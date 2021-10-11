2013년 2분기 MQL5 시장 결과

1.5년 동안 성공적으로 운영된 MQL5 Market은 최대 규모로 트레이더들의 거래 전략 및 기술 지표 상점이 되었습니다. 전 세계 350여 명의 개발자가 제공하는 800여 개의 거래 애플리케이션을 제공합니다. 모든 프로그램의 80%가 Expert Advisors 및 지표입니다. 또한 트레이더는 다양한 패널, 분석기 및 유틸리티 프로그램을 통해 MetaTrader 5의 거래 터미널에 추가 기능을 추가할 수 있습니다.

개발자는 다양한 가격으로 제공되는 다양한 제품으로 거래자들에게 깊은 인상을 심어주기 위해 노력합니다. 무료(제공된 전체 프로그램의 19%)와 10달러에서 1,000달러가 넘는 상업용 제품까지, 모두 구매자에게 제공됩니다.



MQL5 Market 운영의 6분기 동안 거래자들은 MetaTrader 5 터미널에 100,000개 이상의 트레이딩 애플리케이션을 구입하여 다운로드했습니다. 무료 프로그램 다운로드와 상용 제품의 데모 버전은 거의 동일했습니다. 2013년 2분기 결과를 요약하면, MQL5 Market을 통한 다운로드 건수가 전 분기 대비 30% 증가하였습니다.





MQL5 마켓에서 사용 가능한 제품의 카테고리별 구매 내역을 살펴보면 다음과 같습니다. 양적 측면에서 기술 지표는 총 구매에서 41%의 점유율로 주도권을 잡습니다. 하지만, 전 분기 대비 점유율은 4% 감소했습니다. 또한 거래 로봇에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다. Expert Advisors의 점유율은 지표와 거의 비슷하며, 현재 40%(전 분기 대비 3% 증가)에 달했습니다.





돈의 측면에서 보면 상품 카테고리별 판매 내역은 다소 다르게 보입니다. 거래 로봇이 84%의 놀라운 지지율로 선두를 달리고 있습니다. Expert Advisors의 평균 가격이 보통 다른 제품보다 높다는 사실과 관련이 있습니다.





금융 시장에서 자동 거래를 위한 고품질의 고가의 제품들이 여전히 수요가 있습니다. 이것이 바로 능동적인 개발자들이 이 상황을 활용하는 곳입니다. 그들은 고객 요청을 모니터링하고 필요할 때 바로 관련 거래 애플리케이션을 게시합니다.





MQL5 마켓의 TOP-10 셀러

2013년 2분기 결과를 요약하여 TOP-10 MQL5 Market 개발자 목록을 새로 작성했습니다. 이 목록은 분기 동안 모든 제품에 대한 판매량이 가장 많은 MQL5 시장의 350개 셀러 중 가장 우수하고 밝은 셀러를 나타냅니다. 목록의 처음 6명의 개발자는 이전 분기 보고서용으로 작성된 목록과 동일하지만, 마지막 4명의 개발자는 새로운 이름입니다.



TOP-10 MQL5 시장 판매자(2013년 2분기)는 다음과 같습니다:

johnnypasado (Jeremy Scott)

skarkalakos (Sotirios Karkalakos)

achidayat (Achmad Hidayat)

figurelli (Rogerio Figurelli)

iTC (Gennadiy Stanilevych)

Manov (Dimitar Manov)

MRoVas (Roman Martynyuk) - 신규 상위목록 추가자

Vladon (Vladislav Andruhenko) - 신규 상위목록 추가자 tol64 (Anatoli Kazharski) - 신규 상위목록 추가자 komposter (Andrey Khatimlianskii) - 신규 상위목록 추가자

TOP-10 셀러의 총 매출은 2분기 전체 MQL5 마켓 프로그램의 43%에 도달했습니다. 가장 수익성이 높은 셀러는 johnnypasado로 알려진 개발자입니다. 이전 TOP-10 순위에서 3위를 차지했던 그는 이제 선두를 달리고 있습니다. 그의 영업 전략은 100% 성공한 것 같습니다.



보고 기간 말에 사용자 유치에 대한 새로운 보상 제도를 도입했습니다. 개발자가 거래 프로그램을 홍보할 수 있도록 돕기 위한 것입니다. 이제 각 셀러는 MQL5.커뮤니티 사용자 중에서 특정 보상을 위해 관련 제품에 제휴 웹 링크를 게시할 프로모터를 찾을 수 있습니다. 따라서 셀러는 프로그램에 대한 트레이더의 관심을 끌고 판매량을 늘릴 수 있습니다. 다음 TOP-10 목록을 확인할 수 있는 기회는 판매자가 시작한 제휴 프로그램에 참여하는 정도와 직접적인 관련이 있을 수 있습니다.

사용자 유치에 대한 새로운 보상 제도를 사용하여 최고의 제품을 게시하고, 합리적인 가격을 책정하고, 트레이더를 유치하십시오.











