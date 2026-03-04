Архитектура системы машинного обучения в MetaTrader 5 (Часть 1): Утечка данных и исправление меток времени

Введение

Добро пожаловать в первую часть нашей серии статей "Архитектура системы машинного обучения в MetaTrader 5". Эта статья посвящена критической, но часто упускаемой из виду проблеме при построении надежных моделей машинного обучения для финансовых рынков с использованием данных MetaTrader 5 — "ловушке меток времени". Мы рассмотрим, как неправильная обработка меток времени может привести к коварной утечке данных, ставя под угрозу целостность ваших моделей и генерируя ненадежные торговые сигналы. Что еще важнее, мы предложим конкретные решения и лучшие практики, опираясь на признанные отраслевые исследования, чтобы гарантировать, что ваши данные будут чистыми, непредвзятыми и готовыми к продвинутому количественному анализу.

Целевая аудитория и необходимые знания



Эта статья предназначена для количественных трейдеров, специалистов по обработке данных и разработчиков, обладающих базовыми знаниями Python, Pandas и API MetaTrader 5. Знакомство с основными концепциями машинного обучения также будет полезно. Наша цель — предоставить вам практические знания и инструменты, необходимые для создания высококачественных наборов данных для разработки надежных моделей машинного обучения в алгоритмической торговле.

План серии

Эта статья открывает обширную серию, посвященную созданию полной архитектуры системы машинного обучения для MetaTrader 5. В этой части мы закладываем необходимую основу, обеспечивая целостность данных. Будущие темы позволят глубже погрузиться в более продвинутые этапы конвейера машинного обучения, включая:

Часть 2 — Продвинутый инжиниринг признаков и разметка данных: Методы определения целевых переменных, отражающих истинную динамику рынка.

Часть 3 — Обучение и валидация модели: Лучшие практики обучения, валидации и выбора моделей машинного обучения, адаптированных для финансовых временных рядов.



Часть 4 — Тщательное бэктестирование и развертывание: Методологии оценки эффективности модели в реалистичных торговых условиях и стратегии развертывания моделей в реальном времени.





Непреднамеренная подгонка или утечка данных могут показаться чем-то незначительным, но их влияние на модели машинного обучения может быть колоссальным и разрушительным. Представьте, что вы готовитесь к экзамену, нечаянно подсмотрев ответы заранее. Ваш отличный результат кажется заслуженным, но на самом деле это обман. Именно это происходит, когда мы используем метки времени MetaTrader 5 по умолчанию в машинном обучении — утечка данных неожиданно разрушает целостность вашей модели.

Как метки времени MetaTrader 5 вводят вас в заблуждение

Время Open High Low Close 2 Apr 18:55 1.08718 1.08724 1.08668 1.08670

MetaTrader 5 маркирует 5-минутный бар, начинающийся в 18:55, то есть 2-й последний бар сверху, как:

Отмечая время в начале, MetaTrader 5 подразумевает, что данные этого бара были доступны в 18:55:00 -за целых 5 минут до его фактического закрытия! Если ваша модель использует это в обучении, это все равно что дать студенту ответы на экзамен за 5 минут до начала тестирования. Чтобы противостоять этому, мы должны избегать использования предварительно скомпилированных временных баров MetaTrader 5, а вместо этого использовать тиковые данные для создания баров, которые мы используем в наших моделях.

Почему утечка данных имеет значение

Утечка данных может незаметно разрушить весь ваш проект по машинному обучению. Это происходит, когда модель случайно обучается на информации, которую не должна была видеть в процессе обучения — например, заглядывая в будущее. В результате модель выглядит невероятно точной во время обучения, но в реальности ее просто накормили ответами, которые она никогда не получила бы в реальном мире.

Вместо изучения реальных закономерностей модель начинает запоминать шум, становясь похожей на студента, который зубрит ответы, не понимая предмета. Это приводит к плохим результатам, когда приходит время делать реальные прогнозы на новых данных.

Что еще хуже, модель, обученная на "загрязненных" данных, может казаться надежной, но потерпит неудачу при развертывании. Она может создать ложное чувство уверенности и привести к принятию плохих решений — что особенно опасно в таких ответственных сферах, как трейдинг, где даже небольшие ошибки могут дорого стоить.

