Das MQL5-Kochbuch: Speichern der Optimierungsergebnisse eines Expert Advisors auf Basis bestimmter Kriterien

Einleitung

Wir setzen die Serie der Beiträge zur MQL5-Programmierung fort. Diesmal sehen wir uns an, wie man bei der Optimierung der Parameter eines Expert Advisors Ergebnisse erhält. Mit der Umsetzung wird sichergestellt, dass die Werte des entsprechenden Durchlaufs in eine Datei geschrieben werden, wenn eine bestimmte in den externen Parametern festgelegte Bedingung erfüllt wird. Neben Testwerten speichern wir auch die Parameter, die zu diesen Ergebnissen geführt haben.

Entwicklung

Zur Umsetzung der Idee verwenden wir den vorgefertigten Expert Advisor mit einfachem Handelsalgorithmus aus dem Beitrag "Das MQL5-Kochbuch: Wie vermeidet man Fehler beim Einstellen/Modifizieren von Handelsebenen" und fügen einfach alle erforderlichen Funktionen hinzu. Der Quellcode wurde mithilfe der in den letzten Beiträgen dieser Serie angewendeten Herangehensweise vorbereitet. Also sind alle Funktionen in verschiedenen Dateien sortiert und in der Hauptdatei des Projekts enthalten. Sie sehen, wie Dateien in das Projekt eingebunden werden können, im Beitrag "Das MQL5-Kochbuch: Verwendung von Indikatoren zum Festlegen von Handelsbedingungen in Expert Advisors".

Um während der Optimierung Zugriff auf die Daten zu erhalten, können Sie spezielle MQL5-Funktionen nutzen: OnTesterInit(), OnTester(), OnTesterPass() und OnTesterDeinit(). Sehen wir uns jede von ihnen kurz an:

OnTesterInit() – diese Funktion wird zum Bestimmen des Startpunkts der Optimierung verwendet.

OnTester() – diese Funktion fügt nach jedem Optimierungsdurchlauf sogenannte Frames hinzu. Die Definition von Frames folgt im weiteren Verlauf des Beitrags.

OnTesterPass() – diese Funktion empfängt Frames nach jedem Optimierungsdurchlauf.

OnTesterDeinit() – diese Funktion erzeugt das Ereignis des Endes der Optimierung der Parameter des Expert Advisors.

Nun müssen wir definieren, was ein Frame ist. Ein Frame ist eine Art Datenstruktur eines einzelnen Optimierungsdurchlaufs. Während der Optimierung werden Frames im *.mqd-Archiv im Ordner MetaTrader 5\MQL5\Files\Tester gespeichert. Der Zugriff auf die Daten (Frames) dieses Archivs ist sowohl spontan während der Optimierung als auch nach der Optimierung möglich. Beispielsweise illustriert der Beitrag "Veranschaulichung einer Strategie im Prüfprogramm von MetaTrader 5", wie wir den Prozess der Optimierung ohne Vorbereitung visualisieren und anschließend das Ergebnis der Optimierung betrachten können.

In diesem Beitrag nutzen wir die folgenden Funktionen für die Arbeit mit Frames:

FrameAdd() – fügt Daten aus einer Datei oder einem Array hinzu.

FrameNext() – Aufruf zum Erhalten eines einzelnen numerischen Werts oder der gesamten Daten des Frames.

FrameInputs() – ruft Eingabeparameter ab, auf deren Basis ein bestimmter Frame mit der angegebenen Durchlaufnummer geformt wird.

Weitere Informationen über die oben aufgeführten Funktionen finden Sie im Nachschlagewerk MQL5. Wir fangen wie immer mit den externen Parametern an. Unten sehen Sie, welche Parameter zu den bereits vorhandenen hinzugefügt werden müssen:

input int NumberOfBars = 2 ; sinput double Lot = 0.1 ; input double TakeProfit = 100 ; input double StopLoss = 50 ; input double TrailingStop = 10 ; input bool Reverse = true ; sinput string delimeter= "" ; sinput bool LogOptimizationReport = true ; sinput CRITERION_RULE CriterionSelectionRule = RULE_AND; sinput ENUM_STATS Criterion_01 = C_NO_CRITERION; sinput double CriterionValue_01 = 0 ; sinput ENUM_STATS Criterion_02 = C_NO_CRITERION; sinput double CriterionValue_02 = 0 ; sinput ENUM_STATS Criterion_03 = C_NO_CRITERION; sinput double CriterionValue_03 = 0 ;

Der Parameter LogOptimizationReport zeigt, ob die Ergebnisse und Parameter während der Optimierung in eine Datei geschrieben werden sollten.

