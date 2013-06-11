Рецепты MQL5 - Мультивалютный эксперт: пример простой, точной и быстрой схемы

Введение

В этой статье мы рассмотрим реализацию простой схемы для мультивалютного эксперта. В данном случае имеется в виду, что эксперт можно будет настроить на тестирование/торговлю по одинаковым условиям, но с разными параметрами для каждого символа. В качестве примера создадим схему для двух символов, но сделаем это так, чтобы при необходимости можно было добавлять дополнительные символы, внося небольшие изменения в код.

Мультивалютную схему на MQL5 можно реализовать несколькими способами:

Можно использовать модель, в которой эксперт будет ориентироваться на время, точнее осуществляя проверку через заданные временные интервалы в функции OnTimer().

Можно так же, как и во всех экспертах в предыдущих статьях, осуществлять проверку в функции OnTick(), но тогда эксперт будет зависеть от тиков по текущему символу, на котором он работает. То есть, если на другом символе новый бар уже сформировался, а тика на текущем символе еще не было, то эксперт произведет проверку только после того, как придет тик по текущему символу.

Есть еще один интересный вариант, автор которого является Константин Груздев (Lizar). В этом варианте используется событийная модель: с помощью функции OnChartEvent() экспертом принимаются события, которые воспроизводят индикаторы-агенты, размещенные на графиках символов, участвующих в тесте/торговле. Индикатор-агент может воспроизводить события новых баров и тиков того символа, на котором он размещен. Такой индикатор (EventsSpy.mq5) можно скачать в конце статьи. Он понадобится для работы эксперта.





Процесс разработки эксперта

В качестве заготовки возьмем эксперта из статьи Рецепты MQL5 - Использование индикаторов для формирования условий торговли в эксперте. Я удалил в нем все, что связано с информационной панелью. Также упростил условие на открытие позиции, как это было сделано в предыдущей статье Рецепты MQL5 - Разработка схемы для торговой системы типа "Три экрана Элдера". Поскольку мы создаем эксперта для двух символов, для каждого из них нужно будет создать свои внешние параметры:

sinput long MagicNumber = 777 ; sinput int Deviation = 10 ; sinput string delimeter_00= "" ; sinput string Symbol_01 = "EURUSD" ; input int IndicatorPeriod_01 = 5 ; input double TakeProfit_01 = 100 ; input double StopLoss_01 = 50 ; input double TrailingStop_01 = 10 ; input bool Reverse_01 = true ; input double Lot_01 = 0.1 ; input double VolumeIncrease_01 = 0.1 ; input double VolumeIncreaseStep_01 = 10 ; sinput string delimeter_01= "" ; sinput string Symbol_02 = "NZDUSD" ; input int IndicatorPeriod_02 = 5 ; input double TakeProfit_02 = 100 ; input double StopLoss_02 = 50 ; input double TrailingStop_02 = 10 ; input bool Reverse_02 = true ; input double Lot_02 = 0.1 ; input double VolumeIncrease_02 = 0.1 ; input double VolumeIncreaseStep_02 = 10 ;

Внешние параметры будут занесены в массивы, размер которых будет определяться количеством используемых символов. В начале файла нужно создать константу (NUMBER_OF_SYMBOLS), значение которой, как раз и будет указывать, сколько символов используется в эксперте:

#define NUMBER_OF_SYMBOLS 2 #define EXPERT_NAME MQL5InfoString ( MQL5_PROGRAM_NAME )

Создадим массивы, которые понадобятся для хранения внешних параметров:

string Symbols[NUMBER_OF_SYMBOLS]; int IndicatorPeriod[NUMBER_OF_SYMBOLS]; double TakeProfit[NUMBER_OF_SYMBOLS]; double StopLoss[NUMBER_OF_SYMBOLS]; double TrailingStop[NUMBER_OF_SYMBOLS]; bool Reverse[NUMBER_OF_SYMBOLS]; double Lot[NUMBER_OF_SYMBOLS]; double VolumeIncrease[NUMBER_OF_SYMBOLS]; double VolumeIncreaseStep[NUMBER_OF_SYMBOLS];

Функции для инициализации массивов расположим в подключаемом файле InitArrays.mqh. Для инициализации массива Symbols[] создадим функцию GetSymbol(). В нее будем передавать имя символа из внешних параметров, и если такой символ есть в списке символов на сервере, то он будет выбран в окне "Обзор Рынка". Если же искомого символа нет, то будет возвращаться пустая строка и в журнале экспертов будет сделана соответствующая пометка.