Исправление утечки данных постфактум — занятие неприятное. Обычно это означает необходимость вернуться назад и переделать большие части вашего конвейера, тратя время, вычислительные ресурсы, а иногда и деньги. Вот почему так важно выявлять и предотвращать утечку данных на раннем этапе.

Почему тиковые бары имеют значение: взгляд с точки зрения количественного анализа



Финансовые данные часто поступают через неравные промежутки времени, и чтобы мы могли использовать для них машинное обучение (MO), их необходимо привести к регулярному формату, поскольку большинство алгоритмов MO ожидают данные в табличном формате. Строки этих таблиц обычно называют "барами". Графики, которые мы видим в MetaTrader 5 и практически на всех других платформах для построения графиков, представляют собой временные бары, которые преобразуют тиковые данные в столбцы Open, High, Low, Close и Volume путем выборки тиков за фиксированный временной горизонт, например, раз в минуту.

Хотя временные бары, возможно, являются самыми популярными среди практиков и ученых, их следует избегать по двум причинам. Во-первых, рынки не обрабатывают информацию с постоянным временным интервалом. Час после открытия намного активнее, чем час около полудня (или час около полуночи в случае фьючерсов). Как биологические существа, людям имеет смысл организовывать свой день в соответствии с циклом солнечного света. Но сегодняшними рынками управляют алгоритмы, которые торгуют с нестрогим контролем со стороны человека, для которых циклы процессора (CPU) намного важнее, чем хронологические интервалы. Это означает, что временные бары избыточно отбирают информацию в периоды низкой активности и недостаточно отбирают информацию в периоды высокой активности. Во-вторых, ряды, дискретизированные по времени, часто демонстрируют плохие статистические свойства, такие как автокорреляция, гетероскедастичность и ненормальность распределения доходностей. (Лопез де Прадо, 2018, стр.26)

Понимание подхода практиков. Опытные специалисты совершенно правильно присваивают временным барам метку на момент окончания интервала (например, 09:01:00 для периода 09:00:00–09:00:59.999). Этот важный шаг гарантирует, что вся информация по завершенному бару действительно известна на момент его зафиксированной метки , что предотвращает классическую ошибку предвидения на основе будущих баров.

Опытные специалисты совершенно правильно присваивают временным барам метку на момент окончания интервала (например, 09:01:00 для периода 09:00:00–09:00:59.999). Этот важный шаг гарантирует, что вся информация по завершенному бару действительно известна , что предотвращает классическую ошибку предвидения на основе будущих баров. Тонкая утечка данных внутри бара. Однако более тонкая форма утечки данных все же может возникнуть в процессе формирования самого временного бара. Если значимое событие происходит в середине 1-минутного бара (например, в 09:00:35), любые признаки (features), полученные из этого бара (такие как его максимальная цена или флаг события), неизбежно будут включать эту информацию к моменту закрытия бара.

Однако более тонкая форма утечки данных все же может возникнуть в процессе формирования самого временного бара. Если значимое событие происходит в середине 1-минутного бара (например, в 09:00:35), любые признаки (features), полученные из этого бара (такие как его максимальная цена или флаг события), неизбежно будут включать эту информацию к моменту закрытия бара. Дилемма прогнозирования. Следовательно, если модель машинного обучения делает прогноз или формирует сигнал в начальный момент открытия бара (например, в 09:00:00) , используя эти признаки, отражающие более поздние события внутри той же минуты, она неявно получает нечестное преимущество. В реальной торговле в момент времени 09:00:00 событие в 09:00:35 совершенно неизвестно.

Следовательно, если модель машинного обучения делает прогноз или формирует сигнал Бары, основанные на активности, как решение. Бары, основанные на активности, такие как тиковые бары , принципиально обходят эту проблему, завершаясь только после достижения заданного объема рыночной активности (например, установленного количества транзакций или определенного объема/суммы в долларах). Эта внутренняя структура гарантирует, что все признаки такого бара построены на основе информации, которая была полностью доступна в точный момент завершения его формирования, естественным образом согласуясь с потоком информации в реальном времени и предотвращая внутрибаровую ошибку предвидения.