In diesem Beispiel implementieren wir eine Möglichkeit, bis zu drei Kriterien anzugeben, anhand derer die in eine Datei zu schreibenden Ergebnisse ausgewählt werden. Außerdem fügen wir eine Regel hinzu (Parameter CriterionSelectionRule), in der Sie festlegen können, ob die Ergebnisse geschrieben werden, wenn entweder alle angegebenen Bedingungen erfüllt sind (UND) oder mindestens eine von ihnen (ODER). Zu diesem Zweck erstellen wir eine Aufzählung in der Datei Enums.mqh:

enum CRITERION_RULE { RULE_AND = 0 , RULE_OR = 1 };

Die Hauptparameter des Tests werden als Kriterien verwendet. Hier benötigen wir eine weitere Aufzählung:

enum ENUM_STATS { C_NO_CRITERION = 0 , C_STAT_PROFIT = 1 , C_STAT_DEALS = 2 , C_STAT_PROFIT_FACTOR = 3 , C_STAT_EXPECTED_PAYOFF = 4 , C_STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT = 5 , C_STAT_RECOVERY_FACTOR = 6 , C_STAT_SHARPE_RATIO = 7 };

Jeder Parameter wird auf die Überschreitung des in den externen Parameters angegebenen Werts geprüft. Davon ausgenommen ist der maximale Wertverlust des Eigenkapitals, da die Auswahl auf Basis des minimalen Wertverlustes getroffen werden muss.

Wir müssen auch einige globale Variablen hinzufügen (siehe nachfolgender Code):

int AllowedNumberOfBars= 0 ; string OptimizationResultsPath= "" ; int UsedCriteriaCount= 0 ; int OptimizationFileHandle=- 1 ;

Außerdem werden die folgenden Arrays benötigt:

int criteria[ 3 ]; double criteria_values[ 3 ]; double stat_values[STAT_VALUES_COUNT];

Die Hauptdatei des Expert Advisors muss um Funktionen für die Verarbeitung von Ereignissen des Strategietesters erweitert werden, die am Anfang dieses Beitrags beschrieben wurden:

void OnTesterInit () { Print ( __FUNCTION__ , "(): Start Optimization

-----------" ); } double OnTester () { if (LogOptimizationReport) return ( 0.0 ); } void OnTesterPass () { if (LogOptimizationReport) } void OnTesterDeinit () { Print ( "-----------

" , __FUNCTION__ , "(): End Optimization" ); if (LogOptimizationReport) }

Wenn wir die Optimierung jetzt starten, erscheint das Diagramm mit dem Symbol und Timeframe, auf denen der Expert Advisor ausgeführt wird, im Terminal. Nachrichten aus den im oben aufgeführten Code verwendeten Funktionen werden im Logbuch des Terminals anstelle des Logbuchs des Strategietesters gedruckt. Eine Nachricht der Funktion OnTesterInit() wird gleich am Anfang der Optimierung gedruckt. Während der Optimierung und nach ihrem Abschluss werden Sie allerdings keine Nachrichten im Logbuch sehen können. Wenn Sie das durch den Strategietester geöffnete Diagramm nach der Optimierung löschen, wird eine Nachricht der Funktion OnTesterDeinit() im Logbuch gedruckt. Warum?

Das Problem ist, dass die Funktion OnTester() die Funktion FrameAdd() nutzen muss, um einen Frame hinzuzufügen, wie unten abgebildet, um einen korrekten Betrieb sicherzustellen.

double OnTester () { if (LogOptimizationReport) { FrameAdd ( "Statistics" , 1 , 0 ,stat_values); } return ( 0.0 ); }

Jetzt wird während der Optimierung eine Nachricht der Funktion OnTesterPass() nach jedem Optimierungsdurchlauf in das Logbuch gedruckt und die Nachricht über den Abschluss der Optimierung wird am Ende der Optimierung durch die Funktion OnTesterDeinit() hinzugefügt. Die Nachricht über den Abschluss der Optimierung wird auch dann erzeugt, wenn die Optimierung manuell angehalten wird.





