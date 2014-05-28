MQL5 Market Cumple Un Año

Ha pasado un año desde el lanzamiento de ventas en MQL5 Market. Ha sido un año de trabajo duro que ha resultado en el nuevo servicio de la mayor tienda de robots de trading e indicadores técnicos para la plataforma MetaTrader 5. Antes de seguir, hemos decidido resumir resultados intermedios en la nueva operación de servicio.





La historia del Mercado de MQL5 comenzó en Junio de 2011, cuando el servicio comenzó a funcionar en modo beta. Desde ese momento, los desarrolladores podían registrarse como vendedores y exhibir sus productos en el servicio. El 3 de febrero de 2012, el servicio se integró con el sistema de pago de MQL5.community, lo que permitía a los traders descargarse productos gratuitos, simular versiones de prueba y comprar aplicaciones de trading comerciales. Se lanzaron ventas, y con ello comenzó la popularización del Mercado MQL5.

Resultados generales

Desde entonces, más de 170 creadores de aplicaciones MQL5 de todo el mundo han puesto a la venta más de 460 programas de trading. Estos programas incluyen robots de trading, indicadores, scripts varios, paneles, utilidades y analizadores. Los Asesores Expertos forman el grupo más numeroso, con un 46% del total de aplicaciones publicadas. En segundo lugar están los indicadores personalizados (33%). Cada programa contiene una descripción, resultados de simulación con capturas de pantalla e información sobre el autor. Puede probar cualquier aplicación en el terminal de trading MetaTrader 5.





Los precios de los productos comerciales oscilan entre 10 USD y 30.000 USD. Este es el precio establecido por el creador con el apodo "lordlev" para el Asesor Experto TimeMachine. Un tercio de todos los productos se localizan en el grupo de precios más bajos, entre 10 y 20 USD por aplicación. Los productos con un precio de 100 USD o más solo constituyen el 27%. El servicio también cuenta con productos gratuitos (16%). Se pueden usar sin cargo adicional alguno.

Ventas

La gran variedad de productos, su funcionalidad y la seguridad de sus compras hacen del Mercado MQL5 un servicio muy atractivo para cada vez más traders. Durante el primer año de operaciones del Mercado MQL5, los usuarios se descargaron más de 23.000 versiones de prueba de productos comerciales, y el mismo número de aplicaciones gratuitas a sus terminales MetaTrader 5. En los últimos seis meses, el número de descargas a través del servicio ha ido creciendo un 25% cada mes. Más del 80% de los ingresos anuales del servicio se han registrado durante el mismo período.





Más de 380 programas comerciales se han vendido desde el lanzamiento del Mercado MQL5. El primer Asesor Experto que se vendió fue GoodTrade, con un precio de 90 USD. El Asesor Experto para trading en EURUSD llamado Freak ha sido hasta ahora el producto más caro que se ha vendido a través de este servicio. El precio en el momento de la compra fue de 1.279 USD. Tras la actualización de enero, su precio ha subido a 1.625 USD. Deberíamos mencionar también el Asesor Experto más caro, que también es el más discutido en nuestro Foro. Se llama "TimeMachine", y su precio es de 30.000 USD. Es bastante popular, incluso al compararlo con algunas de nuestras aplicaciones más económicas. El número de descargas de su versión de prueba aumenta cada día. No obstante, nadie lo ha comprado todavía. Seguiremos con interés el desarrollo de este producto.

Tras examinar las categorías de aplicaciones de trading vendidas a través del Mercado MQL5, descubrimos que los indicadores personalizados son los productos más populares en términos de cantidad (45% de todos los productos vendidos), seguidos de robots de trading (37%) y paneles (9%). La mayor parte de los ingresos del servicio se generan con Asesores Expertos (77% de ventas totales) a causa de su alto precio medio y la demanda estable de robots de trading con precios de 500 USD y más.





El precio de compra medio en el Mercado MQL5 (la línea de puntos negra en el gráfico) aumenta cada día. En febrero de 2012, el precio medio de compra era 25 USD. En enero de 2013, ha subido ya a 80 USD. La razón es el número creciente de productos con precios altos publicados en el servicio, y el aumento de su demanda entre traders. Los robots de trading son las aplicaciones más caras, si las comparamos por categorías. El precio medio ya ha alcanzado los 160 USD por Asesor Experto. A los robots le siguen los paneles, con un precio medio de 50 USD por producto.





Los indicadores técnicos están en tercer lugar en la lista de las aplicaciones más populares. El precio medio de compra nunca ha superado los 30 USD. Esto es bastante curioso, puesto que los indicadores de alta calidad para trading automatizado o semi-automatizado siempre tienen mucha demanda.

De modo que, si es usted un creador activo, sus clientes le esperan en MQL5 Market.