Когда речь заходит о построении рыночных баров для машинного обучения, часто возникает ключевой вопрос выбора между традиционными временными барами и барами, основанными на активности (например, тиковые, объемные или долларовые бары). Хотя практики обычно тщательно избегают ошибки предвидения (look-ahead bias), используя только информацию, доступнуюмомента принятия решения, тонкая форма утечки данных все же может возникать при использовании временных баров. Давайте разберемся, почему даже при аккуратной простановке меток времени это может быть проблемой и как бары, основанные на активности, предлагают надежное решение.

По вышеуказанным причинам временных баров следует избегать при обучении моделей машинного обучения. Вместо них следует использовать бары, создание которых зависит от торговой активности, такие как тиковые бары, бары на основе объема или оборота. Они создаются путем выборки информации после поступления определенного количества тиков, достижения определенного объема торгов или обмена определенной суммы в долларах. Такие бары обеспечивают доходность, более близкую к нормальному распределению с независимыми и одинаково распределёнными (i.i.d.) что делает их более подходящими для моделей машинного обучения, многие из которых предполагают, что наблюдения извлечены из I.I.D гауссовского процесса.

Ниже приведены сравнения распределений логарифмической доходности для M5, M15 и M30 временных и тиковых баров. Размер тиковых баров рассчитывается с использованием медианного количества тиков за таймфрейм для рассматриваемого периода, и для EURUSD в период с 2023 по 2024 год мы получаем тиковые бары размером 200, 500 и 1000 для таймфреймов M5, M15 и M30 соответственно. Это делается с помощью функции calculate_ticks_per_period, которая показана в следующем разделе.

Хотя ни одно из распределений логарифмической доходности не является нормальным, что и следовало ожидать, распределения, построенные на основе тиковых баров, ближе к нормальному, чем распределения на основе временных баров на всех таймфреймах.

Давайте проведем более тщательный анализ статистических свойств временных и тиковых баров, используя графики ниже.

Из анализа приведенных выше графиков видно, что примерно 20% временных баров объясняют около 51% общего изменения цены, тогда как 20% тиковых баров объясняют около 46% общего изменения цены. Примечательно, что практически все доли тиковых баров объясняют меньшую часть общего изменения цены, чем те же доли временных баров, что указывает на то, что тиковые бары лучше производят выборку информации, чем временные. Гистограмма подтверждает это, показывая нам, что абсолютное изменение цены тиковых баров подчиняется гораздо более статистически приемлемому распределению (монотонно убывающему), чем у временных баров, которое имеет хаотичные дисперсии.

В этой и последующих статьях мы сосредоточимся на применении машинного обучения к валютным инструментам Forex. Поскольку они не торгуются на централизованной бирже, информация об объеме недоступна, и поэтому я ограничу рамки этой серии временными и тиковыми барами. Читатель должен отметить, что выше я описал только стандартные формы баров. Для получения дополнительной информации о продвинутых формах свечных баров я рекомендую эту статью, в которой подробно рассматривается работа Маркоса Лопеса де Прадо в книге "Машинное обучение: алгоритмы для бизнеса", конспекты семинаров по которой можно найти в интернете .





Решение: Переписываем временную реальность путем создания баров из тиковых данных

Реализация Кода

Давайте начнем с получения данных из нашего терминала и их очистки, чтобы предотвратить возможность использования ошибочных тиков для создания наших баровых данных. Я продемонстрирую, как создавать временные и тиковые бары. Мы будем использовать Python из-за удобства манипуляций с временными рядами в pandas и простоты его использования для машинного обучения.

Шаг 0: Импорты

Это импорты, которые мы будем использовать для фрагментов кода в этой статье.

import numpy as np import pandas as pd import MetaTrader5 as mt5 import logging from datetime import datetime as dt logging.basicConfig(level=logging.INFO, format = '%(levelname)s: %(message)s' )

