MQL5 Market 一周年

MQL5 Marketがサービスを開始して１年が経ちました。新しいサービスを MetaTrader 5プラットフォームにおけるトレーディングシステムやテクニカルインジケーターのための巨大なストアに変える大変な年でした。ここから進む前に、新サービスの運営結果をまとめることにしました。

MQL5 Market: トレーディングプログラムショーケースが開始から１年経ちました。

MLQL5 Marketは2011年6月にβモードでサービスを開始しました。その時から、開発者はSellersとして登録することができ、サービスに製品を投稿できました。2012年2月3日、MQL5.community支払いシステムとそのサービスが統合され、トレーダーが無料の製品をダウンロードし、デモバージョンをテストし、商用トレーディングアプリを購入できるようになりました。販売が始まり、MQL5 Marketの人気は急上昇しました。


全体結果

それから、MQL5アプリケーションの170の開発者がすでに460のトレーディングプログラムを販売しています。これらのプログラムは、トレーディングシステム、インジケーター、様々なスクリプト、分析ツールなどを含みます。エキスパートアドバイザーは、総アプリケーション数の46%のグループを形成しています。カスタムインジケーターが２番目に来ます(33%). それぞれのプログラムは、詳細やスクリーンショットによるテスト結果、著者に関する情報を含んでいます。MetaTrader 5トレーディングターミナルにてアプリを試すことができます。

MQL5 Marketでのトレーディングプログラムのカテゴリ   MQL5 Marketのトレーディングアプリケーション価格


商用の製品価格は10USDから30000USドルまで変わります。それはTimeMachineエキスパートアドバイザーにおける「lordlev」というニックネームを持つ開発者によって設定された価格です。すべての製品の３分の１は、10-20USDの低い価格帯に位置しています。100USDかそれ以上の価格の製品が27%を占めています。無料の製品もあります (16%). それらは追加の変更なしで使用できます。


販売

MQL5 Marketの製品の広い範囲、サービス性、安全な購入がより多くのトレーダーを引きつけています。MQL5 Marketのオペレーションの最初の年では、ユーザーは23000の商用プロダクトのデモ版をダウンロードし、同じ数の無料アプリをMetaTrader5ターミナルにダウンロードしました。ここ６ヶ月間では、サービスを経由したダウンロード数は、毎月25%の成長を続けています。サービスの売り上げの80%以上が同じ期間にて確約されています。

MQL5 Marketによるプログラムのダウンロード   MQL5 Market経由のプログラムの購入

380以上の商用プログラムがMQL5 Market開始後、売られています。最初に販売されたエキスパートアドバイザーは、GoodTradeで、90USドルの値段でした。Freakと呼ばれるEURUSDでのトレードのためのエキスパートアドバイザーはそのサービスから販売された最も高価な製品でした。購入時のその値段は、1279USDでした。１月のアップデート後、1625USDに上昇しました。Forumにて最も討論されている最も高価なエキスパートアドバイザーを言及する必要があります。それは、"TimeMachine"と呼ばれ、値段は30000USDです。幾つかのアプリケーションと比較しても、かなり人気です。デモ版のダウンロード数は、日に日に上がっていきます。しかし、誰も購入していません。我々はこの製品の動向を追っていく予定です。

MQL5 Marketから売られたトレーディングアプリケーションのカテゴリの調査の後、カスタムインジケーターが量的に最も人気な製品であり（総販売製品の45%）、次にトレーディングシステム（37%）、パネル（9%）が続きます。そのサービスの売り上げの大半は、高い平均価格や500USD以上の価格のトレーディングシステムへの安定した需要などにより、エキスパートアドバイザーで生み出されています。（総計77%）

カテゴリによるMQL5 Marketによる販売されたプロダクト数   カテゴリによるMQL5 Marketから販売された製品の売上高

MQL5 Marketの平均購入価格について、安定して成長し続けています。2012年２月平均購入価格は25USDであり、2013年1月にすでに80クレジットに上昇していました。その理由は、サービスで公開された高価格の製品数の成長と、それらへの拡大する需要によるものです。トレーディングシステムは、カテゴリで比較した時に最も高価なアプリケーションです。平均価格はすでに160クレジットに達しています。そのシステムに、平均価格50USDのパネルが続いています。

MQL5 Marketでの平均購入価格

テクニカルインジケーターは人気なアプリケーションの中でトップ３に入ります。平均購入価格は30 USDを超えたことはありません。これは、自動・準自動のトレーディングのための高品質のインジケーターが常に求められている中、不自然です。

もし活動的な開発者であれば、顧客はすでにMQL5 Marketであなたを待っています。


MQL5 Marketへ！



最後のコメント | ディスカッションに移動 (5)
Jinsong Zhang
Jinsong Zhang | 1 2月 2013 において 04:41

お誕生日おめでとう）~~

Lukas Hakos
Lukas Hakos | 8 2月 2013 において 09:33
加えて、誕生日おめでとう。）
Rogerio Figurelli
Rogerio Figurelli | 8 2月 2013 において 22:21
とても良い情報だ。私の意見では、プロバイダーはシグナルのように価格を変更できなければならない。もしそれが可能なら、プロバイダーは価格を市場に合わせることができるので、売れ行きが伸びると思う。
Jinsong Zhang
Jinsong Zhang | 9 2月 2013 において 08:15
figurelli:
とても良い情報だ。私の意見では、プロバイダーはシグナルのように価格を変更できなければならない。もしそれが可能であれば、プロバイダーは価格を市場に合わせることができるので、売れ行きが伸びると思います。
はい、可能ですが、商品 ページにコメントを残す必要があります。
Rogerio Figurelli
Rogerio Figurelli | 9 2月 2013 において 14:49
song_song:
はい、それは可能ですが、商品のページにコメントを残す必要があります。
song_songさん、ありがとうございます。