Ниже представлен код функции GetSymbol():

string GetSymbolByName( string symbol) { string symbol_name= "" ; if (symbol== "" ) return ( "" ); for ( int s= 0 ; s< SymbolsTotal ( false ); s++) { symbol_name= SymbolName (s, false ); if (symbol==symbol_name) { SymbolSelect (symbol, true ); return (symbol); } } Print ( "Символ " +symbol+ " не найден на сервере!" ); return ( "" ); }

Инициализация массива Symbols[] будет производиться в функции GetSymbols():

void GetSymbols() { Symbols[ 0 ]=GetSymbolByName(Symbol_01); Symbols[ 1 ]=GetSymbolByName(Symbol_02); }

Кстати, сделаем так, что пустое значение во внешних параметрах того или иного символа будет означать, что блок не будет участвовать в тесте/торговле. Это нужно для того, чтобы можно было оптимизировать параметры для каждого символа по отдельности, исключив другие полностью.

Точно также инициализируются все остальные массивы внешних параметров. То есть, для каждого массива нужно создать отдельную функцию. Ниже показан код всех этих функций:

void GetIndicatorPeriod() { IndicatorPeriod[ 0 ]=IndicatorPeriod_01; IndicatorPeriod[ 1 ]=IndicatorPeriod_02; } void GetTakeProfit() { TakeProfit[ 0 ]=TakeProfit_01; TakeProfit[ 1 ]=TakeProfit_02; } void GetStopLoss() { StopLoss[ 0 ]=StopLoss_01; StopLoss[ 1 ]=StopLoss_02; } void GetTrailingStop() { TrailingStop[ 0 ]=TrailingStop_01; TrailingStop[ 1 ]=TrailingStop_02; } void GetReverse() { Reverse[ 0 ]=Reverse_01; Reverse[ 1 ]=Reverse_02; } void GetLot() { Lot[ 0 ]=Lot_01; Lot[ 1 ]=Lot_02; } void GetVolumeIncrease() { VolumeIncrease[ 0 ]=VolumeIncrease_01; VolumeIncrease[ 1 ]=VolumeIncrease_02; } void GetVolumeIncreaseStep() { VolumeIncreaseStep[ 0 ]=VolumeIncreaseStep_01; VolumeIncreaseStep[ 1 ]=VolumeIncreaseStep_02; }

И теперь для удобства сделаем функцию InitializeInputParameters(), с помощью которой можно проинициализировать сразу все массивы внешних параметров:

void InitializeInputParameters() { GetSymbols(); GetIndicatorPeriod(); GetTakeProfit(); GetStopLoss(); GetTrailingStop(); GetReverse(); GetLot(); GetVolumeIncrease(); GetVolumeIncreaseStep(); }

После инициализации массивов внешних параметров можно начинать основную работу. Получение хэндлов индикаторов, их значений и ценовых данных, проверка нового бара и т.д. будут производиться в циклах последовательно для каждого символа. Именно для этого значения внешних параметров были вынесены в массивы. То есть, все будет вращаться вот в таких циклах:

for ( int s= 0 ; s<NUMBER_OF_SYMBOLS; s++) { if (Symbols[s]!= "" ) { } }

Но прежде, чем начать модифицировать уже имеющиеся функции и создавать новые, создадим еще массивы, которые понадобятся для использования в такой схеме.

Для хэндлов индикаторов понадобится два массива:

int spy_indicator_handles[NUMBER_OF_SYMBOLS]; int signal_indicator_handles[NUMBER_OF_SYMBOLS];

Изначально эти два массива будут инициализированы невалидными значениями:

void InitializeArrayHandles() { ArrayInitialize (spy_indicator_handles, INVALID_HANDLE ); ArrayInitialize (signal_indicator_handles, INVALID_HANDLE ); }

Доступ к массивам ценовых данных и значений индикаторов будет теперь осуществляться через структуры:

struct PriceData { double value[]; }; PriceData open[NUMBER_OF_SYMBOLS]; PriceData high[NUMBER_OF_SYMBOLS]; PriceData low[NUMBER_OF_SYMBOLS]; PriceData close[NUMBER_OF_SYMBOLS]; PriceData indicator[NUMBER_OF_SYMBOLS];