Шаг 1: Извлечение данных

def get_ticks(symbol, start_date, end_date): """ Downloads tick data from the MT5 terminal. Args: symbol (str): Financial instrument (e.g., currency pair or stock). start_date, end_date (str or datetime): Time range for data (YYYY-MM-DD). Returns: pd.DataFrame: Tick data with a datetime index. """ if not mt5.initialize(): logging.error( "MT5 connection not established." ) raise RuntimeError( "MT5 connection error." ) start_date = pd.Timestamp(start_date, tz= 'UTC' ) if isinstance (start_date, str ) else ( start_date if start_date.tzinfo is not None else pd.Timestamp(start_date, tz= 'UTC' ) ) end_date = pd.Timestamp(end_date, tz= 'UTC' ) if isinstance (end_date, str ) else ( end_date if end_date.tzinfo is not None else pd.Timestamp(end_date, tz= 'UTC' ) ) try : ticks = mt5.copy_ticks_range(symbol, start_date, end_date, mt5.COPY_TICKS_ALL) df = pd.DataFrame(ticks) df[ 'time' ] = pd.to_datetime(df[ 'time_msc' ], unit= 'ms' ) df.set_index( 'time' , inplace= True ) df.drop( 'time_msc' , axis= 1 , inplace= True ) df = df[df.columns[df. any ()]] df.info() except Exception as e: logging.error( f"Error while downloading ticks: {e} " ) return None return df

Шаг 2: Очистка данных

def clean_tick_data(df: pd.DataFrame, n_digits: int , timezone: str = 'UTC' ) -> Optional [pd.DataFrame]: """ Clean and validate Forex tick data with comprehensive quality checks. Args: df: DataFrame containing tick data with bid/ask prices and timestamp index n_digits: Number of decimal places in instrument price. timezone: Timezone to localize/convert timestamps to (default: UTC) Returns: Cleaned DataFrame or None if empty after cleaning """ if df.empty: return None df = df.copy(deep= False ) n_initial = df.shape[ 0 ] if not isinstance (df.index, pd.DatetimeIndex): original_index_name = df.index.name df.index = pd.to_datetime(df.index, errors= 'coerce' ) nan_idx_count = df.index.isnull(). sum () if nan_idx_count > 0 : logging.info( f"Dropped {nan_idx_count:,} rows with unparseable timestamps." ) df = df[~df.index.isnull()] if original_index_name: df.index.name = original_index_name if df.empty: logging.warning( "Warning: DataFrame empty after initial index cleaning" ) return None if df.index.tz is None : df = df.tz_localize(timezone) elif str (df.index.tz) != timezone.upper(): df = df.tz_convert(timezone) df[ 'bid' ] = df[ 'bid' ]. round (n_digits) df[ 'ask' ] = df[ 'ask' ]. round (n_digits) price_filter = ( (df[ 'bid' ] > 0 ) & (df[ 'ask' ] > 0 ) & (df[ 'ask' ] > df[ 'bid' ]) ) n_before_price_filter = df.shape[ 0 ] df = df[price_filter] n_filtered_prices = n_before_price_filter - df.shape[ 0 ] if n_filtered_prices > 0 : logging.info( f"Filtered {n_filtered_prices:,} ( {n_filtered_prices / n_before_price_filter: .2 %} ) invalid prices." ) if df.empty: logging.warning( "Warning: DataFrame empty after price cleaning" ) return None initial_rows_before_na = df.shape[ 0 ] if df.isna(). any (). any (): na_counts = df.isna(). sum () na_cols = na_counts[na_counts > 0 ] if not na_cols.empty: logging.info( f'Dropped NA values from columns:

{na_cols} ' ) df.dropna(inplace= True ) n_dropped_na = initial_rows_before_na - df.shape[ 0 ] if n_dropped_na > 0 : logging.info( f"Dropped {n_dropped_na:,} ( {n_dropped_na / n_before_price_filter: .2 %} ) rows due to NA values." ) if df.empty: logging.warning( "Warning: DataFrame empty after NA cleaning" ) return None if not df.index.microsecond. any (): logging.warning( "Warning: No timestamps with microsecond precision found" ) duplicate_mask = df.index.duplicated(keep= 'last' ) dup_count = duplicate_mask. sum () if dup_count > 0 : logging.info( f"Removed {dup_count:,} ( {dup_count / n_before_price_filter: .2 %} ) duplicate timestamps." ) df = df[~duplicate_mask] if df.empty: logging.warning( "Warning: DataFrame empty after duplicate cleaning" ) return None if not df.index.is_monotonic_increasing: logging.info( "Sorting DataFrame by index to ensure chronological order." ) df.sort_index(inplace= True ) if df.empty: logging.warning( "Warning: DataFrame empty after all cleaning steps." ) return None n_final = df.shape[ 0 ] n_cleaned = n_initial - n_final percentage_cleaned = (n_cleaned / n_initial) if n_initial > 0 else 0 logging.info( f"Cleaned {n_cleaned:,} of {n_initial:,} ( {percentage_cleaned: .2 %} ) datapoints." ) return df