Abb. 1 – Ins Logbuch gedruckte Nachrichten aus Test- und Optimierungsfunktionen

Nun ist alles bereit und wir können mit den Funktionen zum Erstellen von Ordnern und Dateien, der Bestimmung festgelegter Optimierungsparameter und dem Schreiben der Ergebnisse, die die Bedingungen erfüllen, fortfahren.

Erstellen wir die Datei FileFunctions.mqh und fügen sie ins Projekt ein. Am Anfang der Datei schreiben wir die Funktion GetTestStatistics(), die per Verweis ein Array zum Ausfüllen jedes Optimierungsdurchlaufs mit Werten erhält.

void GetTestStatistics( double &stat_array[]) { double profit_factor= 0 ,sharpe_ratio= 0 ; stat_array[ 0 ]= TesterStatistics ( STAT_PROFIT ); stat_array[ 1 ]= TesterStatistics ( STAT_DEALS ); profit_factor= TesterStatistics ( STAT_PROFIT_FACTOR ); stat_array[ 2 ]=(profit_factor== DBL_MAX ) ? 0 : profit_factor; stat_array[ 3 ]= TesterStatistics ( STAT_EXPECTED_PAYOFF ); stat_array[ 4 ]= TesterStatistics ( STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT ); stat_array[ 5 ]= TesterStatistics ( STAT_RECOVERY_FACTOR ); sharpe_ratio= TesterStatistics ( STAT_SHARPE_RATIO ); stat_array[ 6 ]=(sharpe_ratio== DBL_MAX ) ? 0 : sharpe_ratio; }

Die Funktion GetTestStatistics() muss vor der Einfügung eines Frames eingefügt werden:

double OnTester () { if (LogOptimizationReport) { GetTestStatistics(stat_values); FrameAdd ( "Statistics" , 1 , 0 ,stat_values); } return ( 0.0 ); }

Das ausgefüllte Array wird als letztes Argument an die Funktion FrameAdd() übergeben. Falls erforderlich, können Sie sogar eine Datendatei übergeben.

In der Funktion OnTesterPass() können wir die erhaltenen Daten nun prüfen. Um zu sehen, wie das funktioniert, zeigen wir zunächst einfach den Gewinn aus jedem Ergebnis im Logbuch des Terminals an. Nutzen Sie die Funktion FrameNext(), um die Werte des aktuellen Frames zu erhalten. Siehe folgendes Beispiel:

void OnTesterPass () { if (LogOptimizationReport) { string name = "" ; ulong pass = 0 ; long id = 0 ; double val = 0.0 ; FrameNext (pass,name,id,val,stat_values); Print ( __FUNCTION__ , "(): pass: " + IntegerToString (pass)+ "; STAT_PROFIT: " , DoubleToString (stat_values[ 0 ], 2 )); } }

Wenn Sie die Funktion FrameNext() nicht nutzen, sind die Werte im Array stat_values gleich Null. Wenn alles richtig gemacht wird, erhalten wir das Ergebnis, das im nachfolgenden Screenshot abgebildet ist:





Abb. 2 – Ins Logbuch gedruckte Nachrichten der Funktion OnTesterPass()

Übrigens, wenn die Optimierung durchgeführt wird, ohne die externen Parameter zu modifizieren, werden die Ergebnisse aus dem Zwischenspeicher in den Strategietester geladen und umgehen die Funktionen OnTesterPass() und OnTesterDeinit(). Denken Sie daran, um nicht zu dem Trugschluss zu kommen, dass es einen Fehler gibt.

In der Datei FileFunctions.mqh erstellen wir die Funktion CreateOptimizationReport(). Die wichtigsten Aktivitäten finden in dieser Funktion statt. Der Code der Funktion ist nachfolgend aufgeführt:

void CreateOptimizationReport() { static int passes_count= 0 ; int parameters_count= 0 ; int optimized_parameters_count= 0 ; string string_to_write= "" ; bool include_criteria_list= false ; int equality_sign_index= 0 ; string name = "" ; ulong pass = 0 ; long id = 0 ; double value = 0.0 ; string parameters_list[]; string parameter_names[]; string parameter_values[]; passes_count++; FrameNext (pass,name,id,value,stat_values); FrameInputs (pass,parameters_list,parameters_count); for ( int i= 0 ; i<parameters_count; i++) { if (passes_count== 1 ) { string current_value= "" ; static int c= 0 ,v= 0 ,trigger= 0 ; if ( StringFind (parameters_list[i], "CriterionSelectionRule" , 0 )>= 0 ) { include_criteria_list= true ; continue ; } if (CriterionSelectionRule==RULE_AND && i==parameters_count- 1 ) CalculateUsedCriteria(); if (include_criteria_list) { if (trigger== 0 ) { equality_sign_index= StringFind (parameters_list[i], "=" , 0 )+ 1 ; current_value = StringSubstr (parameters_list[i],equality_sign_index); criteria[c]=( int ) StringToInteger (current_value); trigger= 1 ; c++; continue ; } if (trigger== 1 ) { equality_sign_index= StringFind (parameters_list[i], "=" , 0 )+ 1 ; current_value= StringSubstr (parameters_list[i],equality_sign_index); criteria_values[v]= StringToDouble (current_value); trigger= 0 ; v++; continue ; } } } if (ParameterEnabledForOptimization(parameters_list[i])) { optimized_parameters_count++; if (passes_count== 1 ) { ArrayResize (parameter_names,optimized_parameters_count); equality_sign_index= StringFind (parameters_list[i], "=" , 0 ); parameter_names[i]= StringSubstr (parameters_list[i], 0 ,equality_sign_index); } ArrayResize (parameter_values,optimized_parameters_count); equality_sign_index= StringFind (parameters_list[i], "=" , 0 )+ 1 ; parameter_values[i]= StringSubstr (parameters_list[i],equality_sign_index); } } for ( int i= 0 ; i<STAT_VALUES_COUNT; i++) StringAdd (string_to_write, DoubleToString (stat_values[i], 2 )+ "," ); for ( int i= 0 ; i<optimized_parameters_count; i++) { if (i==optimized_parameters_count- 1 ) { StringAdd (string_to_write,parameter_values[i]); break ; } else StringAdd (string_to_write,parameter_values[i]+ "," ); } if (passes_count== 1 ) WriteOptimizationReport(parameter_names); WriteOptimizationResults(string_to_write); }

Wir haben eine ziemlich große Funktion erhalten. Sehen wir sie uns näher an. Am Anfang, gleich nach der Deklarierung der Variablen und Arrays, erhalten wir mithilfe der Funktion FrameNext() die Daten des Frames, wie es in den weiter oben aufgeführten Beispielen demonstriert wird. Dann erhalten wir mithilfe der Funktion FrameInputs() die Liste der Parameter im String-Array parameters_list[] zusammen mit der Gesamtmenge der Parameter, die an die Variable parameters_count übergeben wird.

Die optimierten Parameter (im Strategietester mit Flags gekennzeichnet) in der Parameterliste aus der Funktion FrameInputs() befinden sich gleich am Anfang, unabhängig von ihrer Reihenfolge in der Liste der externen Parameter des Expert Advisors.

Darauf folgt eine Schleife, die über die Parameterliste iteriert. Das Kriterien-Array criteria[] und das Array der Werte von Kriterien criteria_values[] werden beim ersten Durchlauf befüllt. Die verwendeten Kriterien werden in der Funktion CalculateUsedCriteria() gezählt, wenn der Modus AND aktiv ist und der aktuelle Parameter der letzte ist:

void CalculateUsedCriteria() { UsedCriteriaCount= 0 ; for ( int i= 0 ; i< ArraySize (criteria); i++) { if (criteria[i]!=C_NO_CRITERION) UsedCriteriaCount++; } }

In derselben Schleife prüfen wir im weiteren Verlauf, ob irgendein Parameter für die Optimierung ausgewählt ist. Diese Prüfung wird bei jedem Durchlauf durchgeführt und wird durch die Funktion ParameterEnabledForOptimization() ausgelöst, an die der aktuelle externe Parameter zur Prüfung übergeben wird. Wenn die Funktion true ausgibt, wird der Parameter optimiert.

bool ParameterEnabledForOptimization( string parameter_string) { bool enable; long value,start,step,stop; int equality_sign_index= StringFind (parameter_string, "=" , 0 ); ParameterGetRange ( StringSubstr (parameter_string, 0 ,equality_sign_index), enable,value,start,step,stop); return (enable); }

In diesem Fall werden die Arrays für Namen (parameter_names) und Parameterwerte (parameter_values) ausgefüllt. Das Array für Namen optimierter Parameter wird nur beim ersten Durchlauf befüllt.