Теперь, если нужно получить значение индикатора на последнем сформировавшемся баре первого в списке символа, нужно сделать примерно такую запись:

double indicator_value=indicator[ 0 ].value[ 1 ];

Еще нужно создать массивы вместо тех переменных, которые до этого использовались в функции CheckNewBar():

struct Datetime { datetime time[]; }; Datetime lastbar_time[NUMBER_OF_SYMBOLS]; datetime new_bar[NUMBER_OF_SYMBOLS];

С массивами разобрались. Теперь в соответствии с изменениями выше нужно исправить многие функции. Начнем с функции GetIndicatorHandles():

void GetIndicatorHandles() { for ( int s= 0 ; s<NUMBER_OF_SYMBOLS; s++) { if (Symbols[s]!= "" ) { if (signal_indicator_handles[s]== INVALID_HANDLE ) { signal_indicator_handles[s]= iMA (Symbols[s], _Period ,IndicatorPeriod[s], 0 , MODE_SMA , PRICE_CLOSE ); if (signal_indicator_handles[s]== INVALID_HANDLE ) Print ( "Не удалось получить хэндл индикатора для символа " +Symbols[s]+ "!" ); } } } }

Сколько бы символов теперь не использовалось для теста/торговли, код функции останется неизменным.

Аналогичным образом создадим еще одну функцию GetSpyHandles() для получения хэндлов индикаторов-агентов, которые будут транслировать тики с других символов. Перед этим в файле Enums.mqh нужно добавить еще одно перечисление ENUM_CHART_EVENT_SYMBOL всех событий по символу, которое организовано в виде флагов:

enum ENUM_CHART_EVENT_SYMBOL { CHARTEVENT_NO = 0 , CHARTEVENT_INIT = 0 , CHARTEVENT_NEWBAR_M1 = 0x00000001 , CHARTEVENT_NEWBAR_M2 = 0x00000002 , CHARTEVENT_NEWBAR_M3 = 0x00000004 , CHARTEVENT_NEWBAR_M4 = 0x00000008 , CHARTEVENT_NEWBAR_M5 = 0x00000010 , CHARTEVENT_NEWBAR_M6 = 0x00000020 , CHARTEVENT_NEWBAR_M10 = 0x00000040 , CHARTEVENT_NEWBAR_M12 = 0x00000080 , CHARTEVENT_NEWBAR_M15 = 0x00000100 , CHARTEVENT_NEWBAR_M20 = 0x00000200 , CHARTEVENT_NEWBAR_M30 = 0x00000400 , CHARTEVENT_NEWBAR_H1 = 0x00000800 , CHARTEVENT_NEWBAR_H2 = 0x00001000 , CHARTEVENT_NEWBAR_H3 = 0x00002000 , CHARTEVENT_NEWBAR_H4 = 0x00004000 , CHARTEVENT_NEWBAR_H6 = 0x00008000 , CHARTEVENT_NEWBAR_H8 = 0x00010000 , CHARTEVENT_NEWBAR_H12 = 0x00020000 , CHARTEVENT_NEWBAR_D1 = 0x00040000 , CHARTEVENT_NEWBAR_W1 = 0x00080000 , CHARTEVENT_NEWBAR_MN1 = 0x00100000 , CHARTEVENT_TICK = 0x00200000 , CHARTEVENT_ALL = 0xFFFFFFFF };

Это перечисление необходимо для работы с пользовательским индикатором EventsSpy.mq5 (файл находится в приложении к статье) в функции GetSpyHandles(), код которой представлен ниже:

void GetSpyHandles() { for ( int s= 0 ; s<NUMBER_OF_SYMBOLS; s++) { if (Symbols[s]!= "" ) { if (spy_indicator_handles[s]== INVALID_HANDLE ) { spy_indicator_handles[s]= iCustom (Symbols[s], _Period , "EventsSpy.ex5" , ChartID (), 0 ,CHARTEVENT_TICK); if (spy_indicator_handles[s]== INVALID_HANDLE ) Print ( "Не удалось установить агента на " +Symbols[s]+ "" ); } } } }

Обратите внимание на последний параметр в функции iCustom(): в данном случае для получения событий тиков нужно было передать идентификатор CHARTEVENT_TICK. Но при необходимости можно указать, чтобы агент сообщал о событии новых баров. Например, если написать такую строку, как показано ниже, то эксперт будет получать события новых баров по минутному (M1) и часовому (H1) таймфрейму:

handle_event_indicator[s]= iCustom (Symbols[s], _Period , "EventsSpy.ex5" , ChartID (), 0 ,CHARTEVENT_NEWBAR_M1|CHARTEVENT_NEWBAR_H1);

А для получения всех событий (тиков и новых баров со всех таймфреймов) нужно указать идентификатор CHARTEVENT_ALL.