Шаг 3: Создание баров и преобразование к времени закрытия

Сначала мы создадим несколько вспомогательных функций.

set_resampling_freq

def set_resampling_freq(timeframe: str ) -> str : """ Converts an MT5 timeframe to a pandas resampling frequency. Args: timeframe (str): MT5 timeframe (e.g., 'M1', 'H1', 'D1', 'W1'). Returns: str: Pandas frequency string. """ timeframe = timeframe.upper() nums = [x for x in timeframe if x.isnumeric()] if not nums: raise ValueError( "Timeframe must include numeric values (e.g., 'M1')." ) x = int ( '' .join(nums)) if timeframe == 'W1' : freq = 'W-FRI' elif timeframe == 'D1' : freq = 'B' elif timeframe.startswith( 'H' ): freq = f' {x} H' elif timeframe.startswith( 'M' ): freq = f' {x} min' elif timeframe.startswith( 'S' ): freq = f' {x} S' else : raise ValueError( "Valid timeframes include W1, D1, Hx, Mx, Sx." ) return freq

calculate_ticks_per_period

def calculate_ticks_per_period(df: pd.DataFrame, timeframe: str = "M1" , method: str = 'median' , verbose: bool = True ) -> int : """ Dynamically calculates the average number of ticks per given timeframe. Args: df (pd.DataFrame): Tick data. timeframe (str): MT5 timeframe. method (str): 'median' or 'mean' for the calculation. verbose (bool): Whether to print the result. Returns: int: Rounded average ticks per period. """ freq = set_resampling_freq(timeframe) resampled = df.resample(freq).size() fn = getattr (np, method) num_ticks = fn(resampled.values) num_rounded = int (np. round (num_ticks)) num_digits = len ( str (num_rounded)) - 1 rounded_ticks = int ( round (num_rounded, -num_digits)) rounded_ticks = max ( 1 , rounded_ticks) if verbose: t0 = df.index[ 0 ].date() t1 = df.index[- 1 ].date() logging.info( f"From {t0} to {t1} , {method} ticks per {timeframe} : {num_ticks:,} rounded to {rounded_ticks:,} " ) return rounded_ticks

flatten_column_names

def flatten_column_names(df): ''' Joins tuples created by dataframe aggregation with a list of functions into a unified name. ''' return [ "_" .join(col).strip() for col in df.columns.values]

Теперь основные функции, используемые для создания баров.

make_bar_type_grouper

def make_bar_type_grouper( df: pd.DataFrame, bar_type: str = 'tick' , bar_size: int = 100 , timeframe: str = 'M1' ) -> tuple [pd.core.groupby.generic.DataFrameGroupBy, int ]: """ Create a grouped object for aggregating tick data into time/tick/dollar/volume bars. Args: df: DataFrame with tick data (index should be datetime for time bars). bar_type: Type of bar ('time', 'tick', 'dollar', 'volume'). bar_size: Number of ticks/dollars/volume per bar (ignored for time bars). timeframe: Timeframe for resampling (e.g., 'H1', 'D1', 'W1'). Returns: - GroupBy object for aggregation - Calculated bar_size (for tick/dollar/volume bars) """ df = df.copy(deep= False ) if not isinstance (df.index, pd.DatetimeIndex): try : df = df.set_index( 'time' ) except KeyError: raise TypeError( "Could not set 'time' as index" ) if not df.index.is_monotonic_increasing: df = df.sort_index() if bar_type == 'time' : freq = set_resampling_freq(timeframe) bar_group = (df.resample(freq, closed= 'left' , label= 'right' ) if not freq.startswith(( 'B' , 'W' )) else df.resample(freq)) return bar_group, 0 if bar_size == 0 : if bar_type == 'tick' : bar_size = calculate_ticks_per_period(df, timeframe) else : raise NotImplementedError( f" {bar_type} bars require non-zero bar_size" ) df[ 'time' ] = df.index if bar_type == 'tick' : bar_id = np.arange( len (df)) // bar_size elif bar_type in ( 'volume' , 'dollar' ): if 'volume' not in df.columns: raise KeyError( f"'volume' column required for {bar_type} bars" ) cum_metric = (df[ 'volume' ] * df[ 'bid' ] if bar_type == 'dollar' else df[ 'volume' ]) cumsum = cum_metric.cumsum() bar_id = (cumsum // bar_size).astype( int ) else : raise NotImplementedError( f" {bar_type} bars not implemented" ) return df.groupby(bar_id), bar_size