Anschließend erzeugen wir mithilfe zweier Schleifen den String von Test- und Parameterwerten zum Schreiben in eine Datei. Dann wird die Datei zum Schreiben mithilfe der Funktion WriteOptimizationReport() beim ersten Durchlauf erzeugt.

void WriteOptimizationReport( string ¶meter_names[]) { int files_count = 1 ; string headers= "#,PROFIT,TOTAL DEALS,PROFIT FACTOR,EXPECTED PAYOFF,EQUITY DD MAX REL%,RECOVERY FACTOR,SHARPE RATIO," ; for ( int i= 0 ; i< ArraySize (parameter_names); i++) { if (i== ArraySize (parameter_names)- 1 ) StringAdd (headers,parameter_names[i]); else StringAdd (headers,parameter_names[i]+ "," ); } OptimizationResultsPath=CreateOptimizationResultsFolder(files_count); if (OptimizationResultsPath== "" ) { Print ( "Empty path: " ,OptimizationResultsPath); return ; } else { OptimizationFileHandle= FileOpen (OptimizationResultsPath+ "\optimization_results" + IntegerToString (files_count)+ ".csv" , FILE_CSV | FILE_READ | FILE_WRITE | FILE_ANSI | FILE_COMMON , "," ); if (OptimizationFileHandle!= INVALID_HANDLE ) FileWrite (OptimizationFileHandle,headers); } }

Der Zweck der Funktion WriteOptimizationReport() ist die Erzeugung von Kopfzeilen, die bedarfsgemäße Erstellung von Ordnern im Stammverzeichnis des Terminals sowie die Erstellung einer Datei zum Schreiben. Das heißt, Dateien, die mit vorhergehenden Optimierungen zusammenhängen, werden nicht entfernt und die Funktion erstellt jedes Mal eine neue Datei mit der Indexnummer. Kopfzeilen werden in einer neu erstellen Datei gespeichert. Die Datei selbst bleibt bis zum Ende der Optimierung geöffnet.

Der oben aufgeführte Code enthält den String mit der Funktion CreateOptimizationResultsFolder(), in der Ordner zum Speichern von Dateien mit Optimierungsergebnissen gespeichert werden:

string CreateOptimizationResultsFolder( int &files_count) { long search_handle = INVALID_HANDLE ; string returned_filename = "" ; string path = "" ; string search_filter = "*" ; string root_folder = "OPTIMIZATION_DATA\\" ; string expert_folder =EXPERT_NAME+ "\\" ; bool root_folder_exists = false ; bool expert_folder_exists= false ; path=search_filter; search_handle= FileFindFirst (path,returned_filename, FILE_COMMON ); Print ( "TERMINAL_COMMONDATA_PATH: " ,COMMONDATA_PATH); if (returned_filename==root_folder) { root_folder_exists= true ; Print ( "The " +root_folder+ " root folder exists." ); } if (search_handle!= INVALID_HANDLE ) { if (!root_folder_exists) { while ( FileFindNext (search_handle,returned_filename)) { if (returned_filename==root_folder) { root_folder_exists= true ; Print ( "The " +root_folder+ " root folder exists." ); break ; } } } FileFindClose (search_handle); } else { Print ( "Error when getting the search handle " "or the " +COMMONDATA_PATH+ " folder is empty: " ,ErrorDescription( GetLastError ())); } path=root_folder+search_filter; search_handle= FileFindFirst (path,returned_filename, FILE_COMMON ); if (returned_filename==expert_folder) { expert_folder_exists= true ; Print ( "The " +expert_folder+ " Expert Advisor folder exists." ); } if (search_handle!= INVALID_HANDLE ) { if (!expert_folder_exists) { while ( FileFindNext (search_handle,returned_filename)) { if (returned_filename==expert_folder) { expert_folder_exists= true ; Print ( "The " +expert_folder+ " Expert Advisor folder exists." ); break ; } } } FileFindClose (search_handle); } else Print ( "Error when getting the search handle or the " +path+ " folder is empty." ); path=root_folder+expert_folder+search_filter; search_handle= FileFindFirst (path,returned_filename, FILE_COMMON ); if ( StringFind (returned_filename, "optimization_results" , 0 )>= 0 ) files_count++; if (search_handle!= INVALID_HANDLE ) { while ( FileFindNext (search_handle,returned_filename)) files_count++; Print ( "Total files: " ,files_count); FileFindClose (search_handle); } else Print ( "Error when getting the search handle or the " +path+ " folder is empty" ); if (!root_folder_exists) { if ( FolderCreate ( "OPTIMIZATION_DATA" , FILE_COMMON )) { root_folder_exists= true ; Print ( "The root folder ..\Files\OPTIMIZATION_DATA\\ has been created" ); } else { Print ( "Error when creating the OPTIMIZATION_DATA root folder: " , ErrorDescription( GetLastError ())); return ( "" ); } } if (!expert_folder_exists) { if ( FolderCreate (root_folder+EXPERT_NAME, FILE_COMMON )) { expert_folder_exists= true ; Print ( "The Expert Advisor folder ..\Files\OPTIMIZATION_DATA\\ has been created" +expert_folder); } else { Print ( "Error when creating the Expert Advisor folder ..\Files\\" +expert_folder+ "\: " , ErrorDescription( GetLastError ())); return ( "" ); } } if (root_folder_exists && expert_folder_exists) { return (root_folder+EXPERT_NAME); } return ( "" ); }