Инициализация всех массивов производится в функции OnInit():

void OnInit () { InitializeInputParameters(); InitializeArrayHandles(); GetSpyHandles(); GetIndicatorHandles(); InitializeArrayNewBar(); }

Как уже упоминалось в начале статьи, события от индикаторов-агентов принимаются в функции OnChartEvent(). Ниже представлен код, который будет использоваться в этой функции:

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id>= CHARTEVENT_CUSTOM ) { if (CheckTradingPermission()> 0 ) return ; if (lparam==CHARTEVENT_TICK) { CheckSignalsAndTrade(); return ; } } }

В функцию CheckSignalAndTrade() (выделенная строка в коде выше) поместим цикл, в котором поочередно будут проверяться все символы на событие нового бара и торговых сигналов так же, как это работало раньше в функции OnTick():

void CheckSignalsAndTrade() { for ( int s= 0 ; s<NUMBER_OF_SYMBOLS; s++) { if (Symbols[s]!= "" ) { if (!CheckNewBar(s)) continue ; else { if (!GetIndicatorsData(s)) continue ; GetBarsData(s); TradingBlock(s); ModifyTrailingStop(s); } } } }

Все функции, в которых использовались внешние параметры, а также данные символов и индикаторов, нужно исправить в соответствии со всеми изменениями выше. Для этого в качестве первого параметра нужно добавить номер символа, а внутри функции все переменные и массивы нужно заменить новыми массивами, которые рассматривались выше.

Например, ниже показан код обновленных функций CheckNewBar(), TradingBlock() и OpenPosition().

Код функции CheckNewBar():

bool CheckNewBar( int number_symbol) { if ( CopyTime ( Symbols[number_symbol] , Period (), 0 , 1 , lastbar_time[number_symbol].time )==- 1 ) Print ( __FUNCTION__ , ": Ошибка копирования времени открытия бара: " + IntegerToString ( GetLastError ()) ); if ( new_bar[number_symbol] == NULL ) { new_bar[number_symbol]=lastbar_time[number_symbol].time[ 0 ]; Print ( __FUNCTION__ , ": Инициализация [" +Symbols[number_symbol]+ "][TF: " +TimeframeToString( Period ())+ "][" + TimeToString (lastbar_time[number_symbol].time[ 0 ], TIME_DATE | TIME_MINUTES | TIME_SECONDS )+ "]" ); return ( false ); } if ( new_bar[number_symbol]!=lastbar_time[number_symbol].time[ 0 ] ) { new_bar[number_symbol]=lastbar_time[number_symbol].time[ 0 ] ; return ( true ); } return ( false ); }

Код функции TradingBlock():

void TradingBlock( int symbol_number ) { ENUM_ORDER_TYPE signal= WRONG_VALUE ; string comment= "hello :)" ; double tp= 0.0 ; double sl= 0.0 ; double lot= 0.0 ; double position_open_price= 0.0 ; ENUM_ORDER_TYPE order_type= WRONG_VALUE ; ENUM_POSITION_TYPE opposite_position_type= WRONG_VALUE ; pos.exists= PositionSelect ( Symbols[symbol_number] ); signal=GetTradingSignal( symbol_number ); if (signal== WRONG_VALUE ) return ; GetSymbolProperties(symbol_number,S_ALL); switch (signal) { case ORDER_TYPE_BUY : position_open_price=symb.ask; order_type= ORDER_TYPE_BUY ; opposite_position_type= POSITION_TYPE_SELL ; break ; case ORDER_TYPE_SELL : position_open_price=symb.bid; order_type= ORDER_TYPE_SELL ; opposite_position_type= POSITION_TYPE_BUY ; break ; } sl=CalculateStopLoss( symbol_number ,order_type); tp=CalculateTakeProfit( symbol_number ,order_type); if (!pos.exists) { lot=CalculateLot( symbol_number ,Lot [symbol_number] ); OpenPosition( symbol_number ,lot,order_type,position_open_price,sl,tp,comment); } else { GetPositionProperties( symbol_number ,P_TYPE); if (pos.type==opposite_position_type && Reverse [symbol_number] ) { GetPositionProperties( symbol_number ,P_VOLUME); lot=pos.volume+CalculateLot( symbol_number ,Lot [symbol_number] ); OpenPosition( symbol_number ,lot,order_type,position_open_price,sl,tp,comment); return ; } if (!(pos.type==opposite_position_type) && VolumeIncrease [symbol_number] > 0 ) { GetPositionProperties( symbol_number ,P_SL); GetPositionProperties( symbol_number ,P_TP); lot=CalculateLot( symbol_number ,VolumeIncrease [symbol_number] ); OpenPosition( symbol_number ,lot,order_type,position_open_price,pos.sl,pos.tp,comment); return ; } } }