make_bars

def make_bars(tick_df: pd.DataFrame, bar_type: str = 'tick' , bar_size: int = 0 , timeframe: str = 'M1' , price: str = 'midprice' , verbose= True ): ''' Create OHLC data by sampling ticks using timeframe or a threshold. Parameters ---------- tick_df: pd.DataFrame tick data bar_type: str type of bars to create from ['tick', 'time', 'volume', 'dollar'] bar_size: int default 0. bar_size when bar_type != 'time' timeframe: str MT5 timeframe (e.g., 'M5', 'H1', 'D1', 'W1'). Used for time bars, or for tick bars if bar_size = 0. price: str default midprice. If 'bid_ask', columns (bid_open, ..., bid_close), (ask_open, ..., ask_close) are included. verbose: bool print information about the data Returns ------- pd.DataFrame with columns [open, high, low, close, median_price, tick_volume, volume] ''' if 'midprice' not in tick_df: tick_df[ 'midprice' ] = (tick_df[ 'bid' ] + tick_df[ 'ask' ]) / 2 bar_group, bar_size_ = make_bar_type_grouper(tick_df, bar_type, bar_size, timeframe) ohlc_df = bar_group[ 'midprice' ].ohlc().astype( 'float64' ) ohlc_df[ 'tick_volume' ] = bar_group[ 'bid' ].count() if bar_type != 'tick' else bar_size_ if price == 'bid_ask' : bid_ask_df = bar_group.agg({k: 'ohlc' for k in ( 'bid' , 'ask' )}) col_names = flatten_column_names(bid_ask_df) bid_ask_df.columns = col_names ohlc_df = ohlc_df.join(bid_ask_df) if 'volume' in tick_df: ohlc_df[ 'volume' ] = bar_group[ 'volume' ]. sum () if bar_type == 'time' : ohlc_df.ffill(inplace= True ) else : end_time = bar_group[ 'time' ].last() ohlc_df.index = end_time + pd.Timedelta(microseconds= 1 ) df.drop('time', axis=1, inplace=True) # Remove 'time' column if len (tick_df) % bar_size_ > 0 : ohlc_df = ohlc_df.iloc[:- 1 ] if verbose: if bar_type != 'time' : tm = f' {bar_size_:,} ' if bar_type == 'tick' and bar_size == 0 : tm = f' {timeframe} - {bar_size_:,} ticks' timeframe = tm print ( f'

Tick data - {tick_df.shape[ 0 ]:,} rows' ) print ( f' {bar_type} _bar {timeframe} ' ) ohlc_df.info() try : ohlc_df = ohlc_df.tz_convert( None ) except : pass return ohlc_df

Графики анализа волатильности, которые мы использовали выше, были созданы с помощью следующего кода:

