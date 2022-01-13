MQL5 Market Bir Yaşına Girdi

MQL5 Markette satışların başlamasının üzerinden bir yıl geçti. Yeni hizmeti MetaTrader 5 platformu için en büyük alım satım robotları ve teknik göstergeler mağazasına dönüştüren zorlu bir çalışma yılıydı. Devam etmeden önce, yeni hizmet çalışmasının ara sonuçlarını özetlemeye karar verdik.





MQL5 Marketin tarihi, ile hizmetin beta modunda çalışmaya başladığı Haziran 2011 tarihinde başladı. Bu tarihten itibaren, geliştiriciler Satıcı olarak kayıt olabildiler ve ürünlerini hizmete sunabildiler. 3 Şubat 2012'de hizmet, MQL5.community ödeme sistemi ile entegre edilerek yatırımcıların ücretsiz ürünleri indirmesine olanak sağlamıştır: test demo sürümleri ve satın al ticari alım satım uygulamaları. Satışlar ve MQL5 Marketin popülerliği başlamıştır.

Genel sonuçlar

O zamandan bu yana, dünyanın her köşesinden 170'in üzerinde MQL5 uygulaması geliştiricisi, şimdiden 460'tan fazla alım satım programını satışa sunmuştur. Bu programlar alım satım robotları, göstergeler, çeşitli betikler, paneller, yardımcı programlar ve analiz cihazlarını içermektedir. Yayınlanan uygulamaların toplam sayısının %46'sına sahip en kalabalık grubu Uzman Danışmanlar oluşturur. Özel göstergeler ikinci sırada gelir (%33). Her programda bir açıklama, ekran görüntüleri ile test sonuçları ve yazar hakkında bilgiler yer alır. MetaTrader 5 alım satım terminalindeki herhangi bir uygulamayı deneyebilirsiniz.





Ticari ürünlerin fiyatları 10 ABD Doları ile 30.000 ABD Doları arasında değişmektedir. Bu, "lordlev" takma adlı geliştirici tarafından TimeMachine Uzman Danışmanı için belirlenen fiyattır. Tüm ürünlerin üçte biri, uygulama başına 10-20 USD'lik en düşük fiyat aralığında yer almaktadır. Fiyatı 100 USD ve üzeri olan ürünler %27'lik bir paya sahiptir. Hizmette ayrıca ücretsiz ürünler de vardır (%16). Bunlar, herhangi bir ek ücret ödemeden kullanılabilir.

Satış

MQL5 Marketteki geniş ürün yelpazesi, hizmet kolaylığı ve güvenli satın alımlar günden güne daha fazla yatırımcıyı cezbetmektedir. Kullanıcılar, MQL5 Marketin çalışmasının ilk yılında, ticari ürünlerin 23.000'den fazlasının demo sürümünü ve aynı sayıda ücretsiz uygulamayı MetaTrader 5 terminallerine indirmişlerdir. Hizmet aracılığıyla indirilenlerin sayısı son altı ayda her ay %25 artmaktadır. Hizmetin yıllık cirosunun %80'inden fazlası yine aynı dönemde kaydedilmiştir.





MQL5 Marketin piyasaya sürülmesinden bu yana 380'den fazla ticari program satılmıştır. Satılan ilk Uzman Danışman, 90 ABD Doları fiyatıyla . Freak adlı EURUSD alım satımı yapan Uzman Danışman, hizmet aracılığıyla satılan en pahalı ürün olmuştur. Satın alma sırasındaki fiyatı 1.279 USD idi. Ocak ayındaki güncellemeden sonra 1.625 USD'ye kadar yükseldi. Forum'da en çok tartışılan ve en pahalı Uzman Danışmandan bahsetmeden olmaz. Bu uzman danışmanın adı "TimeMachine" ve fiyatı 30.000 USD'dir. Bazı daha uygun fiyatlı uygulamalarla karşılaştırıldığında bile oldukça popülerdir. Demo sürümünün indirilme sayısı her geçen gün artmaktadır. Ancak henüz kimse satın almamıştır. Bu ürünün gidişatını takip edeceğiz.

MQL5 Market aracılığıyla satılan alım satım uygulamaları kategorilerinin incelenmesi üzerine, nicel olarak en popüler ürünlerin özel göstergeler olduğunu (satılan toplam ürünlerin %45'i) ve bunları alım satım robotlarının (%37) ve panellerin (%9) izlediğini gördük. Hizmet cirosunun büyük bir kısmını, yüksek ortalama fiyatlarıyla ve 500 USD ve üzeri pahalı alım satım robotlarına olan sürekli taleple Uzman Danışmanlar (toplam satışların %77'si) oluşturmaktadır.





MQL5 Marketteki ortalama satın alma fiyatı (grafikte siyah kesikli çizgi) ise istikrarlı bir şekilde büyümektedir. Şubat 2012'de ortalama satın alma fiyatı 25 ABD Doları iken, daha Ocak 2013'te bu fiyat 80 krediye yükselmiştir. Bunun nedeni, hizmette yayınlanan yüksek fiyatlı ürünlerin sayısının artması ve yatırımcıların bunlara olan talebinin artmasıdır. Alım satım robotları, kategorilere göre karşılaştırıldığında en pahalı uygulamalardır. Ortalama fiyatları, Uzman Danışman başına 160 krediye ulaşmıştır. Robotların ardından, ürün başına ortalama 50 USD fiyat ile paneller gelmektedir.





Teknik göstergeler en popüler uygulamaların İlk 3'ünde üçüncü sırada yer alır. Ortalama satın alma fiyatları hiçbir zaman 30 ABD Dolarını geçmemiştir. Yüksek kaliteli göstergeler, otomatik veya yarı otomatik alım satım için her zaman talep edildiğinden, bu oldukça sıra dışıdır.

Yani aktif bir geliştiriciyseniz, müşterileriniz MQL5 Markette sizi halihazırda beklemektedir.











