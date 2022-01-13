Le MQL5 Market fête ses un an

Un an s’est écoulé depuis le lancement des ventes dans MQL5 Market. Ce fut une année de travail acharné, qui a transformé le nouveau service en le plus grand magasin de robots de trading et d’indicateurs techniques pour plate-forme de MetaTrader 5. Avant de poursuivre, nous avons décidé de résumer les résultats intermédiaires de la nouvelle opération de service.





L’histoire de MQL5 Market a commencé avec en juin 2011, lorsque le service a commencé à fonctionner en mode bêta. À partir de ce moment, les développeurs ont pu s’inscrire en tant que vendeurs et mettre en place leurs produits dans le service. Le 3 février 2012, le service a été intégré à Système de paiement de MQL5.community permettant aux traders de télécharger des produits gratuits, tester des versions de démo et acheter des applications commerciales de trading. Les ventes ont été lancées et la popularisation de MQL5 Market a commencé.

Résultats globaux

Depuis lors, plus de 170 développeurs d’applications MQL5 du monde entier ont déjà proposé plus de 460 programmes de trading à la vente. Ces programmes comprennent des robots de trading, des indicateurs, divers scripts, panneaux, utilitaires et analyseurs. Expert Advisors formez le groupe le plus nombreux avec 46% du nombre total d’applications publiées. Les indicateurs personnalisés arrivent en deuxième position (33 %). Chaque programme contient une description, des résultats de test avec des captures d’écran et des informations sur l’auteur. Vous pouvez essayer n’importe quelle application dans le terminal de trading MetaTrader 5.





Les prix des produits commerciaux varient de 10 dollars américains à 30 000 dollars américains. C’est le prix fixé par le développeur avec le surnom "lordlev" pour TimeMachine Expert Advisor. Un tiers de tous les produits sont situés dans la gamme de prix la plus basse de 10-20 USD par application. Les produits dont le prix est de 100 USD ou plus représentent 27%. Le service propose également des produits gratuits (16%). Ils peuvent être utilisés sans frais supplémentaires.

Ventes

Une large gamme de produits, la facilité d’entretien et les achats sécurisés sur le marché MQL5 attirent de plus en plus de traders. Au cours de la première année d’exploitation de MQL5 Market, les utilisateurs ont téléchargé plus de 23 000 versions de démon de produits commerciaux et le même nombre d’applications gratuites sur leurs terminaux MetaTrader 5. Au cours des six derniers mois, le nombre de téléchargements via le service a augmenté de 25% chaque mois. Plus de 80% du chiffre d’affaires annuel du service a été enregistré au cours de la même période.





Plus de 380 programmes commerciaux ont été vendus depuis le lancement de MQL5 Market. Le premier Expert Advisor à être vendu était le GoodTrade au prix de 90 dollars américains. L’Expert Advisor pour le trading sur EURUSD appelé Freak s’est avéré être le produit le plus cher qui a été vendu via le service. Son prix au moment de l’achat était de 1 279 USD. Après la mise à jour de janvier, il est passé à 1 625 USD. Il faut également mentionner l’Expert Advisor le plus cher qui est aussi le plus débattu sur notre Forum. Il s’appelle "TimeMachine" et son prix est de 30 000 USD. Il est également très populaire même par rapport à certaines applications plus abordables. Le nombre de téléchargements de sa version de démo augmente de jour en jour. Cependant, personne ne l’a encore acheté. Nous suivrons le sort de ce produit.

Après avoir examiné les catégories d’applications de trading vendues via MQL5 Market, nous avons découvert que les indicateurs personnalisés sont les produits les plus populaires en termes quantitatifs (45% du total des produits vendus), suivis des robots de trading (37%) et des panels (9%). La majeure partie du chiffre d’affaires du service est générée par les Expert Advisors (77% des ventes totales) en raison de leur prix moyen élevé et de la demande constante de robots de trading coûteux ayant le prix de 500 USD et plus.





Quant au prix d’achat moyen sur le marché MQL5 (ligne pointillée noire sur le graphique), il augmente régulièrement. Alors qu’en février 2012, le prix d’achat moyen était de 25 dollars américains, il est déjà passé à 80 crédits en janvier 2013. La raison en est le nombre croissant de produits à prix élevé publiés dans le service et la demande croissante pour eux parmi les traders. Les robots de trading sont les applications les plus chères par catégories. Leur prix moyen a déjà atteint 160 crédits par Expert Advisor. Les robots sont suivis par des panneaux avec le prix moyen de 50 USD par produit.





Les indicateurs techniques arrivent en troisième position dans le TOP 3 des applications les plus populaires. Leur prix d’achat moyen n’a jamais dépassé 30 dollars américains. C’est assez inhabituel, car des indicateurs de haute qualité pour le trading automatique ou semi-automatique sont toujours en demande.

Donc, si vous êtes un développeur actif, vos clients vous attendent déjà dans MQL5 Market.