import plotly.graph_objects as go import numpy as np import pandas as pd def plot_volatility_analysis_of_bars(df, symbol, start, end, freq, thres= .01 , bins= 100 ): """ Plot the volatility analysis of bars using Plotly. df: DataFrame containing the data with 'open' and 'close' columns. symbol: Symbol of the asset. start: Start date of the data. end: End date of the data. freq: Frequency of the data. thres: Threshold for filtering large values, e.g., 1-.01 for 99th quantile. bins: Number of bins for the histogram. """ abs_price_changes = (df[ 'close' ] / df[ 'open' ] - 1 ).mul( 100 ). abs () thres = abs_price_changes.quantile( 1 - thres) abs_price_changes = abs_price_changes[abs_price_changes < thres] counts, bins = np.histogram(abs_price_changes, bins=bins) bins = bins[:- 1 ] total_counts = len (abs_price_changes) proportion_candles_right = [] proportion_price_change_right = [] for i in range ( len (bins)): candles_right = abs_price_changes[abs_price_changes >= bins[i]] count_right = len (candles_right) proportion_candles_right.append(count_right / total_counts) proportion_price_change_right.append(np. sum (candles_right) / np. sum (abs_price_changes)) fig = go.Figure() fig.add_trace( go.Bar(x=bins, y=counts, name= 'Histogram absolute price change (%)' , marker= dict (color= '#1f77b4' ), hovertemplate= '<b>Bin: %{x:.2f}</b><br>Frequency: %{y}' , yaxis= 'y1' , opacity= .65 )) ms = 3 lw = .5 fig.add_trace( go.Scatter(x=bins, y=proportion_candles_right, name= 'Proportion of candles at the right' , mode= 'lines+markers' , marker= dict (color= 'red' , size=ms), line= dict (width=lw), hovertext=[ f"Bin: {x: .2 f} , Proportion: {y: .4 f} " for x, y in zip (bins, proportion_candles_right)], hoverinfo= 'text' , yaxis= 'y2' )) fig.add_trace( go.Scatter(x=bins, y=proportion_price_change_right, name= 'Proportion price change produced by candles at the right' , mode= 'lines+markers' , marker= dict (color= 'green' , size=ms), line= dict (width=lw), hovertext=[ f"Bin: {x: .2 f} , Proportion: {y: .4 f} " for x, y in zip (bins, proportion_price_change_right)], hoverinfo= 'text' , yaxis= 'y2' )) search_idx = [ .01 , .05 ] + np.linspace( .1 , 1. , 10 ).tolist() price_idxs = np.searchsorted( sorted (proportion_candles_right), search_idx, side= 'right' ) for ix in price_idxs: x = bins[-ix] y = proportion_candles_right[-ix] fig.add_annotation( x=x, y=y, text= f" {y: .4 f} " , showarrow= True , arrowhead= 1 , ax= 0 , ay=- 15 , font= dict (color= "salmon" ), arrowcolor= "red" , yref= 'y2' ) y = proportion_price_change_right[-ix] fig.add_annotation( x=x, y=y, text= f" {y: .4 f} " , showarrow= True , arrowhead= 1 , ax= 0 , ay=- 25 , font= dict (color= "lightgreen" ), arrowcolor= "green" , yref= 'y2' ) fig.update_layout( title= f'Volatility Analysis of {symbol} {freq} from {start} to {end} ' , xaxis_title= 'Absolute price change (%)' , yaxis_title= 'Frequency' , yaxis2= dict ( title= 'Proportion' , overlaying= 'y' , side= 'right' , gridcolor= '#444' ), plot_bgcolor= '#222' , paper_bgcolor= '#222' , font= dict (color= 'white' ), xaxis= dict (gridcolor= '#444' ), yaxis= dict (gridcolor= '#444' ), legend= dict ( x= 0.3 , y= 0.95 , traceorder= "normal" , font= dict (color= "white" ) ), ) return fig

Теперь, когда мы увидели, как создавать структурированные данные из наших тиковых данных в форме временных или тиковых баров, давайте проверим, подтверждаются ли некоторые из наших утверждений о превосходстве статистических свойств тиковых баров над временными. Мы будем использовать тиковые данные EURUSD за 2023 год, которые прикреплены в файлах ниже.

Если вы внимательно посмотрите на области с высоким тиковым объемом на 5-минутном графике (M5), например, в период с 14:00 до 16:00, вы заметите, что сформированные бары на графике Tick-200 накладываются друг на друга из-за более частой выборки в этот период высокой активности. И наоборот, тиковые бары в промежутке с 06:00 до 08:00 встречаются редко, и между ними наблюдаются большие пробелы. Это иллюстрирует, почему тиковые бары называют барами, управляемыми активностью (activity-driven bars), в отличие от временных баров, которые равномерно производят выборку данных через фиксированные временные интервалы.





