>criteria_values[i]) return ( true ); } if (criteria[i]==C_STAT_SHARPE_RATIO) { if (stat_values[ 6 ]>criteria_values[i]) return ( true ); } } return ( false ); }

GetStringsCount() fonksiyonu, işaretçiyi dosyanın sonuna taşır ve dosyadaki dizelerin sayısını döndürür:

int GetStringsCount() { int strings_count = 0 ; ulong offset = 0 ; FileSeek (OptimizationFileHandle, 0 , SEEK_SET ); while (! FileIsEnding (OptimizationFileHandle) || ! IsStopped ()) { while (! FileIsLineEnding (OptimizationFileHandle) || ! IsStopped ()) { FileReadString (OptimizationFileHandle); offset= FileTell (OptimizationFileHandle); if ( FileIsLineEnding (OptimizationFileHandle)) { if (! FileIsEnding (OptimizationFileHandle)) offset++; FileSeek (OptimizationFileHandle,offset, SEEK_SET ); strings_count++; break ; } } if ( FileIsEnding (OptimizationFileHandle)) break ; } FileSeek (OptimizationFileHandle, 0 , SEEK_END ); return (strings_count); }

Her şey ayarlandı ve şimdi hazır. Şimdi CreateOptimizationReport() fonksiyonunu OnTesterPass() fonksiyon gövdesine eklememiz ve OnTesterDeinit() fonksiyonundaki optimizasyon dosyası işleyicisini kapatmamız gerekiyor.

Şimdi Uzman Danışmanı test edelim. Parametreleri, dağıtılmış bilgi işlemli MQL5 Cloud Network kullanılarak optimize edilecektir. Strateji Test Cihazı aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterildiği gibi ayarlanmalıdır:





Şekil 3 - Strateji Test Cihazı ayarları

Uzman Danışmanın tüm parametrelerini optimize edeceğiz ve kriterlerin parametrelerini, yalnızca Kâr Faktörü değerinin 1'den büyük ve Kurtarma Faktörü değerinin 2'den büyük olduğu sonuçların dosyaya yazılacağı şekilde ayarlayacağız (aşağıdaki ekran görüntüsüne bakın):





Şekil 4 - Parametre optimizasyonu için Uzman Danışman ayarları

Dağıtılmış bilgi işlemin MQL5 Bulut Ağı yalnızca ~5 dakika içinde 101.000 geçişi işlemiştir! Ağ kaynaklarını kullanmamış olsaydım, optimizasyonun tamamlanması birkaç gün sürecekti. Bu, zamanın değerini bilen herkes için büyük bir fırsat.

Ortaya çıkan dosya artık Excel'de açılabilir. Dosyaya yazılmak üzere 101.000 geçiş arasından 719 sonuç seçilmiştir. Aşağıdaki ekran görüntüsünde, sonuçların seçildiği parametrelere sahip sütunları vurguladım:





Şekil 5 - Excel'de optimizasyon sonuçları

Sonuç

Bu makalenin altına bir çizgi çekmenin zamanı geldi. Optimizasyon sonuçlarının analizi konusu aslında tamamen bitmiş olmaktan çok uzaktır ve gelecek makalelerde kesinlikle buna geri döneceğiz. Uzman Danışmanın dosyalarını içeren indirilebilir arşiv değerlendirmeniz için makaleye eklenmiştir.