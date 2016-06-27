MQL5 Market feiert sein Einjähriges

Ein Jahr ist vergangen, seit die Verkäufe im MQL5 Market begonnen haben. Wir blicken zurück auf ein Jahr harter Arbeit, die sich gelohnt hat: der neue Service ist zum größten Platz für Handelsroboter und technische Indikatoren für die MetaTrader 5 Plattform geworden. Bevor wir das neue Jahr beginnen, wollen wir kurz die Zwischenergebnisse dieser neuen Dienstleistungsplattform zusammenfassen.





Die Geschichte von MQL5 Market begann im Juni 2011, als der Service in seiner Betaversion die Arbeit aufnahm. Ab diesem Moment konnten sich Entwickler als Verkäufer registrieren und ihre Produkte in diese Dienstleistungsplattform einstellen. Am 3. Februar 2012 wurde der Service in das MQL5.community Zahlungssystem integriert, sodass Händler jetzt kostenlose Produkte und Test-Demoversionen herunterladen sowie kommerzielle Anwendungen für Handel kaufen konnten. Verkäufe haben begonnen und der MQL5 Market ist wirklich populär geworden.

Gesamtergebnisse

Seit damals haben bereits mehr als 170 Entwickler von MQL5 Anwendungen weltweit über 460 Handelsprogramme zum Kauf angeboten. Diese Programme umfassen Handelsroboter, Indikatoren, verschiedene Skripts, Panels, Hilfsprogramme und Analysatoren. Mit 46% aller veröffentlichten Anwendungen zählen Expert Advisors zur zahlenmäßig am stärksten vertretenen Gruppe. An zweiter Stelle rangieren individuell angepasste Indikatoren (33%). Jedes Programm kommt mit einer Beschreibung, Testergebnissen mit Screenshots sowie Angaben zum Verfasser. Zudem kann man jede Anwendung im MetaTrader 5 Handelsterminal ausprobieren.





Die Preise für kommerzielle Produkte im MQL5 Market liegen zwischen USD 10,00 und bis zu USD 30.000 US. Dies ist der Preis den der Entwickler mit dem Pseudonym "lordlev" für seinen Expert Advisor "TimeMachine" festgelegt hat. Ein Drittel aller Produkte bewegen sich jedoch im günstigsten Preisbereich zwischen USD 10,00 - 20,00 pro Anwendung. Produkte zu Preisen von USD 100,00 USD oder höher machen insgesamt 27% aus. Doch dieser Service bietet auch kostenlose Produkte (16%), die ohne jegliche zusätzlichen Kosten oder Gebühren verwendet werden können.

Verkäufe

Die große Bandbreite an Produkten, Brauchbarkeit und v.a. das sichere Einkaufen im MQL5 Market ziehen mehr und mehr Händler an. Während des ersten Jahres des Bestehens des MQL5 Markets, haben Anwender mehr als 23.000 Demoversionen kommerzieller Produkte sowie die gleiche Anzahl an kostenloses Anwendungen auf ihre MetaTrader 5 Terminals heruntergeladen. In den vergangenen 6 Monaten ist die Menge der Downloads via dieses Service um monatlich 25% angestiegen. Im selben Zeitraum konnte mehr als 80% des gesamten Jahresumsatzes des Service verzeichnet werden.





Seit Start des MQL5 Markets sind mehr als 380 kommerzielle Programme verkauft worden. Der erste Expert Advisor, der verkauft wurde, war GoodTrade. Er kostete USD 90,00. Das teuerste Produkt, das bislang via dieser Dienstleistungsplattform verkauft wurde, war "Freak", ein Expert Advisor für Handel auf EURUSD. Sein Preis belief sich damals auf stolze USD 1.279,00. Nach dem Update im Januar kostet er jetzt bereits USD 1,625,00. Wir sollten jedoch auch den teuersten Expert Advisor erwähnen, der zugleich auch Gegenstand der meisten Diskussionen in unserem Forum ist - "TimeMachine" mit einem Preis von USD 30.000. Dieser EA ist zugleich reichlich beliebt - selbst im Vergleich mit anderen, weitaus günstigeren Anwendungen. Die Zahl der Downloads seiner Demoversion nimmt tagtäglich zu. Doch bislang hat ihn noch niemand gekauft. Wir werden den Werdegang dieses Produkts weiterhin genau im Auge behalten.

Nach Studium der Kategorien der via MQL5 Market verkauften Handelsanwendungen, konnten wir feststellen, dass sich individuell angepasste Indikatoren in quantitativer Hinsicht der größten Beliebtheit erfreuen (45% aller verkauften Produkte), gefolgt von Handelsrobotern (37%) und Panels (9%). Der Löwenanteil des Umsatzes der Dienstleistungsplattform jedoch entfällt auf Expert Advisors (77% aller Verkäufe), was an ihrem hohen Durchschnittspreis und der beständigen Nachfrage nach teuren Handelsrobotern mit Preisen von USD 500,00 oder höher liegt.





Was den durchschnittlichen Einkaufspreis im MQL5 Market angeht (schwarze gestrichelte Linie auf dem Chart), so steigt dieser beständig an. Während im Februar 2012 der durchschnittliche Einkaufspreis noch bei USD 25,00 lag, ist er im Januar 2013 bereits um 80 Punkte gestiegen. Grund hierfür ist die steigende Anzahl höher- oder hochpreisiger Produkte, die auf der Plattform veröffentlicht werden sowie die steigende Nachfrage für diese Produkte unter Händlern. Handelsroboter sind im direkten Vergleich der Kategorien eindeutig die teuersten Anwendungen, mit einem Durchschnittspreis von bereits locker USD 160,00 pro Expert Advisor. Ihnen folgen dann die Panels mit einem Durchschnittspreis von USD 50,00 pro Produkt.





An dritter Stelle der Top-3 Anwendungen mit größter Beliebtheit kommen danntechnische Indikatoren. Ihr durchschnittlicher Einkaufspreis hat jedoch USD 30,00 nie überschritten. Das ist ziemlich erstaunlich, da sich qualitativ hochwertige Indikatoren für automatisches oder halb-automatisches Handeln stets großer Nachfrage erfreuen.

Sollten Sie also ein aktive Entwickler sein, dann stehen Ihre Kunden schon im MQL5 Market für Sie bereit.











