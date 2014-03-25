MetaTrader 5 / 交易系统
MQL5 应用商店 2013 年二季度业绩

成功运营一年半的“MQL5 应用商店”，已成为了最大的交易策略与技术指标交易商店。全世界有 350 位开发者在此提供了大约 800 款交易应用程序。其中有 80% 的程序是 EA 交易和指标。而且，交易者还从各种各样的面板、分析程序和实用程序中获益，向 MetaTrader 5 交易终端添加额外的功能。

开发者们试图通过多种价格的丰富产品来打动交易者。无论是免费产品（占提供程序总量的 19%），还是价格从 10 积分到 1000 积分以上（1 积分合 1 美元）的收费产品，交易者目前均可下载和购买。

在“MQL5 应用商店”短短 6 个季度的运营中，交易者为其 MetaTrader 5 终端购买下载的交易应用程序量即已超过了 100.000。而免费程序与收费产品试用版本的下载量，也基本持平。总结 2013 年第 2 季度的成果，“MQL5 应用商店”的下载量已较上一季度提升了 30%。

MQL5 应用商店：MetaTrader 5 平台自动交易与技术指标下载量有所增长

通过查看“MQL5 应用商店”中可用产品的分类购买详情，我们发现：从数量上讲，技术指标在总购买量中占 41%，处于领先位置。但是，它们的份额相比上一季度却下降了 4%。而且，我们发现对于自动交易的需求有明显的递增。EA 交易的份额与指标差不多，现已达到 40%（较上季度增长了 3%）。

MQL5 应用商店：“MQL5 应用商店”按类别售出的交易应用程序数量

以金额而论，按产品类别划分的销售细目也似乎有所不同。自动交易以 84% 的巨大优势领先。而这也与 EA 交易的平均价格通常高于其它产品有关。

MQL5 应用商店：按类别划分的交易策略与指标销量

金融市场中高质高价的自动化交易产品仍然颇受欢迎。这也是活跃交易者加以利用的领域。他们会严密监视客户需求，并在客户有需要时适时推出相关的交易应用程序。

MQL5 应用商店十大卖家

总结 2013 年第 2 季度业绩，我们编制了一份新的“MQL5 应用商店十大卖家”列表。该列表呈示的，是此季度 350 个卖家中，在“MQL5 应用商店”中所有产品实现最高销量的出类拔萃者。列表中的前 6 位开发者仍与上季度报告附表相同，而后 4 位则是新秀。

“MQL5 应用商店”十大卖家（2013 年二季度）：

  1. johnnypasado (Jeremy Scott)
  2. skarkalakos (Sotirios Karkalakos)
  3. achidayat (Achmad Hidayat)
  4. figurelli (Rogerio Figurelli)
  5. iTC (Gennadiy Stanilevych)
  6. Manov (Dimitar Manov)
  7. MRoVas (Roman Martynyuk) - 新登榜者
  8. Vladon (Vladislav Andruhenko) - 新登榜者
  9. tol64 (Anatoli Kazharski) - 新登榜者
  10. komposter (Andrey Khatimlianskii) - 新登榜者

十大卖家的总销售额，已占到“MQL5 应用商店”所有程序第二季度总额的 43%。卖家中盈利最丰的，当属名为 johnnypasado 的开发者。尽管之前还在十大列表中屈居第三，现在却已经一马当先了。看起来，其销售策略是 100% 的成功。

请注意，在报表周期的末尾，我们推出了一套吸引用户的新奖励计划。该计划旨在辅助开发者宣传其交易程序。每一个卖家现在都可以在 MQL5.community 用户中找到推广人员，这些人员会发布联盟网页链接以关联产品，以获得特定奖励。由此，卖家就能吸引交易者关注他们的程序，从而提高销量。以否跻身下一次的前 10，很可能直接取决于卖家参与所推出的联盟计划的程度。

发布您的最佳产品、设定合理的价格，再利用 吸引用户的新奖励计划

前往 MQL5 应用商店

本文由MetaQuotes Ltd译自俄文
原文地址： https://www.mql5.com/ru/articles/698

注意: MetaQuotes Ltd.将保留所有关于这些材料的权利。全部或部分复制或者转载这些材料将被禁止。

Vladislav Andruschenko
Vladislav Andruschenko | 5 7月 2013 在 12:46
我个人的销售额是上一季度的三倍。我说的是数量。
Andrey Khatimlianskii
Andrey Khatimlianskii | 5 7月 2013 在 13:03
iTC:
相反，我们需要了解计算 TOP 的方法。

方法很简单--谁的营业额最高，谁的排名就高。

我已经公布了我的数字（虽然我排在第 10 位，但并不显眼），让我们等待更多的志愿者吧。

Andrey Khatimlianskii
Andrey Khatimlianskii | 5 7月 2013 在 13:03
Vladon:
我个人的销售额是上一季度的三倍。你指的是数量。
数量与此无关，关键是金额。
[删除] | 5 5月 2017 在 18:58
Andrey Khatimlianskii:
不是数量问题，而是金额问题。

灯还没亮？）
Andrey Khatimlianskii
Andrey Khatimlianskii | 5 5月 2017 在 21:19
Nikolay Gaylis:
))))
我的问题？
