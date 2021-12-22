MetaTrader 5 / Alım-satım sistemleri
2013'ün İkinci Çeyreği için MQL5 Market Sonuçları

1,5 yıldır başarıyla faaliyet gösteren MQL5 Market, en büyük yatırımcıların alım satım stratejileri ve teknik göstergeleri mağazası haline geldi. Dünyanın dört bir yanından 350 geliştirici tarafından sağlanan yaklaşık 800 alım satım uygulaması sunmaktadır. Tüm programların %80'i Expert Advisor'lar ve göstergelerdir. Yatırımcılar ayrıca MetaTrader 5 alım satım terminaline ekstra işlevsellik eklemenize olanak tanıyan çeşitli paneller, analizörler ve yardımcı programlardan yararlanabilir.

Geliştiriciler, geniş bir fiyat aralığında sunulan çeşitli ürünlerle yatırımcıları etkilemeye çalışır. Hem ücretsiz (sunulan toplam programların %19'u) hem de fiyatları 10 ila 1.000 ABD Dolarının üzerinde değişiklik gösteren ticari ürünler alıcıların kullanımına sunulmaktadır.

MQL5 Market faaliyetinin yalnızca 6 çeyreğinde, yatırımcılar 100.000'den fazla alım satım uygulaması satın aldı ve MetaTrader 5 terminallerine indirdi. Ücretsiz programların ve ticari ürünlerin demo sürümlerinin indirilme sayısı hemen hemen eşitti. 2013'ün İkinci Çeyreği için sonuçları özetlersek, MQL5 Market üzerinden indirme sayısı bir önceki çeyreğe göre %30 oranında arttı.

MQL5 Market: MetaTrader 5 platformu için alım satım robotlarının ve teknik göstergelerin daha fazla indirilmesi

MQL5 Market'ta bulunan ürün kategorilerine göre satın almaların dağılımına baktığımızda aşağıdaki sonuçlara varırız: Kantitatif olarak, teknik göstergeler toplam satın almalarda %41'lik pay ile liderliği üstlenmektedir. Ancak, payları önceki çeyreğe kıyasla %4 oranında azalmıştır. Ayrıca, alım satım robotları için güçlü bir artan talep görüyoruz. Expert Advisor'ların payı neredeyse göstergelerinki kadar yüksektir ve şu anda %40'a ulaşıyor (önceki çeyreğe göre %3 oranında bir artış var).

MQL5 Market: Kategoriye göre MQL5 Market aracılığıyla satılan alım satım uygulaması sayısı

Para açısından, satışların ürün kategorisine göre dağılımı biraz farklı görünüyor. Alım satım robotları, %84'lük bir etkileyici oran ile başı çekiyor. Bunun nedeni, Expert Advisor'ların ortalama fiyatının genellikle diğer ürünlerden daha yüksek olmasıdır.

MQL5 Market: Kategoriye göre alım satım stratejileri ve göstergelerin satış hacmi

Finans piyasalarında otomatik alım satım için yüksek kaliteli, pahalı ürünler hala talep görmektedir. Aktif geliştiriciler, bu durumun avantajından faydalanırlar. Müşteri taleplerini takip eder ve ilgili alım satım uygulamalarını gerektiği zaman yayınlarlar.

MQL5 Market'ta TOP-10'e Giren Satıcılar

2013'ün İkinci Çeyreğinin sonuçlarını özetleyerek, TOP-10 MQL5 Market geliştiricilerinin yeni bir listesini hazırladık. Liste, üç aylık dönem boyunca tüm ürünlerinde en yüksek satış hacmine sahip MQL5 Market'taki en iyi ve en parlak 350 satıcıyı içermektedir. Listedeki ilk altı geliştirici, önceki üç aylık dönem raporu için hazırlanan liste ile aynıdır, ancak son dört isim listede yenidir.

MQL5 Market'ta TOP-10'e Giren Satıcılar (2013'ün İkinci Çeyreği):

  1. johnnypasado (Jeremy Scott)
  2. skarkalakos (Sotirios Karkalakos)
  3. achidayat (Achmad Hidayat)
  4. figurelli (Rogerio Figurelli)
  5. iTC (Gennadiy Stanilevych)
  6. Manov (Dimitar Manov)
  7. MRoVas (Roman Martynyuk) - en iyiler listesinde yeni
  8. Vladon (Vladislav Andruhenko) - en iyiler listesinde yeni
  9. tol64 (Anatoli Kazharski) - en iyiler listesinde yeni
  10. komposter (Andrey Khatimlianskii) - en iyiler listesinde yeni

TOP-10'e giren satıcıların toplam satışları, İkinci Çeyrekte tüm MQL5 Market programlarının %43'üne ulaştı. En karlı satıcı, johnnypasado olarak bilinen geliştiricidir. Bir önceki TOP-10 listesinde üçüncü olurken, şimdi liderliği ele geçirdi. satış stratejisi %100 başarılı gibi görünüyor.

Raporlama döneminin sonunda, kullanıcıları çekmek için yeni bir ödül planı başlattığımızı lütfen unutmayın. Bu, geliştiricilere alım satım programlarını tanıtmalarında yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Her satıcı artık MQL5.community kullanıcıları arasında belirli bir ödül için ilgili ürünlere ortaklık web bağlantılarını gönderecek olan destekleyiciler bulabilir. Böylece satıcılar, yatırımcıların dikkatini programlarına çekebilir ve satış hacimlerini artırabilir. Bir sonraki TOP-10 listesine girme şansı, satıcının başlatılan ortaklık programına katılımının kapsamıyla doğrudan ilişkili olabilir.

Vladislav Andruschenko
Vladislav Andruschenko | 5 Tem 2013 saat 12:46
Kişisel olarak, satışlarım geçen çeyreğe göre üç kat arttı. Miktardan bahsediyorum.
Andrey Khatimlianskii
Andrey Khatimlianskii | 5 Tem 2013 saat 13:03
iTC:
Daha ziyade, ÜST'ü hesaplama metodolojisine ışık tutmamız gerekiyor.

Ve metodoloji basit - en çok ciro yapan kişi daha yüksekte olan kişidir.

Rakamımı açıkladım (mütevazı bir 10. sırada olsam da), daha fazla gönüllü bekleyelim.

Andrey Khatimlianskii
Andrey Khatimlianskii | 5 Tem 2013 saat 13:03
Vladon:
Kişisel olarak, satışlarım geçen çeyreğe göre üç kat arttı. Miktar demek istiyorsun.
Miktarın bununla bir ilgisi yok, önemli olan miktar.
[Silindi] | 5 May 2017 saat 18:58
Andrey Khatimlianskii:
Miktar değil, miktar.

ve ışık yanmadı mı?)
Andrey Khatimlianskii
Andrey Khatimlianskii | 5 May 2017 saat 21:19
Nikolay Gaylis:
ve hiçbir ışık tutulmadı mı? ))))
Bana bir soru sorar mısın?
