Résultats du MQL5 Market pour le T2 2013

Opérant avec succès depuis 1,5 ans, MQL5 Market est devenu le plus grand MQL5 Market des traders des stratégies de trading et des indicateurs techniques. Il propose environ 800 applications de trading fournies par 350 développeurs du monde entier. 80 % de tous les programmes sont des Expert Advisors et des indicateurs. Les traders peuvent également bénéficier de divers panneaux, analyseurs et programmes utilitaires qui vous permettent d’ajouter des fonctionnalités supplémentaires à MetaTrader 5 terminal de trading.

Les développeurs essaient d’impressionner les traders avec une variété de produits offerts dans une large gamme de prix. Des produits gratuits (19 % du total des programmes proposés) et des produits commerciaux, dont les prix varient de 10 à plus de 1 000 dollars américains, sont désormais disponibles pour les acheteurs.



En seulement 6 trimestres de fonctionnement du MQL5 Market, les traders ont acheté et téléchargé sur leurs terminaux MetaTrader 5 plus de 100 000 applications de trading. Le nombre de téléchargements de programmes gratuits et de versions de démonstration de produits commerciaux était à peu près égal. Pour résumer les résultats du deuxième trimestre 2013, le nombre de téléchargements via MQL5 Market a augmenté de 30 % par rapport au trimestre précédent.





En examinant la répartition des achats par catégorie de produits disponibles sur MQL5 Market, nous constatons ce qui suit : En termes quantitatifs, les indicateurs techniques prennent la tête avec une part de 41 % du total des achats. Cependant, leur part a diminué de 4 % par rapport aux trimestre précédent. En outre, nous constatons une forte croissance de la demande de robots de trading. La part des Expert Advisors est presque aussi élevée que celle des indicateurs, atteignant désormais 40 % (augmentation de 3 % par rapport au trimestre précédent).





En termes d’argent, la répartition des ventes par catégorie de produits est quelque peu différente. Les robots de trading arrivent en tête avec un pourcentage impressionnant de 84 %. Cela est dû au fait que le prix moyen des Expert Advisors est généralement plus élevé que celui des autres produits.





Des produits coûteux et de haute qualité pour le trading automatisé sur les marchés financiers sont toujours en demande. C'est là que les développeurs actifs tirent parti de la situation. Ils suivent les demandes des clients et publient les applications de trading pertinentes au moment où elles sont requises.





TOP-10 des vendeurs de MQL5 Market

En résumant les résultats du deuxième trimestre 2013, nous avons préparé une nouvelle liste du TOP 10 des développeurs du MQL5 Market. La liste représente les meilleurs et les plus brillants des 350 vendeurs sur MQL5 Market avec les volumes de vente les plus élevés sur tous leurs produits au cours du trimestre. Les six premiers développeurs de la liste sont les mêmes que dans la préparée pour le rapport, du trimestre précédent,tandis que les quatre derniers noms sont nouveaux.



TOP-10 des vendeurs MQL5 Market (T2 2013) :

johnnypasado (Jeremy Scott)

skarkalakos (Sotirios Karkalakos)

achidayat (Achmad Hidayat)

figurelli (Rogerio Figurelli)

iTC (Gennadiy Stanilevych)

Manov (Dimitar Manov)

MRoVas (Roman Martynyuk) - nouveau dans le classement

Vladon (Vladislav Andruhenko) - nouveau dans le classement tol64 (Anatoli Kazharski) - nouveau dans le classement komposter (Andrey Khatimlianskii) - nouveau dans le classement

Les ventes totales des 10 meilleurs vendeurs ont atteint 43 % de tous les programmes MQL5 Market au T2. Le vendeur le plus rentable est le développeur connu sous le nom de johnnypasado. Alors qu'il était troisième sur la liste précédente du TOP 10, il est désormais en tête. Il semble que la stratégie de vente soit 100 % réussie.



Veuillez noter qu’à la fin de la période de référence, nous avons lancé un un nouveau système de récompense pour attirer les utilisateurs. Il est destiné à aider les développeurs à promouvoir leurs programmes de trading. Chaque vendeur peut maintenant trouver des promoteurs parmi les utilisateurs de MQL5.community qui publieront des liens Web d’affiliation vers des produits pertinents pour une certaine récompense. Ainsi, les vendeurs peuvent attirer l’attention des traders sur leurs programmes et augmenter les volumes de ventes. Il se pourrait bien que la chance d’atteindre la prochaine liste TOP-10 soit en relation directe avec l'ampleur de la participation du vendeur au programme d’affiliation lancé.

Publiez vos meilleurs produits, fixez des prix raisonnables et attirez les traders en utilisant la un nouveau système de récompense pour attirer les utilisateurs.