Der oben aufgeführte Code beinhaltet detaillierte Kommentare, sodass Sie keine Probleme haben sollten, ihn zu verstehen. Gehen wir also nur auf das Wichtigste ein.

Als Erstes prüfen wir das Vorhandensein des Stammverzeichnisses OPTIMIZATION_DATA, das die Ergebnisse der Optimierung beinhaltet. Falls der Ordner existiert, wird dies in der Variable root_folder_exists vermerkt. Das Such-Handle wird anschließend im Ordner OPTIMIZATION_DATA festgelegt, in dem wir das Vorhandensein des Ordners des Expert Advisors prüfen.

Weiter zählen wir die Dateien, die der Ordner des Expert Advisors enthält. Zuletzt werden auf Basis der Prüfergebnisse, falls erforderlich (wenn die Ordner nicht gefunden werden konnten), die erforderlichen Ordner erstellt und der Speicherort der neuen Datei mit der Indexnummer ausgegeben. Falls ein Fehler aufgetreten ist, wird ein leerer String ausgegeben.

Nun müssen wir nur die Funktion WriteOptimizationResults() betrachten, in der wir die Bedingungen für das Schreiben von Daten in die Datei prüfen und die Daten schreiben, wenn die Bedingungen erfüllt sind. Der Code dieser Funktion ist nachfolgend aufgeführt:

void WriteOptimizationResults( string string_to_write) { bool condition= false ; if (CriterionSelectionRule==RULE_OR) condition=AccessCriterionOR(); if (CriterionSelectionRule==RULE_AND) condition=AccessCriterionAND(); if (condition) { if (OptimizationFileHandle!= INVALID_HANDLE ) { int strings_count= 0 ; strings_count=GetStringsCount(); FileWrite (OptimizationFileHandle, IntegerToString (strings_count),string_to_write); } else Print ( "Invalid optimization file handle!" ); } }

Sehen wir uns die Strings an, die die im Code markierten Funktionen enthalten. Die Wahl der zu verwendenden Funktion hängt von der Regel ab, die für die Überprüfung der Kriterien ausgewählt wurde. Wenn alle angegebenen Kriterien erfüllt werden müssen, verwenden wir die Funktion AccessCriterionAND():

bool AccessCriterionAND() { int count= 0 ; for ( int i= 0 ; i< ArraySize (criteria); i++) { if (criteria[i]==C_NO_CRITERION) continue ; if (criteria[i]==C_STAT_PROFIT) { if (stat_values[ 0 ]>criteria_values[i]) { count++; if (count==UsedCriteriaCount) return ( true ); } } if (criteria[i]==C_STAT_DEALS) { if (stat_values[ 1 ]>criteria_values[i]) { count++; if (count==UsedCriteriaCount) return ( true ); } } if (criteria[i]==C_STAT_PROFIT_FACTOR) { if (stat_values[ 2 ]>criteria_values[i]) { count++; if (count==UsedCriteriaCount) return ( true ); } } if (criteria[i]==C_STAT_EXPECTED_PAYOFF) { if (stat_values[ 3 ]>criteria_values[i]) { count++; if (count==UsedCriteriaCount) return ( true ); } } if (criteria[i]==C_STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT) { if (stat_values[ 4 ]<criteria_values[i]) { count++; if (count==UsedCriteriaCount) return ( true ); } } if (criteria[i]==C_STAT_RECOVERY_FACTOR) { if (stat_values[ 5 ]>criteria_values[i]) { count++; if (count==UsedCriteriaCount) return ( true ); } } if (criteria[i]==C_STAT_SHARPE_RATIO) { if (stat_values[ 6 ]>criteria_values[i]) { count++; if (count==UsedCriteriaCount) return ( true ); } } } return ( false ); }

