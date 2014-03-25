MQL5 应用商店 2013 年二季度业绩

成功运营一年半的“MQL5 应用商店”，已成为了最大的交易策略与技术指标交易商店。全世界有 350 位开发者在此提供了大约 800 款交易应用程序。其中有 80% 的程序是 EA 交易和指标。而且，交易者还从各种各样的面板、分析程序和实用程序中获益，向 MetaTrader 5 交易终端添加额外的功能。

开发者们试图通过多种价格的丰富产品来打动交易者。无论是免费产品（占提供程序总量的 19%），还是价格从 10 积分到 1000 积分以上（1 积分合 1 美元）的收费产品，交易者目前均可下载和购买。

在“MQL5 应用商店”短短 6 个季度的运营中，交易者为其 MetaTrader 5 终端购买下载的交易应用程序量即已超过了 100.000。而免费程序与收费产品试用版本的下载量，也基本持平。总结 2013 年第 2 季度的成果，“MQL5 应用商店”的下载量已较上一季度提升了 30%。

通过查看“MQL5 应用商店”中可用产品的分类购买详情，我们发现：从数量上讲，技术指标在总购买量中占 41%，处于领先位置。但是，它们的份额相比上一季度却下降了 4%。而且，我们发现对于自动交易的需求有明显的递增。EA 交易的份额与指标差不多，现已达到 40%（较上季度增长了 3%）。

以金额而论，按产品类别划分的销售细目也似乎有所不同。自动交易以 84% 的巨大优势领先。而这也与 EA 交易的平均价格通常高于其它产品有关。

金融市场中高质高价的自动化交易产品仍然颇受欢迎。这也是活跃交易者加以利用的领域。他们会严密监视客户需求，并在客户有需要时适时推出相关的交易应用程序。

MQL5 应用商店十大卖家

总结 2013 年第 2 季度业绩，我们编制了一份新的“MQL5 应用商店十大卖家”列表。该列表呈示的，是此季度 350 个卖家中，在“MQL5 应用商店”中所有产品实现最高销量的出类拔萃者。列表中的前 6 位开发者仍与上季度报告附表相同，而后 4 位则是新秀。

“MQL5 应用商店”十大卖家（2013 年二季度）：

johnnypasado (Jeremy Scott)

skarkalakos (Sotirios Karkalakos)

achidayat (Achmad Hidayat)

figurelli (Rogerio Figurelli)

iTC (Gennadiy Stanilevych)

Manov (Dimitar Manov)

MRoVas (Roman Martynyuk) - 新登榜者

Vladon (Vladislav Andruhenko) - 新登榜者 tol64 (Anatoli Kazharski) - 新登榜者 komposter (Andrey Khatimlianskii) - 新登榜者

十大卖家的总销售额，已占到“MQL5 应用商店”所有程序第二季度总额的 43%。卖家中盈利最丰的，当属名为 johnnypasado 的开发者。尽管之前还在十大列表中屈居第三，现在却已经一马当先了。看起来，其销售策略是 100% 的成功。

请注意，在报表周期的末尾，我们推出了一套吸引用户的新奖励计划。该计划旨在辅助开发者宣传其交易程序。每一个卖家现在都可以在 MQL5.community 用户中找到推广人员，这些人员会发布联盟网页链接以关联产品，以获得特定奖励。由此，卖家就能吸引交易者关注他们的程序，从而提高销量。以否跻身下一次的前 10，很可能直接取决于卖家参与所推出的联盟计划的程度。

发布您的最佳产品、设定合理的价格，再利用 吸引用户的新奖励计划。