Код функции OpenPosition():

void OpenPosition( int symbol_number , double lot, ENUM_ORDER_TYPE order_type, double price, double sl, double tp, string comment) { trade.SetExpertMagicNumber(MagicNumber); trade.SetDeviationInPoints(CorrectValueBySymbolDigits(Deviation)); if (symb.execution_mode== SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT || symb.execution_mode== SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET ) { if (!trade.PositionOpen( Symbols[symbol_number] ,order_type,lot,price,sl,tp,comment)) Print ( "Ошибка при открытии позиции: " , GetLastError (), " - " ,ErrorDescription( GetLastError ())); } }

То есть, в каждую функцию теперь передается номер символа (symbol_number). Обратите также внимание на изменение, которое было произведено с 803 билда:

Начиная с 803 билда, уровни Stop Loss и Take Profit можно устанавливать при открытии позиции в режиме SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET.

Какие изменения были произведены в остальных функциях, вы можете посмотреть, загрузив файлы в приложении к статье. Все, что осталось сделать сейчас, так это провести оптимизацию параметров и тестирование.





Оптимизация параметров и тестирование эксперта

Сначала произведем оптимизацию для одного символа, а потом для второго. Начнем с EURUSD.

Ниже показаны настройки для тестера:

Рис. 1. Настройки Тестера стратегий.

Настройки эксперта нужно установить так, как показано на рисунке ниже (также для удобства в приложении к статье вы найдете set-файлы с настройками по каждому символу). Чтобы исключить из оптимизации тот или иной символ, нужно просто оставить поле параметра с именем символа пустым. Оптимизация параметров для каждого символа отдельно также ускорит процесс оптимизации.

Рис. 2. Настройки эксперта для оптимизации параметров: EURUSD.

На двухъядерном процессоре оптимизация займет времени около одного часа. По максимальному значению фактора восстановления результат получился таким, как показано на рисунке ниже:

Рис. 3. Результат теста на символе EURUSD по максимальному значению фактора восстановления.

В качестве второго символа установим NZDUSD. На время оптимизации нужно оставить пустой строку с именем символа для первого блока параметров.

На самом деле можно оставлять не пустую строку, а просто добавить в конце имени символа, например, прочерк. Эксперт не найдет символа с таким именем в общем списке и инициализирует индекс массива пустой строкой.

Результат для NZDUSD получился таким, как показано ниже:

Рис. 4. Результат теста на символе NZDUSD по максимальному значению фактора восстановления.

Теперь можно провести тест сразу по двум символам. В настройках тестера можно установить любой символ, на который загружается эксперт, так как результаты будут идентичными. Можно даже установить символ, который не участвует в торговле/тестировании.

Ниже показан результат по двум символам сразу:

Рис. 5. Результат теста по двум символам: EURUSD и NZDUSD.





Заключение

На этом все. Ниже вы можете загрузить исходные коды для подробного изучения вышеизложенного. Для практики попробуйте самостоятельно добавить еще один или более символов, либо изменить условия для открытия позиции, используя другие индикаторы.

После распаковки архива поместите папку MultiSymbolExpert в директорию MetaTrader 5\MQL5\Experts. Индикатор EventsSpy.mq5 нужно поместить в директорию MetaTrader 5\MQL5\Indicators.