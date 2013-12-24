Resultados del Mercado MQL5 en el segundo periodo de 2013

Tras año y medio de exitoso trabajo, el Mercado MQL5 se ha convertido en la tienda más grande de trading de estrategias comerciales e indicadores técnicos.. En ella se han publicado cerca de 800 aplicaciones comerciales de 350 desarrolladores de todo el mundo. El 80% del total de los programas lo constituyen los consejeros comerciales y los indicadores. Además, los traders tienen acceso a paneles, analizadores y diferentes utilidades que le permiten ampliar las posibilidades del terminal comercialMetaTrader 5.

Los desarrolladores alegran a los traders, no sólo con la variedad de los productos lanzados, sin también con un amplio abanico de precios sobre ellos. En el presente momento, los usuarios tienen acceso a productos tanto gratuitos (un 19% del total de los programas presentados), como comerciales, con un precio de entre 10 y 1000 USD y superior.



En tan sólo 6 periodos de trabajo, los traders del Mercado MQL5 ya han comprado e instalado en sus terminales MetaTrader 5 más de 100.000 aplicaciones comerciales. Además, la carga de programas gratuitos y las versiones de prueba de productos comerciales se han repartido prácticamente por igual. En total, según los resultados del segundo periodo del año 2013 la tienda ha mostrado un crecimiento en la cantidad de descargas del 30%, con respecto al anterior periodo.







Si nos fijamos en la distribución de las compras según las categorías de los productos presentes en el Mercado MQL5, entonces notaremos lo siguiente. Si hablamos de cifras, los líderes son los indicadores técnicos, con un 41% del total de compras. Pero en comparación con el periodo anteriormente analizado su tanto por ciento ha descendido en un 4%. Además, la demanda de robots comerciales se mantiene más que sólidamente. El tanto por ciento del total ocupado por los expertos se ha acercado al de los indicadores, alcanzando el 40% (un 3% más que el periodo anterior).







En dinero, la distribución del tanto por ciento del volumen, por categorías, tendría un aspecto algo diferente. Los robots comerciales ocuparían el primer puesto, un 84%, con una diferencia significativa. Esto está relacionado con el hecho de que el precio medio de los consejeros es tradicionalmente más alto que el resto de los productos de la tienda.







Los productos de calidad, también los más caros para el comercio automático en los mercados financieros, mantienen su valor. Los desarrolladores más activos se ocupan precisamente de ello. Su tarea consiste en hacer un seguimiento de las peticiones de los compradores, publicando en el mercado aplicaciones comerciales actuales.





Top 10 de los mejores vendedores del Mercado MQL5.

Hemos preparado la siguiente lista de los mejores 10 desarrolladores del Mercado MQL5, según los resultados del segundo periodo del año 2013. Estos son los mejores vendedores, de entre los 350 de la tienda, teniendo en cuenta el volumen de ventas de todos sus productos en este periodo. Los 6 mejores desarrolladores se han mantenido con respecto a la lista anterior, los cuatro últimos, por el contrario, han cambiado por completo.



Top 10 de los mejores vendedores del Mercado MQL5 (segundo periodo del año 2013):

johnnypasado (Jeremy Scott)

skarkalakos (Sotirios Karkalakos)

achidayat (Achmad Hidayat)

figurelli (Rogerio Figurelli)

iTC (Gennadiy Stanilevych)

Manov (Dimitar Manov)

MRoVas (Roman Martynyuk) - debuta en la lista

Vladon (Vladislav Andruhenko) - debuta en la lista tol64 (Anatoli Kazharski) - debuta en la lista komposter (Andrey Khatimlianskii) - debuta en la lista

El top 10 de los mejores vendedores vendió por sí solo el 43% de los programas en el Mercado MQL5. El vendedor con más beneficios fue el desarrollador con el nick johnnypasado. Si en la anterior clasificación ocupó el tercer puesto, en esta ha conseguido el primer lugar. Al parecer su estrategia de venta de robots comerciales funciona al 100%.



Notemos que al final del periodo especificado ya hemos introducidoun nuevo sistema de captación de usuarios. Este sistema está llamado a impulsar a los desarrolladores a lanzar sus programas comerciales. Ahora cualquier vendedor puede captar a otros miembros de MQL5.community, para que difundan los enlaces de los programas, a cambio de una gratificación. En conclusión, es posible atraer la atención de los traders hacia los propios programas con mayor eficacia, aumentando así sus ventas. Resulta más que probable que la posibilidad de entrar en el top 10 del siguiente periodo dependa del nivel de participación del vendedor en el programa de afiliación que se acaba de poner en marcha.

Publique sus mejores productos, póngales un precio razonable y atraiga la atención de los traders sobre ellos con el nuevo sistema de incentivación para captar usuarios.











