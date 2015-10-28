MetaTrader 5 / トレーディングシステム
2013 年第二四半期 MQL5マーケット 実績

1年半成功裏に実績を積み、MQL5 「マーケット」はトレーダーにとって トレーディング戦略およびテクニカルインディケータの最大のストアとなりました。そこでは世界中の開発者 350 名から提供される約 800 件のトレーディングアプリケーションが提供されています。全プログラム の80% が Expert Advisors およびインディケータです。トレーダーは MetaTrader 5トレーディングターミナルに特上の機能性を追加できる多様なパネル、分析ツール、ユーティリティプログラムの恩恵を受けることもできるのです。

開発者は幅広い価格帯で提供される多様なプロダクツによりトレーダーの関心を引こうとしています。$10～$1,000の有料・無料（提供されている全プロダクツの19%）のプロダクツが購入可能です。

たった1年半のMQL5 「マーケット」運営の間に、トレーダーはMetaTrader 5 に100,000以上のトレーディングアプリケーションを購入しダウンロードしたのです。無料プログラム、有料プログラムのデモバージョンダウンロードもほぼ同数です。2013 年第二四半期の実績を概説すると、MQL5 「マーケット」を介したダウンロード数は前四半期比 30% 増でした。

MQL5 マーケット：MetaTrader 5 プラットフォームへの売買ロボットおよびテクニカルインディケータのダウンロード増加

MQL5 「マーケット」で入手可能なプロダクツをカテゴリー別に購入内訳をみると、次のことが判ります。量的にはテクニカルインディケータが全購入量の 41% を占めています。ただし、そのシェアは前四半期比 4% の減少です。その上、売買ロボットの成長が強く見られます。Expert Advisors のシェアはほとんとインディケータのシェアと同じで40% （前四半期比3% 増）に到達しようとしています。

MQL5 ーケット：カテゴリー別 MQL5 「マーケット」におけるトレーディングアプリケーション販売数

金額的には、プロダクツカテゴリー別売上の内訳は多少異なるようです。売買ロボットは 84% という見事な実績で主導権をにぎっています。これは Expert Advisors の平均価格が通常他のプロダクツよりも高いためです。

MQL5 マーケット：カテゴリー別トレーディング戦略とインディケータの売上高

金融マーケットでの自動売買用高品質、高価格のプロダクツはそれでも需要があります。これは積極的な開発者が状況を有利に利用できる場面です。顧客の要望をよく見、必要とされる絶妙のタイミングで適切なトレーディングアプリケーションを発表するのです。

MQL5 「マーケット」売上トップ10

2013 年第二四半期実績を概説する意味で、MQL5「マーケット」開発者トップ10 リストを作成しました。このリストは、期中をとおして全プロダクツを対象に最高の売上高をあげた MQL5 「マーケット」における350 名の最高かつ最有能な販売者を紹介します。上位 6 名の開発者は前四半期報告リストと同じ顔触れです。が後の4名は新顔です。

MQL5 「マーケット」販売者トップ10（2013 年第二四半期）

  1. johnnypasado (Jeremy Scott)
  2. skarkalakos (Sotirios Karkalakos)
  3. achidayat (Achmad Hidayat)
  4. figurelli (Rogerio Figurelli)
  5. iTC (Gennadiy Stanilevych)
  6. Manov (Dimitar Manov)
  7. MRoVas (Roman Martynyuk) －トップリスト新規
  8. Vladon (Vladislav Andruhenko) －トップリスト新規
  9. tol64 (Anatoli Kazharski) －トップリスト新規
  10. komposter (Andrey Khatimlianskii) －トップリスト新規

売上トップ10 の総売り上げは第二四半期に販売されたプログラム総額の 43% に達します。もっとも収益性のある販売者は johnnypasado として知られる開発者です。前期のトップ10で3位でしたが、今回は首位でした。彼の売上戦略 は 100% 成功のようです。

該当決算期間の終わりにユーザーの心を引きつける新報奨スキームを立ち上げたことに注目してください。それは開発者が各自のトレーディングプログラムを宣伝するのをサポートするのが目的です。販売者は MQL5.community ユーザーの中に特定の報奨に対して関連するウェブリンクを掲示してくれる推奨者をみつけることができるのです。よって販売者はトレーダーの注意を自分のプログラムに向け、売上を伸ばすことができるのです。多分、立ち上げられたアフィリエイトプログラムに参加するということが新しいトップ 10 リストに名を連ねるチャンスを左右することでしょう。

みなさんのベストなプロダクツを掲示し、手ごろな価格を設定してユーザーを引きつける新しい報奨スキームを利用するトレーダーの関心を引いてください。


MQL5 「マーケット」へ行く



MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元の記事: https://www.mql5.com/ru/articles/698

警告: これらの資料についてのすべての権利はMetaQuotes Ltd.が保有しています。これらの資料の全部または一部の複製や再プリントは禁じられています。

最後のコメント | ディスカッションに移動 (17)
Vladislav Andruschenko
Vladislav Andruschenko | 5 7月 2013 において 12:46
個人的には、売上は前四半期の約3倍になった。量について話しているんだ。
Andrey Khatimlianskii
Andrey Khatimlianskii | 5 7月 2013 において 13:03
iTC:
そうではなく、TOPを算出する方法論に光を当てる必要がある。

そして、その方法論は単純で、最も回転率を上げた者が上位になるというものだ。

私は自分の数字を発表した（といっても10位と控えめだが）ので、もっと多くの有志を待とう。

Andrey Khatimlianskii
Andrey Khatimlianskii | 5 7月 2013 において 13:03
Vladon:
個人的には、売上は前四半期の3倍くらいになっているよ。量のことですね。
量は関係ない。
削除済み | 5 5月 2017 において 18:58
Andrey Khatimlianskii:
量じゃない、量だ。

ランプは点かないのか？）
Andrey Khatimlianskii
Andrey Khatimlianskii | 5 5月 2017 において 21:19
Nikolay Gaylis:
そして光は射さないのか？）
私に質問ですか？