Wenn mindestens eins der angegebenen Kriterien erfüllt werden muss, nutzen Sie die Funktion AccessCriterionOR():

bool AccessCriterionOR() { for ( int i= 0 ; i< ArraySize (criteria); i++) { if (criteria[i]==C_NO_CRITERION) continue ; if (criteria[i]==C_STAT_PROFIT) { if (stat_values[ 0 ]>criteria_values[i]) return ( true ); } if (criteria[i]==C_STAT_DEALS) { if (stat_values[ 1 ]>criteria_values[i]) return ( true ); } if (criteria[i]==C_STAT_PROFIT_FACTOR) { if (stat_values[ 2 ]>criteria_values[i]) return ( true ); } if (criteria[i]==C_STAT_EXPECTED_PAYOFF) { if (stat_values[ 3 ]>criteria_values[i]) return ( true ); } if (criteria[i]==C_STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT) { if (stat_values[ 4 ]<criteria_values[i]) return ( true ); } if (criteria[i]==C_STAT_RECOVERY_FACTOR) { if (stat_values[ 5 ]>criteria_values[i]) return ( true ); } if (criteria[i]==C_STAT_SHARPE_RATIO) { if (stat_values[ 6 ]>criteria_values[i]) return ( true ); } } return ( false ); }

Die Funktion GetStringsCount() verschiebt den Pointer zum Ende der Datei und gibt die Anzahl der Strings in der Datei aus:

int GetStringsCount() { int strings_count = 0 ; ulong offset = 0 ; FileSeek (OptimizationFileHandle, 0 , SEEK_SET ); while (! FileIsEnding (OptimizationFileHandle) || ! IsStopped ()) { while (! FileIsLineEnding (OptimizationFileHandle) || ! IsStopped ()) { FileReadString (OptimizationFileHandle); offset= FileTell (OptimizationFileHandle); if ( FileIsLineEnding (OptimizationFileHandle)) { if (! FileIsEnding (OptimizationFileHandle)) offset++; FileSeek (OptimizationFileHandle,offset, SEEK_SET ); strings_count++; break ; } } if ( FileIsEnding (OptimizationFileHandle)) break ; } FileSeek (OptimizationFileHandle, 0 , SEEK_END ); return (strings_count); }

Nun ist alles fertig. Jetzt müssen wir die Funktion CreateOptimizationReport() in den Körper der Funktion OnTesterPass() einfügen und das Handle der Datei mit den Optimierungsergebnissen in der Funktion OnTesterDeinit() schließen.

Testen wir nun den Expert Advisor. Seine Parameter werden mithilfe des MQL5 Cloud Network optimiert. Der Strategietester muss gemäß dem folgenden Screenshot eingestellt werden:





Abb. 3 – Einstellungen des Strategietesters

Wir optimieren alle Parameter des Expert Advisors und stellen die Parameter so ein, dass nur Ergebnisse, in denen Profit Factor größer als 1 und Recovery Factor größer als 2 sind, in die Datei geschrieben werden (siehe nachfolgender Screenshot):





Abb. 4 – Einstellungen des Expert Advisors für die Optimierung der Parameter

Das MQL5 Cloud Network hat 101.000 Durchgänge in nur etwa 5 Minuten verarbeitet! Hätte ich nicht auf die Netzwerkressourcen zurückgegriffen, dann hätte die Optimierung mehrere Tage gedauert. Das ist eine großartige Gelegenheit für alle, die wissen, wie wertvoll Zeit ist.

Die erhaltene Datei kann nun in Excel geöffnet werden. Aus 101.000 Durchläufen wurden 719 Ergebnisse ausgewählt, die in die Datei geschrieben werden. Im nachfolgenden Screenshot habe ich die Spalten mit den Parametern markiert, auf deren Basis die Ergebnisse ausgewählt wurden:





Abb. 5 – Optimierungsergebnisse in Excel

Fazit

Damit ist dieser Beitrag abgeschlossen. Das Thema der Analyse von Optimierungsergebnissen kann noch viel weiter vertieft werden und wir werden in zukünftigen Beiträgen sicherlich darauf zurückkommen. Im Anhang des Beitrags finden Sie ein Archiv mit den Dateien des Expert Advisors.