Масштабируемость и рекомендации по оборудованию

ОЗУ: Минимум 16 ГБ ОЗУ, предпочтительно 32 ГБ или более для обширного бэктестинга или обработки тиковых данных за несколько лет.

Минимум 16 ГБ ОЗУ, предпочтительно 32 ГБ или более для обширного бэктестинга или обработки тиковых данных за несколько лет. Процессор (CPU): Настоятельно рекомендуется многоядерный процессор (например, Intel i7/i9 или AMD Ryzen 7/9). Возможность распараллеливания задач обработки данных на нескольких ядрах значительно сократит время вычислений.

Настоятельно рекомендуется многоядерный процессор (например, Intel i7/i9 или AMD Ryzen 7/9). Возможность распараллеливания задач обработки данных на нескольких ядрах значительно сократит время вычислений. Стратегии распараллеливания: Рассмотрите возможность реализации методов параллельной обработки в вашем коде Python. Такие библиотеки, как Dask для распределенных вычислений или встроенный в Python модуль multiprocessing, могут быть бесценны для ускорения подготовки данных, разработки признаков (feature engineering) и имитации бэктестинга на больших наборах данных.



Следующие шаги

Работа с высокочастотными тиковыми данными и построение специализированных баров может требовать значительных вычислительных мощностей, особенно при работе с большими историческими наборами данных. Для оптимальной производительности и эффективной обработки мы рекомендуем следующую конфигурацию компьютера:

Чтобы эффективно применить концепции, обсуждаемые в этой статье, и подготовиться к последующим частям этой серии, мы рекомендуем следующие практические шаги:

Внедрите исправление меток времени. Интегрируйте предоставленные фрагменты кода в свой конвейер загрузки данных, чтобы гарантировать, что все данные из MetaTrader 5 имеют правильные метки времени и не содержат ошибки предвидения (look-ahead bias). Экспериментируйте с типами баров. Помимо тиковых баров, исследуйте другие специализированные типы баров, такие как бары объема или долларовые бары. Понаблюдайте, как эти различные методы выборки влияют на характеристики вашего набора данных и какую потенциальную выгоду они могут принести для ваших конкретных торговых стратегий. Подготовьте свой набор данных. Имея на руках чистые, неискаженные данные, начните систематизировать и подготавливать свой набор данных для следующих этапов конвейера машинного обучения. В Части 2 мы углубимся в продвинутые методы разработки признаков (feature engineering) и разметки данных (labelling).

В следующей части нашей серии мы погрузимся в один из самых ключевых этапов создания мощных моделей машинного обучения с учителем для финансов — создание меток (label creation). В то время как традиционные методы с фиксированным временным горизонтом доминируют в большей части литературы, они часто не позволяют уловить истинную динамику финансовых рынков.

Вот почему в следующей статье мы рассмотрим две новаторские альтернативы доктора Маркоса Лопеса де Прадо: метод тройного барьера (triple-barrier method) и метод сканирования тренда (trend-scanning method). Эти методы не просто переосмысливают маркировку — они переопределяют её.

Если вы когда-либо задавались вопросом, действительно ли ваши метки соответствуют тому, как ведут себя рынки, это то понимание, которого вы ждали.



Заключение

В этой основополагающей статье мы тщательно рассмотрели и предложили решения для критической проблемы, которую мы назвали "ловушкой меток времени MetaTrader 5". Мы продемонстрировали, как неправильная обработка временных меток может привести к серьезной утечке данных, что, в свою очередь, ведет к созданию ошибочных моделей и ненадежных торговых сигналов. Внедрив надежные механизмы коррекции временных меток и используя возможности построения тиковых баров, мы успешно заложили основу для создания высококачественных наборов данных. Это фундаментальное исправление имеет первостепенное значение для обеспечения обоснованности ваших исследований, точности ваших бэктестов и, в конечном итоге, надежности ваших моделей машинного обучения в алгоритмической торговле. Этот важнейший первый шаг необходим любому серьезному специалисту в области количественного анализа, стремящемуся разрабатывать по-настоящему эффективные и заслуживающие доверия торговые системы.

В приложенных документах вы найдете код, использованный выше, а также некоторые вспомогательные функции для входа в терминал MetaTrader 5 с помощью Python API.