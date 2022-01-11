Risultati del Market MQL5 per il secondo trimestre 2013

Operando con successo per 1,5 anni, il Market MQL5 è diventato il più grande mercato dei trader di strategie di trading e indicatori tecnici. Offre circa 800 applicazioni di trading fornite da 350 sviluppatori di tutto il mondo. L'80% di tutti i programmi sono Expert Advisor e indicatori. I trader possono anche beneficiare di vari pannelli, analizzatori e programmi di utilità che consentono di aggiungere funzionalità extra al terminale di trading MetaTrader 5.

Gli sviluppatori cercano di impressionare i trader con una varietà di prodotti offerti in un'ampia fascia di prezzo. Sia i prodotti gratuiti (19% del totale dei programmi offerti) che quelli commerciali con prezzi da 10 a oltre 1 000 dollari USA sono ora disponibili per gli acquirenti.



In soli 6 trimestri di operazione nel Market MQL5, i trader hanno acquistato e scaricato nei loro terminali MetaTrader 5 più di 100.000 applicazioni di trading. I download di programmi gratuiti e versioni demo di prodotti commerciali erano circa uguali in numero. Riassumendo i risultati del secondo trimestre 2013, il numero di download tramite il Market MQL5 è aumentato del 30% rispetto al trimestre precedente.





Osservando la ripartizione degli acquisti per categoria di prodotti disponibili nel Market MQL5, troviamo quanto segue: In termini quantitativi, gli indicatori tecnici assumono la leadership con una quota del 41% sul totale degli acquisti. Tuttavia, la loro quota è diminuita del 4% rispetto al trimestre precedente. Inoltre, vediamo una forte domanda crescente di robot di trading. La quota di Expert Advisor è quasi pari a quella degli indicatori, raggiungendo ora il 40% (aumento del 3% rispetto al trimestre precedente).





In termini di denaro, la ripartizione delle vendite per categoria di prodotto sembra in qualche modo diversa. I robot di trading prendono il comando con un impressionante 84%. Ha a che fare con il fatto che il prezzo medio degli Expert Advisor è solitamente superiore a quello di altri prodotti.





Prodotti costosi e di alta qualità per il trading automatizzato nei mercati finanziari sono ancora richiesti. È qui che gli sviluppatori attivi approfittano della situazione. Monitorano le richieste dei clienti e pubblicano le applicazioni di trading pertinenti proprio quando sono richieste.





TOP 10 dei venditori nel Market MQL5

Riassumendo i risultati per il secondo trimestre 2013, abbiamo preparato un nuovo elenco di sviluppatori nella TOP10 del Market MQL5. L'elenco rappresenta il migliore e più brillante dei 350 venditori sul Market MQL5 con i più alti volumi di vendita su tutti i loro prodotti nel corso del trimestre. I primi sei sviluppatori della lista sono gli stessi della lista preparata per il rapporto del trimestre precedente, mentre gli ultimi quattro nomi sono nuovi.



TOP 10 dei venditori nel Market MQL5 (secondo trimestre 2013):

johnnypasado (Jeremy Scott)

skarkalakos (Sotirios Karkalakos)

achidayat (Achmad Hidayat)

figurelli (Rogerio Figurelli)

iTC (Gennadiy Stanilevych)

Manov (Dimitar Manov)

MRoVas (Roman Martynyuk), nuovo nella lista dei migliori

Vladon (Vladislav Andruhenko), nuovo nella lista dei migliori tol64 (Anatoli Kazharski), nuovo nella lista dei migliori komposter (Andrey Khatimlianskii), nuovo nella lista dei migliori

Le vendite totali dei venditori TOP 10 hanno raggiunto il 43% di tutti i programmi del Market MQL5 nel secondo trimestre. Il venditore più redditizio è lo sviluppatore noto come johnnypasado. Pur essendo terzo nella precedente lista TOP 10, ora ha preso il comando. Sembra che la strategia di vendita abbia successo al 100%.



Da notare che, alla fine del periodo di riferimento, abbiamo lanciato un nuovo schema di ricompensa per attirare gli utenti. È destinato ad assistere gli sviluppatori nella promozione dei loro programmi di trading. Ogni venditore può ora trovare promotori tra gli utenti della MQL5.community che pubblicheranno link web affiliati a prodotti pertinenti per una determinata ricompensa. Pertanto, i venditori possono attirare l'attenzione del trader sui loro programmi e aumentare i volumi di vendita. Può darsi che la possibilità di raggiungere la prossima lista TOP 10 sarà in relazione diretta all'entità della partecipazione del venditore al programma di affiliazione lanciato.

Pubblica i tuoi migliori prodotti, imposta prezzi ragionevoli e attira i trader utilizzando un nuovo schema di ricompensa per attirare gli utenti.











